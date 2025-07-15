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Новини Пенсії прокурорів
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6 прокурорів, яким не виповнилося 40 років, отримують пенсію. Все завдяки правовій колізії, - ЗМІ

Прокурори віком до 40 років отримують пенсію Як це можливо

Значна частина прокурорів виходить на пенсію до 50 років через передбачені законодавством пільги.

Про це йдеться в матеріалі ЕП, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними Мінсоцполітики, в Україні є 6 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років і яким ще не виповнилося 40 років.

Зазвичай вони продовжують працювати в органах прокуратури і разом з пенсією отримують зарплату, пише видання.

"Наразі налічується 5 739 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років. З них майже половина – 2 262 – працюють. З них 1 150-м не виповнилося 50 років, ще 815 особам наразі від 50 до 60 років.

Такий ранній вихід на пенсію можливий завдяки правовій колізії. Прокурори подають до суду та вимагають встановити їм пенсії за законом 90-х років, який дозволяв це після 15 років у прокуратурі. У деяких випадках суди це дозволяють", - пояснили журналісти.

Середній вік виходу прокурорів на пенсію становить 47 років. Для звичайних українців, водночас, право на пенсію настає в разі наявності 35 років трудового стажу та не раніше 60 років (у деяких випадках - у 63 чи 65 років).

Читайте: Майже кожен п’ятий пенсіонер в Україні отримує спецпенсію, – Мінсоцполітики

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пенсія (1604) прокурор (628)


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Топ коментарі
+35
це не колізія , це злочин
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15.07.2025 11:13 Відповісти
+27
Хорошо что правовые коллизии существуют исключительно для судей, прокуроров, полицейских и прочих зеленых гельминтов. Так? Для военных существуют коллизии только чтобы забрать деньжат, а не добавить.
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15.07.2025 11:14 Відповісти
+24
памятаєте скандал з прокурорами інвалідами ?
і нічого , все на своїх місцях
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15.07.2025 11:15 Відповісти
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це не колізія , це злочин
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15.07.2025 11:13 Відповісти
Звісно злочин! Тільки його буде розглядати той сами підкуплений прокурором суддя... І от злочин перетворюється в колізію...
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15.07.2025 11:49 Відповісти
То є так, давайте доручимо розслідувати цей злочин тим прокурорам які тільки готуються вийти на пенсію у 40 років, й дочекайємося справедливого розслідування.
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15.07.2025 11:54 Відповісти
гарно портнов попрацював..
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15.07.2025 12:04 Відповісти
"На Одещині затримано посадовицю Білгород-Дністровської міської ради за отримання хабаря. За 400 євро фігурантка обіцяла «послуги» з підробки документів для оформлення пенсії.
Їй загрожує до 10-ти років ув'язнення."
Як там поживає пані Крупа та її виводок "пенсіонерів-прокурВорів?
Питання до новопризначеного генпрокурора.
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15.07.2025 13:44 Відповісти
Хорошо что правовые коллизии существуют исключительно для судей, прокуроров, полицейских и прочих зеленых гельминтов. Так? Для военных существуют коллизии только чтобы забрать деньжат, а не добавить.
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15.07.2025 11:14 Відповісти
Тобто морального ручника у цих "людей" немає і навіть на стадії зачаття не було? І такі напів-мавпи мають слідкувати за дотриманням законів?
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15.07.2025 11:14 Відповісти
памятаєте скандал з прокурорами інвалідами ?
і нічого , все на своїх місцях
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15.07.2025 11:15 Відповісти
Система - це не гра "Змійка", сама себе за хвіст кусати не буде.
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15.07.2025 11:31 Відповісти
Судьи, прокуроры и полицейские - опора власти любого автократа. Зеля не исключение
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15.07.2025 13:59 Відповісти
а ще кажуть сша - країна можливостей
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15.07.2025 11:15 Відповісти
Може час вде ррзігнати цю підер@стичну касту?
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15.07.2025 11:15 Відповісти
А що це за пенсія в 40 років держчиновникам і за які такі заслуги? В країні де ТЦК тягне за ноги в бусік 60-ти річного діда на фронт, чиновники, мусора, військові і прокурори з суддями виходять на пенсію в 40 років. Це даже не смішно
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15.07.2025 11:21 Відповісти
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15.07.2025 11:26 Відповісти
Розстрілювати покидьків по законам військового часу
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15.07.2025 13:39 Відповісти
Так і є. 40-ка річі пенсіонери- прокурори, поліцаї і судді звинувачують 60-ти річного діда який не хоче йти на фронт їх і їхні маєтки захищати
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15.07.2025 13:45 Відповісти
а що ви хочете,
щоб діди в трусіках
тянули 40річних пенсіонерів в тцк?

ця система будувалась десятиліттями,
може і століттями,
і ніхто її гнилість не замічав..?
настав час, і вже давно, міняти закони..
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15.07.2025 12:11 Відповісти
Колізії такі випадково не виникають.
Як правило, їх створюють із явно аферистичними намірами.
Певно потрібно створити ще кілька "органів" по боротьбі з корупцією саме в правоохоронній сфері...
Тоді "заживем".
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15.07.2025 11:23 Відповісти
Яка хороша робота. Як туди попасти? )
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15.07.2025 11:28 Відповісти
Треба вдосконалити законодавство - відправляти прокурорів на пенсію в день вступу на посаду!
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15.07.2025 11:29 Відповісти
може пенсії відмінити?
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15.07.2025 12:12 Відповісти
Всі пам'ятають " бєшаний прінтєр" у виконанні хлопчика Зеленьського-Портнова?
Коли Портнов приносив невігласу Вові стоси потрібних фсб і Коломойському законів, і Зе, через Арахамію це вкидував у той " бєшаний прінтєр" , коли тамади, масажисти, фотографи, гвалтівники, поосто штампували закони?
Але Портнов був не дурень, прокурорів не зобідив.
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15.07.2025 11:32 Відповісти
Вау, аж 6 з 9000 тисяч! Капець, що робиться))) а гетьманцев з ьретьяковою такий срач розвели, що я і 90% тих кого зомбує мудлафон, вважали, що в ГПУ тільки шість.прокурорів НЕ ІНВАЛІДИ І НЕ ПЕНСІОНЕРИ😂😂😂😂😂
Оце так обісратися))))

А я от чекаю коли вже оприлюднять.данні депутатів-інвалідів і пенсіонерів молодше за 40 років, за 50 років в яких взагалі немає.стажу.

Ан ні, це державна таємниця, як і те що по закону про ВРУ депусрат маючі навіть ПІВТЕРМІНА перебування у ВРУ має право на грошому копенсацію і ніде більше не працювати поки не настане пенсійний вік, а потім піти на 80% пенсії з зарплати депусрата. Компенсація до пенсійного віку складає 50% депустратскої зарплатні, крім того зберігаються деякі безкоштовні соцдопомоги , як то.лікування безкоштовне і оздоровлення в санаторіях.
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15.07.2025 11:35 Відповісти
Раніше депутат значився як у командировці, за ним зберігається посада по місцю роботи. Так яке він має відношення до пенсії, він же в командировці. Хай фірма йому все оплачує, а рада перераховує кошти фірми
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15.07.2025 11:55 Відповісти
Там за депусратами стільки всього зберігається, що скоро саме вони почнуть нову традицію виготовляти.іменні труни не тільки з кінешення аже і з сейфами.😉☺
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15.07.2025 12:35 Відповісти
Там не тільки це, багато держчиновників то не тільки прокурори, через суди зробили собі пенсії від 960 тис на рік це по деклараціях
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15.07.2025 12:24 Відповісти
Це, що треба курити, що таку цифру написати? Вже навіть на заборах пишуть яка сумма найбільшої пенсії в Україні, це в ківалова 356000, суддів КСУ під 400000 та у депусрата під 300 грн. Але про цих писати не можна, сівкович дозволу не дає, а портнов в свій заповіт включив тільки знищення прокуратури. Тож гетьманцнв з третьяковою останню волю покійного і поки ще живого сівковича бояться порушити.
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15.07.2025 12:33 Відповісти
У депусратів під 300000 грн.пенсьйон, але то.ж свої.люди і сівкович немає нічого проти цього
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15.07.2025 12:39 Відповісти
Ви уявляєте який це шалений, ні, навіть шаленючий відсоток пенсіонерів прокурорів в Україні? Аж страшно сказати 0.82%!!!!.І як з цим жити далі?!
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15.07.2025 12:37 Відповісти
Хай буде пенсія у 40 років, тільки відразу хай звільняється і на фронт
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15.07.2025 11:50 Відповісти
Зеленському з Оманськими, з стефанчуками, та групою «дивних осіб» з Будинку Уряду і РНБОУ, це «пенсійне лайно» від прокурорських та суддівських «інвалідів», не в дивину!! Це усі, з «доброчесною Радою» включно, практикують, щоб не йти до ТЦК і не ЗАХИЩАТИ Україну, а на ній ЗАРОБЛЯТИ і ОБКРАДАТИ, своїми виплатами!! Типовий метод, від УХИЛЯНТІВ!
У такий спосіб, їх ігнорування цього злочину, вони спонукають Укранців до вжиття ними, більш дієвих методів боротьби з такими «пенсійними інвалідами» від МСЕК!!
Сирійці, це вирішують, досить дієво і без Рецедивів !!
АРМІЯ!! МОВА!! ВІРА!!
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15.07.2025 11:51 Відповісти
Хтось же цю "колізію" узаконив
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15.07.2025 11:55 Відповісти
Заодно перевірти яка кількість з них ще дивним чином отримали статус УБД.
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15.07.2025 12:02 Відповісти
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15.07.2025 12:07 Відповісти
Обличчя нордичне... Вусиків не вистачає
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15.07.2025 13:06 Відповісти
Чому не створити петицію з назвою "потужна потужність та незламна незламність"?
Як у Альфредовича "великий красивий біл",включити туди питання вирівнювання пенсії,скасування пільг?Направити Найвеличнійшому Лідору **********,він все підпише та передасть до ВР.Може хто вміє створювати петиції?
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15.07.2025 12:10 Відповісти
петиции - это выдумка власти для выпуска народного пара. Лишь бы не майдан
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15.07.2025 12:29 Відповісти
Це ніяка не "правова колізія "це називається "закони під себе" в тому числі і народних депутатів ,ну тому що своя сорочка...
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15.07.2025 12:36 Відповісти
При такій системі влади неможливо було уникнути війни.
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15.07.2025 12:37 Відповісти
Після ШОСТИ гадливих президентів України, Сьомий виправить всі ці жопості
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15.07.2025 12:42 Відповісти
Героям - слава!
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15.07.2025 12:51 Відповісти
У України дві біди.
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15.07.2025 12:53 Відповісти
Колізія мля... підписздесь і підписздесь..

побудували країну мрій і зеленого Абсурду
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15.07.2025 13:04 Відповісти
І це ж ті самі люди, що будуть ветеранам казати "ми вас туда нє ... "
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15.07.2025 13:05 Відповісти
Це не правова колізія, це корупція. У Гундосого батько отримує довічу стипендію теж. За своїх рідних він потурбувався.
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15.07.2025 13:14 Відповісти
Там ще у тій статті зазначено, що в Україні 145 тис. пенсіонерів ЗСУ, МВС, СБУ та прокуратури віком до 60 років, які не мобілізовані...
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15.07.2025 13:45 Відповісти
 
 