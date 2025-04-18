16 прокуроров с инвалидностью уволили в Хмельницкой области, еще 47 до сих пор на должностях, - СМИ

В Хмельницкой областной прокуратуре после скандала с массовым оформлением справок с фиктивными диагнозами уволили только 16 прокуроров с инвалидностью.

Об этом в Хмельницкой областной прокуратуре сообщили в ответ на запрос "Слідства. Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, в Хмельницкой области сейчас работают 47 прокуроров с инвалидностью.

В период с 1 октября 2024 года до апреля 2025 года уволили с должностей 16 прокуроров с инвалидностью.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения отменило фиктивные инвалидности 74 из 526 прокуроров, которые их имеют. Несмотря на такое количество подтвержденных фейковых инвалидностей, Офис Генерального прокурора не собирается увольнять ни одного из этих прокуроров.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

30 декабря президент Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.

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