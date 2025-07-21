Переправляли уклониста в Венгрию за $5500: в Закарпатье задержаны два мужчины, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники совместно с СБУ и Ужгородской окружной прокуратурой разоблачили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу в Венгрию.

Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, при попытке пересечения границы задержали 22-летнего жителя Ивано-Франковска, проводника и его пособника. По данным следствия, злоумышленники договорились с "клиентом" через соцсети, поселили его в гостинице в Сваляве, а затем вывезли в пограничное село Дыйда. За услугу должны были получить 5500 долларов США.

Всех троих задержали после передачи денег. Переправщикам объявили подозрение по ч.3 ст.332 УК, уклониста привлекли к админответственности.

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