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Новости Фиктивная инвалидность у прокуроров
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Противоправно оформил инвалидность за сутки: будут судить заместителя руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области

Кто из руководителей областных прокуратур получает самую высокую пенсию?

Сегодня, 30 июля, прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт о незаконном получении статуса инвалидности прокурором.

Об этом сообщил в телеграмм-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обвиняемые:

  • Заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области,
  • Председатель Черкасской областной медико-социальной экспертной комиссии №2 (МСЭК).

Также читайте: Сообщено о подозрении заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черниговской области и бывшему первому заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черкасской области, - ОГП. ФОТО

Как пояснили в Офисе генпрокурора, заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры обвиняется в том, что он противоправно получил II группу инвалидности и незаконные выплаты пенсионного обеспечения работника прокуратуры.

"Достоверно зная об отсутствии тяжелых расстройств здоровья, поскольку 31 июля 2020 года получил заключение врача общей практики об удовлетворительном состоянии здоровья, он в этот же день обратился к руководству КП "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы Черкасского областного совета" с целью безосновательного получения направления для прохождения медико-социальной экспертизы", - говорится в сообщении.

В этот же день должностные лица Коммунального учреждения "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы Черкасского областного совета" провели все формальности и приняли решение об установлении ему II группы инвалидности (бессрочно).

"Весь процесс установления инвалидности прокурору, то есть прохождение системы вышеупомянутых медико-социальных процедур в двух учреждениях, занял одни сутки", - отмечают прокуроры.

Получив выписку из акта осмотра МСЭК от 31.07.2020 со сведениями о наличии II группы инвалидности, обвиняемый подал ее в Главное управление пенсионного фонда в Черкасской области для противоправного оформления лицу пенсии по инвалидности.

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Установлено, что с июля 2020 года по конец ноября 2024 прокурору выплачено 477 тыс грн пенсии по инвалидности.

Сегодня обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Во время досудебного расследования подозреваемый был уволен с административной должности - заместителя руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области. Кроме того, Генеральной инспекцией в КДКП подана жалоба о привлечении обвиняемого к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с должности прокурора.

В рамках уголовного производства председателю Черкасской областной МСЭК №2, который способствовал прокурору в ускоренном оформлении инвалидности также сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Обвинительный акт в отношении него также направлен в суд.

Также читайте: 16 прокуроров с инвалидностью уволили в Хмельницкой области, еще 47 до сих пор на должностях, - СМИ

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

30 декабря президент Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отменены 470 фиктивных медсправок об инвалидности мужчин, которые "штамповали" в харьковской МСЭК, - СБУ

Автор: 

прокуратура (5055) прокурор (1144) Кравченко Руслан (72) инвалидность (182) Офис Генпрокурора (2563) МСЭК (87) Черкасская область (100)


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Топ комментарии
+6
виглядає як кістка для лохів. таких прокурорів сотні, а вони знайшли лише якесь одне жертвенне щеня. ця влада невиправна.
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30.07.2025 12:33 Ответить
+6
Клопотання на звільнення з посади, а не з прокуратури. Про запобіжний захід - ані слова. Про арешт майна - а ні гугу....Цікаво судять прокурорів...
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30.07.2025 12:34 Ответить
+5
якщо ти прокурор, але при цьому не інвалід, це вже виглядає дивно... в нашій країні...
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30.07.2025 12:27 Ответить
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якщо ти прокурор, але при цьому не інвалід, це вже виглядає дивно... в нашій країні...
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30.07.2025 12:27 Ответить
За що!? У нього один орган не болить і вже позаздрили.
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30.07.2025 12:59 Ответить
Тільки боженька зразу цю болячку втикає, по якій інвалідність. Готуйтесь. Як завжди - це голова.
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30.07.2025 13:02 Ответить
Наскільки я знаю, "робочою" у нас вважається лише 3 група інвалідності. Знаю людину, яка через це не переходить із 3 на 2 групу.

Чи можна тоді це використати? Мовляв, якщо прокурори такі хворі, то їм не варто бути на настільки складній та виснажливій роботі...
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30.07.2025 12:28 Ответить
Всі групи робочі, навіть перша
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30.07.2025 12:37 Ответить
Прокуроры-инвалиды это особое сословие, особая каста им можно всё!
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30.07.2025 12:52 Ответить
Нормально!Аксіома-99% прокурорів,суддів з липовою інвалідністю.Проти кожного повинно порушене кримінальне провадження.Кожного треба звільнити і якщо підтверджується липова інвалідність-повернення незаконно виплачених коштів до пенсійного фонду.
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30.07.2025 12:33 Ответить
виглядає як кістка для лохів. таких прокурорів сотні, а вони знайшли лише якесь одне жертвенне щеня. ця влада невиправна.
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30.07.2025 12:33 Ответить
Клопотання на звільнення з посади, а не з прокуратури. Про запобіжний захід - ані слова. Про арешт майна - а ні гугу....Цікаво судять прокурорів...
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30.07.2025 12:34 Ответить
от тупі жадібні істоти!
безкарність та вседозволеність відбиває геть, залишки мозку та інстинкт самозбереження.
от, як що б, як всі, зробив би собі інвалідність за місяць, ні хто б і звуку не пікнув.
куди було поспішати?
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30.07.2025 12:34 Ответить
Сколько на судебное разбирательство уйдет времени,четыре года хватит?
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30.07.2025 12:38 Ответить
Сімейний лікар молодець. Не повівся
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30.07.2025 12:38 Ответить
Після того як "обілетять" прокурворів-інвалідів, чи приймуться за тих, хто безпідставно отримав посвідчення УБД? Питання особисто до нового генпрокурора, - в яких боях він приймав участь?
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30.07.2025 12:55 Ответить
Рішення суду буде таке "аяяй, так більше не робіть, штраф 1700грн", за пів року поновлення на службі
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30.07.2025 12:57 Ответить
Ну так його попередили - або оформлюєш як всі інвалідність, або геть з прокуратури, не чого виделятися.
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30.07.2025 14:08 Ответить
А пенсія в 390 000 грв. це за які витрати ?
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30.07.2025 14:10 Ответить
 
 