Нардепа Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за дорученням Зеленського, - ЗМІ

христенко

Народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ Федора Христенка, якого сьогодні затримали та арештували, не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за політичною домовленістю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники видання ZN.UA.

За даними джерел видання, його не екстрадували, а просто передали СБУ з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Зазначається, що це стало можливим за "політичною домовленістю" на найвищому рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано та арештовано народного депутата від ОПЗЖ Христенка, якого підозрюють у державній зраді, - СБУ. ФОТО

Джерела видання розповіли, що над поверненням Христенка в Україну працював секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров за дорученням президента Володимира Зеленського.

Далі по депутата їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад. Зрештою, Христенко вирішив "добровільно" повернутися до України, стверджує "Дзеркало тижня".

Очікується, що Христенко дасть свідчення проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який наразі утримується в СІЗО СБУ, додали співрозмовники ZN.UA.

Читайте також: Компанії, пов’язані з Умєровим, у 2018 році увійшли в спільний інвестпроєкт з росіянами в Узбекистані, - ЦПК

Нагадаємо, 6 вересня Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Служба безпеки України оголосила в розшук народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

затримання (4368) СБУ (13322) державна зрада (1768) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (495) Умєров Рустем (722)
Норм.Риг щоб задницю врятувати будь що на детектива набу підпише.Прям як Чауса в Молдові викрали щоб на Пороха щось намалювати.
показати весь коментар
06.09.2025 18:26 Відповісти
+5
От тільки не розумію, нах Малюку таке неприкрите палєво ? Воно не те, що білими, а ще й такими гнилими нитками зшито.
показати весь коментар
06.09.2025 18:30 Відповісти
+3
Домовились відмазати.... оце правосуддя
показати весь коментар
06.09.2025 18:36 Відповісти
Можуть коли дуже схочуть, навіть опзжопісту до нестями закортіло повернутися в Україну.
показати весь коментар
06.09.2025 18:32 Відповісти
Трози не так - це комусь двже захотілося Міндіча відбілити, а задля цього набушника Магамедрасулова утопити у лайні.
показати весь коментар
06.09.2025 18:41 Відповісти
У липні 2025 року СБУ провела обшук майна Христенка, його підозрювали в державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Його завербували ФСБ за часів президента Януковича, протягом тривалого часу він працював як резидент (очільник мережі агентів).
Скандали: 2020 року відсвяткував день народження дружини в одному з найдорожчих закладів Москви, витративши $1 млн. За словами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Казанського та даними https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 СБУ, оплатив бенкет кримінальний авторитет з Горлівки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Армен Саркісянhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]
Армен Нагапетович Саркісян, - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C кримінальний авторитет, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 колаборант. Засновник та командир батальйону спеціального призначення https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%91%D0%90%D0%A2_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1 «АрБАТ» добровольчого батальйону https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1 «Дика дивізія Донбасу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ДНР.
показати весь коментар
06.09.2025 18:50 Відповісти
У татарова два варіанти - або як з Портновим або як з Деркачем ( а в багаж ще й вбивцю Парубія запхати)
показати весь коментар
06.09.2025 18:59 Відповісти
фсбу - шмат лайна.
показати весь коментар
06.09.2025 18:35 Відповісти
Буде співати?
показати весь коментар
06.09.2025 18:36 Відповісти
Як одне й те ж СБУ знищує левову частину стратегічної тріади рашки, а другою рятує таємниці СБУ ІМЕНІ агента ВАНЬКИ БАКАНОВА та зЄрмакомародерат ...???
показати весь коментар
06.09.2025 18:37 Відповісти
тоді питання - а аналог водяного дрону Малюк у рашці з"вися як?
показати весь коментар
06.09.2025 18:38 Відповісти
Опа, опа... Доброго раночку, колежаночко. Ви нам про ФБР краще щось розкажіть.
показати весь коментар
06.09.2025 18:45 Відповісти
Марта жарена у зажОПУ?
показати весь коментар
06.09.2025 18:53 Відповісти
так поясни мені про СБУ ... Чому саме на ЦЕ питання клюнула
показати весь коментар
06.09.2025 18:54 Відповісти
"...його не екстрадували, а просто передали СБУ з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Зазначається, що це стало можливим за "політичною домовленістю" на найвищому рівні.
Шо, опять???
показати весь коментар
06.09.2025 18:38 Відповісти
зЄльооооний Омааан пахож на обман , пахож на кремльовскіх блдєй в украіне туман ...
показати весь коментар
06.09.2025 18:41 Відповісти
Що таке? Шкода вам того рига? Не дали йому відтягнутися на сході, а вам прикро?
показати весь коментар
06.09.2025 18:46 Відповісти
то що ж тепер - рояль, член, імітація гри в коаліцію охочих разом з зЄклованом?

Зажди більш песимістичний ніж Портніков, Валерій Чалий на одному з ефірів підвів риску близько до цитати - А ХТОСЬ задавав СОБІ ПИТАННЯ, ЧИ ХОЧЕ ЄВРОПА ШВИДКОГО КІНЦЯ ВІЙНИ, для України поки вона у себе перебудує військову неміч на міць?
показати весь коментар
06.09.2025 18:48 Відповісти
Он прекрасний президент Португалії - влупив фразою по Трмапу, дуже фінансово не може брати участь в допомозі Україні, підтримує на шляху жо НАТО ну інші блага-бла-бла,АЛЕ!!! вже закуповує для своєї безпеки новітні розробки озброєнь.
показати весь коментар
06.09.2025 18:50 Відповісти
...не для України, а для себе й перемоги на виборах у т ч
показати весь коментар
06.09.2025 18:51 Відповісти
Тю, та що ж вас так пре, шановна?
показати весь коментар
06.09.2025 18:54 Відповісти
Моношоблі не вистачає голосів у ВР, тому й повернули ригалєта взад.
показати весь коментар
06.09.2025 18:38 Відповісти
За дорученням Зе.. співають пташки, сонце сходить і т.д
показати весь коментар
06.09.2025 18:39 Відповісти
значить планують використати його у якійсь брудній історії.
показати весь коментар
06.09.2025 18:41 Відповісти
вася технічну коноплю буде плести з Дагестану Узбекистану

ну чи не дебіли ?
хто ж вам повірить?
а з часом і за жабри витягнуть коли ЗЄля здрисне

. гидота !

.
показати весь коментар
06.09.2025 18:53 Відповісти
І що? Колись якогось хєра, що розікрав гроші компенсації в'язням концтаборів теж якось повернули чи то з рашки, чи то з білорусі.
показати весь коментар
06.09.2025 18:42 Відповісти
Багато вжитті бачив,але такого блюзнірства,щахрайства,брехні ---НЕБАЧИВ.
показати весь коментар
06.09.2025 18:50 Відповісти
Тобто полфтичний договорняк де всі чторони щочь отримають. Що отримає Зєлєнскій - відомо, відбіленн, Міндіча, що отримає Христенко за компромат на Магамедрасулова, теж зрозуміло - уникненн, тюрми, а от що отримають ОАЄ - це ну дуууже цікаво!. От така муйня, малята, країна з останніх сил відбивається від кацвпського агресора, по тилу в тому числі глибокому бродять аґент, вбивпють державних діячів, а спецслужби, замість того, щоб їх нейтралізовувати - воюють між собою, причому ключова спецслужба замість захисту держави від зовнішніх ворогів захищає копумповану владу від опрзиціонерів. Так можна втратити і державу.
показати весь коментар
06.09.2025 18:50 Відповісти
Хз скільки калиму віддали, шо араби не встояли.
показати весь коментар
06.09.2025 18:53 Відповісти
Нардепа Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за дорученням Зеленського, - ЗМІ.
А-а-а.🤔
То вимога на екстрадицію в Україну того, хто підозрюється в державній зраді не обов'язкова?🤨
Зрозуміло!🤓
Умєров "порішав" з Христенком🤝
Даєш "правильні" покази проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова і їдеш назад в ОАЕ!
Ти прикриваєш нас і ми тебе відпускаємо.
Факт державної зради не підтвердиться.
Малюк з генеральним прокурором щось придумають.
Дуже цінна інформація, співпраця зі слідством, допомога в чомусь там і т.д.
Все як потужно-стійко-незламний заповідав!
показати весь коментар
06.09.2025 18:53 Відповісти
скоріш за все, він поїде не в емірати, а до касапів, можливо, по обміну
показати весь коментар
06.09.2025 19:06 Відповісти
Проходить спецоперація по черговому ****@лову суспільства під назвою "спасті сраку Міндіча та сраку рєйтінг найвеличнішого лідОра". Всім зрозуміла головна мета - не дати суспільству почути те, що записав Магомедрасулов протягом декількох місяців на квартирі Міндіча.
показати весь коментар
06.09.2025 18:56 Відповісти
але чому зЄльоноблді так відверто діють? Ну могли б тихо сидіти в літаку чи вагоні при екстрадиції поруч чи зустріти в Україні . Відповідь є?
показати весь коментар
06.09.2025 19:03 Відповісти
Так це ж та сама екстрадикція, тільки не по закону, а по понятіям.
показати весь коментар
06.09.2025 19:02 Відповісти
 
 