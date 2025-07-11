Фіктивні групи інвалідності для військовозобов’язаних: ДБР повідомили про підозру медикам у Житомирі. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції повідомили про підозру завідувачці відділення однієї з лікарень Житомира та її спільниці. Жінки масово виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків документи щодо призначення групи інвалідності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

Незаконну діяльність фігурантки почали з жовтня 2024 року. Завідувачка відділення входила до складу експертної команди лікарні, яка наразі замість МСЕК визначає і присвоює інвалідність. Вона виготовляла для охочих низку медичних документів, у тому числі історію хвороби з підробленими даними про довготривале лікування у медичних закладах.

Загальне рішення про призначення групи інвалідності приймалося на підставі цих документів та за активної участі завідувачки відділення, яка впливала на інших лікарів.

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Посередниця проводила всю комунікацію з потенційними клієнтами. Вартість такої "послуги" складала 5,5 тис. доларів США з кожної особи.

За попередніми даними, фігуранти могли виготовити фальшиві документи для понад 100 військовозобов’язаних.

Наразі слідство встановлює повне коло медиків та посадовців, які могли бути залучені до оборудки.





Завідувачка відділення підозрюється в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), її спільниця – в одержанні коштів за вплив на прийняття рішення (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.