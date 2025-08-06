26 працівникам прокуратури Хмельниччини не підтвердили інвалідність після перевірки рішень МСЕК, - МОЗ

Майже 30 співробітникам прокуратури Хмельницької області не підтвердили інвалідність після перевірки медико-експертних справ.

Про це повідомили у МОЗ у відповіді на інформаційний запит "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що майже дев’ять місяців у МОЗ триває перевірка рішень МСЕК для працівників прокуратури Хмельницької області щодо правомірності отримання інвалідності.

Так, дані про тих прокурорів, кому не підтвердили інвалідність, передали правоохоронним органам.

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У МОЗ зазначили, що шістьом працівникам прокуратури Хмельниччини попереднє рішення медико-соціальної експертної комісії залишили без змін, 13 — змінили групу інвалідності, одному – термін дії інвалідності, на який вона була встановлена.

У документі йдеться, що міністерство отримало запит на перевірку, яку розпочали 15 листопада 2024 року, 78 медико-експертних справ працівників прокуратури Хмельницької області. 32 — ще мають опрацювати.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

30 грудня президент Зеленський підписав Закон про ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року.

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