Нардепа Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за дорученням Зеленського, - ЗМІ.

Народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ Федора Христенка, якого сьогодні затримали та арештували, не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за політичною домовленістю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники видання ZN.UA.

За даними джерел видання, його не екстрадували, а просто передали СБУ з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Зазначається, що це стало можливим за "політичною домовленістю" на найвищому рівні.

Джерела видання розповіли, що над поверненням Христенка в Україну працював секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров за дорученням президента Володимира Зеленського.

Далі по депутата їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад. Зрештою, Христенко вирішив "добровільно" повернутися до України, стверджує "Дзеркало тижня".

Очікується, що Христенко дасть свідчення проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який наразі утримується в СІЗО СБУ, додали співрозмовники ZN.UA.

Нагадаємо, 6 вересня Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Служба безпеки України оголосила в розшук народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).