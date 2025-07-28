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Новости Реформа АРМА
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Зеленский заблокировал получение Украиной помощи на 1,5 млрд евро из-за неподписания закона об АРМА, - ЦПК

Сколько Украина потеряла из-за неподписания закона об АРМА

Украина вовремя не получила 1,5 млрд евро из-за того, что президент Зеленский не подписал закон об АРМА.

"Кажется, после протестов и критических заявлений международных партнеров в ОП наконец нашли папочку с неподписанными законами. Так, вчера президент подписал закон о реформе АРМА. На подписание у Зеленского и главы Рады Стефанчука ушло больше месяца.

Этот законопроект об АРМА - был одной из реформ, которые Украина пообещала ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Но "не успела" выполнить до заявленного дедлайна. Как следствие - Украина вовремя не получила 1,5 млрд евро. Это более 73,5 млрд гривен", - отметили там.

В ЦПК надеются, что в ближайшие дни в ОП зайдут и другие законы, которые еще не подписал президент.

Также читайте: СБУ исказила расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ - разговор шел об Узбекистане, а обнародовала "Дагестан" в РФ

"В частности закон №11321 об открытости заседаний комитетов парламента, который не может дождаться подписи президента уже более полугода.

И понятно почему - потому что если бы этот закон действовал, Бужанскому и компании вряд ли удалось бы так легко провернуть утверждение позорных поправок о НАБУ и САП во время заседания правоохранительного комитета в минувший вторник", - подытожили в Центре противодействия коррупции.

Читайте: ЕС приветствует подписание закона об АРМА. Это соответствует обязательствам по Ukraine Facility на 1-й квартал, - Матернова

Сколько Украина потеряла из-за неподписания закона об АРМА

Автор: 

Зеленский Владимир (21368) Центр противодействия коррупции (264) АРМА (114)


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Топ комментарии
+42
Ворог **** , 🤡 зелений покидьок !!!
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28.07.2025 16:27 Ответить
+25
Звісно що це ублюдочне як і зелена шобла ворги. Тільки як назвати тих, хто привів їх до влади?
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28.07.2025 16:31 Ответить
+21
Їбаш їх Вова,їбаш їх блд !!!! Народ обравший президентом делетанта,брехуна,зрадника,паяца який все своє акторське життя принижував Україну та Украінців,заслуговує на злидні,ганьбу,жалюгідне життя.
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28.07.2025 16:30 Ответить
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Ворог **** , 🤡 зелений покидьок !!!
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28.07.2025 16:27 Ответить
Звісно що це ублюдочне як і зелена шобла ворги. Тільки як назвати тих, хто привів їх до влади?
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28.07.2025 16:31 Ответить
Дебілами.
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28.07.2025 16:32 Ответить
Як як - ********.
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28.07.2025 16:32 Ответить
не з повна розуму -можна назвати тих манкуртів ,які привели до влади покидьків , це якщо толерантно
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28.07.2025 16:34 Ответить
"Нам солнца не надо,
Нам ЗЕличка светит..."
.
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28.07.2025 16:43 Ответить
Хоть очень воняет,
Но нам всеравно!
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28.07.2025 17:17 Ответить
Липецькі поцрєоти
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28.07.2025 18:38 Ответить
"Спасиба, Вова за наше щастливое будущее"

искренне преданные тебе пенсионеры и бюджетники

.
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28.07.2025 16:41 Ответить
может "преданные тобой"?
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28.07.2025 16:56 Ответить
"какая разніца...?"

.
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28.07.2025 17:02 Ответить
Тора дозволяє єврею визискувати гоїв (у яких нема душі і благодаті Ієгови) в будь який спосіб. Українці захотіли бути гоями, обрали єврея та ще й язики в ротах повертаються співати "Сгинуть наші вороженьки як роса на сонці. Запануємо ми браття у своїй сторонці". Ну не дебіли, мля? Кажуть що ***** вбив 10 мільйонів. Зєлєнскій спустошив Україну на більшу кількість людей гоїв...
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28.07.2025 17:05 Ответить
Він просто антиукраїнець, а єврей він чисто формально. Перекоти поле без коріння!
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28.07.2025 17:19 Ответить
Ні. Його виховала "мама Ріма" та "тато Саша" в зневазі до всіх гоїв. Не знаю жодної єврейської родини де б не займалися вихованням дітей з пелюшок. Його виховали аморальним.
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28.07.2025 17:26 Ответить
Ну ти ж там був і бачив, звичайно
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28.07.2025 17:44 Ответить
По зеленському я бачу що це прям типовий 100% ><o><oл, в найгіршому значенні цього слова
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28.07.2025 17:45 Ответить
Да и солдаты с передовой всем скопом проголосовали за него.
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28.07.2025 17:19 Ответить
Слава богу, заре отямились.
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28.07.2025 17:25 Ответить
він завжди був , ворогом , :🤢" гасла " Слава Україні , мають звучати , тільки в львівських туалетах", " сіньер Галадамор😂"," ********** палички"," хахли", " рф просто двігает граніци вперед", " дагаварімся пасередіне", " павстанци молодці ,отжалі танчік",…… , знаючи , що він совковий блазень , на повідку ФСБ , обрали верховним головнокомандувачем 4*уклоніста , який ,не в зуб ногою ,в українській історії , і зневажав , ненавидів Україну
аваковський білецькій , свинкокидали ", 73% куміри " говнобородька і дешевого шапіто крал-враг 95 , а особливо ті всі , ЛОМИ які ойго пропагандували , вони і зараз виправдовують перевертня зрадника
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28.07.2025 17:40 Ответить
коротше, нажаль, не вийшло ПРОШУ- ПІДТРИМАЙТЕ!!!
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28.07.2025 17:41 Ответить
ненароком видалила -попередній , скажу коротше
1.Тупі зільоні неучі шоу бізу та підтримувальники антимайданних кремлівських партій - для вас НЕНАЧАСІ закінчилося!
2, З коаліції СЛУГ МАРОДЕРНІ почали відсіватися ще не зовсім кінчені, а до них є кому додатися з неголосувавших за завербованого ще до "кримнашу" у Севастополі сьогоднішнього Кравченка генпрокурора Єрмаківського та з неголосуючих за пункти ПРОКОРУПЦІЙНИХ вставок, всунутих у закон про зниклих безвісти під час війни. Це ЄС, це частина БЮТ, це голос, це олігархічні гнучкі не тупі з нюхом до перемін влади...
ДОРЕЧІ - підніміть голосування за прокурворва Кравченка й за оцей ПРОКОРУПЦИЙНИЙ закон -тє жє всьо ліца, вклучно з бабою Юлькою та її рабів .

3. Головна умова - вибори неможливо !То вовку залишити знаменом країни а ЄРМАКАНЕКОНСТІУЦІЙНОГО ***** З ВЛАДИ! разом зі зрадником ТАТАРОВИМ
А в розборі польотів після війни пообіцяти вовці, що він прходитиме не зрадником а НЕДОУМКОМ В КЛЕШНЧЯХ ЄРМАКА ТАТАРОВА .
ЦЕ ЙОГО ЄДИНИЙ ПОРЯТУНОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ЙОГО ДІТОЧОК , якщо він їх любить більше ніж ЄРМАКА
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28.07.2025 17:50 Ответить
я не розумію , це , що ойму ультіматум ? воно такє борзе , що не погодиться , доки не виконає сценарій ФСБ патрушева Ця земразота боїться тільки " новічка"вбивці путлера , з яким у них таємні угоди За всє життя він вибачався тільки , перед кадировим і трампом
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28.07.2025 18:29 Ответить
Я вважаю трохи інакше .
заради країни - ВОНО НЕ ЗДАТНЕ САМЕ щось говорити на камери, саме щось підписувати ініціювати , Ну Вам мало статей про Єрмака світової преси?
ВОНО тупе актьоришко з великим багажем компромату не меншого, мабуть, за обʼємом ніж на Трампа від справ Епштейна, але думаю младєнцєв воно не гвалтувало.
Якщо воно позбавиться продюсера ( а це його юнацька залежність наряду з наркотою, й це не лікується легко ) - воно стане ручним
УКРАЇНІ ТРЕБА ЙТИ НА ЖЕРТВУ - хіба це вже найбільша на фоні цього що вовно натворило й того, що вони ще з Єрмаком та татаровм ще його руцями натворять
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28.07.2025 18:49 Ответить
Що ойму , заважало підписати, як -би він , не виконував ,оманський кейс ФСБ - знищення Держави з середени !!Зейло , є президентом іудою і залишаеться, ворогом ,безсоромною потворю , яка допомагає рашистам і с…… в очі европейцям , паралельно заробляючи на війні
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28.07.2025 18:22 Ответить
Коли профукав 1.5 лярди - мусить покласти свої
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28.07.2025 16:29 Ответить
Він за копейчину у дитинстві горобця у зимку в полі загоняв, а за шекель вдавится, а Ви власні власні. Ваши власні та моі власні він покладе а не свої власні.
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28.07.2025 16:31 Ответить
він же не лох якийсь
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28.07.2025 16:33 Ответить
Не "лох" - а лоханувся
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28.07.2025 16:35 Ответить
Канєшна не якийсь. Лох, маю на увазі
А калібрований. Відбірний.
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28.07.2025 16:55 Ответить
1,5 лярди € = 75 лярди ₴ !!!!

дорогі українці, це МІЛІОН дронів по ціні 1 тис.$

гарно погуляв, курва ЗЄльона !
скільки життів Українських Воїнів за це заплатимо ?

.
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28.07.2025 16:51 Ответить
" свої" - спіжжені Міндічем на дронах і фортифікаціях 40 мільярдів чернишовим мільярд гр , Шефірами, тимошенко К, Шурмою 10 000 000( який вжє дає покази в Німеччині ,Резніковим Умеровим , ……… а на ковіді скільки вони намародерели , на великому будівницьтві ………
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28.07.2025 17:45 Ответить
Зато як щвидко підписав закон, який скасував незалежність НАБУ і САП?!
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28.07.2025 16:29 Ответить
Їбаш їх Вова,їбаш їх блд !!!! Народ обравший президентом делетанта,брехуна,зрадника,паяца який все своє акторське життя принижував Україну та Украінців,заслуговує на злидні,ганьбу,жалюгідне життя.
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28.07.2025 16:30 Ответить
У злиднях якраз живуть ті, хто за ВАВУ не голосував.
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28.07.2025 16:35 Ответить
Тобто, хто не прийшов на голосування, а таких до 60%.
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28.07.2025 16:59 Ответить
Та ну! 😲 За Ваву не голосували розумні і самодостатні, які за гречку не продаються і на поржать не ведуться. З якого переляку їм у злиднях жити? Не жирують, звичайно, але їсти точно мають що.
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28.07.2025 16:59 Ответить
Шоб ви ото з`iли, щоби не триндiли ...можна подумать шо баб Юлька не самодостатня, але ж бо дурепа проголосувало за свiтлi горизонти, та заре прийдеться iй переголосувати. За ваву хто голосував, тепер таке на нього матючче гилять, таке гилять; та й говорять, тiпо, наступного разу проголосую за Бойко, мовляв, - толкова людина. Такi в cвiй час обожралiсь пiсчi(iдейной) , заре тока ремегають.
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28.07.2025 17:10 Ответить
А бабЮля голосувала за Порошенка і бідує? 😲 Ви хоч читайте, на який пост я відповідаю запереченням.
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28.07.2025 17:15 Ответить
Навпаки , не бiдуе, бо голосувала за зельонку... ЗЫ... хто не голосував за дурачка, це не означае , що голосував за Пороха.
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28.07.2025 17:28 Ответить
+++++
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28.07.2025 17:34 Ответить
Мабуть так, бо не їдять зелена лайно, на відміну від прихильників зє
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28.07.2025 16:59 Ответить
не правда , хто мав розум і клепку не голосувати за Вову що попало , то точно не в злиднях живуть , т.як наявність розуму , дозволяє нормально заробити на прожиття , а от у манкуртів і телепків не завжди "зростається "
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28.07.2025 17:10 Ответить
25% притомних жалко
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28.07.2025 17:46 Ответить
Агент кремля бездоганно виконує його завдання, куйло аплодує.
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28.07.2025 16:31 Ответить
Батя, я стараюсь (с)
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28.07.2025 16:46 Ответить
НАБУ і САП - 24 години, АРМА - 1 місяць

"невистятий на картонку" малорос
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28.07.2025 16:33 Ответить
А що тут дивного, найвеличніший переживає за власну шкуру, а не за якісь гроші, які не попадуть в казну бюджету.
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28.07.2025 16:33 Ответить
ці гроші - життя наших Воїнів !

.
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28.07.2025 16:53 Ответить
мальчіш плахіш. алк це нащий вибір. воюватимо до кордонів 1991го
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28.07.2025 16:33 Ответить
У всьому винні студенти, Кличко, Порошенко і Залужний
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28.07.2025 16:34 Ответить
Найвпливовіша людина 2022 року, за версією видання TIME, своїми безглуздими діями за три роки перетворила себе у жалюгідне посміховисько, ганьбу та нікчемний тягар для України.
Вже настав той час, коли йому плюють не тільки в спину, а й в обличчя, вказуючи через світові ЗМІ на результати його безглуздого царювання, скорочуючи фінансову допомогу та співпрацю.
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28.07.2025 16:34 Ответить
Скоро почнуть писати гі...ном, щоб був ще реалістичний запах !!!
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28.07.2025 16:36 Ответить
Тю, а хiба на цей кшталт вуi не пахнуть(дурно)?
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28.07.2025 16:57 Ответить
Він такий був завжди. Тільки от нашим закордонним партнерам, щоб це зрозуміти, знадобилося 3 роки. Хоча умовні порохоботи це знали давно і попереджали про це співгромадян.
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28.07.2025 17:02 Ответить
Тепер європейці так і будуть Найхоробрішого возити об тейбл, щоб приходив інколи до тями.
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28.07.2025 16:34 Ответить
при чьом здєсь українці ?

дорогой лєонід ілліч владімір сцанич

очень дорогой, курва !

.
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28.07.2025 16:56 Ответить
Если это кредит под дикие проценты,который потратили бы на дикие зарплаты держслужбовцев,то все нормально,пусть так и будет.
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28.07.2025 16:35 Ответить
Зеленський заблокував отримання допомоги Україною Джерело: https://censor.net/ua/n3565674
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28.07.2025 16:42 Ответить
- папа, тьі ****** будешь меньше пить?..
- нет, сьінок, теперь тьі будешь меньше есть!
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28.07.2025 16:52 Ответить
Максим бужанський - як можно було попасти в ВР такій людині яка ненавидить все українське.ЗЕленський зібрав кодло зрадників,корупціонерів-хабарників,українонневисників.Цю шайку на майбутнє неприпустимо допустити в якісь органи влади.
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28.07.2025 16:36 Ответить
ЗЄшайка - україноненависники

.
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28.07.2025 16:57 Ответить
Проплатив результат ворожим диверсантам у владі і пройшов
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28.07.2025 18:44 Ответить
Іпостась нелоха скінчилися. Наступне- боневтік ?
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28.07.2025 16:36 Ответить
Так це було вже. Спікер ЕК заявляв що суму трашну було зменшено через невиконання 3 реформ, а не однієї:
"За словами Мерсьє, з трьох незавершених реформ одна - це закон про територіальну організацію виконавчої влади (так звана "реформа децентралізації"), а інша - закон про реформу АРМА. Третя невиконана реформа стосується відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".
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28.07.2025 16:39 Ответить
Тю... яка херня. Подумаєш, 1,5 мільярда... В нас тих мільярдів знаєте скільки?
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28.07.2025 16:41 Ответить
Враг народа - расстрельная статья.
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28.07.2025 16:44 Ответить
не стріляйте піаніста , на нього ермак дурно вліяє
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28.07.2025 16:45 Ответить
🤣👏
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28.07.2025 16:49 Ответить
Прицепом пойдет, за пiдбурення.
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28.07.2025 16:54 Ответить
... в бункері, наодинці, перед сном.

.
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28.07.2025 16:59 Ответить
вредительство в масштабах страны
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28.07.2025 16:47 Ответить
дайте їму ісчьо сто днерублєй
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28.07.2025 16:47 Ответить
зеленський говорив що то порошенко головний корупціонер--але коли читаш такі повідомлення начинають терзать смутні сомнєнія--і взагалі---де обіцяний шахматний клуб в нью- васюках?
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28.07.2025 16:49 Ответить
Обікрасти Державу на півтора міліарда євро !

оце так корупція !!!!

.
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28.07.2025 17:00 Ответить
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28.07.2025 16:50 Ответить
Так хто працює на ворога пів року не підписувався закон який потрібний Україні ,а ось закон яким позбавляли антикорупційні органи незалежного розслідування де були замішані друзі з оточення президента підписав в той же день ,те що натворив цей президент і його оточеня я не знаю як це можна назвати і хтось малює рейтинги.
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28.07.2025 16:54 Ответить
краще не скажеш

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28.07.2025 16:55 Ответить
Ніхто вже не дивується; т.з. президент України на Україну не працює.
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28.07.2025 17:01 Ответить
З самого початку він для України нічого не робив.
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28.07.2025 17:05 Ответить
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28.07.2025 17:26 Ответить
Ой! народе, мiй народ,
Шкапа що, не везе?
Чом в отамани ти рядиш
Конче нетверезо?

-«По приколу», - навмання,
Вiн тобi ще й верзе,
-Булаву менi вiддайте,
Най менi повезе.

Чом, народе, ти не вiриш
В те, що пан ся верзе?
Що нiкому вiн не винен,
Верзе ж вiн тверезо.

P.S. …Свою Мантру сформатуй,
А той , що все верзе,
Булаву ся вдруге хочу!!!
Най вiд нас пощезне… 03.08.2020.
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28.07.2025 17:33 Ответить
зеленський це покидьок мерзений
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28.07.2025 17:04 Ответить
Українці!!!
Це - не президент!
Це - недолуге, не професійне, дилетантське, самозадоволене й пихате чмо, яке треба гнати з посади Перезидента України віником, вимазаним у лайні громадського туалету на вокзалі Києва!
Воно гірше не лише Кравчука, Кучми, Януковича, - воно московитий z-резидент та популістичний квартальщик!
Українці, не припиняйте акцію протесту! Даєш новий Майдан!!! Час настав!
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28.07.2025 17:21 Ответить
... головне правило прибарахліцца,і активи та майно сумнівного походження мають потрапити адресату аферисту.
Це і є завдання АРМА.
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28.07.2025 17:33 Ответить
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28.07.2025 17:42 Ответить
У нас електростiлець на двох хiба узаконено?
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28.07.2025 17:48 Ответить
Це з ним не вперше.Воно дуже боїться щось втратити і таки втрачає,але цифра "7" у нього счаслива.Нєсгараємая.
https://www.5.ua/polityka/zakhopyly-b-za-try-dni-zelenskyi-znovu-poiasnyv-chomu-ukraintsiv-ne-poperedyly-pro-vtorhnennia-285130.html "Я втрачав би $7 млрд на місяць": Зеленський знову пояснив, чому українців не попередили про вторгнення
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28.07.2025 17:50 Ответить
1 це втрачені життя ураїнців (це ппо і + зброя для наших соколів)
2 цe виживші москілі

це не президент а шкідник
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28.07.2025 18:05 Ответить
скільки ж він собі статей навішав . до кінця життя суд буде йти , але застава 1.5 лярда це вже діло
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28.07.2025 18:30 Ответить
Ще позавчора була інформація що Україна "вчасно не отримає !,5 млрд Євро" через закон про НАБУ і реакцію картонних мітінгарів.Сьогодні з"явилась нова версія. Хто автор?"Центр протидії корупції"Що це за центр? кабінет в будівлі НАБУ?
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28.07.2025 18:37 Ответить
260+дефективных менеджеров
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28.07.2025 18:39 Ответить
 
 