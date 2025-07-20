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Новости Ситуация на фронте
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Силы обороны взяли в плен российского морского пехотинца на Курском направлении. ВИДЕО

На Курском направлении пограничники взяли в плен российского морпеха из 40-й отдельной бригады морской пехоты. Заблудившись, он сам вышел на позицию украинских бойцов.

Менее месяца назад оккупант добровольно подписал контракт на год, за что ему обещали 3 миллиона рублей, однако он их не получил. Его сразу направили на штурм украинских позиций, который для него закончился более или менее положительно, чего не скажешь об остальных захватчиках, которые принимали участие в штурме, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили вражеский склад ГСМ, 3 антенны связи, 3 позиции и пункт запуска беспилотников. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20084) Госпогранслужба (6690) пленные (2198)


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Топ комментарии
+11
"Пєтуховський район"
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20.07.2025 12:45 Ответить
+4
Пєтуховская нєдострана...
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20.07.2025 12:57 Ответить
+4
У росіі з українськими полоненими українською мовою розмовляють?
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20.07.2025 13:03 Ответить
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"Пєтуховський район"
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20.07.2025 12:45 Ответить
Пєтуховская нєдострана...
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20.07.2025 12:57 Ответить
Сруськага з мордовії, аж марудить, від простих запитань!!!
Йому про попа, а воно, про попову дочку!!
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20.07.2025 15:39 Ответить
У росіі з українськими полоненими українською мовою розмовляють?
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20.07.2025 13:03 Ответить
ты хочешь сказать что Русь и русская культура на болотах рождена?
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20.07.2025 13:47 Ответить
Ти сам хто по національності?
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20.07.2025 13:50 Ответить
Это для вас, я смотрю, животрепещущая тема.
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20.07.2025 13:56 Ответить
А в тебе є національність?
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20.07.2025 14:53 Ответить
Немає. Я штучна людина, створена рептилоїдами.
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20.07.2025 16:19 Ответить
варяги
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20.07.2025 14:49 Ответить
То це ти тут варяжською мовою пишеш...
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20.07.2025 15:15 Ответить
не одну мову знаю
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20.07.2025 16:24 Ответить
Білоруську знаєш?
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20.07.2025 16:28 Ответить
а шо там розуміти? Бульба, драники, бульбенфюрер.
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20.07.2025 16:30 Ответить
Взяли в плен и оставили в живых? Какое-то действие лишнее...
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20.07.2025 13:10 Ответить
 
 