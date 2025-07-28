Зеленский заблокировал получение Украиной помощи на 1,5 млрд евро из-за неподписания закона об АРМА, - ЦПК

Украина вовремя не получила 1,5 млрд евро из-за того, что президент Зеленский не подписал закон об АРМА.

"Кажется, после протестов и критических заявлений международных партнеров в ОП наконец нашли папочку с неподписанными законами. Так, вчера президент подписал закон о реформе АРМА. На подписание у Зеленского и главы Рады Стефанчука ушло больше месяца.

Этот законопроект об АРМА - был одной из реформ, которые Украина пообещала ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Но "не успела" выполнить до заявленного дедлайна. Как следствие - Украина вовремя не получила 1,5 млрд евро. Это более 73,5 млрд гривен", - отметили там.

В ЦПК надеются, что в ближайшие дни в ОП зайдут и другие законы, которые еще не подписал президент.

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"В частности закон №11321 об открытости заседаний комитетов парламента, который не может дождаться подписи президента уже более полугода.

И понятно почему - потому что если бы этот закон действовал, Бужанскому и компании вряд ли удалось бы так легко провернуть утверждение позорных поправок о НАБУ и САП во время заседания правоохранительного комитета в минувший вторник", - подытожили в Центре противодействия коррупции.

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