Зеленский заблокировал получение Украиной помощи на 1,5 млрд евро из-за неподписания закона об АРМА, - ЦПК
Украина вовремя не получила 1,5 млрд евро из-за того, что президент Зеленский не подписал закон об АРМА.
"Кажется, после протестов и критических заявлений международных партнеров в ОП наконец нашли папочку с неподписанными законами. Так, вчера президент подписал закон о реформе АРМА. На подписание у Зеленского и главы Рады Стефанчука ушло больше месяца.
Этот законопроект об АРМА - был одной из реформ, которые Украина пообещала ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Но "не успела" выполнить до заявленного дедлайна. Как следствие - Украина вовремя не получила 1,5 млрд евро. Это более 73,5 млрд гривен", - отметили там.
В ЦПК надеются, что в ближайшие дни в ОП зайдут и другие законы, которые еще не подписал президент.
"В частности закон №11321 об открытости заседаний комитетов парламента, который не может дождаться подписи президента уже более полугода.
И понятно почему - потому что если бы этот закон действовал, Бужанскому и компании вряд ли удалось бы так легко провернуть утверждение позорных поправок о НАБУ и САП во время заседания правоохранительного комитета в минувший вторник", - подытожили в Центре противодействия коррупции.
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Нам ЗЕличка светит..."
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Но нам всеравно!
искренне преданные тебе пенсионеры и бюджетники
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людейгоїв...
аваковський білецькій , свинкокидали ", 73% куміри " говнобородька і дешевого шапіто крал-враг 95 , а особливо ті всі , ЛОМИ які ойго пропагандували , вони і зараз виправдовують перевертня зрадника
1.Тупі зільоні неучі шоу бізу та підтримувальники антимайданних кремлівських партій - для вас НЕНАЧАСІ закінчилося!
2, З коаліції СЛУГ МАРОДЕРНІ почали відсіватися ще не зовсім кінчені, а до них є кому додатися з неголосувавших за завербованого ще до "кримнашу" у Севастополі сьогоднішнього Кравченка генпрокурора Єрмаківського та з неголосуючих за пункти ПРОКОРУПЦІЙНИХ вставок, всунутих у закон про зниклих безвісти під час війни. Це ЄС, це частина БЮТ, це голос, це олігархічні гнучкі не тупі з нюхом до перемін влади...
ДОРЕЧІ - підніміть голосування за прокурворва Кравченка й за оцей ПРОКОРУПЦИЙНИЙ закон -тє жє всьо ліца, вклучно з бабою Юлькою та її рабів .
3. Головна умова - вибори неможливо !То вовку залишити знаменом країни а ЄРМАКАНЕКОНСТІУЦІЙНОГО ***** З ВЛАДИ! разом зі зрадником ТАТАРОВИМ
А в розборі польотів після війни пообіцяти вовці, що він прходитиме не зрадником а НЕДОУМКОМ В КЛЕШНЧЯХ ЄРМАКА ТАТАРОВА .
ЦЕ ЙОГО ЄДИНИЙ ПОРЯТУНОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ЙОГО ДІТОЧОК , якщо він їх любить більше ніж ЄРМАКА
заради країни - ВОНО НЕ ЗДАТНЕ САМЕ щось говорити на камери, саме щось підписувати ініціювати , Ну Вам мало статей про Єрмака світової преси?
ВОНО тупе актьоришко з великим багажем компромату не меншого, мабуть, за обʼємом ніж на Трампа від справ Епштейна, але думаю младєнцєв воно не гвалтувало.
Якщо воно позбавиться продюсера ( а це його юнацька залежність наряду з наркотою, й це не лікується легко ) - воно стане ручним
УКРАЇНІ ТРЕБА ЙТИ НА ЖЕРТВУ - хіба це вже найбільша на фоні цього що вовно натворило й того, що вони ще з Єрмаком та татаровм ще його руцями натворять
А калібрований. Відбірний.
дорогі українці, це МІЛІОН дронів по ціні 1 тис.$
гарно погуляв, курва ЗЄльона !
скільки життів Українських Воїнів за це заплатимо ?
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"невистятий на картонку" малорос
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Вже настав той час, коли йому плюють не тільки в спину, а й в обличчя, вказуючи через світові ЗМІ на результати його безглуздого царювання, скорочуючи фінансову допомогу та співпрацю.
дорогой
лєонід іллічвладімір сцанич
очень дорогой, курва !
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- нет, сьінок, теперь тьі будешь меньше есть!
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"За словами Мерсьє, з трьох незавершених реформ одна - це закон про територіальну організацію виконавчої влади (так звана "реформа децентралізації"), а інша - закон про реформу АРМА. Третя невиконана реформа стосується відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".
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днерублєй
оце так корупція !!!!
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Шкапа що, не везе?
Чом в отамани ти рядиш
Конче нетверезо?
-«По приколу», - навмання,
Вiн тобi ще й верзе,
-Булаву менi вiддайте,
Най менi повезе.
Чом, народе, ти не вiриш
В те, що пан ся верзе?
Що нiкому вiн не винен,
Верзе ж вiн тверезо.
P.S. …Свою Мантру сформатуй,
А той , що все верзе,
Булаву ся вдруге хочу!!!
Най вiд нас пощезне… 03.08.2020.
Це - не президент!
Це - недолуге, не професійне, дилетантське, самозадоволене й пихате чмо, яке треба гнати з посади Перезидента України віником, вимазаним у лайні громадського туалету на вокзалі Києва!
Воно гірше не лише Кравчука, Кучми, Януковича, - воно московитий z-резидент та популістичний квартальщик!
Українці, не припиняйте акцію протесту! Даєш новий Майдан!!! Час настав!
Це і є завдання АРМА.
https://www.5.ua/polityka/zakhopyly-b-za-try-dni-zelenskyi-znovu-poiasnyv-chomu-ukraintsiv-ne-poperedyly-pro-vtorhnennia-285130.html "Я втрачав би $7 млрд на місяць": Зеленський знову пояснив, чому українців не попередили про вторгнення
2 цe виживші москілі
це не президент а шкідник