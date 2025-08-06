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Новини Рішення МСЕК про фіктивну інвалідність Фіктивна інвалідність у прокурорів
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26 працівникам прокуратури Хмельниччини не підтвердили інвалідність після перевірки рішень МСЕК, - МОЗ

Інвалідність прокурорів Хмельниччини: скільком не підтвердили

Майже 30 співробітникам прокуратури Хмельницької області не підтвердили інвалідність після перевірки медико-експертних справ.

Про це повідомили у МОЗ у відповіді на інформаційний запит "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що майже дев’ять місяців у МОЗ триває перевірка рішень МСЕК для працівників прокуратури Хмельницької області щодо правомірності отримання інвалідності.

Так, дані про тих прокурорів, кому не підтвердили інвалідність, передали правоохоронним органам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скасовано вже 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, - МОЗ

У МОЗ зазначили, що шістьом працівникам прокуратури Хмельниччини попереднє рішення медико-соціальної експертної комісії залишили без змін, 13 — змінили групу інвалідності, одному – термін дії інвалідності, на який вона була встановлена.

У документі йдеться, що міністерство отримало запит на перевірку, яку розпочали 15 листопада 2024 року, 78 медико-експертних справ працівників прокуратури Хмельницької області. 32 — ще мають опрацювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протиправно оформив інвалідність за добу: судитимуть заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

30 грудня президент Зеленський підписав Закон про ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року.

Також читайте: $15 тис. за продовження групи інвалідності: викрито організатора схеми. ФОТОрепортаж

Автор: 

МОЗ (5414) прокурор (640) інвалідність (289) МСЕК (106) Хмельницька область (1007)


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Топ коментарі
+5
Які проблеми? Відрубайте їм кінцівки - і підтвердьте.
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06.08.2025 19:33 Відповісти
+5
Мобілізовані ВЛК проходять за пару годин. А ці вже рік. І однаково нікого не мобілізують
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06.08.2025 19:45 Відповісти
+4
шикарно. У нас шахраї відповідають за законність
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06.08.2025 19:49 Відповісти
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Щось довго тягнуть. Скоро рік буде.
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06.08.2025 19:32 Відповісти
Та ви що? 25 шахраїв і корупціонерів і 25 фактів підробки документів медиками? І це при найчеснішому президенту( у всякому разі він так брехав наряду).
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06.08.2025 19:32 Відповісти
І яке буде покарання?
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06.08.2025 19:33 Відповісти
Ви чудово знаєте, що ніякого, максимум, це вони завтра позаписуються до ЗСУ і будуть служити на найнебезпечнішому ужгородському відтинку фронту)
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06.08.2025 19:36 Відповісти
Маю на увазі покарання прцівників МОЗ за такі наїзди на шанованих громадян
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06.08.2025 19:47 Відповісти
ніякого. може журналістів покарають.
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06.08.2025 19:59 Відповісти
Які проблеми? Відрубайте їм кінцівки - і підтвердьте.
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06.08.2025 19:33 Відповісти
Тоді дійсно вони вже будуть інваліди !
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06.08.2025 19:55 Відповісти
За ці протиправні дії прокурори мають відповідати позбавленням посади і звільненням назавжди з правоохоронних органів. А ще бажаніше - в"язниця, оскільки злочин вчинено охоронцем закону.
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06.08.2025 19:37 Відповісти
Звільнення, покарання!
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06.08.2025 19:40 Відповісти
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06.08.2025 19:41 Відповісти
Мобілізовані ВЛК проходять за пару годин. А ці вже рік. І однаково нікого не мобілізують
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06.08.2025 19:45 Відповісти
шикарно. У нас шахраї відповідають за законність
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06.08.2025 19:49 Відповісти
Та не шахраї, в кримінальні злочинці, які огидніше банальних дрібних злодюжок, що тирять "мєлочь по карманах", адже вони підривають віру громадян у справедливість і невідворотність покарання, а це вже злочин проти держави і в усіх нормальних країнах такі злочини караються якнайжорстокіше, бо загрожують існуванню самої держави та її громадян🤔
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06.08.2025 19:55 Відповісти
При тоаришевві Сталіні, цих змучених пристрелили прямо у кабінеті, а родичі геть до сьомого коліна вже наступного дня, а може в той же день, милувалися б пейзажами зауральських просторів крізь щілини у стінках товарних вагонів-телятників, а згодом вдихали на повні груди морозне повітря приполярних просторів десь на околицях магадану🧐🤔😁😝😝😝😝😜🤪 Ось чому іноді охоплює відчуття жалю за тими часами, але лишень за оперативністю покарання явних злочинців😁 А поки що, шановні українці ми в глибокій сраці і вина в цьому усіх нас, а не тільки 73% недоумків🤕🤡🤮
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06.08.2025 19:50 Відповісти
Так би і було під час війни !
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06.08.2025 19:53 Відповісти
При Хрущові була стаття "Підрив економічної політики держави". Можна було дістати вишку. Зникла стаття - почався бардак.
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06.08.2025 20:02 Відповісти
Невже це було не ясно ? А чому іншім спеціалістам не дають пенсію в 10 разів більше якщо вони мають інвалідність ?
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06.08.2025 19:52 Відповісти
Хіба в 10 разів,може набагато більше?
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06.08.2025 20:03 Відповісти
Нічого простішого - бітою по колінних чашечках і інвалід на все життя
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06.08.2025 20:02 Відповісти
и теперь эту срань в окопы, но не пойдут, откупятся
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06.08.2025 20:04 Відповісти
Тобто ті хто повинен виконувати закон самі злочинці. І чому вони на свободі? Державні службовці повинні нести втричі жорсткіше покарання за злочини ніж цивільні. Тільки так є надія що в країні щось зміниться
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06.08.2025 20:08 Відповісти
Фальшування документів , Ваня тракторист вже б давно сидів .
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06.08.2025 20:24 Відповісти
 
 