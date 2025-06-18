Послы G7 приветствовали принятие закона о реформе АРМА
Послы стран "Группы семи" в Украине отметили важность принятия закона о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Соответствующее заявление послов опубликовано в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Дипломаты G7 отметили, что реализация принятого закона о реформе АРМА - это "ключ к независимой системе управления активами, что усилит антикоррупционные усилия Украины и обеспечит поступления в бюджет".
"Устойчивый прогресс в реформах является важным для евроатлантической интеграции Украины", - добавили послы.
Напомним, что 18 июня Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №12374-д, который предусматривает реформу Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
