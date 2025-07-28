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Новости Ukraine Facility Реформа АРМА
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ЕС приветствует подписание закона об АРМА. Это соответствует обязательствам по Ukraine Facility на 1-й квартал, - Матернова

В ЕС приветствуют подписание закона об АРМА

Посол ЕС Катарина Матернова приветствовала подписание закона об АРМА.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствуем принятие и подписание закона АРМА. Конкретный шаг к более эффективному управлению активами и общественного доверия - в соответствии с обязательствами по Ukraine Facility на первый квартал", - отметила дипломат.

Напомним, 27 июля президент Зеленский подписал закон о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Рада приняла закон 18 июня.

Читайте: Послы G7 приветствовали принятие закона о реформе АРМА

В ЕС приветствуют подписание закона об АРМА

Автор: 

Евросоюз (17439) АРМА (114) Матернова Екатерина (77)


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Та підписать можна шо завгодно ... Виконувать ЗЕшобло той закон буде????
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28.07.2025 15:49 Ответить
Закон оплачено! Безкоштовних законів не приймаєм!
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28.07.2025 15:53 Ответить
На маркарову схожа
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28.07.2025 17:02 Ответить
 
 