РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3969 посетителей онлайн
Новости Реформа АРМА
835 3

Послы G7 приветствовали принятие закона о реформе АРМА

Послы "Большой семерки" отреагировали на принятие закона о реформе АРМА

Послы стран "Группы семи" в Украине отметили важность принятия закона о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Соответствующее заявление послов опубликовано в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломаты G7 отметили, что реализация принятого закона о реформе АРМА - это "ключ к независимой системе управления активами, что усилит антикоррупционные усилия Украины и обеспечит поступления в бюджет".

"Устойчивый прогресс в реформах является важным для евроатлантической интеграции Украины", - добавили послы.

Напомним, что 18 июня Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №12374-д, который предусматривает реформу Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Читайте также: Рада приняла закон о реформе АРМА - одно из условий помощи от ЕС

Автор: 

G7 (888) АРМА (123)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тут головне не в ухваленні закону, а в тому, як його будуть виконувати...
показать весь комментарий
18.06.2025 23:52 Ответить
Враховуючи, що ЗЄрмаки обсіли, як мухи, всі правоохоронні органи, той закон можна у туалеті на цвях повісити.
показать весь комментарий
19.06.2025 00:00 Ответить
Безкоштовно в нас закони не ухвалюють, тому за реалізацію теж треба буде заплатити
показать весь комментарий
19.06.2025 00:06 Ответить
 
 