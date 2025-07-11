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Фіктивні групи інвалідності для військовозобов’язаних: ДБР повідомили про підозру медикам у Житомирі. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції повідомили про підозру завідувачці відділення однієї з лікарень Житомира та її спільниці. Жінки масово виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків документи щодо призначення групи інвалідності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

Незаконну діяльність фігурантки почали з жовтня 2024 року. Завідувачка відділення входила до складу експертної команди лікарні, яка наразі замість МСЕК визначає і присвоює інвалідність. Вона виготовляла для охочих низку медичних документів, у тому числі історію хвороби з підробленими даними про довготривале лікування у медичних закладах.

Загальне рішення про призначення групи інвалідності приймалося на підставі цих документів та за активної участі завідувачки відділення, яка впливала на інших лікарів.

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Посередниця проводила всю комунікацію з потенційними клієнтами. Вартість такої "послуги" складала 5,5 тис. доларів США з кожної особи.

За попередніми даними, фігуранти могли виготовити фальшиві документи для понад 100 військовозобов’язаних.

Наразі слідство встановлює повне коло медиків та посадовців, які могли бути залучені до оборудки.

оформлення фіктивних груп інвалідності
оформлення фіктивних груп інвалідності

Завідувачка відділення підозрюється в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), її спільниця – в одержанні коштів за вплив на прийняття рішення (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Автор: 

Житомир (587) ДБР (3612) інвалідність (281) ухилянти (1049) Житомирська область (1296) Житомирський район (28)


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А коли вже нарешті дефіктивні інваліди-прокурори розпрощаються з непосильною працею заробленим барахлом і одягнуть смугасту робу? Ау! Генпрокурор!
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11.07.2025 15:48 Відповісти
Чому такої оперативності оці от ДБР не проявили до "прокурорів інвалідів"? Куди ***** не кинь скрізь самі ухилянти у всьому винні!
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11.07.2025 15:49 Відповісти
Здається, ця пісня буде вічною.
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11.07.2025 15:55 Відповісти
При чому тут військовозобов'язані до інвалідності? В армії можете підтертися своїм інвалідським посвідченням. Придатність до служби визначає лише ВЛК. У нас інваліди другої групи воюють, якщо нема висновку ВЛК, або є бажання.
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11.07.2025 15:56 Відповісти
Шо ви мелете?!
Інвалідність, навіть 3 групи, є підставою для звільнення з лав ЗСУ.
Хіба шо ви мали на увазі у вас - в паРаші?
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11.07.2025 16:20 Відповісти
Якщо Ви, оформили інвалідність, щоб уникнути мобілізації, то "попалі на бабкі" Придатність до служби визначає лише ВЛК на підставі наказу 402. Як начамед підрозділу кажу.
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11.07.2025 17:18 Відповісти
Придатність до служби визначає лише ВЛК на підставі наказу 402. Як начамед підрозділу кажу.

І що, ні з ким не ділишся? Аж заздрю
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11.07.2025 17:58 Відповісти
На наркоті стільки не заробляють як на фабульних довідках про стан здоров'я під час війни з свинособаками..
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11.07.2025 16:14 Відповісти
І знову цей сумнозвісний Житомир!
То там вибухає і зносить половину села Н. Березіна, то реінкарновано КПУ, ОПЗЖ й діє якийсь про-російський "Союз радянських офіцерів", а ось тут ну прямо на очах хабарі в лікарні гребуть за групу інвалідності! Виходить, що якийсь Житомир рулить половиною Украхни, хоча особливих воєнних подій там не відмічено! Дива небесні!
Може вже губернатору час зайнятись своєю роботою, а не плескати всілякі несенітнеці по СК1 та Житомир Інфо?! Або за манатки й на фронт!
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11.07.2025 16:48 Відповісти
Хто каже що медики нищі подивіться кожен лікар тримає аптеку а під час війни вони не менше прокурорів та суддів капусти рубають
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11.07.2025 17:14 Відповісти
 
 