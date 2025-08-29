УКР
Компанії, пов’язані з Умєровим, у 2018 році увійшли в спільний інвестпроєкт з росіянами в Узбекистані, - ЦПК

Структури ексміністра оборони України Рустема Умєрова та близької до нього людини Ленура Мамбетова, у 2018 році, уже після окупації росіянами Криму, увійшли в спільний інвестиційний проєкт в Узбекистані з інвестором із Росії.

Про це йдеться у розслідуванні Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

За даними узбецьких, азербайджанських та російських медіа, структури, пов’язані з Умєровим та донедавна радником держсекретаря МО Ленуром Мамбетовим у 2018 році увійшли в інвестиційний проєкт будівництва культурно-розважального кластера в Узбекистані спільно з росіянами.

Про проєкт свідчить постанова 2018 року президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва "Щодо організаційних заходів з реалізації інвестиційного проєкту "Три міста", преса та реєстри.

Що відомо про проєкт "Три міста"

У постанові президента Узбекистану йдеться про виділення на 49 років 116,5 га землі в общині Файзабад неподалік Ташкенту у безкоштовне користування узбецькій компанії "Uzbekistan Film Holding", під інвестиційний проєкт. Азербайджанська інформагенція En.trend.az повідомляла, що проєкт коштував понад $100 млн. Російська інформагенція "Фергана" вказувала вартість $150 млн дол. За проєктом має бути побудовано три міста.

Судячи з супутникових знімків, масштабних будівництв у Файзабаді немає. Отже, проєкт поки не реалізовується. Але й інформації про його закриття немає.

Зв’язок Умєрова-Мамбетова із проєктом "Три міста"

На Мамбетова у різних країнах реєструвалися компанії, якими володів Рустем Умєров, зокрема, "Astem Technologies OÜ" (Естонія), "Infranet Asia" (Узбекистан), "Icapital investments Malta ltd" (Мальта). Зараз Мамбетов очолює "Фонд національного добробуту Криму", створений іншим фондом – "Астем фаундейшн".

У засновниках останнього — брат Рустема Умєрова Аслан Омєр Киримли. Ще Мамбетов та Рустем Умєров по черзі володілиукраїнською фірмою "Євразія інжиніринг" і разом працювали на одного мобільного оператора.

Структури, пов’язані з Умєровим, 2018 року увійшли в спільний інвестпроект з росіянами в Узбекистані
Ленур Мамбетов

Нижче йдеться про зв’язки схематично:

Структури Умєрова вели бізнес з росіянами в Узбекистані

Отже, землю під проєкт "Три міста" отримала узбецька фірма "Uzbekistan Film Holding". Ця ж фірма, відповідно до постанови узбецького президента, є генеральним замовником.

За даними узбецького бізнес-агрегатора orginfo.uz, 10% "Uzbekistan Film Holding" належать державним узбецьким структурам — Національному агентству "Узбеккіно" та Державному комітету з розвитку туризму Республіки Узбекистан. А 90% "Uzbekistan Film Holding" володіє приватна узбецька компанія "Intellect enterprise".

Своєю чергою, 24% в "Intellect enterprise" належить Ельдару Мустафаєву з окупованого Криму. Цей чоловік керував узбецькою фірмою Рустема Умєрова та Ленура Мамбетова "Infranet Asia".

Щонайменше двоє з цих інвесторів на той час були повʼязані з Умєровим.

Зв’язок інвесторів проєкту "Три міста" з Умєровим та Мамбетовим

З Astem усе просто: в Україні більшість юросіб зі словом "Астем" у назві належать або належали ексміністру оборони чи його родині.

Наприклад, ТОВ "Астем" реєструвалося безпосередньо на міністра. А благодійним фондом "Астем фаундейшн" співволодіє брат міністра Аслан Омєр Киримли. Також на колишнього міністра та його родину реєструвалася низка фірм-"астемів" у США.

Але з Умєровим та Мамбетовим був пов’язаний також другий кіпрський інвестор "Трьох міст" – "Whiteco Harvest Investments". Тут зв’язок складніший, бо компанія офіційно зареєстрована на кіпріотів, прізвища яких нам нічого не кажуть.

Тож в цілому зв’язок Умєрова-Мамбетова із проєктом "Три міста" в Узбекистані виглядає так:

Зв’язок проєкту "Три міста" із росіянами

Одним з інвесторів проєкту "Три міста" узбецька, азербайджанська, російська преса називають ООО "Этномир" (Росія).

У ЗМІ чи на державних сайтах Узбекистану нема інформації, яка допомогла б з ідентифікацією цього російського бізнесу. Утім, судячи зі специфіки – побудова етноготелів та іншого етно – схоже, йдеться про одну зі структур російського бізнесмена з азербайджанським корінням Руслана Байрамова (Руслан Байрамов Фаталі Огли).

Байрамов володіє найбільшим у росії етнографічним парком "Этномир" в Калузькій області. Він є затятим прихильником політики російського диктатора Путіна та отримував нагороди від нього.

Але насамперед "Этномир" Байрамова — це безліч підприємств, які платять податки в російський бюджет, гроші з якого ідуть на війну з Україною. І так було і 2018 року.

Більше про "Uzbekistan Film Holding"

Керівником генерального замовника "Uzbekistan Film Holding"є Іргашев Анвар Іркинович (на фото нижче — праворуч).

"Intellect enterprise"

На Анвара Іргашева також зареєстровано 56% "Intellect enterprise".

Керує цією фірмою пенсіонерка Орлова Лідія Борисівна. Жінка живе в Ташкенті, але в ФБ входить до групи "Мы говорим на русском" та часто пропагує російські наративи й возвеличує РФ як "наддержаву".

Орлова Лідія Борисівна

Що каже на це Умєров та інші фігуранти розслідування ЦПК

Рустем Умєров

Міністерство оборони від імені Рустема Умєрова (який на момент написання запиту журналістів обіймав посаду міністра оборони) відповіло:

  1. Міністр оборони України Рустем Умєров не має жодного відношення до реалізації проєкту "Три міста" в Республіці Узбекистан.
  2. Ані Міністр, ані його родичі чи пов’язані особи не володіють і не брали участі в діяльності компаній "ASTEM" та "Whiteco Harvest Investments" у зв’язку з зазначеним Вами проєктом.
  3. Пан Умєров не має, не мав і не планує жодних спільних інвестицій або комерційних ініціатив із громадянами російської федерації або структурами, пов’язаними з російською державою.

Ленур Мамбетов

Ленур Мамбетов відповів, що "жодним чином не пов’язаний з… інвестиційним проєктом "Три міста" в Республіці Узбекистан!". 

Ельдар Мустафаєв

Керівник узбецького бізнесу Умєрова-Мамбетова Ельдар Мустафаєв спілкувався із ЦПК у месенджері та сказав, що у проєкті "Три міста" брав участь суто як фізособа, і це "не мало стосунку до його професійних чи ділових активностей в Узбекистані".

Автор: 

+16
Ви нє панімаєтє, ета другоє.
показати весь коментар
29.08.2025 17:02 Відповісти
+12
Ги....Ги... як неочикувано
показати весь коментар
29.08.2025 17:04 Відповісти
+11
Ну так в "Скотному дворі" Орвелла свині, що дорвались до влади, теж постійно розповідали що треба битись і воювати, а самі тишком вели оборудки з тими, кого вони називали ворогами.
показати весь коментар
29.08.2025 17:18 Відповісти
Коментувати
Ви нє панімаєтє, ета другоє.
показати весь коментар
29.08.2025 17:02 Відповісти
Чебуреками приторговував?
показати весь коментар
29.08.2025 17:16 Відповісти
Тпк, він головний патріот з усіх патріотів Меджлісу!!! Навіть вишиванку потайки вдягав і в мечеть і на чебурєчний ринок....
показати весь коментар
29.08.2025 17:21 Відповісти
Ги....Ги... як неочикувано
показати весь коментар
29.08.2025 17:04 Відповісти
Ні дня без крінжі.
показати весь коментар
29.08.2025 17:05 Відповісти
це ІПСО! ну ладно яйценесун, ну шоб такий умерітєльній квартальщик, краса і гордість квартального зоопарку? ))
показати весь коментар
29.08.2025 17:05 Відповісти
ніколи такого не було і от знову
показати весь коментар
29.08.2025 17:05 Відповісти
Спрут? - а пан Умєров каже шо це наговори і злі язики
показати весь коментар
29.08.2025 17:07 Відповісти
"Рафік Рустік біл савсем нєвіновнік!" (с)
показати весь коментар
29.08.2025 17:08 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 17:11 Відповісти
"...уже після окупації росіянами Криму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3571211

А шо - "окупація"? Окупація бізнесу з окупантами не перепона!
показати весь коментар
29.08.2025 17:11 Відповісти
В що ви очікували ?
показати весь коментар
29.08.2025 17:12 Відповісти
Три міста коноплі

115 га саме та площа до виробництва анаші в промислових масштабах

.
показати весь коментар
29.08.2025 17:12 Відповісти
Маєш тобі🤔
Чєбурека спалили на співпраці з к@ц@п@ми.😆
Це все вороже ІПСО!!!
Терміново знайти сліди співпраці з к@ц@п@ми когось з ЦПК!
Малыш!
Исполнять!
показати весь коментар
29.08.2025 17:13 Відповісти
Для цього Малюк створив МінПУк.
показати весь коментар
29.08.2025 17:19 Відповісти
Шах і мат.
показати весь коментар
29.08.2025 17:14 Відповісти
так і у Оманської Гниди бізнес на паРаші до війни офіційно був....а зараз звісно приховав
показати весь коментар
29.08.2025 17:17 Відповісти
Ну так в "Скотному дворі" Орвелла свині, що дорвались до влади, теж постійно розповідали що треба битись і воювати, а самі тишком вели оборудки з тими, кого вони називали ворогами.
показати весь коментар
29.08.2025 17:18 Відповісти
Там про совок і тільки про совок. Animal farm навіть переклали як "Колгосп тварин", щоб підкреслити - це пародія саме на СРСР і щоб ніхто нічого не подумав іншого)
показати весь коментар
29.08.2025 17:28 Відповісти
А у нас что?
показати весь коментар
29.08.2025 17:55 Відповісти
А то як наче він не з слуг міндіча.
показати весь коментар
29.08.2025 17:18 Відповісти
Ну якось так. Щось треба робити з системою виборів і структурою держапарату. Бо навіть при відносно адекватному "царь хороший" боярє будуть красти.
показати весь коментар
29.08.2025 17:19 Відповісти
Умеров і Мамбетов.
показати весь коментар
29.08.2025 17:19 Відповісти
І цей факт ніяк не обходить наші спецслужби... інша справа продаж технічної коноплі з документами в Узбекистан, який льогкім двіженієм рукі став раптом Дагестаном...
показати весь коментар
29.08.2025 17:26 Відповісти
"Затриманий за держзраду детектив НАБУ Магамедрасулов вів справу Міндіча"
показати весь коментар
29.08.2025 17:55 Відповісти
НАБУ розслідує зв'язок виробника ракет "Фламінго" з Міндічем, він виявився найбільшим постачальником Міноборони
Джерело: https://censor.net/n3571190
показати весь коментар
29.08.2025 18:09 Відповісти
За таку службу він пішов на підвищення тепер секретар РНБО ,до цього бувши міністром оборони замішаний в зникнені сотні мільйонів доларів ,ну хіба може людина професійна ,патріотична ,порядна ,бути близькою до президента ?
показати весь коментар
29.08.2025 17:27 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 17:29 Відповісти
І ніяке СБУ не ******* ногами Умеррва на парковці.
І ніякий Малюк не погрожує випустити у нього два ріжки патронів.

Все добре. ЗЕлених борцунів все влаштовує.
показати весь коментар
29.08.2025 17:36 Відповісти
Слабо. Треба скиглити потужніше!!!
показати весь коментар
29.08.2025 17:44 Відповісти
то він теж з тих, хто гамно за гроші буде їсти?
показати весь коментар
29.08.2025 17:42 Відповісти
А це було не ясно з першого дня, коли Умеров почав працювати на Єрмака та ЗЄ?

Людина, що хоч якось піклується про свою репутацію, не стане співпрацювати з цією владою (за виключенням військових, у яких вибору нема).
показати весь коментар
29.08.2025 18:03 Відповісти
Зєляя - гробівщик України. Але єрмак сказав, що неначасі. А українці єрмаку вірять, як Господу Богу. Це доля така
показати весь коментар
29.08.2025 17:43 Відповісти
Ось таке лайно зкацаплене, зеленський відправив, з ларьочником-помічником ригоАНАЛІВ, до США, щоб відстоювати Національні інтереси України ??!! Приблуди95, рулюють грошима і територією України!!
показати весь коментар
29.08.2025 18:07 Відповісти
В США живёт дедуся по фамилии Гюлен, Умеров его человек, ну а под кем сам ********* Гюлен, не трудно догадаться.
показати весь коментар
29.08.2025 18:23 Відповісти
Малюк ,ты где??
Ты же любишь тему УЗБЕКИСТАНА!!!
Когда кладем Умерова мордой в пол?
показати весь коментар
29.08.2025 18:24 Відповісти
Нараис бизнес одного перешел дорогу зенараiсбiзнесу(другого). Почалося тупо видавлювання-вичавлювання едного(iз системи).
показати весь коментар
29.08.2025 18:33 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 18:43 Відповісти
 
 