Прокурор Малєєв, який засвітив елітне житло у шоу "Супермама", пішов у декрет: звільнити його зможуть лише у вересні 2026 року
Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури прокурор Олександр Малєєв після скандалу у шоу "Супермама" пішов у відпустку для догляду за дитиною. Цьому передувало рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про його звільнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zaxid.net.
Як зазначається, звільнити Малєєва зможуть лише з першого робочого дня після декрету.
"Цікаво, а якщо військовослужбовець напише рапорт "У зв'язку з народженням дитини, прошу надати декретну відпустку", відпустять?", - порушує питання український воїн Костянтин Слободніченко.
Раніше повідомлялось, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва після того, як його дружина взяла участь у програмі "Супермама" та показала спосіб життя родини.
Відомо, що прокурор Малєєв разом з колишньою і теперішньою дружинами взяв участь у програмі "Супермама". Після цього статки держслужбовця почали перевіряти, адже у сюжеті вони розповіли про дороге майно та пологи у США. Зрештою НАЗК виявило неправдиву інформацію у декларації Малєєва. Відтак 9 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про його звільнення. Але вже наступного дня посадовець взяв декретну відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто до 11 вересня 2026 року.
Сам прокурор Малєєв запевнив, що житло, показане у "Супермамі", для зйомок надали родичі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- є обрані, ЕЛІТА - їм можна все
- я гарматне мясо, їм можна померти
ВСЕ. Тільки у нас біда ще гірша бо війна на нашій території і масовий відтік населення
18-22 уже поїхали і уже проблема з кадрами
Его же уволили, как можно уйти в отпуск, если уволили? 🤔🤪
от така ***** малята.
До вересня 2026 року прокурор в декреті стругань ще одну дитину і знову залишиться в декреті.
Мертвечук, татаров, єрмак, тадеєв, олійник, сівкович, та сотні таких непокараних, можуть це підтвердити!!
І де ж ******** які верещать "ухилянтиии, у нас війнаааа, прийдуть кацапи всіх замордують"? Он держслужбовець спокійно може у "декрет" піти і нічого.
Де ж ваша "екзистенційна війна", скоти брехливі?
Кєсарєво чи своїм шляхом?
Посадити ж можуть все одно.
гупівиборцям можно срати кожен день.