РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9217 посетителей онлайн
Новости Семья прокурора Малеева
3 470 41

Прокурор Малеев, который засветил элитное жилье в шоу "Супермама", ушел в декрет: уволить его смогут только в сентябре 2026 года.

жилье прокурора Малеева

Заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры прокурор Александр Малеев после скандала в шоу "Супермама" ушел в отпуск по уходу за ребенком. Этому предшествовало решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о его увольнении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.net.

Как отмечается, уволить Малеева смогут только с первого рабочего дня после декрета.

"Интересно, а если военнослужащий напишет рапорт "В связи с рождением ребенка, прошу предоставить декретный отпуск", отпустят?", - поднимает вопрос украинский воин Константин Слободниченко.

Также читайте: Прокурор Малеев объяснил жилье, показанное в "Супермаме": дом для съемок предоставили родственники

Ранее сообщалось, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала на увольнение заместителя руководителя экологической прокуратуры Александра Малеева после того, как его жена приняла участие в программе "Супермама" и показала образ жизни семьи.

Известно, что прокурор Малеев вместе с бывшей и нынешней женами принял участие в программе "Супермама". После этого состояние госслужащего начали проверять, ведь в сюжете они рассказали о дорогом имуществе и родах в США. В конце концов НАПК выявило ложную информацию в декларации Малеева. Поэтому 9 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение о его увольнении. Но уже на следующий день чиновник взял декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, то есть до 11 сентября 2026 года.

Также читайте: 26 работникам прокуратуры Хмельницкой области не подтвердили инвалидность после проверки решений МСЭК, - Минздрав

Сам прокурор Малеев заверил, что жилье, показанное в "Супермаме", для съемок предоставили родственники.

Автор: 

декларация (1377) прокурор (1149)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
ну що лохи? вас 73 відсотки! вітаю вас!
показать весь комментарий
06.09.2025 14:25 Ответить
+18
ТА я і не сумнівався. Зеленський побудував тут путінізм

- є обрані, ЕЛІТА - їм можна все
- я гарматне мясо, їм можна померти

ВСЕ. Тільки у нас біда ще гірша бо війна на нашій території і масовий відтік населення

18-22 уже поїхали і уже проблема з кадрами
показать весь комментарий
06.09.2025 14:26 Ответить
+14
показать весь комментарий
06.09.2025 14:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну що лохи? вас 73 відсотки! вітаю вас!
показать весь комментарий
06.09.2025 14:25 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 14:34 Ответить
Звільнити не можуть, можуть посадити в тюрму або мобілізувати в ЗСУ.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:05 Ответить
До цього було не краще. Просто під час війни виглядає, як знущання! А так схеми старі
показать весь комментарий
06.09.2025 14:43 Ответить
може це прокурорьске РИЛО дитину груддю годує???
показать весь комментарий
06.09.2025 14:52 Ответить
Двома цицьками одночасно
показать весь комментарий
06.09.2025 15:28 Ответить
ТА я і не сумнівався. Зеленський побудував тут путінізм

- є обрані, ЕЛІТА - їм можна все
- я гарматне мясо, їм можна померти

ВСЕ. Тільки у нас біда ще гірша бо війна на нашій території і масовий відтік населення

18-22 уже поїхали і уже проблема з кадрами
показать весь комментарий
06.09.2025 14:26 Ответить
Один в один і лохторат той же, що у ***** 84%, що у гундоса - 73% вірних прибічників.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:28 Ответить
Скільки лайна чюди на лізло шо якийсь прокурор с Зажопинска має недвігу. Відкрию тайну при всіх Президентах місцева влада крала. Один прокурор Пшонка при Януковичі і Пшонка при Порошенко чого вартують. Прогуглиглите подивіться- інтернет все памятає
показать весь комментарий
06.09.2025 15:25 Ответить
Сори - генпрокурор Шокін при Порошенку
показать весь комментарий
06.09.2025 15:26 Ответить
Відтягуються на всі гроші
показать весь комментарий
06.09.2025 14:26 Ответить
На всі наші гроші.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:52 Ответить
У нас війни немає. То діє Конституція та захищені всі права громадян.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:27 Ответить
Ті, хто добре знають закони, часто ними і зловживають.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:32 Ответить
Вони ще й підганяють його під себе, щоб потім скористатися лазівками.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:38 Ответить
Шо за бред? 🤔🤪
Его же уволили, как можно уйти в отпуск, если уволили? 🤔🤪
показать весь комментарий
06.09.2025 14:34 Ответить
"звільнили" його на словах.
от така ***** малята.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:37 Ответить
А чому ж сама «супермама» не в декреті, а їїчоловік?
До вересня 2026 року прокурор в декреті стругань ще одну дитину і знову залишиться в декреті.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:35 Ответить
Типовий «портновський» заробітчанин з посади, як і всі ригоАНАЛИ!!
Мертвечук, татаров, єрмак, тадеєв, олійник, сівкович, та сотні таких непокараних, можуть це підтвердити!!
показать весь комментарий
06.09.2025 14:35 Ответить
Він змінив гендер та завагітнів.

І де ж ******** які верещать "ухилянтиии, у нас війнаааа, прийдуть кацапи всіх замордують"? Он держслужбовець спокійно може у "декрет" піти і нічого.
Де ж ваша "екзистенційна війна", скоти брехливі?
показать весь комментарий
06.09.2025 14:37 Ответить
Вже і бородату бабку зеленського випускають, бо складу злочину не знайшли.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:40 Ответить
Вишиванка яка у нього файна!

Кєсарєво чи своїм шляхом?
показать весь комментарий
06.09.2025 14:40 Ответить
Невже завагітнів.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:40 Ответить
та вони за гроші не тільки завагітнюють, а і на бровах постоять...
показать весь комментарий
06.09.2025 14:41 Ответить
Украина - кастовое общество. Тут мы от индусов недалеко откатились.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:42 Ответить
Завжди це на язиці, коли чую про чергову блть. Каста
показать весь комментарий
06.09.2025 15:10 Ответить
Що скаже мародер зеленський
показать весь комментарий
06.09.2025 14:45 Ответить
Тю, маму тоді за нетрудові посадити, все кофіскувати - тата прокурора в однокімнатне соціальне житло.
показать весь комментарий
06.09.2025 14:49 Ответить
А батько хто?
показать весь комментарий
06.09.2025 14:54 Ответить
..ще один з типових прикладів справляння малої нужди в очі лохторату країни мрії зєлєнскага..
показать весь комментарий
06.09.2025 14:59 Ответить
Це ж хто його так довбав в дупу що він завагітнів проти природи?
показать весь комментарий
06.09.2025 15:05 Ответить
В Україні якісь особливі прокурори ,більш таких нгема ніде : одні в декрет (чоловічий),інші в інваліди ,треті на пенсію в 37 років .
показать весь комментарий
06.09.2025 15:05 Ответить
Кінець епохі бідності від зе-зрадників
показать весь комментарий
06.09.2025 15:08 Ответить
Роби що хочеш, аби тільки підтримував Зе-владу. І нічого тобі не буде.

показать весь комментарий
06.09.2025 15:08 Ответить
У вересні 2026-го? Та він до того часу ще раз завагітніє.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:24 Ответить
Де б мені так працевлаштуватись,щоб сидіть у декреті рік і отримувать зарплату. Як я зрозумів річну відсутності екологічного прокурора екологія якось переживе.Так само як пережилила його безсенсову присутність на роботі.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:28 Ответить
звільнити не можуть? та пофіг.
Посадити ж можуть все одно.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:34 Ответить
гарантовано перечекає. У мозок гупівиборцям можно срати кожен день.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:36 Ответить
Прокурору Малєєву всуньте в дупу парасольку,відкрийте і витягуйте.Хай прокурор хоча роди відчує щоб декретний заслужений був.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:37 Ответить
Уволить? А кто мешает проверять его доходы и расходы? Что мешает? Что мешает его посадить? Пусть декрет проводит в тюрьме.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:53 Ответить
Головне,щоб новий Генеральний прокурор не звернув увагу на статки інших прокурорів...та їх ублюдків. А взагалі їм (прокурорам) на того "недоросля" нас....ти,як показує "декретна" практика....
показать весь комментарий
06.09.2025 16:59 Ответить
 
 