За деньги способствовал незаконному выезду военнообязанных за границу: на Закарпатье разоблачен военнослужащий. ФОТО

Разоблачен чиновник правоохранительного органа специального назначения, организовывавший незаконную переправку военнообязанных через государственную границу вне официальных пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, военнослужащий подыскивал мужчин, желающих за деньги выехать из Украины во время войны, и обязывался предоставлять информацию о маршрутах обхода пограничных нарядов, расположение групп быстрого реагирования, места установки камер видеонаблюдения и других технических средств контроля. Свои услуги он оценил в 500 долларов с человека.

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Во время получения 2 тысяч долларов от четырех "клиентов" правоохранителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 368 и 3 ст. 332 УК Украины).

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"Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о его отстранении от занимаемой должности. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию противоправной схемы", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Также отмечается, что санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 9 лет.