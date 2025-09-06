Нардепа Христенко не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по поручению Зеленского, - СМИ
Народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ Федора Христенко, которого сегодня задержали и арестовали, не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по политической договоренности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники издания ZN.UA.
По данным источников издания, его не экстрадировали, а просто передали СБУ из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отмечается, что это стало возможным по "политической договоренности" на самом высоком уровне.
Источники издания рассказали, что над возвращением Христенко в Украину работал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров по поручению президента Владимира Зеленского.
Далее за депутатом ездил заместитель председателя СБУ, начальник департамента контрразведки Александр Поклад. В конце концов, Христенко решил "добровольно" вернуться в Украину, утверждает "Зеркало недели".
Ожидается, что Христенко даст показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО СБУ, добавили собеседники ZN.UA.
Напомним, 6 сентября Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.
Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федора Христенко.
Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
У липні 2025 року СБУ провела обшук майна Христенка, його підозрювали в державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Його завербували ФСБ за часів президента Януковича, протягом тривалого часу він працював як резидент. Христенко підтримував контакт із детективом НАБУ https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 Русланом Магамедрасуловимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 , якого затримала СБУhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 ну то як браття ? ото чувак цінний !
Скандали: 2020 року відсвяткував день народження дружини в одному з найдорожчих закладів Москви, витративши $1 млн. За словами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Казанського та даними https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 СБУ, оплатив бенкет кримінальний авторитет з Горлівки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Армен Саркісянhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]
Армен Нагапетович Саркісян, - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C кримінальний авторитет, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 колаборант. Засновник та командир батальйону спеціального призначення https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%91%D0%90%D0%A2_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1 «АрБАТ» добровольчого батальйону https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1 «Дика дивізія Донбасу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ДНР.
Шо, опять???
Зажди більш песимістичний ніж Портніков, Валерій Чалий на одному з ефірів підвів риску близько до цитати - А ХТОСЬ задавав СОБІ ПИТАННЯ, ЧИ ХОЧЕ ЄВРОПА ШВИДКОГО КІНЦЯ ВІЙНИ, для України поки вона у себе перебудує військову неміч на міць?
ДагестануУзбекистану
ну чи не дебіли ?
хто ж вам повірить?
а з часом і за жабри витягнуть коли ЗЄля здрисне
. гидота !
.
А-а-а.🤔
То вимога на екстрадицію в Україну того, хто підозрюється в державній зраді не обов'язкова?🤨
Зрозуміло!🤓
Умєров "порішав" з Христенком🤝
Даєш "правильні" покази проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова і їдеш назад в ОАЕ!
Ти прикриваєш нас і ми тебе відпускаємо.
Факт державної зради не підтвердиться.
Малюк з генеральним прокурором щось придумають.
Дуже цінна інформація, співпраця зі слідством, допомога в чомусь там і т.д.
Все як потужно-стійко-незламний заповідав!
сракурєйтінг найвеличнішого лідОра". Всім зрозуміла головна мета - не дати суспільству почути те, що записав Магомедрасулов протягом декількох місяців на квартирі Міндіча.
