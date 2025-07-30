Противоправно оформил инвалидность за сутки: будут судить заместителя руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области
Сегодня, 30 июля, прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт о незаконном получении статуса инвалидности прокурором.
Об этом сообщил в телеграмм-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, обвиняемые:
- Заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области,
- Председатель Черкасской областной медико-социальной экспертной комиссии №2 (МСЭК).
Как пояснили в Офисе генпрокурора, заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры обвиняется в том, что он противоправно получил II группу инвалидности и незаконные выплаты пенсионного обеспечения работника прокуратуры.
"Достоверно зная об отсутствии тяжелых расстройств здоровья, поскольку 31 июля 2020 года получил заключение врача общей практики об удовлетворительном состоянии здоровья, он в этот же день обратился к руководству КП "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы Черкасского областного совета" с целью безосновательного получения направления для прохождения медико-социальной экспертизы", - говорится в сообщении.
В этот же день должностные лица Коммунального учреждения "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы Черкасского областного совета" провели все формальности и приняли решение об установлении ему II группы инвалидности (бессрочно).
"Весь процесс установления инвалидности прокурору, то есть прохождение системы вышеупомянутых медико-социальных процедур в двух учреждениях, занял одни сутки", - отмечают прокуроры.
Получив выписку из акта осмотра МСЭК от 31.07.2020 со сведениями о наличии II группы инвалидности, обвиняемый подал ее в Главное управление пенсионного фонда в Черкасской области для противоправного оформления лицу пенсии по инвалидности.
Установлено, что с июля 2020 года по конец ноября 2024 прокурору выплачено 477 тыс грн пенсии по инвалидности.
Сегодня обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.
Во время досудебного расследования подозреваемый был уволен с административной должности - заместителя руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области. Кроме того, Генеральной инспекцией в КДКП подана жалоба о привлечении обвиняемого к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с должности прокурора.
В рамках уголовного производства председателю Черкасской областной МСЭК №2, который способствовал прокурору в ускоренном оформлении инвалидности также сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Обвинительный акт в отношении него также направлен в суд.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
30 декабря президент Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.
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Чи можна тоді це використати? Мовляв, якщо прокурори такі хворі, то їм не варто бути на настільки складній та виснажливій роботі...
безкарність та вседозволеність відбиває геть, залишки мозку та інстинкт самозбереження.
от, як що б, як всі, зробив би собі інвалідність за місяць, ні хто б і звуку не пікнув.
куди було поспішати?