Переправляли уклонистов в Румынию и Венгрию: на Закарпатье разоблачены два мужчины, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники совместно с полицией, СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили двух жителей Закарпатья, которые организовывали незаконное пересечение границы для уклонистов.

Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, 32-летний мужчина за 10 тысяч долларов обещал переправить 23-летнего жителя Черниговщины в Румынию через реку Тиса. Его задержали во время получения средств. Суд взял подозреваемого под стражу на 60 суток с правом залога в 900 тыс. грн. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 332 УКУ.

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Еще одного закарпатца - 63-летнего - задержали на окраине села Большая Быйгань при попытке перевозки 22-летнего "клиента" до границы с Венгрией. За услугу он требовал 3 тысячи долларов. Его также задержали и сообщили о подозрении по той же статье.

В случае доказательства вины обоим мужчинам грозит до 9 лет заключения.

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