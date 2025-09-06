Нардепа Христенко не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по поручению Зеленского, - СМИ

Народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ Федора Христенко, которого сегодня задержали и арестовали, не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по политической договоренности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники издания ZN.UA.

По данным источников издания, его не экстрадировали, а просто передали СБУ из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отмечается, что это стало возможным по "политической договоренности" на самом высоком уровне.

Источники издания рассказали, что над возвращением Христенко в Украину работал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров по поручению президента Владимира Зеленского.

Далее за депутатом ездил заместитель председателя СБУ, начальник департамента контрразведки Александр Поклад. В конце концов, Христенко решил "добровольно" вернуться в Украину, утверждает "Зеркало недели".

Ожидается, что Христенко даст показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО СБУ, добавили собеседники ZN.UA.

Напомним, 6 сентября Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федора Христенко.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).