Родина Умєрова проживає в елітній нерухомості у США: 7 з 8 об’єктів незадекларовані, - ЦПК. ФОТОрепортаж

Родина секретаря РНБО України, колишнього міністра оборони Рустема Умєрова має вісім елітних об’єктів нерухомості у США. Ідеться про три квартири у Флориді, одну – у Нью-Йорку та чотири вілли поблизу Маямі.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

За даними декларації Умєрова за 2024 рік його дружина Лєйля Умєрова та троє дітей живуть у США.

Центр протидії корупції знайшов у США 8 об’єктів нерухомості, пов’язаних із родиною Умєрових.

Так, з 1 жовтня 2019 року дружина посадовця орендує квартиру площею 137,4 м2. Цією нерухомістю, за даними декларації, користуються також сам Умєров і троє його дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров задекларував доходи на 4,9 млн грн у 2024 році, - ЗМІ

1. Орендована квартира в США площею 137,4 кв м. Ocean Blvd, Boca Raton, FL

За даними сайту Usphonebook.com, який агрегує інформацію про реєстрацію людей у США з датами, дружина секретаря РНБО Лєйля Умєрова з вересня 2018 року по серпень 2025 жила в ЖК "Chalfonte" за адресою Ocean Blvd Boca Raton, FL.

Містечко Бока Ратон – елітний курорт на узбережжі штату Флорида за 70 км від Маямі. Також, за даними джерела ЦПК, яке має доступ до інформації про водійські посвідчення в США, Лєйля Умєрова вказувала адресу цієї квартири, коли оновлювала в США посвідчення водія, видане 03 листопада 2016 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров анонсував засідання Ставки: говоритимуть про захист критичної інфраструктури від ударів РФ

Chalfonte – престижний житловий комплекс на першій лінії океану з басейном, фітнес-центром, тенісними кортами, бізнес-центром, охороною та паркінгом. За даними американського сайту з продажу нерухомості zillow.com, апартаменти Умєрових мають площу 1479 кв футів або ж, якщо конвертувати у квадратні метри – 137,4 кв м. Подібні квартири коштують $1 млн, а оренда у цьому будинку обійдеться $9-10 тис. в місяць.

Ця квартира є єдиним об’єктом нерухомості в США, який Умєров вказав у деклараціях за весь час, зауважує ЦПК.

2. Квартира 134,5 кв м. Ocean Blvd, Boca Raton, FL

Як показує Usphonebook.com, Рустем Умєров також реєструвався у ще одній квартирі ЖК Chalfonte із серпня 2018 по серпень 2025.

"За даними джерела ЦПК, яке має доступ до інформації про нерухомість у США, з 8 вересня 2018 року по 4 травня 2019 року у цій квартирі реєструвалася також дружина секретаря РНБО Лєйля Умєрова. Цю ж адресу вона вказувала під час оновлення водійського посвідчення в США 2019 року. І ці ж апартаменти як адресу Лєйлі Умєрової вказує Usphonebook станом на вересень 2018 року", - йдеться у розслідуванні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оформлений на тещу пентхаус заступника начальника Нацполу Києва Полієнка: Тесть каже, що забудовник 4 роки не вимагав грошей за об’єкт. ВIДЕО

За даними ЦПК, вартість оренди цієї квартири становить близько 7 тис. доларів на місяць.

У деклараціях Умєрова — а він їх подає із 2019 року — ця квартира відсутня.

Також читайте: Нардепа Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за дорученням Зеленського, - ЗМІ

3. Квартира, в якій реєструвався батько Умєрова Енвер Умєров. Ocean Blvd, Boca Raton, FL

За даними джерела ЦПК, яке має доступ до інформації щодо нерухомості в США, батько ексміністра оборони Енвер Умєров із 31 травня 2020 року понині теж реєструвався в ЖК Chalfonte, але вже у третій квартирі.

Також за адресою цієї третьої квартири реєструвала свій телефон Діана Умєрова 18.08.2003 р.н. – судячи з прізвища, родичка ексміністра оборони. Оціночна вартість апартаментів, де реєструвався батько секретаря РНБО – $1,2 млн, оренда – $7,2 тис. Сайти з продажу нерухомості показують, шо ця квартира має 450 квадратів, тут 2 спальні та 2 ванни.

Зазначена квартира відсутня в деклараціях секретаря РНБО, але він її й не повинен декларувати, бо батько в декларації Умєрова не вказаний як член сім’ї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексміністр агрополітики Лещенко користувався квартирою, яка нележала його сестрі з 2010 року, - адвокат

4. Квартира на Манхеттені у Нью-Йорку. 39TH ST, New York, NY

За даними джерела ЦПК, Умєров у період з листопада 2015 року по липень 2025 року реєструвався у двокімнатній квартирі (90,2 м2) у Нью-Йорку на Манхеттені за адресою 39TH ST, New York, NY.

За даними спеціалізованого сайту з продажу та оренди нерухомості в США Streeteasy.com, оренда подібного житла коштує від $7,7 тис. до $8,5 тис. в місяць, а вартість подібної нерухомості — приблизно $1,3 млн.

За даними Usphonebook, у цій же квартирі з листопада2015 року по серпень 2025 реєструвався також брат Рустема Умєрова Аслан Омєр Киримли.

В деклараціях ексміністра оборони ця квартира також відсутня.

Також читайте: ЦПК стверджує, що справу Магамедрасулова ведуть 42 прокурори. Офіс Генпрокурора заявляє про фактичну участь 5 прокурорів

5. Вілла 257,1 кв м. NW 25TH ST, Boca Raton, FL

За даними джерела ЦПК, дружина Рустема Умєрова Лєйля з 10 жовтня 2017 року по липень 2025 року також реєструвалася у віллі за адресою NW 25TH ST, Boca Raton, FL. До цієї ж адреси прив’язаний американський номер телефону Лєйлі Умєрової. Також цю ж адресу показує Usphonebook як адресу Рустема Умєрова 2017 року.

У будинку 4 спальні, басейн, три гаражі. Коштує нерухомість понад $900 тис., а орендувати її можна за $7 тис. в місяць. Цей будинок також відсутній в деклараціях ексміністра.

6. Вілла 167,2 кв м. Villa Nova drive, Boca Raton FL

За адресою Villa Nova drive, Boca Raton FL розташована зображена нижче вілла. У ній зареєстрована фірма, з якої дружина Умєрова Лєйля отримує доходи понад мільйон гривень щороку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заблокував отримання допомоги Україною на 1,5 млрд євро через непідписання закону про АРМА, - ЦПК

Так, Лєйля Умєрова щонайменше з 2020 року отримує основний дохід від американської компанії Astem Ventures Inc.

2024 року це було 1,8 млн грн, 2023 – 1,4 млн грн, 2022 – 1,7 млн грн, 2021 – 3,2 млн грн, 2020 – 0,19 млн грн. За даними бізнес-реєстру Флориди, президентом і реєстраційним агентом цієї компанії є брат міністра Умєрова Аслан Омєр Киримли (інформація про власників компаній у реєстрі Флориди відсутня).

Ще за цією адресою зареєстрована фірма American Gallery of Art LLC, її реєстраційним агентом і менеджером у бізнес-реєстрі Флориди вказаний Аслан Омєр Киримли. Адресою Аслана вказана ця ж вілла.

За даними джерела ЦПК, яке має доступ до інформації про купівлю транспортних засобів у США, брат Умєрова Аслан Омєр Киримли реєструвався за адресою Villa Nova drive, Boca Raton FL з 15.09.2021 року по липень 2025 року. Сайт Usphonebook показує реєстрацію за цією адресою брата Рустема Умєрова з вересня 2021 по серпень 2025 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сім’я "слуги народу" Кузнєцова облаштувала будинок у Києві щонайменше за $400 тис., - ЗМІ. ВIДЕО

Також Usphonebook показує, що в цьому ж будинку реєструвалася невістка Рустема Умєрова Едіє Кангієва — дружина Аслана Омєра Киримли.

За даними джерела ЦПК, адресу цієї вілли 18 червня 2024 року брат Умєрова вказав, коли реєстрував на себе в США автомобілі Chevrolet Saburban та Cadillac Escalade, обидва 2018 року випуску.

Цей будинок коштує приблизно $691 тис., а його оренда обійдеться $4,5 тис. в місяць. За даними Spokeo, вілла з 2019 року належить 42-річнійСарі Марк(Йоловітц)/Sara Mark (Jolovitz) та42-річномуМарку Моше Їтцхаку (Moshe Yitzchak Mark/Mark Moshe Yitzchak), які, судячи з інформації в мережі, — подружжя.

7. Вілла, за адресою якої зареєстрували duns-номер фірми брата Умєрова. NW 29th dr, Boca Raton, FL

Компанія брата Умєрова Аслана Омєра Киримли Astem Ventures Inc вказала при отриманні duns-номеру в США адресу на вулиці NW 29th dr, Boca Raton, FL. Duns-номер присвоюється фірмам для їх ідентифікації в міжнародній базі даних, коли укладають контракти, беруть участь у закупівлях, реєструються в держорганах тощо. У цій віллі реєструвалися в різні роки брат Рустема Умєрова Аслан та дружина брата Едіє Кангієва, пояснив ЦПК.

Google Maps за цією адресою показує супутникові знімки станом на травень 2015 року. На той час біля вілли стояли два кошика – синій і жовтий, в кольорах українського прапора.

Також читайте: Прокурор Малєєв, який засвітив елітне житло у шоу "Супермама", пішов у декрет: звільнити його зможуть лише у вересні 2026 року

Вілла має площу 283 кв м, 5 спалень та 4 ванни. Очікувана ринкова вартість цієї нерухомості, за даними Spokeo – $1,29 млн, а оренда коштує $10,8 тис в місяць. Віллою, за даними американських агрегаторів, володіють із 2017 року 63-річнаМарта Жанетт Барренеш(Martha Jeannette Barreneche, дівоче прізвище Abrreneche) та 59-річна Сандра Берренеш (Sandra Barreneche).

8. Вілла 212 кв м. NW 26th Ave, Boca Raton, FL

Usphonebook також з серпня 2017 року по січень 2025 фіксує брата ексміністра оборони Аслана Омєра Киримли у віллі за адресою NW 26th Ave, Boca Raton, FL

Ця ж адреса вказана на Usphonebook у дружини Аслана — Едіє Кангієвої з вересня 2019 по серпень 2025 року.

Ринкова вартість вілли $1,1 млн, зараз будинок здають в оренду за $10 тис. У вілли 4 спальні, 2 ванних кімнати, критий басейн, гараж для двох позашляховиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада закрила доступ до реєстру нерухомості після публікацій про майно топпосадовців, придбане під час війни

Коментар Рустема Умєрова

Активісти ЦПК звернулись до секретаря РНБО з питанням, чому він не декларує нерухомість у США, де мешкали чи мешкають його рідні.

В Умєрова наголосили, що "інформація про місцезнаходження та адреси проживання членів родини Секретаря РНБО є небезпечною для поширення. З огляду на публічний статус Рустема Умєрова, розкриття таких даних створює прямі ризики для безпеки його сім’ї, зокрема неповнолітніх дітей. Тому ми не надаємо, не підтверджуємо й не поширюємо подібну інформацію".

Також читайте: Будинки людей Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників Януковича, - ЦПК. ФОТО

Щодо орендованої квартири, задекларованої секретарем РНБО, в Раді відповіли, що "право користування цим об’єктом виникло внаслідок укладення дружиною пана Умєрова договору оренди від 01.10.2019 року". Але тут від ЦПК додамо, що подібний договір міг бути і 2018 року, і відповідь Умєрова цього не спростовує.

Також в РНБО наголосили, що по закону дані про об’єкт декларування вказуються, якщо такий об’єкт перебував у володінні чи користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів звітного періоду.

Щодо решти об’єктів нерухомості – від імені секретаря РНБО відповіли таке: "Родичі пана Умєрова (брат із сім’єю та батьки) проживають у двох із зазначених вами об’єктів нерухомості. Рустем Умєров не оплачує проживання жодної з цих родин. Уся фінансово-господарська діяльність брата та батьків пана Умєрова здійснюється ними самостійно, відтак Рустем Умєров не зобов’язаний декларувати їхній побут. Також підкреслюємо, що решта п’яти адрес, які ви зазначили, не є і не були актуальними та не використовуються у період 2019–2025 років ані родиною Умєрова (дружина та діти), ані іншими родичами".

Також в РНБО додали, що НАЗК офіційно проводило перевірки поданих секретарем декларацій, зокрема 2025 року, і порушень у частині недостовірного декларування не встановило. Тому ЦПК звернулися до НАЗК щодо додаткової перевірки декларацій Рустема Умєрова, з огляду на виявлені нами адреси проживання родини Умєрових у США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родина полковника СБУ Прокопенка купила пентхаус у центрі Києва з терасою вартістю 15 мільйонів піл час війни, - розслідування