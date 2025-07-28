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Новини Ukraine Facility Реформа АРМА
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ЄС вітає підписання закону про АРМА. Це відповідає зобов’язанням за Ukraine Facility на 1-й квартал, - Матернова

У ЄС вітають підписання закону про АРМА

Посол ЄС Катаріна Матернова привітала підписання закону про АРМА.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо прийняття та підписання закону АРМА. Конкретний крок до ефективнішого управління активами та суспільної довіри – відповідно до зобов'язань щодо Ukraine Facility на перший квартал", - зазначила дипломат.

Нагадаємо, 27 липня президент Зеленський підписав закон про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Рада ухвалила закон 18 червня.

Читайте: Посли G7 привітали ухвалення закону про реформу АРМА

У ЄС вітають підписання закону про АРМА

Автор: 

Євросоюз (13932) АРМА (604) Матернова Катаріна (92)


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Та підписать можна шо завгодно ... Виконувать ЗЕшобло той закон буде????
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28.07.2025 15:49 Відповісти
Закон оплачено! Безкоштовних законів не приймаєм!
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28.07.2025 15:53 Відповісти
 
 