2 069 31

Компании, связанные с Умеровым, в 2018 году вошли в совместный инвестпроект с россиянами в Узбекистане, - ЦПК

Структуры экс-министра обороны Украины Рустема Умерова и близкого к нему человека Ленура Мамбетова, в 2018 году, уже после оккупации россиянами Крыма, вошли в совместный инвестиционный проект в Узбекистане с инвестором из России.

Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

По данным узбекских, азербайджанских и российских медиа, структуры, связанные с Умеровым и до недавнего времени советником госсекретаря МО Ленуром Мамбетовым в 2018 году вошли в инвестиционный проект строительства культурно-развлекательного кластера в Узбекистане совместно с россиянами.

О проекте свидетельствует постановление 2018 года президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Об организационных мероприятиях по реализации инвестиционного проекта "Три города", пресса и реестры.

Что известно о проекте "Три города"

В постановлении президента Узбекистана говорится о выделении на 49 лет 116,5 га земли в общине Файзабад недалеко от Ташкента в бесплатное пользование узбекской компании "Uzbekistan Film Holding", под инвестиционный проект. Азербайджанское информагентство En.trend.az сообщало, что проект стоил более $100 млн. Российское информагентство "Фергана" указывало стоимость $150 млн долл. По проекту должно быть построено три города.

Судя по спутниковым снимкам, масштабных строек в Файзабаде нет. Значит, проект пока не реализовывается. Но и информации о его закрытии нет.

Связь Умерова-Мамбетова с проектом "Три города"

На Мамбетова в разных странах регистрировались компании, которыми владел Рустем Умеров, в частности,"Astem Technologies OÜ" (Эстония),"Infranet Asia" (Узбекистан), "Icapital investments Malta ltd" (Мальта). Сейчас Мамбетов возглавляет "Фонд национального благосостояния Крыма", созданный другим фондом - "Астем фаундейшн".

В учредителях последнего - брат Рустема Умерова Аслан Омер Кырымлы. Еще Мамбетов и Рустем Умеров поочередно владели украинской фирмой "Евразия инжиниринг" и вместе работали на одного мобильного оператора.

Ленур Мамбетов

Ниже говорится о связях схематично:

Структуры Умерова вели бизнес с россиянами в Узбекистане

Итак, землю под проект "Три города" получила узбекская фирма "Uzbekistan Film Holding". Эта же фирма, согласно постановлению узбекского президента, является генеральным заказчиком.

По данным узбекского бизнес-агрегатора orginfo.uz, 10% "Uzbekistan Film Holding" принадлежат государственным узбекским структурам - Национальному агентству "Узбеккино" и Государственному комитету по развитию туризма Республики Узбекистан. А 90% "Uzbekistan Film Holding" владеет частная узбекская компания "Intellect enterprise".

В свою очередь, 24% в "Intellect enterprise" принадлежит Эльдару Мустафаеву из оккупированного Крыма. Этот человек руководил узбекской фирмой Рустема Умерова и Ленура Мамбетова "Infranet Asia".

По меньшей мере двое из этих инвесторов в то время были связаны с Умеровым.

Связь инвесторов проекта "Три города" с Умеровым и Мамбетовым

С Astem все просто: в Украине большинство юрлиц со словом "Астем" в названии принадлежат или принадлежали экс-министру обороны или его семье.

Например, ООО "Астем" регистрировалось непосредственно на министра. А благотворительным фондом "Астем фаундейшн" совладеет брат министра Аслан Омер Кырымлы. Также на бывшего министра и его семью регистрировался ряд фирм-"астемов" в США.

Но с Умеровым и Мамбетовым был связан также второй кипрский инвестор "Трех городов" - "Whiteco Harvest Investments". Здесь связь сложнее, потому что компания официально зарегистрирована на киприотов, фамилии которых нам ничего не говорят.

Поэтому в целом связь Умерова-Мамбетова с проектом "Три города" в Узбекистане выглядит так:

Связь проекта "Три города" с россиянами

Одним из инвесторов проекта "Три города" узбекская, азербайджанская, российская пресса называют ООО "Этномир" (Россия).

В СМИ или на государственных сайтах Узбекистана нет информации, которая помогла бы с идентификацией этого российского бизнеса. Впрочем, судя по специфике - построение этноотелей и другого этно - похоже, речь идет об одной из структур российского бизнесмена с азербайджанскими корнями Руслана Байрамова (Руслан Байрамов Фатали Оглы).

Байрамов владеет крупнейшим в россии этнографическим парком "Этномир" в Калужской области. Он является ярым сторонником политики российского диктатора Путина и получал награды от него.

Но прежде всего "Этномир" Байрамова - это множество предприятий, которые платят налоги в российский бюджет, деньги из которого идут на войну с Украиной. И так было и в 2018 году.

Больше о "Uzbekistan Film Holding"

Руководителем генерального заказчика "Uzbekistan Film Holding" является Иргашев Анвар Иркинович (на фото ниже - справа).

"Intellect enterprise"

На Анвара Иргашева также зарегистрировано 56% "Intellect enterprise".

Руководит этой фирмой пенсионерка Орлова Лидия Борисовна. Женщина живет в Ташкенте, но в ФБ входит в группу "Мы говорим по-русски" и часто пропагандирует российские нарративы и превозносит РФ как "сверхдержаву".

Орлова Лидия Борисовна

Что говорит на это Умеров и другие фигуранты расследования ЦПК

Рустем Умеров

Министерство обороны от имени Рустема Умерова (который на момент написания запроса журналистов занимал должность министра обороны) ответило:

  1. Министр обороны Украины Рустем Умеров не имеет никакого отношения к реализации проекта "Три города" в Республике Узбекистан.
  2. Ни Министр, ни его родственники или связанные лица не владеют и не участвовали в деятельности компаний "ASTEM" и "Whiteco Harvest Investments" в связи с указанным Вами проектом.
  3. Господин Умеров не имеет, не имел и не планирует никаких совместных инвестиций или коммерческих инициатив с гражданами Российской Федерации или структурами, связанными с российским государством.

Ленур Мамбетов

Ленур Мамбетов ответил, что"никоим образом не связан с... инвестиционным проектом "Три города" в Республике Узбекистан!".

Эльдар Мустафаев

Руководитель узбекского бизнеса Умерова-Мамбетова Эльдар Мустафаев общался с ЦПК в мессенджере и сказал, что в проекте "Три города" участвовал исключительно как физлицо, и это "не имело отношения к его профессиональным или деловым активностям в Узбекистане".

Автор: 

