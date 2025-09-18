УКР
7 443 100

Родина Умєрова проживає в елітній нерухомості у США: 7 з 8 об’єктів незадекларовані, - ЦПК. ФОТОрепортаж

Родина секретаря РНБО України, колишнього міністра оборони Рустема Умєрова має вісім елітних об’єктів нерухомості у США. Ідеться про три квартири у Флориді, одну – у Нью-Йорку та чотири вілли поблизу Маямі.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

За даними декларації Умєрова за 2024 рік його дружина Лєйля Умєрова та троє дітей живуть у США.

Центр протидії корупції знайшов у США 8 об’єктів нерухомості, пов’язаних із родиною Умєрових.

Так, з 1 жовтня 2019 року дружина посадовця орендує квартиру площею 137,4 м2. Цією нерухомістю, за даними декларації, користуються також сам Умєров і троє його дітей. 

1. Орендована квартира в США площею 137,4 кв м. Ocean Blvd, Boca Raton, FL

За даними сайту Usphonebook.com, який агрегує інформацію про реєстрацію людей у США з датами, дружина секретаря РНБО Лєйля Умєрова з вересня 2018 року по серпень 2025 жила в ЖК "Chalfonte" за адресою Ocean Blvd Boca Raton, FL.

Містечко Бока Ратон – елітний курорт на узбережжі штату Флорида за 70 км від Маямі. Також, за даними джерела ЦПК, яке має доступ до інформації про водійські посвідчення в США, Лєйля Умєрова вказувала адресу цієї квартири, коли оновлювала в США посвідчення водія, видане 03 листопада 2016 року.

Chalfonte – престижний житловий комплекс на першій лінії океану з басейном, фітнес-центром, тенісними кортами, бізнес-центром, охороною та паркінгом. За даними американського сайту з продажу нерухомості zillow.com, апартаменти Умєрових мають площу 1479 кв футів або ж, якщо конвертувати у квадратні метри – 137,4 кв м. Подібні квартири коштують $1 млн, а оренда у цьому будинку обійдеться $9-10 тис. в місяць.

Ця квартира є єдиним об’єктом нерухомості в США, який Умєров вказав у деклараціях за весь час, зауважує ЦПК.

2. Квартира 134,5 кв м. Ocean Blvd, Boca Raton, FL

Як показує Usphonebook.com, Рустем Умєров також реєструвався у ще одній квартирі ЖК Chalfonte із серпня 2018 по серпень 2025.

"За даними джерела ЦПК, яке має доступ до інформації про нерухомість у США, з 8 вересня 2018 року по 4 травня 2019 року у цій квартирі реєструвалася також дружина секретаря РНБО Лєйля Умєрова. Цю ж адресу вона вказувала під час оновлення водійського посвідчення в США 2019 року. І ці ж апартаменти як адресу Лєйлі Умєрової вказує Usphonebook станом на вересень 2018 року", - йдеться у розслідуванні.

За даними ЦПК, вартість оренди цієї квартири становить близько 7 тис. доларів на місяць.

У деклараціях Умєрова — а він їх подає із 2019 року — ця квартира відсутня. 

3. Квартира, в якій реєструвався батько Умєрова Енвер Умєров. Ocean Blvd, Boca Raton, FL

За даними джерела ЦПК, яке має доступ до інформації щодо нерухомості в США, батько ексміністра оборони Енвер Умєров із 31 травня 2020 року понині теж реєструвався в ЖК Chalfonte, але вже у третій квартирі.

Також за адресою цієї третьої квартири реєструвала свій телефон Діана Умєрова 18.08.2003 р.н. – судячи з прізвища, родичка ексміністра оборони. Оціночна вартість апартаментів, де реєструвався батько секретаря РНБО – $1,2 млн, оренда – $7,2 тис. Сайти з продажу нерухомості показують, шо ця квартира має 450 квадратів, тут 2 спальні та 2 ванни.

Зазначена квартира відсутня в деклараціях секретаря РНБО, але він її й не повинен декларувати, бо батько в декларації Умєрова не вказаний як член сім’ї.

4. Квартира на Манхеттені у Нью-Йорку. 39TH ST, New York, NY

За даними джерела ЦПК, Умєров у період з листопада 2015 року по липень 2025 року реєструвався у двокімнатній квартирі (90,2 м2) у Нью-Йорку на Манхеттені за адресою 39TH ST, New York, NY.

За даними спеціалізованого сайту з продажу та оренди нерухомості в США Streeteasy.com, оренда подібного житла коштує від $7,7 тис. до $8,5 тис. в місяць, а вартість подібної нерухомості — приблизно $1,3 млн.

За даними Usphonebook, у цій же квартирі з листопада2015 року по серпень 2025 реєструвався також брат Рустема Умєрова Аслан Омєр Киримли.

В деклараціях ексміністра оборони ця квартира також відсутня.

5. Вілла 257,1 кв м. NW 25TH ST, Boca Raton, FL

За даними джерела ЦПК, дружина Рустема Умєрова Лєйля з 10 жовтня 2017 року по липень 2025 року також реєструвалася у віллі за адресою NW 25TH ST, Boca Raton, FL. До цієї ж адреси прив’язаний американський номер телефону Лєйлі Умєрової. Також цю ж адресу показує Usphonebook як адресу Рустема Умєрова 2017 року.

У будинку 4 спальні, басейн, три гаражі. Коштує нерухомість понад $900 тис., а орендувати її можна за $7 тис. в місяць. Цей будинок також відсутній в деклараціях ексміністра.

6. Вілла 167,2 кв м. Villa Nova drive, Boca Raton FL

За адресою Villa Nova drive, Boca Raton FL розташована зображена нижче вілла. У ній зареєстрована фірма, з якої дружина Умєрова Лєйля отримує доходи понад мільйон гривень щороку.

Так, Лєйля Умєрова щонайменше з 2020 року отримує основний дохід від американської компанії Astem Ventures Inc.

2024 року це було 1,8 млн грн, 2023 – 1,4 млн грн, 2022 – 1,7 млн грн, 2021 – 3,2 млн грн, 2020 – 0,19 млн грн. За даними бізнес-реєстру Флориди, президентом і реєстраційним агентом цієї компанії є брат міністра Умєрова Аслан Омєр Киримли (інформація про власників компаній у реєстрі Флориди відсутня).

Ще за цією адресою зареєстрована фірма American Gallery of Art LLC, її реєстраційним агентом і менеджером у бізнес-реєстрі Флориди вказаний Аслан Омєр Киримли. Адресою Аслана вказана ця ж вілла.

За даними джерела ЦПК, яке має доступ до інформації про купівлю транспортних засобів у США, брат Умєрова Аслан Омєр Киримли реєструвався за адресою Villa Nova drive, Boca Raton FL з 15.09.2021 року по липень 2025 року. Сайт Usphonebook показує реєстрацію за цією адресою брата Рустема Умєрова з вересня 2021 по серпень 2025 року.

Також Usphonebook показує, що в цьому ж будинку реєструвалася невістка Рустема Умєрова Едіє Кангієва — дружина Аслана Омєра Киримли.

За даними джерела ЦПК, адресу цієї вілли 18 червня 2024 року брат Умєрова вказав, коли реєстрував на себе в США автомобілі Chevrolet Saburban та Cadillac Escalade, обидва 2018 року випуску.

Цей будинок коштує приблизно $691 тис., а його оренда обійдеться $4,5 тис. в місяць. За даними Spokeo, вілла з 2019 року належить 42-річнійСарі Марк(Йоловітц)/Sara Mark (Jolovitz) та42-річномуМарку Моше Їтцхаку (Moshe Yitzchak Mark/Mark Moshe Yitzchak), які, судячи з інформації в мережі, — подружжя.

7. Вілла, за адресою якої зареєстрували duns-номер фірми брата Умєрова. NW 29th dr, Boca Raton, FL

Компанія брата Умєрова Аслана Омєра Киримли Astem Ventures Inc вказала при отриманні duns-номеру в США адресу на вулиці NW 29th dr, Boca Raton, FL. Duns-номер присвоюється фірмам для їх ідентифікації в міжнародній базі даних, коли укладають контракти, беруть участь у закупівлях, реєструються в держорганах тощо. У цій віллі реєструвалися в різні роки брат Рустема Умєрова Аслан та дружина брата Едіє Кангієва, пояснив ЦПК.

Google Maps за цією адресою показує супутникові знімки станом на травень 2015 року. На той час біля вілли стояли два кошика – синій і жовтий, в кольорах українського прапора.

Вілла має площу 283 кв м, 5 спалень та 4 ванни. Очікувана ринкова вартість цієї нерухомості, за даними Spokeo – $1,29 млн, а оренда коштує $10,8 тис в місяць. Віллою, за даними американських агрегаторів, володіють із 2017 року 63-річнаМарта Жанетт Барренеш(Martha Jeannette Barreneche, дівоче прізвище Abrreneche) та 59-річна Сандра Берренеш (Sandra Barreneche).

8. Вілла 212 кв м. NW 26th Ave, Boca Raton, FL

Usphonebook також з серпня 2017 року по січень 2025 фіксує брата ексміністра оборони Аслана Омєра Киримли у віллі за адресою NW 26th Ave, Boca Raton, FL

Ця ж адреса вказана на Usphonebook у дружини Аслана — Едіє Кангієвої з вересня 2019 по серпень 2025 року.

Ринкова вартість вілли $1,1 млн, зараз будинок здають в оренду за $10 тис. У вілли 4 спальні, 2 ванних кімнати, критий басейн, гараж для двох позашляховиків.

Коментар Рустема Умєрова

Активісти ЦПК звернулись до секретаря РНБО з питанням, чому він не декларує нерухомість у США, де мешкали чи мешкають його рідні.

В Умєрова наголосили, що "інформація про місцезнаходження та адреси проживання членів родини Секретаря РНБО є небезпечною для поширення. З огляду на публічний статус Рустема Умєрова, розкриття таких даних створює прямі ризики для безпеки його сім’ї, зокрема неповнолітніх дітей. Тому ми не надаємо, не підтверджуємо й не поширюємо подібну інформацію".

Щодо орендованої квартири, задекларованої секретарем РНБО, в Раді відповіли, що "право користування цим об’єктом виникло внаслідок укладення дружиною пана Умєрова договору оренди від 01.10.2019 року". Але тут від ЦПК додамо, що подібний договір міг бути і 2018 року, і відповідь Умєрова цього не спростовує.

Також в РНБО наголосили, що по закону дані про об’єкт декларування вказуються, якщо такий об’єкт перебував у володінні чи користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів звітного періоду.

Щодо решти об’єктів нерухомості – від імені секретаря РНБО відповіли таке: "Родичі пана Умєрова (брат із сім’єю та батьки) проживають у двох із зазначених вами об’єктів нерухомості. Рустем Умєров не оплачує проживання жодної з цих родин. Уся фінансово-господарська діяльність брата та батьків пана Умєрова здійснюється ними самостійно, відтак Рустем Умєров не зобов’язаний декларувати їхній побут. Також підкреслюємо, що решта п’яти адрес, які ви зазначили, не є і не були актуальними та не використовуються у період 2019–2025 років ані родиною Умєрова (дружина та діти), ані іншими родичами".

Також в РНБО додали, що НАЗК офіційно проводило перевірки поданих секретарем декларацій, зокрема 2025 року, і порушень у частині недостовірного декларування не встановило. Тому ЦПК звернулися до НАЗК щодо додаткової перевірки декларацій Рустема Умєрова, з огляду на виявлені нами адреси проживання родини Умєрових у США.

Топ коментарі
+37
🤣🤣🤣🤣🤣де ті довбні що іграшковими свинками кидались,де ті знисуни,де ви ****..і,чому язики до дуп своїх позасовували?
показати весь коментар
18.09.2025 15:44 Відповісти
+31
Ну і нащо басурману воювати за Вкраїну?
показати весь коментар
18.09.2025 15:44 Відповісти
+21
Слухайте,та всіх ЗЕлених пересадіть,помилки не буде.
показати весь коментар
18.09.2025 15:44 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣де ті довбні що іграшковими свинками кидались,де ті знисуни,де ви ****..і,чому язики до дуп своїх позасовували?
показати весь коментар
18.09.2025 15:44 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 16:38 Відповісти
Кому война, а кому мать родна.
показати весь коментар
18.09.2025 16:54 Відповісти
Приклад наслідків, від сидіння на посадах державного службовця-заробітчанина з Урядового кварталу!!! Типовий, злидня-барига на крові, який присягав збирати усе, що можна від України і Українців з 2019 року!
Сирійці, з такими особами з урядового кварталу башарівської свори, ведуть дієву боротьбу!!!
Співпадіння???
показати весь коментар
18.09.2025 17:08 Відповісти
Ну і нащо басурману воювати за Вкраїну?
показати весь коментар
18.09.2025 15:44 Відповісти
Уточнення - типу воювати, щоб мати можливість і надалі безкарно красти як в останній день
показати весь коментар
18.09.2025 17:03 Відповісти
Слухайте,та всіх ЗЕлених пересадіть,помилки не буде.
показати весь коментар
18.09.2025 15:44 Відповісти
так само, як і всіх до зелених!!!!!
показати весь коментар
18.09.2025 15:45 Відповісти
👍🎉🎉👏👏👏правильна ідея!!!і головне,захочеш- не промажеш,одна людина за всю історію без зашквара ЧОРНОВОЛ.В.😢
показати весь коментар
18.09.2025 16:32 Відповісти
Шановний, давай дивитись на теперішній час, а не оглядатись на зад, колишні вже не при владі і народ дав свою оцінку їм. Зараз ситуація дуже складна, країна у війні, гинуть сотні українців в день, ми залежимо від допомоги , а тут корупція на корупції.
показати весь коментар
18.09.2025 16:35 Відповісти
класна тєма!
крав, вбивав, гвалтував, але в минулому?
то, відпочивай! нема претензій!
зараз будемо полювати на відьом. на, зелених відьом, звісно.
але, як шо пересидиш десь, то потім і до зелених не буде претензій!
показати весь коментар
18.09.2025 16:39 Відповісти
Ні, зелені тварини досі не можуть засадити пороха ійого команду. Ще раз повторюю, народ дав свою політичну оцінку попередній владі, а влада зараз нова і то потужна! Тому вся увага має бути на них.
показати весь коментар
18.09.2025 16:50 Відповісти
Подоляк, не бреши, Головний Клєптоман України , вже 6 років як президент, і десятки разів намагався " посадити " хоч кого із оточення Порошенка і самого Порошенка.не
Нема за що, Подоляк! А от т вашу шоблу після зміни влади,ює надія пересаджають і гроші вкрадені, хоч частково повернуть.
показати весь коментар
18.09.2025 17:29 Відповісти
от брехло!
показати весь коментар
18.09.2025 17:31 Відповісти
На чий зад?
показати весь коментар
18.09.2025 17:07 Відповісти
вибач, назад.
показати весь коментар
18.09.2025 17:16 Відповісти
назад
показати весь коментар
18.09.2025 17:17 Відповісти
Садити м'яко сказано, розстріляти або розчинити в кислоті разом з родичами.
показати весь коментар
18.09.2025 15:49 Відповісти
Читав в якомусь детективі, що кадаври добре розчиняються в фенолі. Затичку в ванні витягнув і аж загуло в каналізації
показати весь коментар
18.09.2025 16:35 Відповісти
Це ще не вибори... Далі буде цікавіше!!!
показати весь коментар
18.09.2025 15:47 Відповісти
і, що цікаво, умєрову відмовили в агріменті, а стефанішиній, підтвердили. то, стефанішина, чесна? оббрехали......
показати весь коментар
18.09.2025 15:55 Відповісти
перепутали,там був один папір на двох...
показати весь коментар
18.09.2025 16:33 Відповісти
Не варто звертати на це увагу під час війни з зовнішнім ворогом - треба йти в ТЦК, мобілізуватись і захищати державу і свою землю! Про статки чиновників поговоримо після перемоги, зараз це грає на руку росії!
показати весь коментар
18.09.2025 15:47 Відповісти
Ви часом не родич умерова?
показати весь коментар
18.09.2025 15:50 Відповісти
то мабуть було саркастичне висловлювання
показати весь коментар
18.09.2025 16:02 Відповісти
не схоже...кінцівка речення занадто патриотична для жарту
показати весь коментар
18.09.2025 16:35 Відповісти
Треба йти на банкову і ЗЕ виносити вперед ногами.Спочатку знищити внутрішнього ворога,а потім війна!Зі зрадниками ніякої перемоги не буде
показати весь коментар
18.09.2025 15:55 Відповісти
"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех, кому надо я показала (средний палец) и до свидания! До свидания телевидение!" Источник: https://censor.net/ru/n3569022

"Моя любимая пословица, ну или не пословица, хрен его знает, может я это из села привезла - слабый скот на убой", Источник: https://censor.net/ru/n3569022
Але ці мародери з вищої касти.
показати весь коментар
18.09.2025 16:06 Відповісти
Все вірно. Правильно говориш. Молодець.
показати весь коментар
18.09.2025 16:07 Відповісти
повертайся,тільки тебе чекаємо...
показати весь коментар
18.09.2025 16:36 Відповісти
НЕНАЧАСІ - накрилося мідним тазіком ненаситності зЄрмакородерів
показати весь коментар
18.09.2025 16:57 Відповісти
Забули смайлик поставити.
показати весь коментар
18.09.2025 17:09 Відповісти
Ага, як раз той випадок! Поки ви підете мобілізуєтесь, і через два місяці загините в безглуздому м'ясному штурмі гофмаршала просирського, зелена наволоч встигне накрасти чергові мільярди на вашій крові!
показати весь коментар
18.09.2025 17:10 Відповісти
Зелені кровосісі тільки для того прийшли у владу щоб їхні внуки в америках жили в своє задоволення
показати весь коментар
18.09.2025 15:48 Відповісти
НУ НАРЕШТІ !!! СТІЛЬКИ навіть я криком кричу ПРо цього раба Ахмєтки . НЕ здивуюсь, що він там мив бабло свого Пахана невїзного до США з його бандитським минулим .
Умєров ПРослужив ОЛІГАРХУ ВІЙНИ усі Майдани та крав потім кокрав та крав на усіх посадах , де нанього відкривали та відкривали справи то НАБУ то САП а Єрмак його пересажував та персажував з крісла в крісло.Ще хотів послом у США зробити .А потім був винуждєн зробити (громадянина США) власним секретарем власного РНБО - пздць!!!
показати весь коментар
18.09.2025 15:48 Відповісти
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179 https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом
показати весь коментар
18.09.2025 15:50 Відповісти
https://ukranews.com/ua/news/954219-vyshhyj-antykoruptsijnyj-sud-zobov-yazav-nabu-porushyty-kryminalnu-spravu-proty-umyerova-zmi https://ukranews.com/ua/news/954219-vyshhyj-antykoruptsijnyj-sud-zobov-yazav-nabu-porushyty-kryminalnu-spravu-proty-umyerova-

https://ukranews.com/ua/news/954219-vyshhyj-antykoruptsijnyj-sud-zobov-yazav-nabu-porushyty-kryminalnu-spravu-proty-umyerova-zmi Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова, - ЗМІ
показати весь коментар
18.09.2025 15:52 Відповісти
І це тільки у США.....
показати весь коментар
18.09.2025 15:49 Відповісти
Такованєможєетбить!!! Ета москальськоє ІПСО!!! Шовинагаваріваєтє??? Нє всьо так адназначна!!! Єслі шо, то ЗЕля нє прі чьом, он нічєво нє знаєт!!! І он нікаму нічєво нє долєен!!!
показати весь коментар
18.09.2025 15:50 Відповісти
Що Клоуну, що його оточенню пох Україна. Це просто місце, яке вони грабують. https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/18/7531432/ Зеленський підписав закон, який обмежує доступ до публічних реєстрів нерухомості. Це щоб плебеї ну сували носа в їх статки, а сиділи 4 рік в окопах і помирали за цю наволоч.
показати весь коментар
18.09.2025 15:51 Відповісти
Доречі , Януковичевим вирощений , як військовий прокурор у Севастополі, генПРокурор сьогоднішній , саме в ті часи перед захоплення Криму , коли уся сімейка Умєрова ще мала бізнес в українському Криму, а потім здриснула в США як захист від рашистів у Криму, а Умєров платив у рашку податки як російський громадянин ...
показати весь коментар
18.09.2025 16:28 Відповісти
от, скажить мені:
як шо, ті хто віддав наказ напасти на україну, такий самий, як і ті, хто надає наказ "захищати" україну, то, який буде результат?
вони, не за україну воюють!
вони б'ються за статки, за території, за вплив!
як в 90х, ділять овочевий ринок!

а, ми тут сремося, за мєнтів, за тцк, за сзч.....
та, їм насрати на нас на всіх, з величезної гори! їхні родини кайфують, далеко від війни, а гинуть миколи та василі!
показати весь коментар
18.09.2025 15:52 Відповісти
глибока думка,нажаль не у кожного інтелекту достає,бо не було б поводів так думати...
показати весь коментар
18.09.2025 16:38 Відповісти
а ось і фламінго знайшовся. Хто там питав, де вони?
показати весь коментар
18.09.2025 15:52 Відповісти
Стидоба...
показати весь коментар
18.09.2025 15:53 Відповісти
Мародерство на крові. За це взагалі-то розстрілювати треба. Але ж зараз квартальний "закон омерти".
показати весь коментар
18.09.2025 17:12 Відповісти
Ось за сите і багате майбутнє умирова воюють українці і не тільки, бо скільки палок і саботажу з боку Міноборони довкола бракованих мін і дронів ще ніколи не було.
показати весь коментар
18.09.2025 15:55 Відповісти
А ви думали вони не навчаться за сто днів? Та вони вже прийшли до корита навчені!
показати весь коментар
18.09.2025 15:55 Відповісти
''Закінчення епохи бідності'' - Зеленський.
Зеленський ''чесно'' виконує свої передвиборні обіцянки - у всіх ''слуг народу зеленського'' закінчилась епоха бідності.
показати весь коментар
18.09.2025 15:56 Відповісти
Ну, прямо накинулись на Хрустально-чесного чоловіка, який так піклується про Україну і кримсько-татарський народ. Ну заробив хлопець пару копійок(шагів) і вклав у нерухомість для майбутнього своїх дітей, що тут такого? Він же трудиться, як мураха, день і ніч, 24/7 без вихідних і прохідних, навіть на костюм собі єкономить, в камуфляжі з гуманітарки ходить….
показати весь коментар
18.09.2025 15:57 Відповісти
Ворье.
показати весь коментар
18.09.2025 15:58 Відповісти
железняк язика в дупу засунув...такий активний на своєму ютуб-каналі проти корупционерів, а про свого однопартійця мовчить...так піарив призначення умєрова в міністри оборони після корупційних скандалів з резніковим, а поміняли одного корупціонера на іншого)))
показати весь коментар
18.09.2025 15:59 Відповісти
Земля належить багатим, а Батьківщина - бідним... Турецьке прислівʼя .
показати весь коментар
18.09.2025 16:00 Відповісти
Кому война а кому мать родна... нифига похоже в Украине не меняется от перемены поп на троне...а жаль.
показати весь коментар
18.09.2025 16:00 Відповісти
Звідки гроші? Питання риторичне.
показати весь коментар
18.09.2025 16:03 Відповісти
АХМЕТКИНІ МАБУТЬ ТЕЖ МИЄ!!!
показати весь коментар
18.09.2025 16:05 Відповісти
Хтось є, хто здивований?
показати весь коментар
18.09.2025 16:03 Відповісти
Кишеньковий ЄРМАКА СЕКРЕТАР РАДИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ !!!
показати весь коментар
18.09.2025 16:04 Відповісти
Колись за Головкома Залужного на засідання РНБО Єрмак збирав цивільних піджаків Слуг ОПУ щоб гасили своїми голосуваннями усі ініціативи генералів Залужного . А зараз БЛД Єрмак заховав туди гаранта його безпеки у РАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ!!!
Уявіть, як горить у сраці МАРОДЕРНІ зараз , а вовці тепер віддуватись та віддуватись відосами та фотосесіями - а на разогрєвє Сирський з Малюком
показати весь коментар
18.09.2025 16:16 Відповісти
Ці руки нічого не крали...
показати весь коментар
18.09.2025 16:04 Відповісти
Можливо , через деякий час хтось скаже : Ці руки вже нічого не вкрадуть ...
показати весь коментар
18.09.2025 17:34 Відповісти
А воно очолює РНБО ,а до того нікчемний міністр оборони де зникло понад мільярд доларів на закупівлях для армії ,ось така зелена команда порядним ,патріотичним ,професіоналам там не місце.
показати весь коментар
18.09.2025 16:08 Відповісти
дивіться які жовто-блакитні ящики стоять - тут живуть справжні патріоти!
показати весь коментар
18.09.2025 16:09 Відповісти
Норм рваніна гуляє.Оце ж блін у 19 р "стариг бариг " вигнали щоб ...щоб що?
показати весь коментар
18.09.2025 16:10 Відповісти
Шоб з"явились новиє ліца ...
показати весь коментар
18.09.2025 17:37 Відповісти
Богато жил партизан Боснюк
показати весь коментар
18.09.2025 16:11 Відповісти
Ну! Так це дійсно, український достойник, керуючий високопосадовець. А що Ви хотіли? Свинарчуки від Януковича - старша ясельна група. Скільки мільярдів ім "на війну" потрібно, га, Президенте...
показати весь коментар
18.09.2025 16:14 Відповісти
На депортацію з України чекає за коррупцію? Щоб так раз і до Америки..ось щось не думаю, що буде вертатись до України..щось мені здається, що його прадіди соромилися би за цю пархату сироту..как так був татарчєг. а став пархатим
показати весь коментар
18.09.2025 16:14 Відповісти
Команда Зеленського, це команда звичайних наперсточників, які привели свою "діяльністью" кроваву війну ... Строку давності за ці злочини немає ...
показати весь коментар
18.09.2025 16:14 Відповісти
От так...а ви - ухилянти.
показати весь коментар
18.09.2025 16:16 Відповісти
Класика.
показати весь коментар
18.09.2025 16:21 Відповісти
никто им ничего не сделает. могут воровать сколько захотят.
показати весь коментар
18.09.2025 16:21 Відповісти
браво
показати весь коментар
18.09.2025 16:41 Відповісти
Купи Умеров элитную недвижимость скажем в Китае на побережье (там есть виллы не хуже), западная коалиция сразу бы его на тряпки порвала, а так всё гладко потому что денежки текут на запад и хранятся в западных банках, к тому же такой пассажир полностью управляем, можно сказать его за яйца держат.
показати весь коментар
18.09.2025 16:21 Відповісти
і це ж той самий ЦПК повідомляє який нещодавно очолював Шабунін, ЦПК який адвокатує його, про якого зелена влада розповсюджує нісенітниці і шиє справи білими нитками! Той самий який так не до вподоби дописувачам які палають від гніва про цю новину! Шановні, де логіка?
показати весь коментар
18.09.2025 16:22 Відповісти
Шабунін отримує за головування дві штуки баксів в місяць . За ці гроші - він має бути кришталево чистим . А не мати там ще якісь гнилі гешефти . Стосовного - "білих ниток " - ви б хоча б почитали б його кримінальну справу . Там все написано
Бо Шабунін - через свою мутну діяльність компрометує ТЦК . Те що він викриває корупцію - не дає йому жодного права - трошки мутить і порушувати закон.
показати весь коментар
18.09.2025 17:06 Відповісти
Може собі позволити - особа приближена до імператора
показати весь коментар
18.09.2025 16:23 Відповісти
Це він все в Lifecell заробив.
показати весь коментар
18.09.2025 16:30 Відповісти
даже выругаться нет слов....
показати весь коментар
18.09.2025 16:30 Відповісти
зєля - гарант корупції
показати весь коментар
18.09.2025 16:33 Відповісти
Я як порохобот вимагаю фракцію ЄС зробити заяву щодо їхнього 100відсоткової підтримки у ВР Умерова на міністра оборони - після виступу Порошенка на трибуні в підтримку.
показати весь коментар
18.09.2025 16:34 Відповісти
І що такого нового тут? Це "новиє ліца", слуги народу, все нормально.
показати весь коментар
18.09.2025 16:34 Відповісти
А ви думали, що Шашличний просто так переймався законом про подвійне громадянство?
показати весь коментар
18.09.2025 16:37 Відповісти
Друзі, це вже ******* чи ше ні ? Поясніть, бо мозок кипить !
показати весь коментар
18.09.2025 16:39 Відповісти
У влади одні євреї, татари і москалі, що давно повивозили сім'ї і дєрєбанять тут щоб і внукам вистачило.
А усі інші мріють звідси втекти, віддають дітей у іноземні школи змалечку і т.д. Країна мрії Земразі.
показати весь коментар
18.09.2025 16:42 Відповісти
Не в рашці же, майже патріот виходить.
показати весь коментар
18.09.2025 16:44 Відповісти
Мой "узбекский бай" дынями чарджоускими торговал..вот и состояние в Америке на торговал..не упасть чему же "достопочтенного"(тьфу) баю узбекскому лепешка и.Не завидуй те и он вам не завидовать будет.Влт такая вам "маслята" узбекская народная лепешка(тьфу "сказка")
показати весь коментар
18.09.2025 16:46 Відповісти
это просто какой то Пи...ц!!!! вот это отупевшие зелеДрочеры Украинские вербы, нептуны, бобры, фламинги и т.д...а самое смешное ни кто не сидит, бенин Нарик вешает лапшу на уши и дальше крадут....
показати весь коментар
18.09.2025 16:48 Відповісти
Дибільні хохли(тільки так можна назвати 73% ідіото-хайпістів),які в 19-му посадило нам на шию цих зелених гнид і їх прихвоснів.
показати весь коментар
18.09.2025 16:51 Відповісти
А шо то за два яшики(стілізовані під прапор України) стоять перед будинком - то для мусора, чи для чого?
показати весь коментар
18.09.2025 16:57 Відповісти
ще давно Степан Бандера писав , що не потрібно допускати до керівництва будь якого рівня в Україні не українців
показати весь коментар
18.09.2025 16:57 Відповісти
Брат умєрова 1976 року народження.
Теоретично, він ще 11 років може захищати Україну зі зброєю в руках в окопі десь під Покровськом.
Шо, зелені, ще хочете в країну мрій зеленського?!
показати весь коментар
18.09.2025 17:00 Відповісти
Як і в абсолютної решти зелених злодіїв, все нажите неполсильною працею на благо держави!
показати весь коментар
18.09.2025 17:02 Відповісти
А про безпеку дітей у Покровську, Краматорську він не дбає? Гроші допомогли б ЗСУ, але ні, краще мати ВІСІМ вілл. Уроди!
показати весь коментар
18.09.2025 17:03 Відповісти
Зараз умєров збере Ставку та все пояснить.
показати весь коментар
18.09.2025 17:06 Відповісти
"...
- Но, позвольтє, как же он служил в очісткє?
- Я йєго туда нє назначал. Йєму, кажеца, Швондєр дал рєкомєндацию?
..."
показати весь коментар
18.09.2025 17:32 Відповісти
... життя удалося, прибарахліцца встиг, і продовжує нарощувати патужність .
Якийсь сором всесвітній.
показати весь коментар
18.09.2025 17:41 Відповісти
 
 