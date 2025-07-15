348 прокуроров с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП. Никаких индульгенций, - Кравченко
Генеральный прокурор Руслан Кравченко принял решение направить прокуроров со статусом инвалидности на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Таких сейчас в органах прокуратуры осталось 348 человек.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Прокуроры с инвалидностью: никаких индульгенций - только закон и доверие общества Вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за 9 месяцев не решен. Общество имеет полное право знать позицию Генерального прокурора", - отметил Кравченко.
Он отметил, что законодатель не предусмотрел для Генерального прокурора полномочия единолично увольнять прокуроров, в таких случаях, как массовые получения статуса инвалидности.
"Второе. Увольнение прокуроров, при указанных обстоятельствах, происходят на основании решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).
Третье. Сейчас в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию. Я их удовлетворил.
Сегодня я принял решение, в пределах своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП.
Кроме тех, которые имеют статус:
- инвалидов детства;
- лица, которые понесли невосстановимые потери для здоровья;
- имеют онкологические заболевания;
- являются инвалидами войны.
Таких в органах прокуратуры 136 человек. Поэтому, на 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии", - добавил Кравченко.
"Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус, в результате проверки, будет подтвержден. При этом, установленные факты недобропорядочности, не должны ставить "крест" на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу. Восстановление доверия - это путь, который должен пройти каждый.
Без исключений. Без манипуляций. Процесс запущен. Ждем решения. И это будет решение не по эмоциям, а по закону", - резюмировал чиновник.
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Але про що я?
Це ж інваліди... в них такі волохаті руки...
Цікаво, після інвалідів будуть розбиратися з липовими УБД прокурорами?
Лікарі з МСЕК, ці гроші, таки і не повернули в бюджет?!??.
Шмигаль, про це теж, у своєму Звіті у ВРУ, висвітить, як здобутки його перебування на посаді, із записом у трудовій! ПаХАРІ….
сестраРуслан, имя! Назови мне его имя сестра!