Умєров відкинув заяви САП про вплив на нього олігарха Зеленського. Міндіча.

Секретар РНБО Рустем Умєров стверджує, що на посаді очільника Міністерства оборони ніхто на нього не "впливав". Перед цим у САП заявили про вплив співвласника "Кварталу-95" Тімура Міндіча на ексміністра.

Про зустріч із Міндічем

"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні", - заявив Умєров.

Він зазначив, що на посаді міністра регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо.

Зокрема, Умєров підтвердив, що мав зустріч з Тімуром Міндічем, на якій, за його словами, порушували питання щодо бронежилетів за контрактом.

"У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений. Прошу перевіряти будь-які гучні заяви й завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ", - додав він.

