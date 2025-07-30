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Новини Фіктивна інвалідність у прокурорів
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Протиправно оформив інвалідність за добу: судитимуть заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області

Хто з керівників обласних прокуратур отримує найвищу пенсію?

Сьогодні, 30 липня, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання статусу інвалідності прокурором.

Про це повідомив у телеграм-каналі генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обвинувачені:

  • Заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області,
  • Голова Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії №2 (МСЕК).

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Як пояснили в Офісі генпрокурора, заступник керівника Уманської окружної прокуратури обвинувачується в тому, що він протиправно отримав ІІ групу інвалідності та незаконні виплати пенсійного забезпечення працівника прокуратури.

"Достовірно знаючи, про відсутність тяжких розладів здоров’я, оскільки 31 липня 2020 року отримав заключення лікаря загальної практики про задовільний стан здоровʼя, він цього ж дня звернувся до керівництва КП "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" з метою безпідставного отримання направлення для проходження медико-соціальної експертизи", - йдеться у повідомленні.

У цей же день службові особи Комунального закладу "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" провели усі формальності та прийняли рішення про встановлення йому ІІ групи інвалідності (безтерміново).

"Увесь процес встановлення інвалідності прокурору, тобто проходження системи вищезазначених медико-соціальних процедур у двох установах, зайняв одну добу", - наголошують прокурори.

Отримавши виписку з акту огляду МСЕК від 31.07.2020 із відомостями про наявність ІІ групи інвалідності, обвинувачений подав її до Головного управління пенсійного фонду в Черкаській області для протиправного оформлення особі пенсії по інвалідності.

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Встановлено, що з липня 2020 року по кінець листопада 2024 прокурору виплачено 477 тис грн пенсії по інвалідності.

Сьогодні обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду.

Під час досудового розслідування підозрюваного було звільнено з адміністративної посади - заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Крім того, Генеральною інспекцією до КДКП подано скаргу про притягнення обвинуваченого до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з посади прокурора.

У межах кримінального провадження голові Черкаської обласної МСЕК №2, який сприяв прокурору в прискореному оформлення інвалідності також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Обвинувальний акт стосовно нього також скеровано до суду.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

30 грудня президент Зеленський підписав Закон про ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасовано 470 фіктивних меддовідок про інвалідність чоловіків, які "штампували" у харківській МСЕК, - СБУ

Автор: 

прокуратура (3727) прокурор (639) Кравченко Руслан (101) інвалідність (285) Офіс Генпрокурора (3356) МСЕК (104) Черкаська область (103)


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Топ коментарі
+6
виглядає як кістка для лохів. таких прокурорів сотні, а вони знайшли лише якесь одне жертвенне щеня. ця влада невиправна.
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30.07.2025 12:33 Відповісти
+5
якщо ти прокурор, але при цьому не інвалід, це вже виглядає дивно... в нашій країні...
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30.07.2025 12:27 Відповісти
+5
Клопотання на звільнення з посади, а не з прокуратури. Про запобіжний захід - ані слова. Про арешт майна - а ні гугу....Цікаво судять прокурорів...
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30.07.2025 12:34 Відповісти
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якщо ти прокурор, але при цьому не інвалід, це вже виглядає дивно... в нашій країні...
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30.07.2025 12:27 Відповісти
За що!? У нього один орган не болить і вже позаздрили.
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30.07.2025 12:59 Відповісти
Тільки боженька зразу цю болячку втикає, по якій інвалідність. Готуйтесь. Як завжди - це голова.
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30.07.2025 13:02 Відповісти
Наскільки я знаю, "робочою" у нас вважається лише 3 група інвалідності. Знаю людину, яка через це не переходить із 3 на 2 групу.

Чи можна тоді це використати? Мовляв, якщо прокурори такі хворі, то їм не варто бути на настільки складній та виснажливій роботі...
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30.07.2025 12:28 Відповісти
Всі групи робочі, навіть перша
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30.07.2025 12:37 Відповісти
Прокуроры-инвалиды это особое сословие, особая каста им можно всё!
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30.07.2025 12:52 Відповісти
Нормально!Аксіома-99% прокурорів,суддів з липовою інвалідністю.Проти кожного повинно порушене кримінальне провадження.Кожного треба звільнити і якщо підтверджується липова інвалідність-повернення незаконно виплачених коштів до пенсійного фонду.
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30.07.2025 12:33 Відповісти
виглядає як кістка для лохів. таких прокурорів сотні, а вони знайшли лише якесь одне жертвенне щеня. ця влада невиправна.
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30.07.2025 12:33 Відповісти
Клопотання на звільнення з посади, а не з прокуратури. Про запобіжний захід - ані слова. Про арешт майна - а ні гугу....Цікаво судять прокурорів...
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30.07.2025 12:34 Відповісти
от тупі жадібні істоти!
безкарність та вседозволеність відбиває геть, залишки мозку та інстинкт самозбереження.
от, як що б, як всі, зробив би собі інвалідність за місяць, ні хто б і звуку не пікнув.
куди було поспішати?
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30.07.2025 12:34 Відповісти
Сколько на судебное разбирательство уйдет времени,четыре года хватит?
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30.07.2025 12:38 Відповісти
Сімейний лікар молодець. Не повівся
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30.07.2025 12:38 Відповісти
Після того як "обілетять" прокурворів-інвалідів, чи приймуться за тих, хто безпідставно отримав посвідчення УБД? Питання особисто до нового генпрокурора, - в яких боях він приймав участь?
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30.07.2025 12:55 Відповісти
Рішення суду буде таке "аяяй, так більше не робіть, штраф 1700грн", за пів року поновлення на службі
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30.07.2025 12:57 Відповісти
 
 