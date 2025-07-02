Майже кожен п’ятий пенсіонер в Україні отримує спецпенсію, – Мінсоцполітики

На сьогодні приблизно кожному п'ятому українцю пенсії нараховані за спеціальним законом – такий режим нарахування залишається чинним у шістьох сферах.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час публічної дискусії "Справедливість vs привілеї: майбутнє спеціальних пенсій", передає Укрінформ.

"У нас сьогодні орієнтовно кожен п'ятий пенсіонер – це людина зі спеціальною пенсією. В Україні нараховується 11 різних законів, які регулюють призначення пенсійних виплат. Частина з них уже втратили чинність, як-от, закон про державну службу, про Національний банк, про ЗМІ тощо. Ці спеціальні системи вже інтегровані в загальну пенсійну систему. Але залишаються шість великих сфер, де зберігаються спеціальні пенсійні системи. Це, зокрема, шахтарі, прокуратура, судді, чорнобильське законодавство і найбільша категорія – це особи, звільнені з військової служби", – розповіла Марчак.

Вона пояснила, що спеціальними законодавчими нормами передбачено кілька важливих відмінностей призначення таких пенсій. Серед іншого йдеться про більш раннє пільгове право виходу на відпочинок. За деякими законами таке право настає, наприклад, вже у 45 років. Окрім того, за словами Марчак, є навіть випадки призначення пенсій працівникам у віці до 40 років.

"Найгірший, на мій погляд, наслідок таких норм – це те, що ми вимиваємо з ринку праці значну кількість людей працездатного віку. Сьогодні у нас великий дефіцит на ринку праці, який не закривається поточними кандидатами. І пільговий вік виходу на пенсію – це одна з тих сфер, де є потенціал для зменшення цього дефіциту", – зазначила Марчак

Друга відмінність спецпенсій стосується вимог до стажу. Якщо за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вимоги до стажу становлять від 30 років, то спеціальними пенсійними системами майже скрізь йдеться про обов'язковість стажу в 20-25 років. Також суттєво нижчими є вимоги до мінімального пенсійного віку.

"Третя велика пільга, характерна для спеціальних пенсійних систем, – це окрема формула нарахування виплат, набагато більш привілейована, порівняно зі звичайною пенсійною. За загальним пенсійним законом коефіцієнт заміщення (частка заробітної плати, яка покривається пенсійною виплатою) має складати не менше 40%. А, до прикладу, у шахтарів це 80%, у силовиків – 65%, у прокурорів – 60%, у суддів – 50%. Подекуди фактичні коефіцієнти можуть перевищувати і 100%. Наприклад, у нас є рішення судів, за якими прокурор при заробітній платі у 13 тис. грн отримав пенсію у 97 тис. грн", – розказала Марчак.

Щодо працівників органів прокуратури, то в цьому секторі є ще ' додаткові пільги, встановлені нормами закону "Про прокуратуру".

"За цим законом прокурори можуть отримувати паралельно із заробітною платою пенсію за вислугу років, чого навіть у інших спеціальних системах не передбачено. Саме цю норму йі намагається наразі прибрати законопроєкт, підготовлений Комітетом із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який готовий до другого читання в парламенті", – додала Марчак.

За її словами, сьогодні Міністерство соцполітики спільно із профільним комітетом працюють над реформуванням системи спецпенсій.

Зокрема, пропонується запровадити окремі професійні системи, підвищені виплати в яких будуть забезпечені підвищеними розмірами внесків до них.

"Колеги з різних органів зі спеціальним статусом часто говорять про те, що перспектива підвищених пенсій є частиною мотиваційного пакета для людини, коли вона працевлаштовується до них. Ми ж переконані, що мотиваційний пакет має бути сфокусований на заробітній платі і комфортних умовах для роботи. А пенсійна система має бути справедливою перш за все", – підкреслила Марчак.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд у 2025 році вимушено виплатить 35 млрд грн отримувачам спецпенсій за рішеннями судів.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури". Коли Рада розгляне законопроєкт у другому читанні невідомо, оскільки Комітет з питань соціальної політики поки що відмовляється його схвалити.

Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.

Серед іншого, законопроєктом пропонується: