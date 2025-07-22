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Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
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Переправляли уклонистов в Румынию и Венгрию: на Закарпатье разоблачены два мужчины, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники совместно с полицией, СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили двух жителей Закарпатья, которые организовывали незаконное пересечение границы для уклонистов.

Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Закарпатье разоблачили двух мужчин за переправку
В Закарпатье разоблачили двух мужчин за переправку

Как отмечается, 32-летний мужчина за 10 тысяч долларов обещал переправить 23-летнего жителя Черниговщины в Румынию через реку Тиса. Его задержали во время получения средств. Суд взял подозреваемого под стражу на 60 суток с правом залога в 900 тыс. грн. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 332 УКУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переправляли уклониста в Венгрию за $5500: на Закарпатье задержаны двое мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Закарпатье разоблачили двух мужчин за переправку
В Закарпатье разоблачили двух мужчин за переправку
В Закарпатье разоблачили двух мужчин за переправку
В Закарпатье разоблачили двух мужчин за переправку

Еще одного закарпатца - 63-летнего - задержали на окраине села Большая Быйгань при попытке перевозки 22-летнего "клиента" до границы с Венгрией. За услугу он требовал 3 тысячи долларов. Его также задержали и сообщили о подозрении по той же статье.

В случае доказательства вины обоим мужчинам грозит до 9 лет заключения.

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Автор: 

Госпогранслужба (6694) уклонисты (995) Закарпатская область (2634)


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Топ комментарии
+5
Ухилянти на фото з написами "сбу", "поліція", "дпсу".
"Смотри не перепутай, Кутузов!"(с)
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22.07.2025 12:52 Ответить
+5
Бідний хлопець... 4 роки тому йому було тільки 18. Просто не встиг звалити з цієї проклятої країни ********* і вбивць, типу Віталій #584752
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22.07.2025 12:59 Ответить
+4
Сам думаш за рахунок інших відсидітись?
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22.07.2025 13:00 Ответить
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В'язниця то гарно,але краще того молодика на фронт.
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22.07.2025 12:47 Ответить
Сам думаш за рахунок інших відсидітись?
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22.07.2025 13:00 Ответить
"Інших"-це таких сц.икунів як ти ? Дзузьки , ви за свої схрони під спідницями у мамок зубами будите гризти..
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22.07.2025 13:13 Ответить
🤣🤣🤣а чого в тебе так жопа загорілась???
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22.07.2025 13:29 Ответить
22 роки, 63 роки-"ухилянти". А держиморди-опричники зЄлєнцькаго призовного віку з написами "сбу-нпу-дпсу", на голову вищі на зріст від "ухилянтів"- то ХТО?
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22.07.2025 13:02 Ответить
Ухилянти на фото з написами "сбу", "поліція", "дпсу".
"Смотри не перепутай, Кутузов!"(с)
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22.07.2025 12:52 Ответить
Бідний хлопець... 4 роки тому йому було тільки 18. Просто не встиг звалити з цієї проклятої країни ********* і вбивць, типу Віталій #584752
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22.07.2025 12:59 Ответить
Ти мабуть неуважно прочитав текст- як він міг звалити з кацапщини (тут з тобою згоден-країни ********* і вбивць) ? Він же живе в Україні..
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22.07.2025 13:10 Ответить
А ухилянток переправляли?
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22.07.2025 12:59 Ответить
Вони "касу ламали". Зараз такса в "охоронців кордону" від 30 000 (Тридцяти тисяч) долярів починається. ДумайТЄ!
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22.07.2025 13:07 Ответить
Як 22 річний став ухилянтом? Може редактори виправлять заголовок, замість "ухилянт" - "порушник адмін кодексу".
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22.07.2025 13:04 Ответить
Так само, як і 63 - річний ...😭😭😭
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22.07.2025 13:17 Ответить
63 річний переправляв а не тікав. Він злочинець
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22.07.2025 13:19 Ответить
63-річний, який не призовний, переправляв 22-х річного, який теж не призовний. Питання: хто на фото ухилянт?
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22.07.2025 13:28 Ответить
так хто чи що таке "ухилянт"?
хіба не суд визначає?
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22.07.2025 13:26 Ответить
У нас це визначає Сергій #609833 та інше сміття
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22.07.2025 13:30 Ответить
 
 