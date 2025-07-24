Сообщено о подозрении заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черниговской области и бывшему первому заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черкасской области, - ОГП. ФОТО

Офис Генерального прокурора проводит системную работу по разоблачению преступных проявлений в системе органов прокуратуры. Никаких покрытий и сокрытия фактов о совершении работниками органов прокуратуры противоправных действий. Это требование Генерального прокурора.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Информируем, что Генеральной инспекцией ОГП сообщено о подозрении заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черниговской области в организации похищения особо важных документов путем подделки официальных документов (ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Организация похищения материалов уголовного производства

Указанный прокурор подозревается в организации похищения материалов уголовного производства, которое расследуется по факту завладения государственными землями сельскохозяйственного назначения должностными лицами одного из крупнейших агрохолдингов в Черниговской области.

В интересах этого предприятия, прокурор организовал похищение землеустроительной документации и документов по отчуждению и приватизации земли, фактически на этапе передачи их для проведения экспертизы.

С этой целью подозреваемый в течение 2023-2024 годов предоставлял следователям и дознавателям райотдела полиции устные указания провести выемки у нотариусов и контролирующих органов оригиналов всех документов по приватизации и отчуждению указанных земельных участков.

Следовательно, вместо десятка больших коробок с документами на экспертизу доехала коробка с газетами и журналами, которые выписывались окружной прокуратурой, где работал фигурант. А чтобы скрыть похищение документации с сообщником подделали сопроводительное письмо, которое бы подтверждало якобы пребывание материалов в экспертном учреждении.

Конечная квалификация противоправных действий подозреваемого будет осуществлена по результатам проведения всех надлежащих следственных действий.

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Злоупотребление влиянием и разглашение данных досудебного расследования

Бывший первый заместитель руководителя одной из окружных прокуратур Черкасской области получил подозрение за злоупотребление влиянием и разглашение данных досудебного расследования (по ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст.387 УК Украины).

Этот прокурор в интересах своего знакомого попросил следователя из другого района зарегистрировать уголовное производство и провести в нем следственные действия. В частности, допросить отдельных лиц и провести выемки соответствующих документов.

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Эти данные он передал заинтересованному лицу. Фактически прокурор разглашал данные досудебного расследования.

За свою работу прокурор получил неправомерную выгоду.

Таким образом, бывший первый заместитель руководителя одной из окружных прокуратур Черкасской области сознательно использовал свой авторитет и связи с работниками полиции для удовлетворения интересов частного лица и собственного незаконного обогащения.

В отношении обоих прокуроров направлены ходатайства об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовных производствах осуществляется ГБР.

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Ранее Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что сегодня двое прокуроров: один бывший, один действующий - получили подозрения. Он подчеркнул, что обещал никого не покрывать.