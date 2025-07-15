348 прокуроров с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП. Никаких индульгенций, - Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко принял решение направить прокуроров со статусом инвалидности на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Таких сейчас в органах прокуратуры осталось 348 человек.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуроры с инвалидностью: никаких индульгенций - только закон и доверие общества Вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за 9 месяцев не решен. Общество имеет полное право знать позицию Генерального прокурора", - отметил Кравченко.

Он отметил, что законодатель не предусмотрел для Генерального прокурора полномочия единолично увольнять прокуроров, в таких случаях, как массовые получения статуса инвалидности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фиктивные группы инвалидности для военнообязанных: ГБР сообщили о подозрении медикам в Житомире. ФОТОрепортаж

"Второе. Увольнение прокуроров, при указанных обстоятельствах, происходят на основании решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Третье. Сейчас в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию. Я их удовлетворил.

Сегодня я принял решение, в пределах своих полномочий, что все прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП.

Кроме тех, которые имеют статус:

инвалидов детства;

лица, которые понесли невосстановимые потери для здоровья;

имеют онкологические заболевания;

являются инвалидами войны.

Таких в органах прокуратуры 136 человек. Поэтому, на 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии", - добавил Кравченко.

Читайте также: 6 прокуроров, которым не исполнилось 40 лет, получают пенсию. Все благодаря правовой коллизии, - СМИ

"Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус, в результате проверки, будет подтвержден. При этом, установленные факты недобропорядочности, не должны ставить "крест" на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу. Восстановление доверия - это путь, который должен пройти каждый.

Без исключений. Без манипуляций. Процесс запущен. Ждем решения. И это будет решение не по эмоциям, а по закону", - резюмировал чиновник.