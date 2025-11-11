УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8936 відвідувачів онлайн
Новини Бізнес Міндіча Корупція в енергетиці
4 045 39

Умєров відкинув заяви САП про вплив на нього олігарха Зеленського Міндіча

Умєров заявив, що Міндіч не мав на нього вплив

Секретар РНБО Рустем Умєров стверджує, що на посаді очільника Міністерства оборони ніхто на нього не "впливав". Перед цим у САП заявили про вплив співвласника "Кварталу-95" Тімура Міндіча на ексміністра.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Про зустріч із Міндічем

"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні", - заявив Умєров.

Він зазначив, що на посаді міністра регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Железняк розкрив адресу бек-офісу, де проводились фінансові потоки співвласника студії "Квартал‑95" Тимура Міндіча

Зокрема, Умєров підтвердив, що мав зустріч з Тімуром Міндічем, на якій, за його словами, порушували питання щодо бронежилетів за контрактом.

"У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений. Прошу перевіряти будь-які гучні заяви й завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Операція "Мідас": Учасники корупційної схеми в енергетиці передали понад $1,2 млн ексвіцепрем’єру Чернишову. ВIДЕО

Умєров заявив, що Міндіч не мав на нього вплив

Що передувало?

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

корупція (5058) Міноборони (7841) Міндіч Тімур (331) Умєров Рустем (897)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Теж ще одне велике ніщо. Справді, на амебу не можна тиснути. Тому тебе й призначили на такі посади. Щоб робити свої справи за твого мовчання, УмЄров... Тьху на твою голову!
показати весь коментар
11.11.2025 20:44 Відповісти
+21
Ну так, усі Зелені під@раси, один умеров - д'Артаньян...
показати весь коментар
11.11.2025 20:47 Відповісти
+14
Ці заяви він робить зі Стамбула, де зараз перебуває на чолі делегації.
Цікаво, чи повернеться він зі Стамбулу завтра в Україну?
показати весь коментар
11.11.2025 20:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не вірю!
показати весь коментар
11.11.2025 20:44 Відповісти
Теж ще одне велике ніщо. Справді, на амебу не можна тиснути. Тому тебе й призначили на такі посади. Щоб робити свої справи за твого мовчання, УмЄров... Тьху на твою голову!
показати весь коментар
11.11.2025 20:44 Відповісти
Буде цікаво, коли викладуть плівки, де булуть озвучені суми відкатів Умєрову.
показати весь коментар
12.11.2025 01:53 Відповісти
та канєшна, він би взяв і визнав
показати весь коментар
11.11.2025 20:45 Відповісти
Ну чого---віримо,віримо.
показати весь коментар
11.11.2025 20:45 Відповісти
І я так думаю)То лиш в кіно про мафію 7 чоловік в американському мегаполісі ходили цілими днями та рекетували по маленьких крамницях та ресторанах))То чому семеро не могли 42 мільйонну державу у війні,без відома інших обкрадати мільярдами доларів))
показати весь коментар
11.11.2025 20:46 Відповісти
Ну так, усі Зелені під@раси, один умеров - д'Артаньян...
показати весь коментар
11.11.2025 20:47 Відповісти
За Зеленського-Єрмака Україна не мала справді професійного й відповідального перед
державою міністра оборони.
показати весь коментар
11.11.2025 20:49 Відповісти
Та свята ж людина! Патріот і чистокровний українець без будь якого бекграунду з іншими паспортами! І ВСЕ ж зароблено "своїми ж мозолями", які, правда, з'явились після перерахунку новеньких купюр з американськими президентами.
А про "доходи" в Штатах у вигляді квартир чи що там ще - це ж мєлочь, пінатс, чесСлово!
показати весь коментар
11.11.2025 20:50 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 20:50 Відповісти
Та на цій басурманській пиці все чітко написано - корупціонер!
показати весь коментар
11.11.2025 20:53 Відповісти
Ці заяви він робить зі Стамбула, де зараз перебуває на чолі делегації.
Цікаво, чи повернеться він зі Стамбулу завтра в Україну?
показати весь коментар
11.11.2025 20:54 Відповісти
дивлячись як справа піде - але Турки можуть його і видати на запит наступного уряду України.

Турки не поважають будь-яких мародерів на крові, нехай вони хоч і татари-тюрки. Йому не пощастило - Це Ізраїль своїх Зе не видасть.

Міндічам у цьому плані спокійніше.
показати весь коментар
11.11.2025 21:09 Відповісти
Свята простота
показати весь коментар
11.11.2025 20:54 Відповісти
Канєчна, канєчна, так і було дуже віримо - не впливав. Якби не впливав - то б і не призначив Зе тебе на цю посаду. Міндічу потрібні мільярди, які він тирив через тебе.
показати весь коментар
11.11.2025 20:56 Відповісти
А хто з них більший олігарх, Умєров, або Міндіч?
показати весь коментар
11.11.2025 20:58 Відповісти
Міндіч керував Зелею.
показати весь коментар
11.11.2025 21:00 Відповісти
Більш за все мене дивують люди, які кажуть після цього всього, що вибори неначасі. Нафіга мені прездент, яким керує якийсь пройдисвіт?
показати весь коментар
11.11.2025 21:06 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 21:08 Відповісти
На цього привокзального чебурека ще якийсь *** купу елітної нерухомості переписав у Майамі. Безпідставно
показати весь коментар
11.11.2025 21:11 Відповісти
Як ви прямолінійно... Могли б згідно паспорту - Путін.
Він зараз скрізь: і валюту підкидає, і нерухомість, і автівки ....
показати весь коментар
11.11.2025 21:19 Відповісти
Кончені тварюки
показати весь коментар
11.11.2025 21:12 Відповісти
Недавно показывали, что у Умерова не один дом в США. Пусть НАБУ с ФБР расследуют все по Умерову. Он и США и Украины деньги грабил.
показати весь коментар
11.11.2025 21:25 Відповісти
Умєров відкинув заяви САП про вплив на нього олігарха Зеленського. Міндіча.
показати весь коментар
11.11.2025 21:27 Відповісти
Ось такий заголовок буде правильним
показати весь коментар
11.11.2025 21:29 Відповісти
Віримо. 😏

Фірма Мілікон ЮА, яка контролювалася злочинним угрупованням Міндіча і яку лобіював міністр оборони Умєров, шляхом маніпуляцій перемогла в тендері і повинна була поставити ізраїльські бронежилети для ЗСУ на 220 млн грн.
Бронежилети так і не були поставлені.
показати весь коментар
11.11.2025 21:50 Відповісти
Рєзніков теж заперечував "яйки по 17", поки його не приперли до стінки фактами.
Але ж спетляв від відповідальності, ще й під оплески у ВР.
показати весь коментар
12.11.2025 08:41 Відповісти
Крысы возбудились. Ищут место ближе к трапу
показати весь коментар
11.11.2025 21:57 Відповісти
а где же я буду харчеватся
показати весь коментар
11.11.2025 22:09 Відповісти
Басурманин ще й огризається.
показати весь коментар
11.11.2025 22:10 Відповісти
Пора обратно в горы, или откуда он там к нам приехал. И пускай забирает кореша тимура с Киева, нам Кличко хватит
показати весь коментар
11.11.2025 22:32 Відповісти
Елітна нерухомість Умєрова у США: що знайшов ЦПК




показати весь коментар
11.11.2025 22:34 Відповісти
Але зі Стамбулу не поїхав...
показати весь коментар
11.11.2025 23:11 Відповісти
Олексій Чернишов теж брехунькав шо нє вінават😉
показати весь коментар
11.11.2025 23:12 Відповісти
як в анегдоті та не їв я з ними гівно, тільки картоплю повибирав...
показати весь коментар
12.11.2025 07:04 Відповісти
погоджуюсь з паном умеровим. він і без міндіча завжди був гімном
показати весь коментар
12.11.2025 08:33 Відповісти
 
 