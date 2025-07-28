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Новини Реформа АРМА
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Зеленський заблокував отримання допомоги Україною на 1,5 млрд євро через непідписання закону про АРМА, - ЦПК

Скільки Україна втратила через непідписання закону про АРМА

Україна вчасно не отримала 1,5 млрд євро через те, що президент Зеленський не підписав закон про АРМА.

"Здається, після протестів та критичних заяв міжнародних партнерів в ОП нарешті знайшли папочку із непідписаними законами. Так, учора президент підписав закон про реформу АРМА. На підписання у Зеленського та голови Ради Стефанчука пішов понад місяць.

Цей законопроєкт про АРМА — був однією з реформ, які Україна пообіцяла ЄС в межах програми Ukraine Facility. Але "не встигла" виконати до заявленого дедлайну. Як наслідок — Україна вчасно не отримала 1,5 млрд євро. Це більше 73,5 млрд гривень", - зазначили там.

У ЦПК сподіваються, що в найближчі дні в ОП зайдуть й інші закони, які ще не підписав президент.

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"Зокрема закон №11321 про відкритість засідань комітетів парламенту, який не може дочекатися підпису президента вже понад пів року.

І зрозуміло чому — бо якби цей закон був чинним, Бужанському і компанії навряд вдалося б так легко провернути затвердження ганебних правок про НАБУ і САП під час засідання правоохоронного комітету в минулий вівторок", - підсумували у Центрі протидії корупції.

Читайте: ЄС вітає підписання закону про АРМА. Це відповідає зобов’язанням за Ukraine Facility на 1-й квартал, - Матернова

Скільки Україна втратила через непідписання закону про АРМА

Автор: 

Зеленський Володимир (24890) Центр протидії корупції (282) АРМА (604)


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Топ коментарі
+47
Ворог **** , 🤡 зелений покидьок !!!
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28.07.2025 16:27 Відповісти
+27
Звісно що це ублюдочне як і зелена шобла ворги. Тільки як назвати тих, хто привів їх до влади?
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28.07.2025 16:31 Відповісти
+21
Їбаш їх Вова,їбаш їх блд !!!! Народ обравший президентом делетанта,брехуна,зрадника,паяца який все своє акторське життя принижував Україну та Украінців,заслуговує на злидні,ганьбу,жалюгідне життя.
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28.07.2025 16:30 Відповісти
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28.07.2025 18:39 Відповісти
Мерзота зелена!!!
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28.07.2025 19:06 Відповісти
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