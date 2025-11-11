Умєров відкинув заяви САП про вплив на нього олігарха Зеленського Міндіча
Секретар РНБО Рустем Умєров стверджує, що на посаді очільника Міністерства оборони ніхто на нього не "впливав". Перед цим у САП заявили про вплив співвласника "Кварталу-95" Тімура Міндіча на ексміністра.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Про зустріч із Міндічем
"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні", - заявив Умєров.
Він зазначив, що на посаді міністра регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо.
Зокрема, Умєров підтвердив, що мав зустріч з Тімуром Міндічем, на якій, за його словами, порушували питання щодо бронежилетів за контрактом.
"У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений. Прошу перевіряти будь-які гучні заяви й завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
державою міністра оборони.
А про "доходи" в Штатах у вигляді квартир чи що там ще - це ж мєлочь, пінатс, чесСлово!
Цікаво, чи повернеться він зі Стамбулу завтра в Україну?
Турки не поважають будь-яких мародерів на крові, нехай вони хоч і татари-тюрки. Йому не пощастило - Це Ізраїль своїх Зе не видасть.
Міндічам у цьому плані спокійніше.
Він зараз скрізь: і валюту підкидає, і нерухомість, і автівки ....
Міндіча.
Фірма Мілікон ЮА, яка контролювалася злочинним угрупованням Міндіча і яку лобіював міністр оборони Умєров, шляхом маніпуляцій перемогла в тендері і повинна була поставити ізраїльські бронежилети для ЗСУ на 220 млн грн.
Бронежилети так і не були поставлені.
Але ж спетляв від відповідальності, ще й під оплески у ВР.