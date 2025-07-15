348 прокурорів з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП. Жодних індульгенцій, - Кравченко
Генеральний прокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення спрямувати прокурорів зі статусом інвалідності на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Таких зараз в органах прокуратури залишилося 348 осіб.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Прокурори з інвалідністю: жодних індульгенцій — лише закон і довіра суспільства Питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців не вирішено. Суспільство має повне право знати позицію Генерального прокурора", - зазначив Кравченко.
Він зауважив, що законодавець не передбачив для Генерального прокурора повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності.
"Друге. Звільнення прокурорів, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).
Третє. Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив.
Сьогодні я ухвалив рішення, в межах своїх повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП.
Окрім тих, які мають статус:
- інвалідів дитинства;
- особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя;
- мають онкологічні захворювання;
- є інвалідами війни.
Таких в органах прокуратури 136 осіб. Тож, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії", - додав Кравченко.
"Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен.
Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом", - резюмував посадовець.
Будь ласка, зачекайте...
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Але про що я?
Це ж інваліди... в них такі волохаті руки...
Цікаво, після інвалідів будуть розбиратися з липовими УБД прокурорами?
Лікарі з МСЕК, ці гроші, таки і не повернули в бюджет?!??.
Шмигаль, про це теж, у своєму Звіті у ВРУ, висвітить, як здобутки його перебування на посаді, із записом у трудовій! ПаХАРІ….
сестраРуслан, имя! Назови мне его имя сестра!