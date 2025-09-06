УКР
Прокурор Малєєв, який засвітив елітне житло у шоу "Супермама", пішов у декрет: звільнити його зможуть лише у вересні 2026 року

житло прокурора Малєєва

Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури прокурор Олександр Малєєв після скандалу у шоу "Супермама" пішов у відпустку для догляду за дитиною. Цьому передувало рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про його звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zaxid.net.

Як зазначається, звільнити Малєєва зможуть лише з першого робочого дня після декрету.

"Цікаво, а якщо військовослужбовець напише рапорт "У зв'язку з народженням дитини, прошу надати декретну відпустку", відпустять?", - порушує питання український воїн Костянтин Слободніченко.

Також читайте: Прокурор Малєєв пояснив житло, показане у "Супермамі": будинок для зйомок надали родичі

Раніше повідомлялось, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва після того, як його дружина взяла участь у програмі "Супермама" та показала спосіб життя родини.

Відомо, що прокурор Малєєв разом з колишньою і теперішньою дружинами взяв участь у програмі "Супермама". Після цього статки держслужбовця почали перевіряти, адже у сюжеті вони розповіли про дороге майно та пологи у США. Зрештою НАЗК виявило неправдиву інформацію у декларації Малєєва. Відтак 9 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про його звільнення. Але вже наступного дня посадовець взяв декретну відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто до 11 вересня 2026 року.

Також читайте: 26 працівникам прокуратури Хмельниччини не підтвердили інвалідність після перевірки рішень МСЕК, - МОЗ

Сам прокурор Малєєв запевнив, що житло, показане у "Супермамі", для зйомок надали родичі.

Топ коментарі
+21
ну що лохи? вас 73 відсотки! вітаю вас!
06.09.2025 14:25 Відповісти
+10
ТА я і не сумнівався. Зеленський побудував тут путінізм

- є обрані, ЕЛІТА - їм можна все
- я гарматне мясо, їм можна померти

ВСЕ. Тільки у нас біда ще гірша бо війна на нашій території і масовий відтік населення

18-22 уже поїхали і уже проблема з кадрами
06.09.2025 14:26 Відповісти
+8
Типовий «портновський» заробітчанин з посади, як і всі ригоАНАЛИ!!
Мертвечук, татаров, єрмак, тадеєв, олійник, сівкович, та сотні таких непокараних, можуть це підтвердити!!
06.09.2025 14:35 Відповісти
ну що лохи? вас 73 відсотки! вітаю вас!
06.09.2025 14:25 Відповісти
06.09.2025 14:34 Відповісти
Звільнити не можуть, можуть посадити в тюрму або мобілізувати в ЗСУ.
06.09.2025 15:05 Відповісти
До цього було не краще. Просто під час війни виглядає, як знущання! А так схеми старі
06.09.2025 14:43 Відповісти
може це прокурорьске РИЛО дитину груддю годує???
06.09.2025 14:52 Відповісти
Двома цицьками одночасно
06.09.2025 15:28 Відповісти
ТА я і не сумнівався. Зеленський побудував тут путінізм

- є обрані, ЕЛІТА - їм можна все
- я гарматне мясо, їм можна померти

ВСЕ. Тільки у нас біда ще гірша бо війна на нашій території і масовий відтік населення

18-22 уже поїхали і уже проблема з кадрами
06.09.2025 14:26 Відповісти
Один в один і лохторат той же, що у ***** 84%, що у гундоса - 73% вірних прибічників.
06.09.2025 14:28 Відповісти
Скільки лайна чюди на лізло шо якийсь прокурор с Зажопинска має недвігу. Відкрию тайну при всіх Президентах місцева влада крала. Один прокурор Пшонка при Януковичі і Пшонка при Порошенко чого вартують. Прогуглиглите подивіться- інтернет все памятає
06.09.2025 15:25 Відповісти
Сори - генпрокурор Шокін при Порошенку
06.09.2025 15:26 Відповісти
Відтягуються на всі гроші
06.09.2025 14:26 Відповісти
На всі наші гроші.
06.09.2025 14:52 Відповісти
У нас війни немає. То діє Конституція та захищені всі права громадян.
06.09.2025 14:27 Відповісти
Ті, хто добре знають закони, часто ними і зловживають.
06.09.2025 14:32 Відповісти
Вони ще й підганяють його під себе, щоб потім скористатися лазівками.
показати весь коментар
Шо за бред? 🤔🤪
Его же уволили, как можно уйти в отпуск, если уволили? 🤔🤪
06.09.2025 14:34 Відповісти
"звільнили" його на словах.
от така ***** малята.
06.09.2025 14:37 Відповісти
А чому ж сама «супермама» не в декреті, а їїчоловік?
До вересня 2026 року прокурор в декреті стругань ще одну дитину і знову залишиться в декреті.
06.09.2025 14:35 Відповісти
Типовий «портновський» заробітчанин з посади, як і всі ригоАНАЛИ!!
Мертвечук, татаров, єрмак, тадеєв, олійник, сівкович, та сотні таких непокараних, можуть це підтвердити!!
06.09.2025 14:35 Відповісти
Він змінив гендер та завагітнів.

І де ж ******** які верещать "ухилянтиии, у нас війнаааа, прийдуть кацапи всіх замордують"? Он держслужбовець спокійно може у "декрет" піти і нічого.
Де ж ваша "екзистенційна війна", скоти брехливі?
06.09.2025 14:37 Відповісти
Вже і бородату бабку зеленського випускають, бо складу злочину не знайшли.
показати весь коментар
Вишиванка яка у нього файна!

Кєсарєво чи своїм шляхом?
06.09.2025 14:40 Відповісти
Невже завагітнів.
06.09.2025 14:40 Відповісти
та вони за гроші не тільки завагітнюють, а і на бровах постоять...
06.09.2025 14:41 Відповісти
Украина - кастовое общество. Тут мы от индусов недалеко откатились.
06.09.2025 14:42 Відповісти
Завжди це на язиці, коли чую про чергову блть. Каста
06.09.2025 15:10 Відповісти
Що скаже мародер зеленський
06.09.2025 14:45 Відповісти
Тю, маму тоді за нетрудові посадити, все кофіскувати - тата прокурора в однокімнатне соціальне житло.
06.09.2025 14:49 Відповісти
А батько хто?
06.09.2025 14:54 Відповісти
..ще один з типових прикладів справляння малої нужди в очі лохторату країни мрії зєлєнскага..
06.09.2025 14:59 Відповісти
Це ж хто його так довбав в дупу що він завагітнів проти природи?
06.09.2025 15:05 Відповісти
В Україні якісь особливі прокурори ,більш таких нгема ніде : одні в декрет (чоловічий),інші в інваліди ,треті на пенсію в 37 років .
06.09.2025 15:05 Відповісти
Кінець епохі бідності від зе-зрадників
06.09.2025 15:08 Відповісти
Роби що хочеш, аби тільки підтримував Зе-владу. І нічого тобі не буде.

06.09.2025 15:08 Відповісти
У вересні 2026-го? Та він до того часу ще раз завагітніє.
06.09.2025 15:24 Відповісти
Де б мені так працевлаштуватись,щоб сидіть у декреті рік і отримувать зарплату. Як я зрозумів річну відсутності екологічного прокурора екологія якось переживе.Так само як пережилила його безсенсову присутність на роботі.
06.09.2025 15:28 Відповісти
звільнити не можуть? та пофіг.
Посадити ж можуть все одно.
06.09.2025 15:34 Відповісти
гарантовано перечекає. У мозок гупівиборцям можно срати кожен день.
06.09.2025 15:36 Відповісти
Прокурору Малєєву всуньте в дупу парасольку,відкрийте і витягуйте.Хай прокурор хоча роди відчує щоб декретний заслужений був.
06.09.2025 15:37 Відповісти
 
 