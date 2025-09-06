РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9677 посетителей онлайн
Новости Задержание Христенко
3 169 47

Нардепа Христенко не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по поручению Зеленского, - СМИ

христенко

Народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ Федора Христенко, которого сегодня задержали и арестовали, не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по политической договоренности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники издания ZN.UA.

По данным источников издания, его не экстрадировали, а просто передали СБУ из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отмечается, что это стало возможным по "политической договоренности" на самом высоком уровне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан и арестован народный депутат от ОПЗЖ Христенко, которого подозревают в государственной измене, - СБУ. ФОТО

Источники издания рассказали, что над возвращением Христенко в Украину работал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров по поручению президента Владимира Зеленского.

Далее за депутатом ездил заместитель председателя СБУ, начальник департамента контрразведки Александр Поклад. В конце концов, Христенко решил "добровольно" вернуться в Украину, утверждает "Зеркало недели".

Ожидается, что Христенко даст показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО СБУ, добавили собеседники ZN.UA.

Читайте также: Компании, связанные с Умеровым, в 2018 году вошли в совместный инвестпроект с россиянами в Узбекистане, - ЦПК

Напомним, 6 сентября Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федора Христенко.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Автор: 

задержание (6702) СБУ (20380) государственная измена (1622) Оппозиционная платформа - За жизнь (458) Умеров Рустем (636)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Норм.Риг щоб задницю врятувати будь що на детектива набу підпише.Прям як Чауса в Молдові викрали щоб на Пороха щось намалювати.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:26 Ответить
+13
От тільки не розумію, нах Малюку таке неприкрите палєво ? Воно не те, що білими, а ще й такими гнилими нитками зшито.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:30 Ответить
+9
"...його не екстрадували, а просто передали СБУ з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Зазначається, що це стало можливим за "політичною домовленістю" на найвищому рівні.
Шо, опять???
показать весь комментарий
06.09.2025 18:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Норм.Риг щоб задницю врятувати будь що на детектива набу підпише.Прям як Чауса в Молдові викрали щоб на Пороха щось намалювати.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:26 Ответить
От тільки не розумію, нах Малюку таке неприкрите палєво ? Воно не те, що білими, а ще й такими гнилими нитками зшито.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:30 Ответить
Христенко - аступник голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань перевірки та оцінки стану https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Укрзалізниці, розслідування можливої бездіяльності, порушення законів управлінням підприємства, що призвели до погіршення технічного стану та виробничих показників (з 27 січня 2021)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3]

У липні 2025 року СБУ провела обшук майна Христенка, його підозрювали в державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Його завербували ФСБ за часів президента Януковича, протягом тривалого часу він працював як резидент. Христенко підтримував контакт із детективом НАБУ https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 Русланом Магамедрасуловимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 , якого затримала СБУhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 ну то як браття ? ото чувак цінний !
показать весь комментарий
06.09.2025 19:10 Ответить
Можуть коли дуже схочуть, навіть опзжопісту до нестями закортіло повернутися в Україну.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:32 Ответить
Трози не так - це комусь двже захотілося Міндіча відбілити, а задля цього набушника Магамедрасулова утопити у лайні.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:41 Ответить
У липні 2025 року СБУ провела обшук майна Христенка, його підозрювали в державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Його завербували ФСБ за часів президента Януковича, протягом тривалого часу він працював як резидент (очільник мережі агентів).
Скандали: 2020 року відсвяткував день народження дружини в одному з найдорожчих закладів Москви, витративши $1 млн. За словами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Казанського та даними https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 СБУ, оплатив бенкет кримінальний авторитет з Горлівки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Армен Саркісянhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]
Армен Нагапетович Саркісян, - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C кримінальний авторитет, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 колаборант. Засновник та командир батальйону спеціального призначення https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%91%D0%90%D0%A2_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1 «АрБАТ» добровольчого батальйону https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1 «Дика дивізія Донбасу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ДНР.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:50 Ответить
У татарова два варіанти - або як з Портновим або як з Деркачем ( а в багаж ще й вбивцю Парубія запхати)
показать весь комментарий
06.09.2025 18:59 Ответить
фсбу - шмат лайна.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:35 Ответить
Домовились відмазати.... оце правосуддя
показать весь комментарий
06.09.2025 18:36 Ответить
Буде співати?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:36 Ответить
Як одне й те ж СБУ знищує левову частину стратегічної тріади рашки, а другою рятує таємниці СБУ ІМЕНІ агента ВАНЬКИ БАКАНОВА та зЄрмакомародерат ...???
показать весь комментарий
06.09.2025 18:37 Ответить
тоді питання - а аналог водяного дрону Малюк у рашці з"вися як?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:38 Ответить
Опа, опа... Доброго раночку, колежаночко. Ви нам про ФБР краще щось розкажіть.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:45 Ответить
Марта жарена у зажОПУ?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:53 Ответить
так поясни мені про СБУ ... Чому саме на ЦЕ питання клюнула
показать весь комментарий
06.09.2025 18:54 Ответить
"...його не екстрадували, а просто передали СБУ з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Зазначається, що це стало можливим за "політичною домовленістю" на найвищому рівні.
Шо, опять???
показать весь комментарий
06.09.2025 18:38 Ответить
зЄльооооний Омааан пахож на обман , пахож на кремльовскіх блдєй в украіне туман ...
показать весь комментарий
06.09.2025 18:41 Ответить
Що таке? Шкода вам того рига? Не дали йому відтягнутися на сході, а вам прикро?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:46 Ответить
то що ж тепер - рояль, член, імітація гри в коаліцію охочих разом з зЄклованом?

Зажди більш песимістичний ніж Портніков, Валерій Чалий на одному з ефірів підвів риску близько до цитати - А ХТОСЬ задавав СОБІ ПИТАННЯ, ЧИ ХОЧЕ ЄВРОПА ШВИДКОГО КІНЦЯ ВІЙНИ, для України поки вона у себе перебудує військову неміч на міць?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:48 Ответить
Он прекрасний президент Португалії - влупив фразою по Трмапу, дуже фінансово не може брати участь в допомозі Україні, підтримує на шляху жо НАТО ну інші блага-бла-бла,АЛЕ!!! вже закуповує для своєї безпеки новітні розробки озброєнь.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:50 Ответить
...не для України, а для себе й перемоги на виборах у т ч
показать весь комментарий
06.09.2025 18:51 Ответить
Тю, та що ж вас так пре, шановна?
показать весь комментарий
06.09.2025 18:54 Ответить
Моношоблі не вистачає голосів у ВР, тому й повернули ригалєта взад.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:38 Ответить
За дорученням Зе.. співають пташки, сонце сходить і т.д
показать весь комментарий
06.09.2025 18:39 Ответить
значить планують використати його у якійсь брудній історії.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:41 Ответить
вася технічну коноплю буде плести з Дагестану Узбекистану

ну чи не дебіли ?
хто ж вам повірить?
а з часом і за жабри витягнуть коли ЗЄля здрисне

. гидота !

.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:53 Ответить
І що? Колись якогось хєра, що розікрав гроші компенсації в'язням концтаборів теж якось повернули чи то з рашки, чи то з білорусі.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:42 Ответить
Багато вжитті бачив,але такого блюзнірства,щахрайства,брехні ---НЕБАЧИВ.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:50 Ответить
Тобто полфтичний договорняк де всі чторони щочь отримають. Що отримає Зєлєнскій - відомо, відбіленн, Міндіча, що отримає Христенко за компромат на Магамедрасулова, теж зрозуміло - уникненн, тюрми, а от що отримають ОАЄ - це ну дуууже цікаво!. От така муйня, малята, країна з останніх сил відбивається від кацвпського агресора, по тилу в тому числі глибокому бродять аґент, вбивпють державних діячів, а спецслужби, замість того, щоб їх нейтралізовувати - воюють між собою, причому ключова спецслужба замість захисту держави від зовнішніх ворогів захищає копумповану владу від опрзиціонерів. Так можна втратити і державу.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:50 Ответить
Хз скільки калиму віддали, шо араби не встояли.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:53 Ответить
Нардепа Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за дорученням Зеленського, - ЗМІ.
А-а-а.🤔
То вимога на екстрадицію в Україну того, хто підозрюється в державній зраді не обов'язкова?🤨
Зрозуміло!🤓
Умєров "порішав" з Христенком🤝
Даєш "правильні" покази проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова і їдеш назад в ОАЕ!
Ти прикриваєш нас і ми тебе відпускаємо.
Факт державної зради не підтвердиться.
Малюк з генеральним прокурором щось придумають.
Дуже цінна інформація, співпраця зі слідством, допомога в чомусь там і т.д.
Все як потужно-стійко-незламний заповідав!
показать весь комментарий
06.09.2025 18:53 Ответить
скоріш за все, він поїде не в емірати, а до касапів, можливо, по обміну
показать весь комментарий
06.09.2025 19:06 Ответить
Час покаже...
показать весь комментарий
06.09.2025 19:30 Ответить
Проходить спецоперація по черговому ****@лову суспільства під назвою "спасті сраку Міндіча та сраку рєйтінг найвеличнішого лідОра". Всім зрозуміла головна мета - не дати суспільству почути те, що записав Магомедрасулов протягом декількох місяців на квартирі Міндіча.
показать весь комментарий
06.09.2025 18:56 Ответить
але чому зЄльоноблді так відверто діють? Ну могли б тихо сидіти в літаку чи вагоні при екстрадиції поруч чи зустріти в Україні . Відповідь є?
показать весь комментарий
06.09.2025 19:03 Ответить
а чим вони ризикують? за 6.5 років вони відкрито зливали наші спецоперації москалоті, призначали своїми указами агентів фсб на керівні посади, мародерили і мародерять мільярдами навіть на закупівлях зброї та фортифікаціях для ЗСУ і що? Нічого, ZEпідор у першому турі перемагає Залужного, як кажуть опитування нашого мудрова наріда. Тобто, звісно, якийсь ризик є, але бажання будь-що не дати почути суспільству та нашим західним партнерам плівки Магомедрасулова переважує все. Тут вже не до делікатностей та не до імітації демократичних процедур... Треба рятувати тухєс найвеличнішого покидька.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:14 Ответить
Як на мене - це ще страшніший дзвіночок . Це ходже як МІ-6 та ЦРУ попереджали про Козира Єрмака про Мародерню, а влада Байдена діяла як діяла , мабуть готуючись до виборів не могла дискредитувати владу Вовки а-ля - Черчілля.

Тепер європейці імітують свою ОХОЧІСТЬ до готовності чи готовність до охочості, насправді закривають очі на все це та імітують діяльність разом з зЄрмакомародератом ...
показать весь комментарий
06.09.2025 19:20 Ответить

УКРАЇНА ЗАЛИШИЛАСЯ САМ-НА-САМ У ПРОТИСТОЯННІ З РОСІЄЮ - THE TELEGRAPH

06 вересня, 2025 Дзеркало Тижня
..........................


Мабуть, найважливішим у зустрічі коаліції охочих було те, про що не було сказано. Не було жодних розмов про членство України в НАТО. Це одна з ключових вимог Кремля, яка була виконана.

"І якщо розшифрувати підсумок Урсули фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки, зосереджених на https://zn.ua/ukr/europe/jevropa-maje-zrobiti-ukrajinu-stalevim-dikobrazom-jakij-ne-zmozhe-zdolati-zhoden-ahresor-ursula-fon-der-ljajjen.html перетворенні України на "сталевого дикобраза", це означає, що коли справа дійде до протистояння майбутній російській агресії, Київ залишиться сам на сам, а його союзники триматимуться на безпечній відстані", - підсумував Метьюз.

Раніше в газеті зазначали, що https://zn.ua/ukr/POLITICS/visim-misjatsiv-diplomatiji-shchodo-vijni-v-ukrajini-vijavilisja-marnimi-the-telegraph-.html вісім місяців дипломатії щодо війни в Україні виявилися марними.Остаточне врегулювання - або навіть тимчасове перемир'я - залишається таким же недосяжним сьогодні, як і до політичного відродження Трампа.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:23 Ответить
Так це ж та сама екстрадикція, тільки не по закону, а по понятіям.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:02 Ответить
Зеленський рятує зрадника ось вам і картина маслом. Хотілось би бачити на ешафоті зеленський єрмака татарова хочаб оцих трьох зрадників гандонів
показать весь комментарий
06.09.2025 19:07 Ответить
він у зв"язці зі справою Магамедлрасулова - агента НАБУ на якого СБУ веде дєло
показать весь комментарий
06.09.2025 19:13 Ответить
Тпеба було як портнова і увесь сказ
показать весь комментарий
06.09.2025 19:12 Ответить
а ви впевнені що вони доїдуть до Києва? Або що не приготують його до показань у справі агента НАБУ?
показать весь комментарий
06.09.2025 19:14 Ответить
Типо, по прилету"снимут" на трапе?
показать весь комментарий
06.09.2025 19:24 Ответить
На фото - ******* харя передовика соцзмагання, комбайнера.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:23 Ответить
Гундосий рятує Міндіча і свою сраку. Агент НАБУ який слухав квартиру Міндіча для нього білший ворог чим путлєр. А Христенко дасть покази фейкові і поїде на обмін в паРашу.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:32 Ответить
 
 