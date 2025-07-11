Фиктивные группы инвалидности для военнообязанных: ГБР сообщили о подозрении медикам в Житомире. ФОТОрепортаж
Работники ГБР при содействии Нацполиции сообщили о подозрении заведующей отделения одной из больниц Житомира и ее сообщнице. Женщины массово изготавливали для военнообязанных мужчин документы о назначении группы инвалидности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.
Незаконную деятельность фигурантки начали с октября 2024 года. Заведующая отделением входила в состав экспертной команды больницы, которая сейчас вместо МСЭК определяет и присваивает инвалидность. Она изготавливала для желающих ряд медицинских документов, в том числе историю болезни с поддельными данными о длительном лечении в медицинских учреждениях.
Общее решение о назначении группы инвалидности принималось на основании этих документов и при активном участии заведующей отделением, которая влияла на других врачей.
Посредница проводила всю коммуникацию с потенциальными клиентами. Стоимость такой "услуги" составляла 5,5 тыс. долларов США с каждого человека.
По предварительным данным, фигуранты могли изготовить фальшивые документы для более 100 военнообязанных.
Сейчас следствие устанавливает полный круг медиков и должностных лиц, которые могли быть привлечены к афере.
Заведующая отделением подозревается в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), ее сообщница - в получении средств за влияние на принятие решения (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура.
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дефіктивні інваліди-прокурори розпрощаються з непосильною працею заробленим барахлом і одягнуть смугасту робу? Ау! Генпрокурор!
Інвалідність, навіть 3 групи, є підставою для звільнення з лав ЗСУ.
Хіба шо ви мали на увазі у вас - в паРаші?
То там вибухає і зносить половину села Н. Березіна, то реінкарновано КПУ, ОПЗЖ й діє якийсь про-російський "Союз радянських офіцерів", а ось тут ну прямо на очах хабарі в лікарні гребуть за групу інвалідності! Виходить, що якийсь Житомир рулить половиною Украхни, хоча особливих воєнних подій там не відмічено! Дива небесні!
Може вже губернатору час зайнятись своєю роботою, а не плескати всілякі несенітнеці по СК1 та Житомир Інфо?! Або за манатки й на фронт!