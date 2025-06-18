Посли G7 привітали ухвалення закону про реформу АРМА

Посли країн "Групи семи" в Україні відзначили важливість ухвалення закону про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Відповідна заява послів опублікована в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломати G7 наголосили, що реалізація ухваленого закону про реформу АРМА – це "ключ до незалежної системи управління активами, що підсилить антикорупційні зусилля України та забезпечить надходження до бюджету".

"Сталий прогрес у реформах є важливим для євроатлантичної інтеграції України", - додали посли.

Нагадаємо, що 18 червня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №12374-д, який передбачає реформу Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

