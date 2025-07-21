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Переправляли уклониста в Венгрию за $5500: в Закарпатье задержаны два мужчины, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники совместно с СБУ и Ужгородской окружной прокуратурой разоблачили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу в Венгрию.

Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Закарпатье задержали перевозчиков уклонистов в ВенгриюВ Закарпатье задержали перевозчиков уклонистов в Венгрию

Как отмечается, при попытке пересечения границы задержали 22-летнего жителя Ивано-Франковска, проводника и его пособника. По данным следствия, злоумышленники договорились с "клиентом" через соцсети, поселили его в гостинице в Сваляве, а затем вывезли в пограничное село Дыйда. За услугу должны были получить 5500 долларов США.

Всех троих задержали после передачи денег. Переправщикам объявили подозрение по ч.3 ст.332 УК, уклониста привлекли к админответственности.

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Автор: 

Госпогранслужба (6692) уклонисты (994) Закарпатская область (2633)


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Топ комментарии
+1
Я знову за своє. 5 тисяч баксів кому з ТРО чи ССО зайві ? При повній нестачі коштів для ремкомплектів ! ДОЗВОЛЬТЕ ! Дозвольте підрозділу ТРО за ці кошти дати "білий квиток" ухилянту на рік чи два. Не треба тоді тримати армію "звіроловів" на кордоні ! Вони якраз потрібні у ці ТРО !
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21.07.2025 16:05 Ответить
+1
Так ці "звіролови" самі хочуть триматися подалі від фронту, поховалися за 100500 різних силових відділів, мають бронь і ще й стрижуть доляри від простого хлопа
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21.07.2025 16:12 Ответить
+1
Ну ЄС це ж демократія, а не диктаторський концтабір Зермака, там побудовані суспільства для добробуту кожного громадянина, а не для утримання державних клейнод для лідора
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21.07.2025 16:16 Ответить
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21.07.2025 15:55 Ответить
А брали б по 15 -30 тисяч, все було б вері-гут.....
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21.07.2025 15:55 Ответить
Казала мама: 'Вчись, станеш депутатом! Там розкіш, мільярди...', а тут в 22 ти вже ухілес
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21.07.2025 15:58 Ответить
Я знову за своє. 5 тисяч баксів кому з ТРО чи ССО зайві ? При повній нестачі коштів для ремкомплектів ! ДОЗВОЛЬТЕ ! Дозвольте підрозділу ТРО за ці кошти дати "білий квиток" ухилянту на рік чи два. Не треба тоді тримати армію "звіроловів" на кордоні ! Вони якраз потрібні у ці ТРО !
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21.07.2025 16:05 Ответить
Так ці "звіролови" самі хочуть триматися подалі від фронту, поховалися за 100500 різних силових відділів, мають бронь і ще й стрижуть доляри від простого хлопа
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21.07.2025 16:12 Ответить
Треба дозволити батальйонам чи бригадам мати своїх співробітників, як цивільних так і військових. Наприклад ІТ, команда з 15-20 людей може приносити непоганий місячний дохід. Але юридично це неможливо.
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21.07.2025 16:39 Ответить
А в ЄС вже не існує депортації за незаконний перетин кордону?Це вони лохи.Так їм можна тисячами індусів і афганців переправлять.
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21.07.2025 16:07 Ответить
Ну ЄС це ж демократія, а не диктаторський концтабір Зермака, там побудовані суспільства для добробуту кожного громадянина, а не для утримання державних клейнод для лідора
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21.07.2025 16:16 Ответить
ЄС воює з 14 року?В нас комусь війна,а комусь демократія чешеться.
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21.07.2025 16:18 Ответить
Там дбають за кожного громадянина, тому й не воюють більше з 1945, уникають конфронтації з рфією, обережно так постачають зброю, багато чого не постачають, або по каплі, обережно висловлюються про *****, аби не зловити бодай одного Шахеда десь в Литві чи Естонії.
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21.07.2025 16:27 Ответить
Тікають з країни мрій зєлі,яку собі вибрали 😀
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21.07.2025 16:35 Ответить
 
 