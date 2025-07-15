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Новини Фіктивна інвалідність у прокурорів Фіктивна інвалідність
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348 прокурорів з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП. Жодних індульгенцій, - Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення спрямувати прокурорів зі статусом інвалідності на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Таких зараз в органах прокуратури залишилося 348 осіб. 

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурори з інвалідністю: жодних індульгенцій — лише закон і довіра суспільства Питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців не вирішено. Суспільство має повне право знати позицію Генерального прокурора", - зазначив Кравченко. 

Він зауважив, що законодавець не передбачив для Генерального прокурора повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності.

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"Друге. Звільнення прокурорів, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Третє. Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив.

Сьогодні я ухвалив рішення, в межах своїх повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП.

Окрім тих, які мають статус:

  • інвалідів дитинства;
  • особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя;
  • мають онкологічні захворювання;
  • є інвалідами війни.

Таких в органах прокуратури 136 осіб. Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії", - додав Кравченко. 

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"Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен.

Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом", - резюмував посадовець.

Прокурори з інвалідністю: генпрокурор Кравченко прокоментував

Автор: 

прокурор (628) Кравченко Руслан (85) інвалідність (282)


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Топ коментарі
+5
Вікі пише: "Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій. Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав".
Цікаво, після інвалідів будуть розбиратися з липовими УБД прокурорами?
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15.07.2025 16:24 Відповісти
+3
Їх буде тисячі. Щоб отримати статус убд, раніше вони відправляли, наприклад, у миротворців одну істоту, она везла список з десятка істот, ставили печатку і всі ставали великими воїнами з посвідченням убд. Так там був батальон миротворців, а тут війна
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15.07.2025 16:42 Відповісти
+2
не кизди
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15.07.2025 16:26 Відповісти
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Жаль, если получится очередной "пшик"
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15.07.2025 16:19 Відповісти
Даже не сомневайся.
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15.07.2025 16:44 Відповісти
цілий батальйон штурмової бригади... Во!

Але про що я?
Це ж інваліди... в них такі волохаті руки...
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15.07.2025 16:19 Відповісти
И Порошенко обязательно посадить! Как прокурор без єтого))
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15.07.2025 16:28 Відповісти
Вікі пише: "Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій. Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав".
Цікаво, після інвалідів будуть розбиратися з липовими УБД прокурорами?
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15.07.2025 16:24 Відповісти
Ета савсєм другоє
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15.07.2025 16:31 Відповісти
Їх буде тисячі. Щоб отримати статус убд, раніше вони відправляли, наприклад, у миротворців одну істоту, она везла список з десятка істот, ставили печатку і всі ставали великими воїнами з посвідченням убд. Так там був батальон миротворців, а тут війна
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15.07.2025 16:42 Відповісти
все вони перепідтвердять. може кількох і лишать для проформи. Бо то мафія чистої води.
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15.07.2025 16:24 Відповісти
Там ще є 4 пенсіонери в 40 років.
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15.07.2025 16:25 Відповісти
не кизди
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15.07.2025 16:26 Відповісти
А в цій КДКП скільки інвалідів?
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15.07.2025 16:28 Відповісти
Їх навіть більше чим 300 спартанців! Наші герої!
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15.07.2025 16:28 Відповісти
Це ж тільки один, з численних батальйонів, отих інвалідних пенсіонерів, що заброньовані, які через суддівських портнова, збільшили собі у рази, пенсійні виплати з Державного бюджету!!!
Лікарі з МСЕК, ці гроші, таки і не повернули в бюджет?!??.
Шмигаль, про це теж, у своєму Звіті у ВРУ, висвітить, як здобутки його перебування на посаді, із записом у трудовій! ПаХАРІ….
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15.07.2025 16:31 Відповісти
Як би після цього вінуватий до в'язниці, або на фронт, причому з відшкодуванням. Тоді був би толк, а так почекаємо, а може згодом з закордона пояснення пришлють
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15.07.2025 16:33 Відповісти
Я як із 4-и разовим уклоністом. Имя сестра Руслан, имя! Назови мне его имя сестра!
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15.07.2025 16:34 Відповісти
Вашиздиии!!! Вони ж, діітиии!!!
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15.07.2025 16:36 Відповісти
Переведу на зеленоплєснявий: "Гатовтє дєньгі гаспада! Ета ви папєрєднікам занєслі, а нє мнє...".
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15.07.2025 16:50 Відповісти
ну ясно, холенные, откормленные прокуроры- не инвалиды и как их накажут?
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15.07.2025 17:06 Відповісти
"зазнали невідновних втрат", на вечірках та юбілеях олігархів...
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15.07.2025 17:13 Відповісти
В каком странном месте я живу.
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15.07.2025 18:18 Відповісти
 
 