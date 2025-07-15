348 прокурорів з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП. Жодних індульгенцій, - Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення спрямувати прокурорів зі статусом інвалідності на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Таких зараз в органах прокуратури залишилося 348 осіб.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурори з інвалідністю: жодних індульгенцій — лише закон і довіра суспільства Питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців не вирішено. Суспільство має повне право знати позицію Генерального прокурора", - зазначив Кравченко.

Він зауважив, що законодавець не передбачив для Генерального прокурора повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності.

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"Друге. Звільнення прокурорів, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Третє. Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив.

Сьогодні я ухвалив рішення, в межах своїх повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП.

Окрім тих, які мають статус:

інвалідів дитинства;

особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя;

мають онкологічні захворювання;

є інвалідами війни.

Таких в органах прокуратури 136 осіб. Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії", - додав Кравченко.

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"Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен.

Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом", - резюмував посадовець.