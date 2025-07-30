Противоправно оформил инвалидность за сутки: будут судить заместителя руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области

Сегодня, 30 июля, прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт о незаконном получении статуса инвалидности прокурором.

Об этом сообщил в телеграмм-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обвиняемые:

Заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области,

Председатель Черкасской областной медико-социальной экспертной комиссии №2 (МСЭК).

Также читайте: Сообщено о подозрении заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черниговской области и бывшему первому заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черкасской области, - ОГП. ФОТО

Как пояснили в Офисе генпрокурора, заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры обвиняется в том, что он противоправно получил II группу инвалидности и незаконные выплаты пенсионного обеспечения работника прокуратуры.

"Достоверно зная об отсутствии тяжелых расстройств здоровья, поскольку 31 июля 2020 года получил заключение врача общей практики об удовлетворительном состоянии здоровья, он в этот же день обратился к руководству КП "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы Черкасского областного совета" с целью безосновательного получения направления для прохождения медико-социальной экспертизы", - говорится в сообщении.

В этот же день должностные лица Коммунального учреждения "Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы Черкасского областного совета" провели все формальности и приняли решение об установлении ему II группы инвалидности (бессрочно).

"Весь процесс установления инвалидности прокурору, то есть прохождение системы вышеупомянутых медико-социальных процедур в двух учреждениях, занял одни сутки", - отмечают прокуроры.

Получив выписку из акта осмотра МСЭК от 31.07.2020 со сведениями о наличии II группы инвалидности, обвиняемый подал ее в Главное управление пенсионного фонда в Черкасской области для противоправного оформления лицу пенсии по инвалидности.

Также читайте: 348 прокуроров с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП. Никаких индульгенций, - Кравченко

Установлено, что с июля 2020 года по конец ноября 2024 прокурору выплачено 477 тыс грн пенсии по инвалидности.

Сегодня обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Во время досудебного расследования подозреваемый был уволен с административной должности - заместителя руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области. Кроме того, Генеральной инспекцией в КДКП подана жалоба о привлечении обвиняемого к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с должности прокурора.

В рамках уголовного производства председателю Черкасской областной МСЭК №2, который способствовал прокурору в ускоренном оформлении инвалидности также сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Обвинительный акт в отношении него также направлен в суд.

Также читайте: 16 прокуроров с инвалидностью уволили в Хмельницкой области, еще 47 до сих пор на должностях, - СМИ

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

30 декабря президент Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отменены 470 фиктивных медсправок об инвалидности мужчин, которые "штамповали" в харьковской МСЭК, - СБУ