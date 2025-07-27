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Новини Реформа АРМА
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Зеленський підписав закон про реформу АРМА

Зеленський підписав закон про АРМА

Президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Цей закон був ухвалений Верховною Радою 18 червня.

Про це повідомляється в картці законопроєкту №12374-д на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає зміну порядку формування складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА. 

Також документ передбачає суттєві зміни в частині управління арештованими активами. Законопроєкт впроваджує обов’язковий незалежний аудит діяльності агентства, публічний відбір управителів активів за прозорими процедурами, а також контроль підзвітність на всіх етапах управління активами.

Ухвалення закону було одним із кроків для виконання зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка є ключовою для отримання фінансової допомоги ЄС.

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Автор: 

закон (2856) Зеленський Володимир (24890) АРМА (603)


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Топ коментарі
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27.07.2025 18:17 Відповісти
+9

"Отримати мільярди для виживання країни" VS "Врятувати підсмажені задниці друзів-корупціонерів". Чому Україна втрачає допомогу через дивні пріоритети?

Останні новини з Брюсселя б'ють на сполох, адже Україна недоотримає значну частину фінансової допомоги від ЄС. Замість обіцяних €4,5 млрд у рамках програми Ukraine Facility, до нашого бюджету надійде лише €3,05 млрд. Це не просто цифри - це критичні кошти, які могли б піти на підтримку економіки, соціальних програм та оборони країни в умовах війни.

Причина втрати €1,45 млрд - невиконані реформи. Єврокомісія чітко вказала на три ключові прогалини, які Україна мала усунути до кінця березня 2025 року: децентралізація, реформа Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА) та відбір суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Найбільше вражає ситуація з реформою АРМА. Закон, покликаний покращити роботу цього критично важливого органу відповідно до стандартів ЄС, був ухвалений Верховною Радою ще місяць тому. Він пройшов всі необхідні процедури і чекає лише на один підпис - підпис Президента. Але чомусь цей підпис не ставиться, і стратегічно важливий для України документ просто "висить у повітрі". Як результат - втрата Україною €1,45 млрд.

У той же час, ми були свідками іншої, набагато швидшої реакції влади. Нещодавній скандальний закон, який міг би підірвати незалежність антикорупційних органів, був прийнятий парламентом у "турбо-режимі" за лічені години, і президент підписав його так само блискавично. Цей крок викликав шквал критики з боку західних партнерів та українського суспільства.

Чим пояснити таку подвійну гру з пріоритетами? Коли йдеться про збереження мільярдів євро життєво необхідної допомоги, процес гальмується. Але коли справа стосується сумнівних рішень для порятунку корупціонерів із найближчого кола, що викликають обурення і можуть відштовхнути партнерів, швидкість прийняття рішень вражає.

Чи усвідомлює влада і президент, якою ціною обходяться такі "дипломатичні паузи" у підписанні законів, і наскільки швидко можуть зникати обіцяні мільярди?

А як вам закони, що "висять" на підписі у Президента вже 9-ий місяць? Ще пилюкою на столі Зеленського не припали? Наприклад, закон, що забороняє мобілізацію обмежено придатних юнаків 18-25 років, законопроект 11379-д, який Верховна Рада проголосувала і направила президенту ще 15 жовтня 2024 року. Там турбота про простих громадян, а не про друзів - то можуть ще почекати?
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27.07.2025 18:35 Відповісти
+7
Отримали по писку і заворушилися, а то думали, що Європа на все буде очі закривати.
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27.07.2025 18:19 Відповісти
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ІБДшник..що з корупцією?
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27.07.2025 18:13 Відповісти
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27.07.2025 18:17 Відповісти
УкрАінцам https://www.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k ЦЕ подобається.
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27.07.2025 19:15 Відповісти
Ось що робить реакція суспільства та партнерів на факапи влади, а не мовчання.
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27.07.2025 18:13 Відповісти
у тебе загострення?
Що за набір літер?
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27.07.2025 18:17 Відповісти
Ти ЗЄлох імені 2019 року?
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27.07.2025 18:18 Відповісти
Чому ти так вирішив?
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27.07.2025 18:23 Відповісти
Як ми писали, https://t.me/dozdop/4304 невчасне підписання цього закону принесло збитки українському бюджету на понад мільярд євро.

Очікуємо турборежиму й з іншими законами, які вже тривалий час чекають на підпис глави держави.
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27.07.2025 18:28 Відповісти

"Отримати мільярди для виживання країни" VS "Врятувати підсмажені задниці друзів-корупціонерів". Чому Україна втрачає допомогу через дивні пріоритети?

Останні новини з Брюсселя б'ють на сполох, адже Україна недоотримає значну частину фінансової допомоги від ЄС. Замість обіцяних €4,5 млрд у рамках програми Ukraine Facility, до нашого бюджету надійде лише €3,05 млрд. Це не просто цифри - це критичні кошти, які могли б піти на підтримку економіки, соціальних програм та оборони країни в умовах війни.

Причина втрати €1,45 млрд - невиконані реформи. Єврокомісія чітко вказала на три ключові прогалини, які Україна мала усунути до кінця березня 2025 року: децентралізація, реформа Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА) та відбір суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Найбільше вражає ситуація з реформою АРМА. Закон, покликаний покращити роботу цього критично важливого органу відповідно до стандартів ЄС, був ухвалений Верховною Радою ще місяць тому. Він пройшов всі необхідні процедури і чекає лише на один підпис - підпис Президента. Але чомусь цей підпис не ставиться, і стратегічно важливий для України документ просто "висить у повітрі". Як результат - втрата Україною €1,45 млрд.

У той же час, ми були свідками іншої, набагато швидшої реакції влади. Нещодавній скандальний закон, який міг би підірвати незалежність антикорупційних органів, був прийнятий парламентом у "турбо-режимі" за лічені години, і президент підписав його так само блискавично. Цей крок викликав шквал критики з боку західних партнерів та українського суспільства.

Чим пояснити таку подвійну гру з пріоритетами? Коли йдеться про збереження мільярдів євро життєво необхідної допомоги, процес гальмується. Але коли справа стосується сумнівних рішень для порятунку корупціонерів із найближчого кола, що викликають обурення і можуть відштовхнути партнерів, швидкість прийняття рішень вражає.

Чи усвідомлює влада і президент, якою ціною обходяться такі "дипломатичні паузи" у підписанні законів, і наскільки швидко можуть зникати обіцяні мільярди?

А як вам закони, що "висять" на підписі у Президента вже 9-ий місяць? Ще пилюкою на столі Зеленського не припали? Наприклад, закон, що забороняє мобілізацію обмежено придатних юнаків 18-25 років, законопроект 11379-д, який Верховна Рада проголосувала і направила президенту ще 15 жовтня 2024 року. Там турбота про простих громадян, а не про друзів - то можуть ще почекати?
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27.07.2025 18:35 Відповісти
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27.07.2025 18:17 Відповісти
А що робить?
Реформа АРМА може бути різною.

Досі АРМА вправно передавала конфісковані активи бенефіциарам оточення ЗЄ. Думаю, що і надалі це буде так.
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27.07.2025 18:17 Відповісти
Цей закон одна з 16 вимог партнерів для реформування арми.
Він вже місяць лежить в очікуванні підпису.
Після того, як партнери повідомили, що зменшують допомогу на 1.5млрд через невиконання 3 з 16 реформ (у тому числі арма), зеленський швиденько його підписав.
Не було б рекції, то так би і лежав далі в очікуванні підпису.
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27.07.2025 18:21 Відповісти
Санич прийняв країну з ракетною програмою, а залишить фуй...
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27.07.2025 18:22 Відповісти
А єслі што ви іх снісьотє...
Смішно як зелені з@лупи розбилися на групки довб@***** і бігають одне на одного попьордують, але на сцянича бояться навіть поглянути.
Снєсуни без сносілок.
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27.07.2025 18:30 Відповісти
Ти дуже схожий на таку зелепу.
Бігаєш від комента до комента і розповідаєш що всі вкраїнчики і що всі не так реагують.
Але ж бігаючи в обісраних штанцях і підбурюючи ти рейтинг лідору не покращиш.
Шукай інші шляхи.
Задій якийсь креатив.
І речення нормально формулюй, а не як шаріков... а то більшість твоїх коментів, це якийсь хаотичний набір літер.
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27.07.2025 18:42 Відповісти
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27.07.2025 18:43 Відповісти
Гурін - депутат слуга народа.
Який ще скрін могла використати зелупа, як не від слуги народу))
Скрін від опозиції релігія не дозволяє.)))
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27.07.2025 18:48 Відповісти
Зєля луччій! Так як він пітухів ніхто не ***! Підтримую пана найшашличнішого до самої перемохи!
Добре що санич не втік і зберіг повні склади паличок щоб добувати електрику! ))
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27.07.2025 18:54 Відповісти
Є@бі іх ВОЛОДІНЬКА ти лучший!
_______________________________________________________
Найбільше вражає ситуація з реформою АРМА. Закон, покликаний покращити роботу цього критично важливого органу відповідно до стандартів ЄС, був ухвалений Верховною Радою ще місяць тому. Він пройшов всі необхідні процедури і чекає лише на один підпис - підпис Президента. Але чомусь цей підпис не ставиться, і стратегічно важливий для України документ просто "висить у повітрі". Як результат - втрата Україною €1,45 млрд.
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27.07.2025 18:59 Відповісти
Недорогой расистский тролль, использование украинского языка не делает тебя украинским комментатором. Особенно в отсутствии в твоём тексте кроме букв хоть капли смысла. Попробуй чат джпити или дипсик.
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27.07.2025 19:22 Відповісти
Правда, яка ріже очі пігдогу Евгений Дюков #262162

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27.07.2025 20:13 Відповісти
Вимога - це добре.

От тільки реформатори якісь тухлі. Тому дивитися треба не на назви та лозунги, а на те, що зроблено насправді.
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27.07.2025 20:26 Відповісти
Хоть би, отих аброхамій та служок ВРУ, і з оточення ухилянта, це не торкнулося???
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27.07.2025 20:10 Відповісти
По кількістю антикорупційних контор ми мабуть попереду всієї планети - вітер їм в вітрила!
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27.07.2025 18:16 Відповісти
Пардон, не туда засунул...
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27.07.2025 19:04 Відповісти
Але під час диктатури вони не працюють. Думаю що у диктатора Ердогана значно краще справи з корупцією.
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27.07.2025 19:38 Відповісти
І що, закон про БЕБ також є, і порушується вже другим прем'єром.
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27.07.2025 18:18 Відповісти
Отримали по писку і заворушилися, а то думали, що Європа на все буде очі закривати.
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27.07.2025 18:19 Відповісти
Та да!, 😊 Особливо, коли "Цей закон був ухвалений Верховною Радою 18 червня. Джерело: https://censor.net/ua/n3565519
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27.07.2025 19:39 Відповісти
В нас безкоштовно закони не приймають. От як тільки ЄС за це заплатить - то аж бігом.
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27.07.2025 18:27 Відповісти
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27.07.2025 18:35 Відповісти
він не електрик , а криворогульський юрист
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27.07.2025 20:59 Відповісти
Хто буде контролювати АРМА?
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27.07.2025 18:38 Відповісти
Як хто ! Звичайно Єрмак !
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27.07.2025 19:39 Відповісти
Знову через дупу все зробить цей вова .
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27.07.2025 18:47 Відповісти
Він по іншому не може .
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27.07.2025 19:40 Відповісти
О великий и потужный, спасибо за вашу подпись. Без вас ничего бы не было, сонцесяйний вы наш боневтикович
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27.07.2025 18:50 Відповісти
Підписав, після втику Макрона і особливо, від Урсули
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27.07.2025 18:53 Відповісти
Причина втрати €1,45 млрд - невиконані реформи. Єврокомісія чітко вказала на три ключові прогалини, які Україна мала усунути до кінця березня 2025 року: децентралізація, реформа Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА) та відбір суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Найбільше вражає ситуація з реформою АРМА. Закон, покликаний покращити роботу цього критично важливого органу відповідно до стандартів ЄС, був ухвалений Верховною Радою ще місяць тому. Він пройшов всі необхідні процедури і чекає лише на один підпис - підпис Президента. Але чомусь цей підпис не ставиться, і стратегічно важливий для України документ просто "висить у повітрі". Як результат - втрата Україною €1,45 млрд.

У той же час, ми були свідками іншої, набагато швидшої реакції влади. Нещодавній скандальний закон, який міг би підірвати незалежність антикорупційних органів, був прийнятий парламентом у "турбо-режимі" за лічені години, і президент підписав його так само блискавично. Цей крок викликав шквал критики з боку західних партнерів та українського суспільства
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27.07.2025 19:08 Відповісти
само собою, одне до одного
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27.07.2025 19:39 Відповісти
Узурпатор влади створює, проводить у Раді та підписує "закон", що лишає незалежності антикорупційні органи - всього за 16 годин.
А закон про реформу АРМА узурпатор підписувати не бажає повтори місяці - бо "розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" - загрожує ув'язненням узурпатора.
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27.07.2025 18:56 Відповісти
Це тільки назва 'реформа' ! Звичайні оборудки для влади щоб красти було легше !
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27.07.2025 19:03 Відповісти
Зедрот, шо тянем ката за причиндалы? Где еще "Закон о децентрализации" и "Отбор судей в Высший антикоррупционный суд"?
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27.07.2025 19:05 Відповісти
Полтора месяца не мог ручку купить,вот уже купил.Задрот.
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27.07.2025 19:07 Відповісти
А чому ж ти, курва ЗЕлена, досі тягнув з підписанням цього закону? Розраховував, що буде як з законом про НАБУ і САП? А коли під хвостом твоїм щурячим припекло, одразу підписав... Покидьок дволикий, підла ти мерЗЕнна істота. ЗЕлений щур має бути посаджений в клітку....
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27.07.2025 19:21 Відповісти
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27.07.2025 19:38 Відповісти
Мы не знаем ни одну страну в мире за всю эпоху, которая бы проводила реформы во время войны! Нк нет такой. Просто всё---нет смысла! Экономика и индустрия работает (если она есть) на войну, оборону. Нельзя это делать в таком случае. Не проводят и правовых, юридических, судебных реформ. Должен работать только трибунал. И военная прокуратура----поразительно, но факт! У нас на 4 году войны этого нет. Вся эта шумиха, оперетка залипуха народу лоховскому и либерастам с запада. Студенты вон уже по 4 дню выходят горлопанить про бубу-набу, хотя косточку дурачкам уже кинули позавчера! Сюр, комедь на уровне дома культуры в колхозе что находится в 80 км от облцентра. Сойдёт.
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27.07.2025 22:06 Відповісти
 
 