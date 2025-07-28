ЄС вітає підписання закону про АРМА. Це відповідає зобов’язанням за Ukraine Facility на 1-й квартал, - Матернова
Посол ЄС Катаріна Матернова привітала підписання закону про АРМА.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаємо прийняття та підписання закону АРМА. Конкретний крок до ефективнішого управління активами та суспільної довіри – відповідно до зобов'язань щодо Ukraine Facility на перший квартал", - зазначила дипломат.
Нагадаємо, 27 липня президент Зеленський підписав закон про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Рада ухвалила закон 18 червня.
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Sasha Yemchenko
показати весь коментар28.07.2025 15:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Calvados
показати весь коментар28.07.2025 15:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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