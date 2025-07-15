6 прокуроров, которым не исполнилось 40 лет, получают пенсию. Все благодаря правовой коллизии, - СМИ
Значительная часть прокуроров выходит на пенсию до 50 лет из-за предусмотренных законодательством льгот.
Об этом говорится в материале ЭП, передает Цензор.НЕТ.
Так, по данным Минсоцполитики, в Украине есть 6 прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет и которым еще не исполнилось 40 лет.
Обычно они продолжают работать в органах прокуратуры и вместе с пенсией получают зарплату, пишет издание.
"Сейчас насчитывается 5 739 прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет. Из них почти половина - 2 262 - работают. Из них 1 150-м не исполнилось 50 лет, еще 815 лицам сейчас от 50 до 60 лет.
Такой ранний выход на пенсию возможен благодаря правовой коллизии. Прокуроры подают в суд и требуют установить им пенсии по закону 90-х годов, который позволял это после 15 лет в прокуратуре. В некоторых случаях суды это позволяют", - пояснили журналисты.
Средний возраст выхода прокуроров на пенсию составляет 47 лет. Для обычных украинцев, в то же время, право на пенсию наступает при наличии 35 лет трудового стажа и не ранее 60 лет (в некоторых случаях - в 63 или 65 лет).
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і нічого , все на своїх місцях
Як правило, їх створюють із явно аферистичними намірами.
Певно потрібно створити ще кілька "органів" по боротьбі з корупцією саме в правоохоронній сфері...
Тоді "заживем".
Коли Портнов приносив невігласу Вові стоси потрібних фсб і Коломойському законів, і Зе, через Арахамію це вкидував у той " бєшаний прінтєр" , коли тамади, масажисти, фотографи, гвалтівники, поосто штампували закони?
Але Портнов був не дурень, прокурорів не зобідив.
Оце так обісратися))))
А я от чекаю коли вже оприлюднять.данні депутатів-інвалідів і пенсіонерів молодше за 40 років, за 50 років в яких взагалі немає.стажу.
Ан ні, це державна таємниця, як і те що по закону про ВРУ депусрат маючі навіть ПІВТЕРМІНА перебування у ВРУ має право на грошому копенсацію і ніде більше не працювати поки не настане пенсійний вік, а потім піти на 80% пенсії з зарплати депусрата. Компенсація до пенсійного віку складає 50% депустратскої зарплатні, крім того зберігаються деякі безкоштовні соцдопомоги , як то.лікування безкоштовне і оздоровлення в санаторіях.
У такий спосіб, їх ігнорування цього злочину, вони спонукають Укранців до вжиття ними, більш дієвих методів боротьби з такими «пенсійними інвалідами» від МСЕК!!
Сирійці, це вирішують, досить дієво і без Рецедивів !!
АРМІЯ!! МОВА!! ВІРА!!
Як у Альфредовича "великий красивий біл",включити туди питання вирівнювання пенсії,скасування пільг?Направити Найвеличнійшому Лідору **********,він все підпише та передасть до ВР.Може хто вміє створювати петиції?