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Новости Фиктивная инвалидность у прокуроров
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16 прокуроров с инвалидностью уволили в Хмельницкой области, еще 47 до сих пор на должностях, - СМИ

В Хмельницкой области уволили 16 прокуроров с инвалидностью

В Хмельницкой областной прокуратуре после скандала с массовым оформлением справок с фиктивными диагнозами уволили только 16 прокуроров с инвалидностью.

Об этом в Хмельницкой областной прокуратуре сообщили в ответ на запрос "Слідства. Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, в Хмельницкой области сейчас работают 47 прокуроров с инвалидностью.

В период с 1 октября 2024 года до апреля 2025 года уволили с должностей 16 прокуроров с инвалидностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР со второй попытки поддержала уменьшение пенсии прокурорам со второй попытки

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения отменило фиктивные инвалидности 74 из 526 прокуроров, которые их имеют. Несмотря на такое количество подтвержденных фейковых инвалидностей, Офис Генерального прокурора не собирается увольнять ни одного из этих прокуроров.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

30 декабря президент Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отменены 470 фиктивных медсправок об инвалидности мужчин, которые "штамповали" в харьковской МСЭК, - СБУ

Автор: 

прокурор (1131) инвалидность (173) Слідство.Інфо (42)


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Топ комментарии
+9
Звільнили, і перевели в іншу область, або район.
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18.04.2025 21:28
+9
Усі вони відновлюються через півроку. І отримують компенсацію із зарплатою. Навіть тих, хто з хабарами ловлять - усіх поновлюють.

Єдині, хто не відновлюються, - ті, хто вже достатньо накрав і спокійно може жити на українську спецпенсію в іспанській хатинці

За рівнем корупції Колумбія - це зразкова держава порівняно з нами
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18.04.2025 21:31
+9
Показова історія з тим целовальником начальником рівненського ТЦК. Усім публічно сказали, що той їде на фронт. Він десь побухав в Одесі місяць, отримав УБД і перейшов на начальника ТЦК у Закарпатті. Цінні кадри потрібно берегти
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18.04.2025 21:33
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А інвалідності їх позбавили ?
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18.04.2025 21:20 Ответить
Звільнили з пенсією 100 тис?
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18.04.2025 21:21 Ответить
Звільнили, і перевели в іншу область, або район.
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18.04.2025 21:28 Ответить
Показова історія з тим целовальником начальником рівненського ТЦК. Усім публічно сказали, що той їде на фронт. Він десь побухав в Одесі місяць, отримав УБД і перейшов на начальника ТЦК у Закарпатті. Цінні кадри потрібно берегти
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18.04.2025 21:33 Ответить
Звільнили, але залишили 100500 доплат, пенсій і субсидій, що їм то на це звільнення впринципі і насрать... Країна силовиків...
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18.04.2025 21:30 Ответить
Усі вони відновлюються через півроку. І отримують компенсацію із зарплатою. Навіть тих, хто з хабарами ловлять - усіх поновлюють.

Єдині, хто не відновлюються, - ті, хто вже достатньо накрав і спокійно може жити на українську спецпенсію в іспанській хатинці

За рівнем корупції Колумбія - це зразкова держава порівняно з нами
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18.04.2025 21:31 Ответить
Саме час нас приймати в ЄС і НАТО ... правда ?
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18.04.2025 21:34 Ответить
"Каста неприкасаемых", некоторые еще даже удивляются.
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18.04.2025 21:35 Ответить
Система системі око не виклює
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18.04.2025 21:36 Ответить
Це більше на порядок, ніж мародерство під час війни: за таке має бути ліквідація зрадників і всіх співучасників і співзнавців злочину.
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18.04.2025 21:47 Ответить
Якщо звільнили за несправжність інвалідності то де справи про шахрайство?
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18.04.2025 21:57 Ответить
От цікаво, чисто гіпотетично: через скільки днів їх сталін розстріляв би ?
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18.04.2025 22:23 Ответить
Постаревши, не соображанто, а можно для таких прояснить? Тех кого уволили, тут ясно, а вот инвалидность и пенсушку скромную оставили или найн? ***************!
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18.04.2025 22:36 Ответить
Розплодили сволоту.Чому нема кримінальних проваджень за фальсіфікацію і підробку медичних довідок.ЗЕлені свині могли прийняти закон,який би унеможливлював подібне.Всі незаконні отримані кошти повинні бути поверненні.Якщо всі рівні то є рівніші,змініть закон що і прокурори і судді повинні йти на пенсію на загальних для всіх правилах.
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18.04.2025 22:37 Ответить
зараз вони до осені на морях відпочинуть, а потім через суд з компенсацією відновляться
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18.04.2025 22:39 Ответить
В миколаєві інвалід самий головний мародерить
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18.04.2025 23:47 Ответить
Всех дипломатами,все в сад,ой МИД..
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19.04.2025 00:01 Ответить
Мать таки інвалідів і звільнили(
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19.04.2025 00:16 Ответить
Я прокурор, тупо, и в мене е группа, ее мне надала, файна тетка крупа.
Гимн честных хмельницких пракуроров.
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19.04.2025 10:14 Ответить
От як, звільнили, а посадити на довічне з конфіскацією чи просто відправити на розмінування?
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19.04.2025 18:09 Ответить
Было 49, уволили 16, осталось 47. Математика от Гетьманцева что-ли? Алло, *лин, логика вышла из чата и хлопнула дверью!
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19.04.2025 19:54 Ответить
Як в ЗСУ, то інвалідів не приймають, а як в прокуратуру, де до речі, і звання і погони, то ніби і на візочках можна !!! Маразм !
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20.04.2025 08:51 Ответить
 
 