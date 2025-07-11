Фиктивные группы инвалидности для военнообязанных: ГБР сообщили о подозрении медикам в Житомире. ФОТОрепортаж

Работники ГБР при содействии Нацполиции сообщили о подозрении заведующей отделения одной из больниц Житомира и ее сообщнице. Женщины массово изготавливали для военнообязанных мужчин документы о назначении группы инвалидности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Незаконную деятельность фигурантки начали с октября 2024 года. Заведующая отделением входила в состав экспертной команды больницы, которая сейчас вместо МСЭК определяет и присваивает инвалидность. Она изготавливала для желающих ряд медицинских документов, в том числе историю болезни с поддельными данными о длительном лечении в медицинских учреждениях.

Общее решение о назначении группы инвалидности принималось на основании этих документов и при активном участии заведующей отделением, которая влияла на других врачей.

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Посредница проводила всю коммуникацию с потенциальными клиентами. Стоимость такой "услуги" составляла 5,5 тыс. долларов США с каждого человека.

По предварительным данным, фигуранты могли изготовить фальшивые документы для более 100 военнообязанных.

Сейчас следствие устанавливает полный круг медиков и должностных лиц, которые могли быть привлечены к афере.





Заведующая отделением подозревается в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), ее сообщница - в получении средств за влияние на принятие решения (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

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Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура.