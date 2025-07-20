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Силы обороны взяли в плен российского морского пехотинца на Курском направлении. ВИДЕО
На Курском направлении пограничники взяли в плен российского морпеха из 40-й отдельной бригады морской пехоты. Заблудившись, он сам вышел на позицию украинских бойцов.
Менее месяца назад оккупант добровольно подписал контракт на год, за что ему обещали 3 миллиона рублей, однако он их не получил. Его сразу направили на штурм украинских позиций, который для него закончился более или менее положительно, чего не скажешь об остальных захватчиках, которые принимали участие в штурме, информирует Цензор.НЕТ.
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+11 Randall Flag #387882
показать весь комментарий20.07.2025 12:45 Ответить Ссылка
+4 Petro Kravchenya #550971
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+4 віктор федорович #394174
показать весь комментарий20.07.2025 13:03 Ответить Ссылка
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Йому про попа, а воно, про попову дочку!!