ЄС вітає підписання закону про АРМА. Це відповідає зобов’язанням за Ukraine Facility на 1-й квартал, - Матернова

Посол ЄС Катаріна Матернова привітала підписання закону про АРМА.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо прийняття та підписання закону АРМА. Конкретний крок до ефективнішого управління активами та суспільної довіри – відповідно до зобов'язань щодо Ukraine Facility на перший квартал", - зазначила дипломат.

Нагадаємо, 27 липня президент Зеленський підписав закон про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Рада ухвалила закон 18 червня.

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