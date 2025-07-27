Зеленський підписав закон про реформу АРМА

Президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Цей закон був ухвалений Верховною Радою 18 червня.

Про це повідомляється в картці законопроєкту №12374-д на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає зміну порядку формування складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА.

Також документ передбачає суттєві зміни в частині управління арештованими активами. Законопроєкт впроваджує обов’язковий незалежний аудит діяльності агентства, публічний відбір управителів активів за прозорими процедурами, а також контроль підзвітність на всіх етапах управління активами.

Ухвалення закону було одним із кроків для виконання зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка є ключовою для отримання фінансової допомоги ЄС.

Читайте також: Посли G7 привітали ухвалення закону про реформу АРМА