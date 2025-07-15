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Новости Фиктивная инвалидность у прокуроров Фиктивная инвалидность
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348 прокуроров с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП. Никаких индульгенций, - Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко принял решение направить прокуроров со статусом инвалидности на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Таких сейчас в органах прокуратуры осталось 348 человек.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуроры с инвалидностью: никаких индульгенций - только закон и доверие общества Вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за 9 месяцев не решен. Общество имеет полное право знать позицию Генерального прокурора", - отметил Кравченко.

Он отметил, что законодатель не предусмотрел для Генерального прокурора полномочия единолично увольнять прокуроров, в таких случаях, как массовые получения статуса инвалидности.

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"Второе. Увольнение прокуроров, при указанных обстоятельствах, происходят на основании решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Третье. Сейчас в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию. Я их удовлетворил.

Сегодня я принял решение, в пределах своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП.

Кроме тех, которые имеют статус:

  • инвалидов детства;
  • лица, которые понесли невосстановимые потери для здоровья;
  • имеют онкологические заболевания;
  • являются инвалидами войны.

Таких в органах прокуратуры 136 человек. Поэтому, на 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии", - добавил Кравченко.

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"Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус, в результате проверки, будет подтвержден. При этом, установленные факты недобропорядочности, не должны ставить "крест" на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу. Восстановление доверия - это путь, который должен пройти каждый.

Без исключений. Без манипуляций. Процесс запущен. Ждем решения. И это будет решение не по эмоциям, а по закону", - резюмировал чиновник.

Прокуроры с инвалидностью: генпрокурор Кравченко прокомментировал

Автор: 

прокурор (1133) Кравченко Руслан (57) инвалидность (179)


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Топ комментарии
+6
Вікі пише: "Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій. Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав".
Цікаво, після інвалідів будуть розбиратися з липовими УБД прокурорами?
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15.07.2025 16:24 Ответить
+4
Їх буде тисячі. Щоб отримати статус убд, раніше вони відправляли, наприклад, у миротворців одну істоту, она везла список з десятка істот, ставили печатку і всі ставали великими воїнами з посвідченням убд. Так там був батальон миротворців, а тут війна
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15.07.2025 16:42 Ответить
+2
не кизди
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15.07.2025 16:26 Ответить
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Жаль, если получится очередной "пшик"
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15.07.2025 16:19 Ответить
Даже не сомневайся.
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15.07.2025 16:44 Ответить
цілий батальйон штурмової бригади... Во!

Але про що я?
Це ж інваліди... в них такі волохаті руки...
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15.07.2025 16:19 Ответить
И Порошенко обязательно посадить! Как прокурор без єтого))
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15.07.2025 16:28 Ответить
Вікі пише: "Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій. Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав".
Цікаво, після інвалідів будуть розбиратися з липовими УБД прокурорами?
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15.07.2025 16:24 Ответить
Ета савсєм другоє
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15.07.2025 16:31 Ответить
Їх буде тисячі. Щоб отримати статус убд, раніше вони відправляли, наприклад, у миротворців одну істоту, она везла список з десятка істот, ставили печатку і всі ставали великими воїнами з посвідченням убд. Так там був батальон миротворців, а тут війна
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15.07.2025 16:42 Ответить
все вони перепідтвердять. може кількох і лишать для проформи. Бо то мафія чистої води.
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15.07.2025 16:24 Ответить
Там ще є 4 пенсіонери в 40 років.
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15.07.2025 16:25 Ответить
Всі інвалідів дитинства завжди мріють стати прокурорами...Чи це треба читати у зворотньому напрямку ??
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15.07.2025 20:22 Ответить
не кизди
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15.07.2025 16:26 Ответить
А в цій КДКП скільки інвалідів?
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15.07.2025 16:28 Ответить
Їх навіть більше чим 300 спартанців! Наші герої!
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15.07.2025 16:28 Ответить
Почекай..Вони ще до Кравця в кабінет не заходили...Може ще на одного інвалида стане більше...
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15.07.2025 20:23 Ответить
Це ж тільки один, з численних батальйонів, отих інвалідних пенсіонерів, що заброньовані, які через суддівських портнова, збільшили собі у рази, пенсійні виплати з Державного бюджету!!!
Лікарі з МСЕК, ці гроші, таки і не повернули в бюджет?!??.
Шмигаль, про це теж, у своєму Звіті у ВРУ, висвітить, як здобутки його перебування на посаді, із записом у трудовій! ПаХАРІ….
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15.07.2025 16:31 Ответить
Заздрити тре спокійніше..
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15.07.2025 20:25 Ответить
Як би після цього вінуватий до в'язниці, або на фронт, причому з відшкодуванням. Тоді був би толк, а так почекаємо, а може згодом з закордона пояснення пришлють
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15.07.2025 16:33 Ответить
Я як із 4-и разовим уклоністом. Имя сестра Руслан, имя! Назови мне его имя сестра!
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15.07.2025 16:34 Ответить
Вашиздиии!!! Вони ж, діітиии!!!
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15.07.2025 16:36 Ответить
Переведу на зеленоплєснявий: "Гатовтє дєньгі гаспада! Ета ви папєрєднікам занєслі, а нє мнє...".
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15.07.2025 16:50 Ответить
Там і папереднІкам заносили і позаднікам..Думаєш це не врахують?
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15.07.2025 20:27 Ответить
ну ясно, холенные, откормленные прокуроры- не инвалиды и как их накажут?
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15.07.2025 17:06 Ответить
"зазнали невідновних втрат", на вечірках та юбілеях олігархів...
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15.07.2025 17:13 Ответить
На шалашовках прутень стерли..
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15.07.2025 20:29 Ответить
В каком странном месте я живу.
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15.07.2025 18:18 Ответить
 
 