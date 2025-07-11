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Новости Фото Фиктивная инвалидность
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Фиктивные группы инвалидности для военнообязанных: ГБР сообщили о подозрении медикам в Житомире. ФОТОрепортаж

Работники ГБР при содействии Нацполиции сообщили о подозрении заведующей отделения одной из больниц Житомира и ее сообщнице. Женщины массово изготавливали для военнообязанных мужчин документы о назначении группы инвалидности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Незаконную деятельность фигурантки начали с октября 2024 года. Заведующая отделением входила в состав экспертной команды больницы, которая сейчас вместо МСЭК определяет и присваивает инвалидность. Она изготавливала для желающих ряд медицинских документов, в том числе историю болезни с поддельными данными о длительном лечении в медицинских учреждениях.

Общее решение о назначении группы инвалидности принималось на основании этих документов и при активном участии заведующей отделением, которая влияла на других врачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отменено 445 решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам. Проверка продолжается, - Минздрав

Посредница проводила всю коммуникацию с потенциальными клиентами. Стоимость такой "услуги" составляла 5,5 тыс. долларов США с каждого человека.

По предварительным данным, фигуранты могли изготовить фальшивые документы для более 100 военнообязанных.

Сейчас следствие устанавливает полный круг медиков и должностных лиц, которые могли быть привлечены к афере.

оформление фиктивных групп инвалидности
оформление фиктивных групп инвалидности

Заведующая отделением подозревается в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), ее сообщница - в получении средств за влияние на принятие решения (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

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Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура.

Автор: 

Житомир (692) ГБР (3098) инвалидность (178) уклонисты (978) Житомирская область (1423) Житомирский район (24)


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А коли вже нарешті дефіктивні інваліди-прокурори розпрощаються з непосильною працею заробленим барахлом і одягнуть смугасту робу? Ау! Генпрокурор!
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11.07.2025 15:48 Ответить
Чому такої оперативності оці от ДБР не проявили до "прокурорів інвалідів"? Куди ***** не кинь скрізь самі ухилянти у всьому винні!
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11.07.2025 15:49 Ответить
Здається, ця пісня буде вічною.
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11.07.2025 15:55 Ответить
При чому тут військовозобов'язані до інвалідності? В армії можете підтертися своїм інвалідським посвідченням. Придатність до служби визначає лише ВЛК. У нас інваліди другої групи воюють, якщо нема висновку ВЛК, або є бажання.
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11.07.2025 15:56 Ответить
Шо ви мелете?!
Інвалідність, навіть 3 групи, є підставою для звільнення з лав ЗСУ.
Хіба шо ви мали на увазі у вас - в паРаші?
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11.07.2025 16:20 Ответить
Якщо Ви, оформили інвалідність, щоб уникнути мобілізації, то "попалі на бабкі" Придатність до служби визначає лише ВЛК на підставі наказу 402. Як начамед підрозділу кажу.
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11.07.2025 17:18 Ответить
На наркоті стільки не заробляють як на фабульних довідках про стан здоров'я під час війни з свинособаками..
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11.07.2025 16:14 Ответить
І знову цей сумнозвісний Житомир!
То там вибухає і зносить половину села Н. Березіна, то реінкарновано КПУ, ОПЗЖ й діє якийсь про-російський "Союз радянських офіцерів", а ось тут ну прямо на очах хабарі в лікарні гребуть за групу інвалідності! Виходить, що якийсь Житомир рулить половиною Украхни, хоча особливих воєнних подій там не відмічено! Дива небесні!
Може вже губернатору час зайнятись своєю роботою, а не плескати всілякі несенітнеці по СК1 та Житомир Інфо?! Або за манатки й на фронт!
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11.07.2025 16:48 Ответить
Хто каже що медики нищі подивіться кожен лікар тримає аптеку а під час війни вони не менше прокурорів та суддів капусти рубають
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11.07.2025 17:14 Ответить
 
 