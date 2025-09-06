Прокурор Малеев, который засветил элитное жилье в шоу "Супермама", ушел в декрет: уволить его смогут только в сентябре 2026 года.

Заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры прокурор Александр Малеев после скандала в шоу "Супермама" ушел в отпуск по уходу за ребенком. Этому предшествовало решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о его увольнении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.net.

Как отмечается, уволить Малеева смогут только с первого рабочего дня после декрета.

"Интересно, а если военнослужащий напишет рапорт "В связи с рождением ребенка, прошу предоставить декретный отпуск", отпустят?", - поднимает вопрос украинский воин Константин Слободниченко.

Ранее сообщалось, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала на увольнение заместителя руководителя экологической прокуратуры Александра Малеева после того, как его жена приняла участие в программе "Супермама" и показала образ жизни семьи.

Известно, что прокурор Малеев вместе с бывшей и нынешней женами принял участие в программе "Супермама". После этого состояние госслужащего начали проверять, ведь в сюжете они рассказали о дорогом имуществе и родах в США. В конце концов НАПК выявило ложную информацию в декларации Малеева. Поэтому 9 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение о его увольнении. Но уже на следующий день чиновник взял декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, то есть до 11 сентября 2026 года.

Сам прокурор Малеев заверил, что жилье, показанное в "Супермаме", для съемок предоставили родственники.