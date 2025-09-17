Оформленный на тещу пентхаус заместителя начальника Нацпола Киева Полиенко: Тесть говорит, что застройщик 4 года не требовал денег за объект. ВИДЕО

Дело об оформленной на тещу элитной недвижимости заместителя начальника Нацполиции Киева Тараса Полиенко рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Семья уже продала скандальный пентхаус в два с половиной раза дороже первоначальной стоимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

"Они к нам не звонили, а мы не набивались", - так тесть заместителя главы полиции Киева объясняет в суде, как семье удалось в течение 4 лет не рассчитываться с застройщиком за пентхаус, который они оформили в собственность и в котором впоследствии поселился сам полицейский с семьей.

Сейчас дело о возможной конфискации недвижимости рассматривают в Высшем антикоррупционном суде. Этот процесс инициировали прокуроры САП после того, как журналисты "Схем" рассказали, что заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Киева Тарас Полиенко живет с женой и детьми в двухэтажных апартаментах на 220 квадратов. Этот пентхаус был оформлен на его тещу, которая официально при жизни заработала 100 гривен. Конфисковать правоохранители хотят и прибыль от продажи родственниками полицейского этой недвижимости - это произошло через полтора месяца после выхода расследования "Схем". Они продали ее за считанные дни, в два с половиной раза дороже первоначальной стоимости.

Уже во время судебных заседаний, которые регулярно посещают журналисты, тесть и теща Полиенко, Валентина и Анатолий Ткаченко, рассказали, как же им удалось купить эту недвижимость.

Тогда, в 2020-м, вспомнил тесть, это была единственная квартира, которую застройщик якобы не мог продать в течение 7 лет - из-за того, что она была на последнем этаже в "ветровой зоне".

"Родственники полицейского в суде убеждают: деньги на покупку квартиры мечты - были. Кроме того, что, по их словам, семья успешно торговала цветами, они также занимались перепродажей микроавтобусов. Такая деятельность, утверждают, позволила накопить не менее 200 тысяч долларов. Правда, налоговая этого так и не увидела.

Далее семья заплатила первый взнос - это 825 тысяч гривен - и договорилась с застройщиком, что остальное внесет до конца года. Застройщик, согласно официальному сайту - это компания "Буд Девелопмент", которую издавна в СМИ связывали с семьей бизнесмена Игоря Кушнира и нардепа Вадима Столара", - отметили "Схемы".

"Сказали: "Мы вам, если что, перезвоним, когда вам придется это оплатить". Ну, так получилось, что они к нам не звонили, а мы не набивались", - добавил Анатолий Ткаченко, выступая в суде.

Но с тех пор семья деньги не вносила, и только в 2024-м, после расследования "Схем", застройщик, по словам владелицы квартиры, "вспомнил" о задолженности и попросил Ткаченко срочно внести деньги. При этом, им не предъявили никаких штрафных санкций - ни за просроченные сроки, ни за потерю в деньгах, ведь договор был зафиксирован в гривне.

Журналистам же в отделе продаж застройщика рассказали, что при покупке недвижимости в рассрочку после первого взноса остаток необходимо платить частями ежемесячно или ежеквартально, с четким графиком платежа и штрафными санкциями за несвоевременное внесение платежей, а привязка на неоплаченную часть - в долларе. И такие правила действовали еще до полномасштабного вторжения.

"Но в этой истории есть еще один благодетель - бизнесмен, который одолжил семье 1,5 млн гривен на ремонт сроком на два года, без процентов и учета инфляции", - говорится в расследовании.

Более подробно об интересной ситуации с недвижимостью семьи полицейского смотрите в сюжете.

