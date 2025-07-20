На Курском направлении пограничники взяли в плен российского морпеха из 40-й отдельной бригады морской пехоты. Заблудившись, он сам вышел на позицию украинских бойцов.

Менее месяца назад оккупант добровольно подписал контракт на год, за что ему обещали 3 миллиона рублей, однако он их не получил. Его сразу направили на штурм украинских позиций, который для него закончился более или менее положительно, чего не скажешь об остальных захватчиках, которые принимали участие в штурме, информирует Цензор.НЕТ.

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