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Новости Решения МСЄК об инвалидности Фиктивная инвалидность у прокуроров
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26 работникам прокуратуры Хмельницкой области не подтвердили инвалидность после проверки решений МСЭК, - Минздрав

Инвалидность прокуроров Хмельницкой области: скольким не подтвердили

Почти 30 сотрудникам прокуратуры Хмельницкой области не подтвердили инвалидность после проверки медико-экспертных дел.

Об этом сообщили в Минздраве в ответе на информационный запрос "Суспільного", передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что почти девять месяцев в Минздраве продолжается проверка решений МСЭК для работников прокуратуры Хмельницкой области о правомерности получения инвалидности.

Так, данные о тех прокурорах, кому не подтвердили инвалидность, передали правоохранительным органам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отменено уже 795 решений МСЭК по установлению инвалидности чиновникам, - Минздрав

В Минздраве отметили, что шести работникам прокуратуры Хмельницкой области предыдущее решение медико-социальной экспертной комиссии оставили без изменений, 13 - изменили группу инвалидности, одному - срок действия инвалидности, на который она была установлена.

В документе говорится, что министерство получило запрос на проверку, которую начали 15 ноября 2024 года, 78 медико-экспертных дел работников прокуратуры Хмельницкой области. 32 - еще должны обработать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противоправно оформил инвалидность за сутки: будут судить заместителя руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

30 декабря президент Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.

Также читайте: $15 тыс. за продление группы инвалидности: разоблачен организатор схемы. ФОТОрепортаж

Автор: 

Минздрав (4911) прокурор (1145) инвалидность (187) МСЭК (89) Хмельницкая область (987)


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Топ комментарии
+5
Які проблеми? Відрубайте їм кінцівки - і підтвердьте.
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06.08.2025 19:33 Ответить
+5
Мобілізовані ВЛК проходять за пару годин. А ці вже рік. І однаково нікого не мобілізують
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06.08.2025 19:45 Ответить
+5
шикарно. У нас шахраї відповідають за законність
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06.08.2025 19:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Щось довго тягнуть. Скоро рік буде.
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06.08.2025 19:32 Ответить
Та ви що? 25 шахраїв і корупціонерів і 25 фактів підробки документів медиками? І це при найчеснішому президенту( у всякому разі він так брехав наряду).
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06.08.2025 19:32 Ответить
І яке буде покарання?
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06.08.2025 19:33 Ответить
Ви чудово знаєте, що ніякого, максимум, це вони завтра позаписуються до ЗСУ і будуть служити на найнебезпечнішому ужгородському відтинку фронту)
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06.08.2025 19:36 Ответить
Маю на увазі покарання прцівників МОЗ за такі наїзди на шанованих громадян
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06.08.2025 19:47 Ответить
ніякого. може журналістів покарають.
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06.08.2025 19:59 Ответить
Які проблеми? Відрубайте їм кінцівки - і підтвердьте.
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06.08.2025 19:33 Ответить
Тоді дійсно вони вже будуть інваліди !
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06.08.2025 19:55 Ответить
За ці протиправні дії прокурори мають відповідати позбавленням посади і звільненням назавжди з правоохоронних органів. А ще бажаніше - в"язниця, оскільки злочин вчинено охоронцем закону.
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06.08.2025 19:37 Ответить
Звільнення, покарання!
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06.08.2025 19:40 Ответить
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06.08.2025 19:41 Ответить
Мобілізовані ВЛК проходять за пару годин. А ці вже рік. І однаково нікого не мобілізують
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06.08.2025 19:45 Ответить
шикарно. У нас шахраї відповідають за законність
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06.08.2025 19:49 Ответить
Та не шахраї, в кримінальні злочинці, які огидніше банальних дрібних злодюжок, що тирять "мєлочь по карманах", адже вони підривають віру громадян у справедливість і невідворотність покарання, а це вже злочин проти держави і в усіх нормальних країнах такі злочини караються якнайжорстокіше, бо загрожують існуванню самої держави та її громадян🤔
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06.08.2025 19:55 Ответить
При тоаришевві Сталіні, цих змучених пристрелили прямо у кабінеті, а родичі геть до сьомого коліна вже наступного дня, а може в той же день, милувалися б пейзажами зауральських просторів крізь щілини у стінках товарних вагонів-телятників, а згодом вдихали на повні груди морозне повітря приполярних просторів десь на околицях магадану🧐🤔😁😝😝😝😝😜🤪 Ось чому іноді охоплює відчуття жалю за тими часами, але лишень за оперативністю покарання явних злочинців😁 А поки що, шановні українці ми в глибокій сраці і вина в цьому усіх нас, а не тільки 73% недоумків🤕🤡🤮
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06.08.2025 19:50 Ответить
Так би і було під час війни !
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06.08.2025 19:53 Ответить
При Хрущові була стаття "Підрив економічної політики держави". Можна було дістати вишку. Зникла стаття - почався бардак.
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06.08.2025 20:02 Ответить
Невже це було не ясно ? А чому іншім спеціалістам не дають пенсію в 10 разів більше якщо вони мають інвалідність ?
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06.08.2025 19:52 Ответить
Хіба в 10 разів,може набагато більше?
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06.08.2025 20:03 Ответить
Нічого простішого - бітою по колінних чашечках і інвалід на все життя
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06.08.2025 20:02 Ответить
и теперь эту срань в окопы, но не пойдут, откупятся
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06.08.2025 20:04 Ответить
Тобто ті хто повинен виконувати закон самі злочинці. І чому вони на свободі? Державні службовці повинні нести втричі жорсткіше покарання за злочини ніж цивільні. Тільки так є надія що в країні щось зміниться
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06.08.2025 20:08 Ответить
Вони напевно ще в працюють на своїх місцях замість бути або за гратами або на розміновуванні доріг для наших захисників!!!
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06.08.2025 20:57 Ответить
Фальшування документів , Ваня тракторист вже б давно сидів .
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06.08.2025 20:24 Ответить
На фронт, за инвалидностью !
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06.08.2025 21:10 Ответить
альо, гідрант ти ще не інвалід? хоча, чи може хворий на голову вважатись інвалідом?
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06.08.2025 21:21 Ответить
 
 