Переправляли ухилянта до Угорщини за $5500: на Закарпатті затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Закарпатті прикордоннники спільно з СБУ та Ужгородською окружною прокуратурою викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Угорщини.
Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час спроби перетину кордону затримали 22-річного жителя Івано-Франківська, провідника та його пособника. За даними слідства, зловмисники домовилися з "клієнтом" через соцмережі, поселили його в готелі у Сваляві, а потім вивезли до прикордонного села Дийда. За послугу мали отримати 5500 доларів США.
Усіх трьох затримали після передачі грошей. Переправникам оголосили підозру за ч.3 ст.332 ККУ, ухилянта притягнули до адмінвідповідальності.
Топ коментарі
+3 Matt Moll
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+2 Matt Moll
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+1 gr1959
показати весь коментар21.07.2025 16:05 Відповісти Посилання
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