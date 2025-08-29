Компанії, пов’язані з Умєровим, у 2018 році увійшли в спільний інвестпроєкт з росіянами в Узбекистані, - ЦПК

Структури ексміністра оборони України Рустема Умєрова та близької до нього людини Ленура Мамбетова, у 2018 році, уже після окупації росіянами Криму, увійшли в спільний інвестиційний проєкт в Узбекистані з інвестором із Росії.

Про це йдеться у розслідуванні Центру протидії корупції.

За даними узбецьких, азербайджанських та російських медіа, структури, пов’язані з Умєровим та донедавна радником держсекретаря МО Ленуром Мамбетовим у 2018 році увійшли в інвестиційний проєкт будівництва культурно-розважального кластера в Узбекистані спільно з росіянами.

Про проєкт свідчить постанова 2018 року президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва "Щодо організаційних заходів з реалізації інвестиційного проєкту "Три міста", преса та реєстри.

Що відомо про проєкт "Три міста"

У постанові президента Узбекистану йдеться про виділення на 49 років 116,5 га землі в общині Файзабад неподалік Ташкенту у безкоштовне користування узбецькій компанії "Uzbekistan Film Holding", під інвестиційний проєкт. Азербайджанська інформагенція En.trend.az повідомляла, що проєкт коштував понад $100 млн. Російська інформагенція "Фергана" вказувала вартість $150 млн дол. За проєктом має бути побудовано три міста.

Судячи з супутникових знімків, масштабних будівництв у Файзабаді немає. Отже, проєкт поки не реалізовується. Але й інформації про його закриття немає.

Зв’язок Умєрова-Мамбетова із проєктом "Три міста"

На Мамбетова у різних країнах реєструвалися компанії, якими володів Рустем Умєров, зокрема, "Astem Technologies OÜ" (Естонія), "Infranet Asia" (Узбекистан), "Icapital investments Malta ltd" (Мальта). Зараз Мамбетов очолює "Фонд національного добробуту Криму", створений іншим фондом – "Астем фаундейшн".

У засновниках останнього — брат Рустема Умєрова Аслан Омєр Киримли. Ще Мамбетов та Рустем Умєров по черзі володілиукраїнською фірмою "Євразія інжиніринг" і разом працювали на одного мобільного оператора.

Ленур Мамбетов

Нижче йдеться про зв’язки схематично:

Отже, землю під проєкт "Три міста" отримала узбецька фірма "Uzbekistan Film Holding". Ця ж фірма, відповідно до постанови узбецького президента, є генеральним замовником.

За даними узбецького бізнес-агрегатора orginfo.uz, 10% "Uzbekistan Film Holding" належать державним узбецьким структурам — Національному агентству "Узбеккіно" та Державному комітету з розвитку туризму Республіки Узбекистан. А 90% "Uzbekistan Film Holding" володіє приватна узбецька компанія "Intellect enterprise".

Своєю чергою, 24% в "Intellect enterprise" належить Ельдару Мустафаєву з окупованого Криму. Цей чоловік керував узбецькою фірмою Рустема Умєрова та Ленура Мамбетова "Infranet Asia".

Щонайменше двоє з цих інвесторів на той час були повʼязані з Умєровим.

Зв’язок інвесторів проєкту "Три міста" з Умєровим та Мамбетовим

З Astem усе просто: в Україні більшість юросіб зі словом "Астем" у назві належать або належали ексміністру оборони чи його родині.

Наприклад, ТОВ "Астем" реєструвалося безпосередньо на міністра. А благодійним фондом "Астем фаундейшн" співволодіє брат міністра Аслан Омєр Киримли. Також на колишнього міністра та його родину реєструвалася низка фірм-"астемів" у США.

Але з Умєровим та Мамбетовим був пов’язаний також другий кіпрський інвестор "Трьох міст" – "Whiteco Harvest Investments". Тут зв’язок складніший, бо компанія офіційно зареєстрована на кіпріотів, прізвища яких нам нічого не кажуть.

Тож в цілому зв’язок Умєрова-Мамбетова із проєктом "Три міста" в Узбекистані виглядає так:

Зв’язок проєкту "Три міста" із росіянами

Одним з інвесторів проєкту "Три міста" узбецька, азербайджанська, російська преса називають ООО "Этномир" (Росія).

У ЗМІ чи на державних сайтах Узбекистану нема інформації, яка допомогла б з ідентифікацією цього російського бізнесу. Утім, судячи зі специфіки – побудова етноготелів та іншого етно – схоже, йдеться про одну зі структур російського бізнесмена з азербайджанським корінням Руслана Байрамова (Руслан Байрамов Фаталі Огли).

Байрамов володіє найбільшим у росії етнографічним парком "Этномир" в Калузькій області. Він є затятим прихильником політики російського диктатора Путіна та отримував нагороди від нього.

Але насамперед "Этномир" Байрамова — це безліч підприємств, які платять податки в російський бюджет, гроші з якого ідуть на війну з Україною. І так було і 2018 року.

Більше про "Uzbekistan Film Holding"

Керівником генерального замовника "Uzbekistan Film Holding"є Іргашев Анвар Іркинович (на фото нижче — праворуч).

"Intellect enterprise"

На Анвара Іргашева також зареєстровано 56% "Intellect enterprise".

Керує цією фірмою пенсіонерка Орлова Лідія Борисівна. Жінка живе в Ташкенті, але в ФБ входить до групи "Мы говорим на русском" та часто пропагує російські наративи й возвеличує РФ як "наддержаву".

Що каже на це Умєров та інші фігуранти розслідування ЦПК

Рустем Умєров

Міністерство оборони від імені Рустема Умєрова (який на момент написання запиту журналістів обіймав посаду міністра оборони) відповіло:

Міністр оборони України Рустем Умєров не має жодного відношення до реалізації проєкту "Три міста" в Республіці Узбекистан. Ані Міністр, ані його родичі чи пов’язані особи не володіють і не брали участі в діяльності компаній "ASTEM" та "Whiteco Harvest Investments" у зв’язку з зазначеним Вами проєктом. Пан Умєров не має, не мав і не планує жодних спільних інвестицій або комерційних ініціатив із громадянами російської федерації або структурами, пов’язаними з російською державою.

Ленур Мамбетов

Ленур Мамбетов відповів, що "жодним чином не пов’язаний з… інвестиційним проєктом "Три міста" в Республіці Узбекистан!".

Ельдар Мустафаєв

Керівник узбецького бізнесу Умєрова-Мамбетова Ельдар Мустафаєв спілкувався із ЦПК у месенджері та сказав, що у проєкті "Три міста" брав участь суто як фізособа, і це "не мало стосунку до його професійних чи ділових активностей в Узбекистані".

