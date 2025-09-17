Оформлений на тещу пентхаус заступника начальника Нацполу Києва Полієнка: Тесть каже, що забудовник 4 роки не вимагав грошей за об’єкт. ВIДЕО

Справа про оформлену на тещу елітну нерухомість заступника начальника Нацполіції Києва Тараса Полієнка розглядається у Вищому антикорупційному суді. Родина вже продала скандальний пентхаус у два з половиною рази дорожче від початкової вартості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми".

"Вони до нас не дзвонили, а ми не набивалися", - так тесть заступника очільника поліції Києва пояснює у суді, як родині вдалося протягом 4 років не розраховуватись з забудовником за пентхаус, який вони оформили у власність і в якому згодом оселився сам поліцейський з сім’єю.

Нині справу про можливу конфіскацію нерухомості розглядають у Вищому антикорупційному суді. Цей процес ініціювали прокурори САП після того, як журналісти "Схем" розповіли, що заступник начальника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко живе з дружиною та дітьми у двоповерхових апартаментах на 220 квадратів. Цей пентхаус був оформлений на його тещу, яка офіційно за життя заробила 100 гривень. Конфіскувати правоохоронці хочуть і прибуток від продажу родичами поліцейського цієї нерухомості - це сталось через півтора місяці після виходу розслідування "Схем". Вони продали її за лічені дні, у два з половиною рази дорожче від початкової вартості.

Вже під час судових засідань, які регулярно відвідують журналісти, тесть і теща Полієнка, Валентина та Анатолій Ткаченки, розповіли, як же їм вдалося купити цю нерухомість.

Тоді, у 2020-му, згадав тесть, це була єдина квартира, яку забудовник нібито не міг продати впродовж 7 років - через те, що вона була на останньому поверсі у "вітровій зоні".

"Родичі поліцейського у суді переконують: гроші на купівлю квартири мрії - були. Крім того, що, за їхніми словами, родина успішно торгувала квітами, вони також займались перепродажем мікроавтобусів. Така діяльність, стверджують, дозволила накопичити щонайменше 200 тисяч доларів. Щоправда, податкова цього так і не побачила.

Далі родина заплатила перший внесок - це 825 тисяч гривень - і домовилась із забудовником, що решту внесе до кінця року. Забудовник, відповідно до офіційного сайту - це компанія "Буд Девелопмент", яку здавна у ЗМІ пов’язували із родиною бізнесмена Ігоря Кушніра та нардепа Вадима Столара", - зазначили "Схеми".

"Сказали: "Ми вам, якщо що, передзвонимо, коли вам доведеться це сплатити". Ну, так вийшло, що вони до нас не дзвонили, а ми не набивалися", - додав Анатолій Ткаченко, виступаючи у суді.

Але з того часу родина гроші не вносила, і лише у 2024-му, після розслідування "Схем", забудовник, зі слів власниці квартири, "згадав" про заборгованість і попросив Ткаченків терміново внести гроші. При цьому, їм не пред’явили жодних штрафних санкцій - ані за прострочені терміни, ані за втрату в грошах, адже договір був зафіксований у гривні.

Журналістам же у відділі продажів забудовника розповіли, що при купівлі нерухомості у розстрочку після першого внеску залишок необхідно сплачувати частинами щомісячно або щоквартально, з чітким графіком платежу та штрафними санкціями за несвоєчасне внесення платежів, а прив’язка на неоплачену частину - у доларі. І такі правила діяли ще до повномасштабного вторгнення.

"Але в цій історії є ще один благодійник – бізнесмен, який позичив родині 1,5 млн гривень на ремонт строком на два роки, без відсотків і врахування інфляції", - йдеться у розслідуванні.

Більш детально про цікаву ситуацію з нерухомістю родини поліцейського дивіться у сюжеті.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що заступник начальника Нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі тещі на 220 кв.м, яка за життя заробила 100 грн.