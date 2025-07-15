6 прокурорів, яким не виповнилося 40 років, отримують пенсію. Все завдяки правовій колізії, - ЗМІ
Значна частина прокурорів виходить на пенсію до 50 років через передбачені законодавством пільги.
Про це йдеться в матеріалі ЕП, передає Цензор.НЕТ.
Так, за даними Мінсоцполітики, в Україні є 6 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років і яким ще не виповнилося 40 років.
Зазвичай вони продовжують працювати в органах прокуратури і разом з пенсією отримують зарплату, пише видання.
"Наразі налічується 5 739 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років. З них майже половина – 2 262 – працюють. З них 1 150-м не виповнилося 50 років, ще 815 особам наразі від 50 до 60 років.
Такий ранній вихід на пенсію можливий завдяки правовій колізії. Прокурори подають до суду та вимагають встановити їм пенсії за законом 90-х років, який дозволяв це після 15 років у прокуратурі. У деяких випадках суди це дозволяють", - пояснили журналісти.
Середній вік виходу прокурорів на пенсію становить 47 років. Для звичайних українців, водночас, право на пенсію настає в разі наявності 35 років трудового стажу та не раніше 60 років (у деяких випадках - у 63 чи 65 років).
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Їй загрожує до 10-ти років ув'язнення."
Як там поживає пані Крупа та її виводок "пенсіонерів-прокурВорів?
Питання до новопризначеного генпрокурора.
і нічого , все на своїх місцях
щоб діди в трусіках
тянули 40річних пенсіонерів в тцк?
ця система будувалась десятиліттями,
може і століттями,
і ніхто її гнилість не замічав..?
настав час, і вже давно, міняти закони..
Як правило, їх створюють із явно аферистичними намірами.
Певно потрібно створити ще кілька "органів" по боротьбі з корупцією саме в правоохоронній сфері...
Тоді "заживем".
Коли Портнов приносив невігласу Вові стоси потрібних фсб і Коломойському законів, і Зе, через Арахамію це вкидував у той " бєшаний прінтєр" , коли тамади, масажисти, фотографи, гвалтівники, поосто штампували закони?
Але Портнов був не дурень, прокурорів не зобідив.
Оце так обісратися))))
А я от чекаю коли вже оприлюднять.данні депутатів-інвалідів і пенсіонерів молодше за 40 років, за 50 років в яких взагалі немає.стажу.
Ан ні, це державна таємниця, як і те що по закону про ВРУ депусрат маючі навіть ПІВТЕРМІНА перебування у ВРУ має право на грошому копенсацію і ніде більше не працювати поки не настане пенсійний вік, а потім піти на 80% пенсії з зарплати депусрата. Компенсація до пенсійного віку складає 50% депустратскої зарплатні, крім того зберігаються деякі безкоштовні соцдопомоги , як то.лікування безкоштовне і оздоровлення в санаторіях.
У такий спосіб, їх ігнорування цього злочину, вони спонукають Укранців до вжиття ними, більш дієвих методів боротьби з такими «пенсійними інвалідами» від МСЕК!!
Сирійці, це вирішують, досить дієво і без Рецедивів !!
АРМІЯ!! МОВА!! ВІРА!!
Як у Альфредовича "великий красивий біл",включити туди питання вирівнювання пенсії,скасування пільг?Направити Найвеличнійшому Лідору **********,він все підпише та передасть до ВР.Може хто вміє створювати петиції?
побудували країну мрій і зеленого Абсурду