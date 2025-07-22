Переправляли ухилянтів до Румунії та Угорщини: на Закарпатті викрито двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з поліцією, СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури викрили двох мешканців Закарпаття, які організовували незаконний перетин кордону для ухилянтів.

Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.





Як зазначається, 32-річний чоловік за 10 тисяч доларів обіцяв переправити 23-річного жителя Чернігівщини до Румунії через річку Тиса. Його затримали під час отримання коштів. Суд взяв підозрюваного під варту на 60 діб із правом застави у 900 тис. грн. Йому інкримінують ч. 3 ст. 332 ККУ.

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Ще одного закарпатця - 63-річного - затримали на околиці села Велика Бийгань під час спроби перевезення 22-річного "клієнта" до кордону з Угорщиною. За послугу він вимагав 3 тисячі доларів. Його також затримали та повідомили про підозру за тією ж статтею.

У разі доведення вини обом чоловікам загрожує до 9 років ув’язнення.

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