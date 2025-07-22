УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12232 відвідувача онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
488 13

Переправляли ухилянтів до Румунії та Угорщини: на Закарпатті викрито двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з поліцією, СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури викрили двох мешканців Закарпаття, які організовували незаконний перетин кордону для ухилянтів.

Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Закарпатті викрили двох чоловіків за переправлення
На Закарпатті викрили двох чоловіків за переправлення

Як зазначається, 32-річний чоловік за 10 тисяч доларів обіцяв переправити 23-річного жителя Чернігівщини до Румунії через річку Тиса. Його затримали під час отримання коштів. Суд взяв підозрюваного під варту на 60 діб із правом застави у 900 тис. грн. Йому інкримінують ч. 3 ст. 332 ККУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переправляли ухилянта до Угорщини за $5500: на Закарпатті затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті викрили двох чоловіків за переправлення
На Закарпатті викрили двох чоловіків за переправлення
На Закарпатті викрили двох чоловіків за переправлення
На Закарпатті викрили двох чоловіків за переправлення

Ще одного закарпатця - 63-річного - затримали на околиці села Велика Бийгань під час спроби перевезення 22-річного "клієнта" до кордону з Угорщиною. За послугу він вимагав 3 тисячі доларів. Його також затримали та повідомили про підозру за тією ж статтею.

У разі доведення вини обом чоловікам загрожує до 9 років ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили російську МТЛБ та ліквідували 17 окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6258) ухилянти (1066) Закарпатська область (2108)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Ухилянти на фото з написами "сбу", "поліція", "дпсу".
"Смотри не перепутай, Кутузов!"(с)
показати весь коментар
22.07.2025 12:52 Відповісти
+3
Бідний хлопець... 4 роки тому йому було тільки 18. Просто не встиг звалити з цієї проклятої країни ********* і вбивць, типу Віталій #584752
показати весь коментар
22.07.2025 12:59 Відповісти
+2
Сам думаш за рахунок інших відсидітись?
показати весь коментар
22.07.2025 13:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В'язниця то гарно,але краще того молодика на фронт.
показати весь коментар
22.07.2025 12:47 Відповісти
Сам думаш за рахунок інших відсидітись?
показати весь коментар
22.07.2025 13:00 Відповісти
"Інших"-це таких сц.икунів як ти ? Дзузьки , ви за свої схрони під спідницями у мамок зубами будите гризти..
показати весь коментар
22.07.2025 13:13 Відповісти
22 роки, 63 роки-"ухилянти". А держиморди-опричники зЄлєнцькаго призовного віку з написами "сбу-нпу-дпсу", на голову вищі на зріст від "ухилянтів"- то ХТО?
показати весь коментар
22.07.2025 13:02 Відповісти
Ухилянти на фото з написами "сбу", "поліція", "дпсу".
"Смотри не перепутай, Кутузов!"(с)
показати весь коментар
22.07.2025 12:52 Відповісти
Бідний хлопець... 4 роки тому йому було тільки 18. Просто не встиг звалити з цієї проклятої країни ********* і вбивць, типу Віталій #584752
показати весь коментар
22.07.2025 12:59 Відповісти
Ти мабуть неуважно прочитав текст- як він міг звалити з кацапщини (тут з тобою згоден-країни ********* і вбивць) ? Він же живе в Україні..
показати весь коментар
22.07.2025 13:10 Відповісти
А ухилянток переправляли?
показати весь коментар
22.07.2025 12:59 Відповісти
Вони "касу ламали". Зараз такса в "охоронців кордону" від 30 000 (Тридцяти тисяч) долярів починається. ДумайТЄ!
показати весь коментар
22.07.2025 13:07 Відповісти
Як 22 річний став ухилянтом? Може редактори виправлять заголовок, замість "ухилянт" - "порушник адмін кодексу".
показати весь коментар
22.07.2025 13:04 Відповісти
Так само, як і 63 - річний ...😭😭😭
показати весь коментар
22.07.2025 13:17 Відповісти
63 річний переправляв а не тікав. Він злочинець
показати весь коментар
22.07.2025 13:19 Відповісти
так хто чи що таке "ухилянт"?
хіба не суд визначає?
показати весь коментар
22.07.2025 13:26 Відповісти
 
 