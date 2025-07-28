ЕС приветствует подписание закона об АРМА. Это соответствует обязательствам по Ukraine Facility на 1-й квартал, - Матернова

Посол ЕС Катарина Матернова приветствовала подписание закона об АРМА.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствуем принятие и подписание закона АРМА. Конкретный шаг к более эффективному управлению активами и общественного доверия - в соответствии с обязательствами по Ukraine Facility на первый квартал", - отметила дипломат.

Напомним, 27 июля президент Зеленский подписал закон о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Рада приняла закон 18 июня.

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