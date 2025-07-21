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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Переправляли ухилянта до Угорщини за $5500: на Закарпатті затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордоннники спільно з СБУ та Ужгородською окружною прокуратурою викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Угорщини.

Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Закарпатті затримали переправників ухилянта до УгорщиниНа Закарпатті затримали переправників ухилянта до Угорщини

Як зазначається, під час спроби перетину кордону затримали 22-річного жителя Івано-Франківська, провідника та його пособника. За даними слідства, зловмисники домовилися з "клієнтом" через соцмережі, поселили його в готелі у Сваляві, а потім вивезли до прикордонного села Дийда. За послугу мали отримати 5500 доларів США.

Усіх трьох затримали після передачі грошей. Переправникам оголосили підозру за ч.3 ст.332 ККУ, ухилянта притягнули до адмінвідповідальності.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6256) ухилянти (1065) Закарпатська область (2106)


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Топ коментарі
+3
Так ці "звіролови" самі хочуть триматися подалі від фронту, поховалися за 100500 різних силових відділів, мають бронь і ще й стрижуть доляри від простого хлопа
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21.07.2025 16:12 Відповісти
+2
Ну ЄС це ж демократія, а не диктаторський концтабір Зермака, там побудовані суспільства для добробуту кожного громадянина, а не для утримання державних клейнод для лідора
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21.07.2025 16:16 Відповісти
+1
Я знову за своє. 5 тисяч баксів кому з ТРО чи ССО зайві ? При повній нестачі коштів для ремкомплектів ! ДОЗВОЛЬТЕ ! Дозвольте підрозділу ТРО за ці кошти дати "білий квиток" ухилянту на рік чи два. Не треба тоді тримати армію "звіроловів" на кордоні ! Вони якраз потрібні у ці ТРО !
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21.07.2025 16:05 Відповісти
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21.07.2025 15:55 Відповісти
А брали б по 15 -30 тисяч, все було б вері-гут.....
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21.07.2025 15:55 Відповісти
Орбан жмот. Всього 5500$. Плати більше, чи ухилянт вже не той.
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21.07.2025 17:00 Відповісти
Казала мама: 'Вчись, станеш депутатом! Там розкіш, мільярди...', а тут в 22 ти вже ухілес
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21.07.2025 15:58 Відповісти
Я знову за своє. 5 тисяч баксів кому з ТРО чи ССО зайві ? При повній нестачі коштів для ремкомплектів ! ДОЗВОЛЬТЕ ! Дозвольте підрозділу ТРО за ці кошти дати "білий квиток" ухилянту на рік чи два. Не треба тоді тримати армію "звіроловів" на кордоні ! Вони якраз потрібні у ці ТРО !
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21.07.2025 16:05 Відповісти
Так ці "звіролови" самі хочуть триматися подалі від фронту, поховалися за 100500 різних силових відділів, мають бронь і ще й стрижуть доляри від простого хлопа
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21.07.2025 16:12 Відповісти
Треба дозволити батальйонам чи бригадам мати своїх співробітників, як цивільних так і військових. Наприклад ІТ, команда з 15-20 людей може приносити непоганий місячний дохід. Але юридично це неможливо.
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21.07.2025 16:39 Відповісти
А в ЄС вже не існує депортації за незаконний перетин кордону?Це вони лохи.Так їм можна тисячами індусів і афганців переправлять.
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21.07.2025 16:07 Відповісти
Ну ЄС це ж демократія, а не диктаторський концтабір Зермака, там побудовані суспільства для добробуту кожного громадянина, а не для утримання державних клейнод для лідора
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21.07.2025 16:16 Відповісти
ЄС воює з 14 року?В нас комусь війна,а комусь демократія чешеться.
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21.07.2025 16:18 Відповісти
Там дбають за кожного громадянина, тому й не воюють більше з 1945, уникають конфронтації з рфією, обережно так постачають зброю, багато чого не постачають, або по каплі, обережно висловлюються про *****, аби не зловити бодай одного Шахеда десь в Литві чи Естонії.
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21.07.2025 16:27 Відповісти
Тікають з країни мрій зєлі,яку собі вибрали 😀
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21.07.2025 16:35 Відповісти
На фото герой з ужгородської прокуратури ....як у Шевченка--мов кабан вгодований..пикатий..пузатий🤣🤣🤣
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21.07.2025 16:54 Відповісти
 
 