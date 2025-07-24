За гроші сприяв незаконному виїзду військовозобов’язаних за кордон: На Закарпатті викрито військовослужбовця. ФОТО

Викрито посадовця правоохоронного органу спеціального призначення, який організовував незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, військовослужбовець підшукував чоловіків, охочих за гроші виїхати з України під час війни, та зобов’язувався надавати інформацію про маршрути обходу прикордонних нарядів, розташування груп швидкого реагування, місця встановлення камер відеоспостереження та інших технічних засобів контролю. Свої послуги він оцінив у 500 доларів з людини.

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Під час одержання 2 тисяч доларів від чотирьох "клієнтів" правоохоронця затримали у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 368 та 3 ст. 332 КК України).

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"Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про його відсторонення від займаної посади. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування протиправної схеми", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Також зазначається, що санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 9 років.