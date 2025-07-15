6 прокурорів, яким не виповнилося 40 років, отримують пенсію. Все завдяки правовій колізії, - ЗМІ

Значна частина прокурорів виходить на пенсію до 50 років через передбачені законодавством пільги.

Про це йдеться в матеріалі ЕП, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними Мінсоцполітики, в Україні є 6 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років і яким ще не виповнилося 40 років.

Зазвичай вони продовжують працювати в органах прокуратури і разом з пенсією отримують зарплату, пише видання.

"Наразі налічується 5 739 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років. З них майже половина – 2 262 – працюють. З них 1 150-м не виповнилося 50 років, ще 815 особам наразі від 50 до 60 років.

Такий ранній вихід на пенсію можливий завдяки правовій колізії. Прокурори подають до суду та вимагають встановити їм пенсії за законом 90-х років, який дозволяв це після 15 років у прокуратурі. У деяких випадках суди це дозволяють", - пояснили журналісти.

Середній вік виходу прокурорів на пенсію становить 47 років. Для звичайних українців, водночас, право на пенсію настає в разі наявності 35 років трудового стажу та не раніше 60 років (у деяких випадках - у 63 чи 65 років).

Читайте: Майже кожен п’ятий пенсіонер в Україні отримує спецпенсію, – Мінсоцполітики