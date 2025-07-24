Повідомлено про підозру заступнику керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівської області та колишньому першому заступнику керівника однієї з окружних прокуратур Черкаської області, - ОГП. ФОТО

Офіс Генерального прокурора проводить системну роботу з викриття злочинних проявів у системі органів прокуратури. Жодних покривань та приховування фактів про вчинення працівниками органів прокуратури протиправних дій. Це вимога Генерального прокурора.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Інформуємо, що Генеральною інспекцією ОГП повідомлено про підозру заступнику керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівської області в організації викрадення особливо важливих документів шляхом підробки офіційних документів (ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

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Організація викрадення матеріалів кримінального провадження

Зазначений прокурор підозрюється в організації викрадення матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактом заволодіння державними землями сільськогосподарського призначення посадовцями одного із найбільших агрохолдингів у Чернігівській області.

В інтересах цього підприємства, прокурор організував викрадення землевпорядної документації та документів по відчуженню і приватизації землі, фактично на етапі передавання їх для проведення експертизи.

З цією метою підозрюваний упродовж 2023-2024 років надавав слідчим та дізнавачам райвідділу поліції усні вказівки провести виїмки у нотаріусів та контролюючих органів оригіналів усіх документів щодо приватизації та відчуження вказаних земельних ділянок.

Відтак, замість десятка великих коробок з документами на експертизу доїхала коробка з газетами та журналами, що виписувались окружною прокуратурою, де працював фігурант. А щоб приховати викрадення документації зі спільником підробили супровідний лист, який би підтверджував нібито перебування матеріалів у експертній установі.

Кінцева кваліфікація протиправних дій підозрюваного буде здійснена за результатами проведення усіх належних слідчих дій.

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Зловживання впливом та розголошення даних досудового розслідування

Колишній перший заступник керівника однієї з окружних прокуратур Черкаської області отримав підозру за зловживання впливом та розголошення даних досудового розслідування (за ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст.387 КК України).

Цей прокурор в інтересах свого знайомого попросив слідчого з іншого району зареєструвати кримінальне провадження та провести в ньому слідчі дії. Зокрема, допитати окремих осіб та провести виїмки відповідних документів.

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Ці дані він передав зацікавленій особі. Фактично прокурор розголошував дані досудового розслідування.

За свою роботу прокурор отримав неправомірну вигоду.

Таким чином, колишній перший заступник керівника однієї з окружних прокуратур Черкаської області свідомо використав свій авторитет і зв'язки з працівниками поліції для задоволення інтересів приватної особи та власного незаконного збагачення.

Щодо обох прокурорів скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється ДБР.

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Раніше Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що сьогодні двоє прокурорів: один колишній, один діючий — отримали підозри. Він наголосив, що обіцяв нікого не покривати.