Зеленский подписал закон о реформе АРМА

Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Этот закон был принят Верховной Радой 18 июня.

Об этом сообщается в карточке законопроекта №12374-д на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает изменение порядка формирования состава конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы АРМА.

Также документ предусматривает существенные изменения в части управления арестованными активами. Законопроект внедряет обязательный независимый аудит деятельности агентства, публичный отбор управляющих активов по прозрачным процедурам, а также контроль подотчетности на всех этапах управления активами.

Принятие закона было одним из шагов для выполнения обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility, которая является ключевой для получения финансовой помощи ЕС.

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