Зеленский подписал закон о реформе АРМА
Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Этот закон был принят Верховной Радой 18 июня.
Об этом сообщается в карточке законопроекта №12374-д на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект предусматривает изменение порядка формирования состава конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы АРМА.
Также документ предусматривает существенные изменения в части управления арестованными активами. Законопроект внедряет обязательный независимый аудит деятельности агентства, публичный отбор управляющих активов по прозрачным процедурам, а также контроль подотчетности на всех этапах управления активами.
Принятие закона было одним из шагов для выполнения обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility, которая является ключевой для получения финансовой помощи ЕС.
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Що за набір літер?
Очікуємо турборежиму й з іншими законами, які вже тривалий час чекають на підпис глави держави.
"Отримати мільярди для виживання країни" VS "Врятувати підсмажені задниці друзів-корупціонерів". Чому Україна втрачає допомогу через дивні пріоритети?
Останні новини з Брюсселя б'ють на сполох, адже Україна недоотримає значну частину фінансової допомоги від ЄС. Замість обіцяних €4,5 млрд у рамках програми Ukraine Facility, до нашого бюджету надійде лише €3,05 млрд. Це не просто цифри - це критичні кошти, які могли б піти на підтримку економіки, соціальних програм та оборони країни в умовах війни.
Причина втрати €1,45 млрд - невиконані реформи. Єврокомісія чітко вказала на три ключові прогалини, які Україна мала усунути до кінця березня 2025 року: децентралізація, реформа Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА) та відбір суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Найбільше вражає ситуація з реформою АРМА. Закон, покликаний покращити роботу цього критично важливого органу відповідно до стандартів ЄС, був ухвалений Верховною Радою ще місяць тому. Він пройшов всі необхідні процедури і чекає лише на один підпис - підпис Президента. Але чомусь цей підпис не ставиться, і стратегічно важливий для України документ просто "висить у повітрі". Як результат - втрата Україною €1,45 млрд.
У той же час, ми були свідками іншої, набагато швидшої реакції влади. Нещодавній скандальний закон, який міг би підірвати незалежність антикорупційних органів, був прийнятий парламентом у "турбо-режимі" за лічені години, і президент підписав його так само блискавично. Цей крок викликав шквал критики з боку західних партнерів та українського суспільства.
Чим пояснити таку подвійну гру з пріоритетами? Коли йдеться про збереження мільярдів євро життєво необхідної допомоги, процес гальмується. Але коли справа стосується сумнівних рішень для порятунку корупціонерів із найближчого кола, що викликають обурення і можуть відштовхнути партнерів, швидкість прийняття рішень вражає.
Чи усвідомлює влада і президент, якою ціною обходяться такі "дипломатичні паузи" у підписанні законів, і наскільки швидко можуть зникати обіцяні мільярди?
А як вам закони, що "висять" на підписі у Президента вже 9-ий місяць? Ще пилюкою на столі Зеленського не припали? Наприклад, закон, що забороняє мобілізацію обмежено придатних юнаків 18-25 років, законопроект 11379-д, який Верховна Рада проголосувала і направила президенту ще 15 жовтня 2024 року. Там турбота про простих громадян, а не про друзів - то можуть ще почекати?
Реформа АРМА може бути різною.
Досі АРМА вправно передавала конфісковані активи бенефіциарам оточення ЗЄ. Думаю, що і надалі це буде так.
Він вже місяць лежить в очікуванні підпису.
Після того, як партнери повідомили, що зменшують допомогу на 1.5млрд через невиконання 3 з 16 реформ (у тому числі арма), зеленський швиденько його підписав.
Не було б рекції, то так би і лежав далі в очікуванні підпису.
Смішно як зелені з@лупи розбилися на групки довб@***** і бігають одне на одного попьордують, але на сцянича бояться навіть поглянути.
Снєсуни без сносілок.
Бігаєш від комента до комента і розповідаєш що всі вкраїнчики і що всі не так реагують.
Але ж бігаючи в обісраних штанцях і підбурюючи ти рейтинг лідору не покращиш.
Шукай інші шляхи.
Задій якийсь креатив.
І речення нормально формулюй, а не як шаріков... а то більшість твоїх коментів, це якийсь хаотичний набір літер.
Який ще скрін могла використати зелупа, як не від слуги народу))
Скрін від опозиції релігія не дозволяє.)))
Добре що санич не втік і зберіг повні склади паличок щоб добувати електрику! ))
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Найбільше вражає ситуація з реформою АРМА. Закон, покликаний покращити роботу цього критично важливого органу відповідно до стандартів ЄС, був ухвалений Верховною Радою ще місяць тому. Він пройшов всі необхідні процедури і чекає лише на один підпис - підпис Президента. Але чомусь цей підпис не ставиться, і стратегічно важливий для України документ просто "висить у повітрі". Як результат - втрата Україною €1,45 млрд.
От тільки реформатори якісь тухлі. Тому дивитися треба не на назви та лозунги, а на те, що зроблено насправді.
Найбільше вражає ситуація з реформою АРМА. Закон, покликаний покращити роботу цього критично важливого органу відповідно до стандартів ЄС, був ухвалений Верховною Радою ще місяць тому. Він пройшов всі необхідні процедури і чекає лише на один підпис - підпис Президента. Але чомусь цей підпис не ставиться, і стратегічно важливий для України документ просто "висить у повітрі". Як результат - втрата Україною €1,45 млрд.
У той же час, ми були свідками іншої, набагато швидшої реакції влади. Нещодавній скандальний закон, який міг би підірвати незалежність антикорупційних органів, був прийнятий парламентом у "турбо-режимі" за лічені години, і президент підписав його так само блискавично. Цей крок викликав шквал критики з боку західних партнерів та українського суспільства
А закон про реформу АРМА узурпатор підписувати не бажає повтори місяці - бо "розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" - загрожує ув'язненням узурпатора.