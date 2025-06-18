УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3754 відвідувача онлайн
Новини Реформа АРМА
835 3

Посли G7 привітали ухвалення закону про реформу АРМА

Посли Великої сімки відреагували на ухвалення закону про реформу АРМА

Посли країн "Групи семи" в Україні відзначили важливість ухвалення закону про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Відповідна заява послів опублікована в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломати G7 наголосили, що реалізація ухваленого закону про реформу АРМА – це "ключ до незалежної системи управління активами, що підсилить антикорупційні зусилля України та забезпечить надходження до бюджету".

"Сталий прогрес у реформах є важливим для євроатлантичної інтеграції України", - додали посли.

Нагадаємо, що 18 червня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №12374-д, який передбачає реформу Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Читайте також: Рада ухвалила закон про реформу АРМА - одна з умов допомоги від ЄС

Автор: 

G-7 G7 (1099) АРМА (626)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут головне не в ухваленні закону, а в тому, як його будуть виконувати...
показати весь коментар
18.06.2025 23:52 Відповісти
Враховуючи, що ЗЄрмаки обсіли, як мухи, всі правоохоронні органи, той закон можна у туалеті на цвях повісити.
показати весь коментар
19.06.2025 00:00 Відповісти
Безкоштовно в нас закони не ухвалюють, тому за реалізацію теж треба буде заплатити
показати весь коментар
19.06.2025 00:06 Відповісти
 
 