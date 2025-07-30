Протиправно оформив інвалідність за добу: судитимуть заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області

Сьогодні, 30 липня, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання статусу інвалідності прокурором.

Про це повідомив у телеграм-каналі генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обвинувачені:

Заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області,

Голова Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії №2 (МСЕК).

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Як пояснили в Офісі генпрокурора, заступник керівника Уманської окружної прокуратури обвинувачується в тому, що він протиправно отримав ІІ групу інвалідності та незаконні виплати пенсійного забезпечення працівника прокуратури.

"Достовірно знаючи, про відсутність тяжких розладів здоров’я, оскільки 31 липня 2020 року отримав заключення лікаря загальної практики про задовільний стан здоровʼя, він цього ж дня звернувся до керівництва КП "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" з метою безпідставного отримання направлення для проходження медико-соціальної експертизи", - йдеться у повідомленні.

У цей же день службові особи Комунального закладу "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" провели усі формальності та прийняли рішення про встановлення йому ІІ групи інвалідності (безтерміново).

"Увесь процес встановлення інвалідності прокурору, тобто проходження системи вищезазначених медико-соціальних процедур у двох установах, зайняв одну добу", - наголошують прокурори.

Отримавши виписку з акту огляду МСЕК від 31.07.2020 із відомостями про наявність ІІ групи інвалідності, обвинувачений подав її до Головного управління пенсійного фонду в Черкаській області для протиправного оформлення особі пенсії по інвалідності.

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Встановлено, що з липня 2020 року по кінець листопада 2024 прокурору виплачено 477 тис грн пенсії по інвалідності.

Сьогодні обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду.

Під час досудового розслідування підозрюваного було звільнено з адміністративної посади - заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Крім того, Генеральною інспекцією до КДКП подано скаргу про притягнення обвинуваченого до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з посади прокурора.

У межах кримінального провадження голові Черкаської обласної МСЕК №2, який сприяв прокурору в прискореному оформлення інвалідності також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Обвинувальний акт стосовно нього також скеровано до суду.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

30 грудня президент Зеленський підписав Закон про ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року.

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