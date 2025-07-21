Переправляли ухилянта до Угорщини за $5500: на Закарпатті затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордоннники спільно з СБУ та Ужгородською окружною прокуратурою викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Угорщини.

Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час спроби перетину кордону затримали 22-річного жителя Івано-Франківська, провідника та його пособника. За даними слідства, зловмисники домовилися з "клієнтом" через соцмережі, поселили його в готелі у Сваляві, а потім вивезли до прикордонного села Дийда. За послугу мали отримати 5500 доларів США.

Усіх трьох затримали після передачі грошей. Переправникам оголосили підозру за ч.3 ст.332 ККУ, ухилянта притягнули до адмінвідповідальності.

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