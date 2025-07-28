Зеленський заблокував отримання допомоги Україною на 1,5 млрд євро через непідписання закону про АРМА, - ЦПК

Україна вчасно не отримала 1,5 млрд євро через те, що президент Зеленський не підписав закон про АРМА.

"Здається, після протестів та критичних заяв міжнародних партнерів в ОП нарешті знайшли папочку із непідписаними законами. Так, учора президент підписав закон про реформу АРМА. На підписання у Зеленського та голови Ради Стефанчука пішов понад місяць.

Цей законопроєкт про АРМА — був однією з реформ, які Україна пообіцяла ЄС в межах програми Ukraine Facility. Але "не встигла" виконати до заявленого дедлайну. Як наслідок — Україна вчасно не отримала 1,5 млрд євро. Це більше 73,5 млрд гривень", - зазначили там.

У ЦПК сподіваються, що в найближчі дні в ОП зайдуть й інші закони, які ще не підписав президент.

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"Зокрема закон №11321 про відкритість засідань комітетів парламенту, який не може дочекатися підпису президента вже понад пів року.

І зрозуміло чому — бо якби цей закон був чинним, Бужанському і компанії навряд вдалося б так легко провернути затвердження ганебних правок про НАБУ і САП під час засідання правоохоронного комітету в минулий вівторок", - підсумували у Центрі протидії корупції.

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