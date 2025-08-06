26 работникам прокуратуры Хмельницкой области не подтвердили инвалидность после проверки решений МСЭК, - Минздрав

Почти 30 сотрудникам прокуратуры Хмельницкой области не подтвердили инвалидность после проверки медико-экспертных дел.

Об этом сообщили в Минздраве в ответе на информационный запрос "Суспільного", передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что почти девять месяцев в Минздраве продолжается проверка решений МСЭК для работников прокуратуры Хмельницкой области о правомерности получения инвалидности.

Так, данные о тех прокурорах, кому не подтвердили инвалидность, передали правоохранительным органам.

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В Минздраве отметили, что шести работникам прокуратуры Хмельницкой области предыдущее решение медико-социальной экспертной комиссии оставили без изменений, 13 - изменили группу инвалидности, одному - срок действия инвалидности, на который она была установлена.

В документе говорится, что министерство получило запрос на проверку, которую начали 15 ноября 2024 года, 78 медико-экспертных дел работников прокуратуры Хмельницкой области. 32 - еще должны обработать.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

30 декабря президент Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.

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