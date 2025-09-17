Оформлений на тещу пентхаус заступника начальника Нацполу Києва Полієнка: Тесть каже, що забудовник 4 роки не вимагав грошей за об’єкт. ВIДЕО
Справа про оформлену на тещу елітну нерухомість заступника начальника Нацполіції Києва Тараса Полієнка розглядається у Вищому антикорупційному суді. Родина вже продала скандальний пентхаус у два з половиною рази дорожче від початкової вартості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми".
"Вони до нас не дзвонили, а ми не набивалися", - так тесть заступника очільника поліції Києва пояснює у суді, як родині вдалося протягом 4 років не розраховуватись з забудовником за пентхаус, який вони оформили у власність і в якому згодом оселився сам поліцейський з сім’єю.
Нині справу про можливу конфіскацію нерухомості розглядають у Вищому антикорупційному суді. Цей процес ініціювали прокурори САП після того, як журналісти "Схем" розповіли, що заступник начальника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко живе з дружиною та дітьми у двоповерхових апартаментах на 220 квадратів. Цей пентхаус був оформлений на його тещу, яка офіційно за життя заробила 100 гривень. Конфіскувати правоохоронці хочуть і прибуток від продажу родичами поліцейського цієї нерухомості - це сталось через півтора місяці після виходу розслідування "Схем". Вони продали її за лічені дні, у два з половиною рази дорожче від початкової вартості.
Вже під час судових засідань, які регулярно відвідують журналісти, тесть і теща Полієнка, Валентина та Анатолій Ткаченки, розповіли, як же їм вдалося купити цю нерухомість.
Тоді, у 2020-му, згадав тесть, це була єдина квартира, яку забудовник нібито не міг продати впродовж 7 років - через те, що вона була на останньому поверсі у "вітровій зоні".
"Родичі поліцейського у суді переконують: гроші на купівлю квартири мрії - були. Крім того, що, за їхніми словами, родина успішно торгувала квітами, вони також займались перепродажем мікроавтобусів. Така діяльність, стверджують, дозволила накопичити щонайменше 200 тисяч доларів. Щоправда, податкова цього так і не побачила.
Далі родина заплатила перший внесок - це 825 тисяч гривень - і домовилась із забудовником, що решту внесе до кінця року. Забудовник, відповідно до офіційного сайту - це компанія "Буд Девелопмент", яку здавна у ЗМІ пов’язували із родиною бізнесмена Ігоря Кушніра та нардепа Вадима Столара", - зазначили "Схеми".
"Сказали: "Ми вам, якщо що, передзвонимо, коли вам доведеться це сплатити". Ну, так вийшло, що вони до нас не дзвонили, а ми не набивалися", - додав Анатолій Ткаченко, виступаючи у суді.
Але з того часу родина гроші не вносила, і лише у 2024-му, після розслідування "Схем", забудовник, зі слів власниці квартири, "згадав" про заборгованість і попросив Ткаченків терміново внести гроші. При цьому, їм не пред’явили жодних штрафних санкцій - ані за прострочені терміни, ані за втрату в грошах, адже договір був зафіксований у гривні.
Журналістам же у відділі продажів забудовника розповіли, що при купівлі нерухомості у розстрочку після першого внеску залишок необхідно сплачувати частинами щомісячно або щоквартально, з чітким графіком платежу та штрафними санкціями за несвоєчасне внесення платежів, а прив’язка на неоплачену частину - у доларі. І такі правила діяли ще до повномасштабного вторгнення.
"Але в цій історії є ще один благодійник – бізнесмен, який позичив родині 1,5 млн гривень на ремонт строком на два роки, без відсотків і врахування інфляції", - йдеться у розслідуванні.
Більш детально про цікаву ситуацію з нерухомістю родини поліцейського дивіться у сюжеті.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що заступник начальника Нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі тещі на 220 кв.м, яка за життя заробила 100 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Типовий результат за «отримані гроші», поза штатним окладом держслужбовця! Такого лайна, на вищих щаблях у МВС, НАЦПОЛУ,… як грязі на підошві!
У кадровиків краще запитати, хто ж його так «атестував та проштовхував», як незамінимого ділка, після реформ МВС авкяна…
Дуже нада