Майже кожен п’ятий пенсіонер в Україні отримує спецпенсію, – Мінсоцполітики
На сьогодні приблизно кожному п'ятому українцю пенсії нараховані за спеціальним законом – такий режим нарахування залишається чинним у шістьох сферах.
Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час публічної дискусії "Справедливість vs привілеї: майбутнє спеціальних пенсій", передає Укрінформ.
"У нас сьогодні орієнтовно кожен п'ятий пенсіонер – це людина зі спеціальною пенсією. В Україні нараховується 11 різних законів, які регулюють призначення пенсійних виплат. Частина з них уже втратили чинність, як-от, закон про державну службу, про Національний банк, про ЗМІ тощо. Ці спеціальні системи вже інтегровані в загальну пенсійну систему. Але залишаються шість великих сфер, де зберігаються спеціальні пенсійні системи. Це, зокрема, шахтарі, прокуратура, судді, чорнобильське законодавство і найбільша категорія – це особи, звільнені з військової служби", – розповіла Марчак.
Вона пояснила, що спеціальними законодавчими нормами передбачено кілька важливих відмінностей призначення таких пенсій. Серед іншого йдеться про більш раннє пільгове право виходу на відпочинок. За деякими законами таке право настає, наприклад, вже у 45 років. Окрім того, за словами Марчак, є навіть випадки призначення пенсій працівникам у віці до 40 років.
"Найгірший, на мій погляд, наслідок таких норм – це те, що ми вимиваємо з ринку праці значну кількість людей працездатного віку. Сьогодні у нас великий дефіцит на ринку праці, який не закривається поточними кандидатами. І пільговий вік виходу на пенсію – це одна з тих сфер, де є потенціал для зменшення цього дефіциту", – зазначила Марчак
Друга відмінність спецпенсій стосується вимог до стажу. Якщо за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вимоги до стажу становлять від 30 років, то спеціальними пенсійними системами майже скрізь йдеться про обов'язковість стажу в 20-25 років. Також суттєво нижчими є вимоги до мінімального пенсійного віку.
"Третя велика пільга, характерна для спеціальних пенсійних систем, – це окрема формула нарахування виплат, набагато більш привілейована, порівняно зі звичайною пенсійною. За загальним пенсійним законом коефіцієнт заміщення (частка заробітної плати, яка покривається пенсійною виплатою) має складати не менше 40%. А, до прикладу, у шахтарів це 80%, у силовиків – 65%, у прокурорів – 60%, у суддів – 50%. Подекуди фактичні коефіцієнти можуть перевищувати і 100%. Наприклад, у нас є рішення судів, за якими прокурор при заробітній платі у 13 тис. грн отримав пенсію у 97 тис. грн", – розказала Марчак.
Щодо працівників органів прокуратури, то в цьому секторі є ще ' додаткові пільги, встановлені нормами закону "Про прокуратуру".
"За цим законом прокурори можуть отримувати паралельно із заробітною платою пенсію за вислугу років, чого навіть у інших спеціальних системах не передбачено. Саме цю норму йі намагається наразі прибрати законопроєкт, підготовлений Комітетом із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який готовий до другого читання в парламенті", – додала Марчак.
За її словами, сьогодні Міністерство соцполітики спільно із профільним комітетом працюють над реформуванням системи спецпенсій.
Зокрема, пропонується запровадити окремі професійні системи, підвищені виплати в яких будуть забезпечені підвищеними розмірами внесків до них.
"Колеги з різних органів зі спеціальним статусом часто говорять про те, що перспектива підвищених пенсій є частиною мотиваційного пакета для людини, коли вона працевлаштовується до них. Ми ж переконані, що мотиваційний пакет має бути сфокусований на заробітній платі і комфортних умовах для роботи. А пенсійна система має бути справедливою перш за все", – підкреслила Марчак.
Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд у 2025 році вимушено виплатить 35 млрд грн отримувачам спецпенсій за рішеннями судів.
Нагадаємо, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури". Коли Рада розгляне законопроєкт у другому читанні невідомо, оскільки Комітет з питань соціальної політики поки що відмовляється його схвалити.
Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.
Серед іншого, законопроєктом пропонується:
- ️пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;
- ️передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
- ️законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
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І скільки зараз таких "пенсіонерів" судяться за свої пенсії, поки цивільні люди воюють?
А хто буде працювати, платити податки?
чи може кожен п'ятий - шахтар?
Треба іі гнати з цієі посади!
Нехаай озвучить середні спец пенсіі категоріі шахтарів чорнобильців. військослужбовців!
Не вище 15 000 грн на місяць.
І нехай озвучить середні спецпенсіі прокурорів, судів, силовиків (котрі працювали в шахтах) - зза 100 000 грн на місяць.
На ціх трутней (прокурорів, судів, силовиків) витрати 120 млрд на рік.
І ніяких виключень. Хто малрзабезпечений- соціальне житло типу гуртожитка, хто інвалід після фронту- окремі соцвальні виплати, не пов'язані із пензіями. Харош совкізм розводити.
Країна лохів завжди бачить хер в чужих руках товще.
Не відволікайтесь.
Желнович та третякова вже всім приготували подарунки під назвою «реформа турботи:трансформація соціальних послуг в Україні» якою забов'яжуть УСІХ працювати до 65 років і після виходу на пенсі і інвалідів, бо в нас дефіцит трудового ресурсу.
Дурні бо бідні.
Бідні бо дурні.
Чому бідні бо власного розуму зась, весь мозок з'їла іржа заздрощів і швондеровщини.
Не дарма третякова назвала народ не повноцінним, бо він навіть не образився на це.
Понад 10% довоєнного економічно активного населення країни наразі перебуває за кордоном
Але я не переймаюся , головне шо збережено-заброньовано нашу золоту еліту - прокурорсько-депутсько-чиновничу гвардію . Ці українські Ілони Маски та Стіви Джобси - як потужно піднімуть економіку України , як незламно створять нові робочі місця та геніальні винаходи - що ненька буде процвітати під керівництвом мудрих та ефективних менеджерів Найдосвідченішого ...
Невже генерали ?
знищеннясоціального захисту українців.
Читайте блдь УВАЖНО!!!!
В цій статі як доконаний факт ці потвори стверджують, що:
- По закону всі мають пахати до 65 років!!!!! Хоча на законодавчому рівні цього ще нема!!! Але зрозуміло, що на в цьому році і це приймуть;
-До 65 років,за їх данними, всі здорові, а тому мають пахати ще 7-5 років, цинічно додаючі, що 70-73 роки, це коли людина ще здатна про себе.дбати. Тобто має пахати поки може самостійно міняти собі підгузки або ковтати кашу самостійно тримаючі ложку!!!
- Крім цього всі інваліди яки здатні сидіти принаймі, мають працювати так само, а ті хто лежачий вже НЕ БУДЕ ЛЕЖАТИ В СТАЦІОНАРІ, за ним пару разів буде наглядати наглядач аби вчасно поховати, може води подати і то тільки в першій половині дня!!
Ви уй...ки підтримучі будь який закон від парочки садистів хоч при своєму розумі буваєте аби усвідомити їх поани по знищенню українців БУДЬ ЯКОЇ ПРОФЕСІЇ?!
Розуйте блдь очі!!!й😈😈😈😈😈😡
Оксана Жолнович зробила заяву щодо посилення економіки України. Міністерка соціальної політики повідомила, що у її розвитку значно допоможуть громадяни, які працюватимуть до 65 років, а також особи з інвалідністю.
https://bukinfo.com.ua/ ￼
Пенсіонери до 65 років та люди з інвалідністю мають працювати: Міністерка соцполітики анонсувала реформу
https://bukinfo.com.ua/pravo Право
28 червня 2025 року
199555
86
￼
Оксана Жолнович зробила заяву щодо посилення економіки України. Міністерка соціальної політики повідомила, що у її розвитку значно допоможуть громадяни, які працюватимуть до 65 років, а також особи з інвалідністю.
Як пише видання https://today.ua/479920-pensioneri-do-65-rokiv-ta-lyudi-z-invalidnistyu-mayut-pracyuvati-zholnovich-anonsuvala-reformu/ Today.ua, міністерство соціальної політики анонсувало комплексну трансформацію соціальних послуг, що включатиме не лише догляд і підтримку, а й інтеграцію в економічне життя. За словами чиновниці, потрібно робити все можливе, щоб як можна більше українців залишалися економічно активними якомога довше. Тому держава має активно допомагати людям, які заходять в літній вік, зберігати компетенції і набувати нових. Також важливо залучати до ринку праці громадян, які мають обмеження зі здоров'ям.
Відповідні заяви Жолнович пролунали на заході "Реформа турботи: трансформація соціальних послуг України".
В Україні пенсійна криза
Зазначено, що станом на зараз в Україні працюючі і пенсіонери складають один до одного, а частка людей літнього віку у зрізі суспільства складає майже 20%.
"Це велика частка, і якщо її викинути з економічного життя, а ще туди захопити категорію 50+, людей, які ще принаймні 15 років за законодавством мали би активно вкладатися в економіки країни
https://bukinfo.com.ua/ ￼
Пенсіонери до 65 років та люди з інвалідністю мають працювати: Міністерка соцполітики анонсувала реформу
https://bukinfo.com.ua/pravo Право
28 червня 2025 року
199555
86
￼
Оксана Жолнович зробила заяву щодо посилення економіки України. Міністерка соціальної політики повідомила, що у її розвитку значно допоможуть громадяни, які працюватимуть до 65 років, а також особи з інвалідністю.
Як пише видання https://today.ua/479920-pensioneri-do-65-rokiv-ta-lyudi-z-invalidnistyu-mayut-pracyuvati-zholnovich-anonsuvala-reformu/ Today.ua, міністерство соціальної політики анонсувало комплексну трансформацію соціальних послуг, що включатиме не лише догляд і підтримку, а й інтеграцію в економічне життя. За словами чиновниці, потрібно робити все можливе, щоб як можна більше українців залишалися економічно активними якомога довше. Тому держава має активно допомагати людям, які заходять в літній вік, зберігати компетенції і набувати нових. Також важливо залучати до ринку праці громадян, які мають обмеження зі здоров'ям.
Відповідні заяви Жолнович пролунали на заході "Реформа турботи: трансформація соціальних послуг України".
В Україні пенсійна криза
Зазначено, що станом на зараз в Україні працюючі і пенсіонери складають один до одного, а частка людей літнього віку у зрізі суспільства складає майже 20%.
"Це велика частка, і якщо її викинути з економічного життя, а ще туди захопити категорію 50+, людей, які ще принаймні 15 років за законодавством мали би активно вкладатися в економіки країни, то ми собі як державі суттєво підрізаємо крила. Ми створюємо ситуацію, за якою сьогодні на ринку (я викидаю державний сектор і те, що фінансується за бюджетні кошти) працює всього 6 млн людей. Все інше - це в тій чи іншій мірі утриманці. Наскільки це реально бути успішною, багатою, розвиненою країною за такого співставлення?", - наголосила Оксана Жолнович.
Наголошено, що держава має сприяти активній зайнятості громадян, щоб зменшити період, коли вони не зможуть про себе подбати
.
"Адже це не тільки про активну зайнятість, а й про зменшення періоду, коли людина потребуватиме фізичного догляду", - пояснила міністерка. Вона додала, що після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя. Причому у жінок це 8 років, а у чоловіків - лише 5
.Під "здоровим життям" вказано період, коли людина ще не залежить постійно від медикаментів чи догляду.
"Це надзвичайно невисокий показник. Це означає, що українці швидко втрачають здатність до активного повсякденного життя. І це те, над чим потрібно працювати", - підкреслила вона.
Уряд у рамках реформи соціальних послуг планує створити мережу кейс-менеджерів, які будуть працювати в кожній громаді, а замість утримання у стаціонарних закладах - розвивати систему денного догляду.