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Новости Пенсии прокуроров
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6 прокуроров, которым не исполнилось 40 лет, получают пенсию. Все благодаря правовой коллизии, - СМИ

Прокуроры в возрасте до 40 лет получают пенсию Как это возможно

Значительная часть прокуроров выходит на пенсию до 50 лет из-за предусмотренных законодательством льгот.

Об этом говорится в материале ЭП, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным Минсоцполитики, в Украине есть 6 прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет и которым еще не исполнилось 40 лет.

Обычно они продолжают работать в органах прокуратуры и вместе с пенсией получают зарплату, пишет издание.

"Сейчас насчитывается 5 739 прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет. Из них почти половина - 2 262 - работают. Из них 1 150-м не исполнилось 50 лет, еще 815 лицам сейчас от 50 до 60 лет.

Такой ранний выход на пенсию возможен благодаря правовой коллизии. Прокуроры подают в суд и требуют установить им пенсии по закону 90-х годов, который позволял это после 15 лет в прокуратуре. В некоторых случаях суды это позволяют", - пояснили журналисты.

Средний возраст выхода прокуроров на пенсию составляет 47 лет. Для обычных украинцев, в то же время, право на пенсию наступает при наличии 35 лет трудового стажа и не ранее 60 лет (в некоторых случаях - в 63 или 65 лет).

Читайте: Почти каждый пятый пенсионер в Украине получает спецпенсию, - Минсоцполитики

Автор: 

пенсия (2162) прокурор (1133)


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Топ комментарии
+24
це не колізія , це злочин
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15.07.2025 11:13 Ответить
+14
Хорошо что правовые коллизии существуют исключительно для судей, прокуроров, полицейских и прочих зеленых гельминтов. Так? Для военных существуют коллизии только чтобы забрать деньжат, а не добавить.
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15.07.2025 11:14 Ответить
+14
памятаєте скандал з прокурорами інвалідами ?
і нічого , все на своїх місцях
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15.07.2025 11:15 Ответить
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це не колізія , це злочин
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15.07.2025 11:13 Ответить
Звісно злочин! Тільки його буде розглядати той сами підкуплений прокурором суддя... І от злочин перетворюється в колізію...
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15.07.2025 11:49 Ответить
То є так, давайте доручимо розслідувати цей злочин тим прокурорам які тільки готуються вийти на пенсію у 40 років, й дочекайємося справедливого розслідування.
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15.07.2025 11:54 Ответить
гарно портнов попрацював..
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15.07.2025 12:04 Ответить
Хорошо что правовые коллизии существуют исключительно для судей, прокуроров, полицейских и прочих зеленых гельминтов. Так? Для военных существуют коллизии только чтобы забрать деньжат, а не добавить.
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15.07.2025 11:14 Ответить
Тобто морального ручника у цих "людей" немає і навіть на стадії зачаття не було? І такі напів-мавпи мають слідкувати за дотриманням законів?
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15.07.2025 11:14 Ответить
памятаєте скандал з прокурорами інвалідами ?
і нічого , все на своїх місцях
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15.07.2025 11:15 Ответить
Система - це не гра "Змійка", сама себе за хвіст кусати не буде.
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15.07.2025 11:31 Ответить
а ще кажуть сша - країна можливостей
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15.07.2025 11:15 Ответить
Може час вде ррзігнати цю підер@стичну касту?
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15.07.2025 11:15 Ответить
А що це за пенсія в 40 років держчиновникам і за які такі заслуги? В країні де ТЦК тягне за ноги в бусік 60-ти річного діда на фронт, чиновники, мусора, військові і прокурори з суддями виходять на пенсію в 40 років. Це даже не смішно
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15.07.2025 11:21 Ответить
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15.07.2025 11:26 Ответить
Колізії такі випадково не виникають.
Як правило, їх створюють із явно аферистичними намірами.
Певно потрібно створити ще кілька "органів" по боротьбі з корупцією саме в правоохоронній сфері...
Тоді "заживем".
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15.07.2025 11:23 Ответить
Яка хороша робота. Як туди попасти? )
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15.07.2025 11:28 Ответить
Треба вдосконалити законодавство - відправляти прокурорів на пенсію в день вступу на посаду!
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15.07.2025 11:29 Ответить
Всі пам'ятають " бєшаний прінтєр" у виконанні хлопчика Зеленьського-Портнова?
Коли Портнов приносив невігласу Вові стоси потрібних фсб і Коломойському законів, і Зе, через Арахамію це вкидував у той " бєшаний прінтєр" , коли тамади, масажисти, фотографи, гвалтівники, поосто штампували закони?
Але Портнов був не дурень, прокурорів не зобідив.
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15.07.2025 11:32 Ответить
Вау, аж 6 з 9000 тисяч! Капець, що робиться))) а гетьманцев з ьретьяковою такий срач розвели, що я і 90% тих кого зомбує мудлафон, вважали, що в ГПУ тільки шість.прокурорів НЕ ІНВАЛІДИ І НЕ ПЕНСІОНЕРИ😂😂😂😂😂
Оце так обісратися))))

А я от чекаю коли вже оприлюднять.данні депутатів-інвалідів і пенсіонерів молодше за 40 років, за 50 років в яких взагалі немає.стажу.

Ан ні, це державна таємниця, як і те що по закону про ВРУ депусрат маючі навіть ПІВТЕРМІНА перебування у ВРУ має право на грошому копенсацію і ніде більше не працювати поки не настане пенсійний вік, а потім піти на 80% пенсії з зарплати депусрата. Компенсація до пенсійного віку складає 50% депустратскої зарплатні, крім того зберігаються деякі безкоштовні соцдопомоги , як то.лікування безкоштовне і оздоровлення в санаторіях.
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15.07.2025 11:35 Ответить
Раніше депутат значився як у командировці, за ним зберігається посада по місцю роботи. Так яке він має відношення до пенсії, він же в командировці. Хай фірма йому все оплачує, а рада перераховує кошти фірми
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15.07.2025 11:55 Ответить
Хай буде пенсія у 40 років, тільки відразу хай звільняється і на фронт
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15.07.2025 11:50 Ответить
Зеленському з Оманськими, з стефанчуками, та групою «дивних осіб» з Будинку Уряду і РНБОУ, це «пенсійне лайно» від прокурорських та суддівських «інвалідів», не в дивину!! Це усі, з «доброчесною Радою» включно, практикують, щоб не йти до ТЦК і не ЗАХИЩАТИ Україну, а на ній ЗАРОБЛЯТИ і ОБКРАДАТИ, своїми виплатами!! Типовий метод, від УХИЛЯНТІВ!
У такий спосіб, їх ігнорування цього злочину, вони спонукають Укранців до вжиття ними, більш дієвих методів боротьби з такими «пенсійними інвалідами» від МСЕК!!
Сирійці, це вирішують, досить дієво і без Рецедивів !!
АРМІЯ!! МОВА!! ВІРА!!
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15.07.2025 11:51 Ответить
Хтось же цю "колізію" узаконив
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15.07.2025 11:55 Ответить
Заодно перевірти яка кількість з них ще дивним чином отримали статус УБД.
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15.07.2025 12:02 Ответить
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15.07.2025 12:07 Ответить
Чому не створити петицію з назвою "потужна потужність та незламна незламність"?
Як у Альфредовича "великий красивий біл",включити туди питання вирівнювання пенсії,скасування пільг?Направити Найвеличнійшому Лідору **********,він все підпише та передасть до ВР.Може хто вміє створювати петиції?
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15.07.2025 12:10 Ответить
 
 