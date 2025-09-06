РУС
Государственная измена
5 594 26

Задержан и арестован народный депутат от ОПЗЖ Христенко, которого подозревают в государственной измене, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задержан разыскиваемый за госизмену нардеп от ОПЗЖ
Фото: Офиг Генерального прокурора

Как отмечается, мужчина был завербован ФСБ РФ задолго до начала полномасштабного вторжения РФ и активно выполнял задания российской спецслужбы.

Также читайте: Передал в РФ почти 24 тыс. тонн урожая на более 56 млн грн: На Запорожье сообщено о подозрении депутату ОПЗЖ

Среди прочего, подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

В июле этого года народному депутату было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Офиг Генерального прокурора

Как отметили в офисе Генерального прокурора, сегодня, после его задержания он был доставлен в Печерский районный суд города Киева, который применил к нему ранее избранную меру пресечения, а именно содержание под стражей сроком до 21.10.2025 года.

Досудебное расследование продолжается.

Стоит заметить, что фамилии нардепа СБУ и Офис Генпрокурора не называют, но, очевидно, речь идет о Федоре Христенко.

Также читайте: Экс-главу Львовской областной организации "ОПЗЖ" Иваночко приговорили к 13 годам за госизмену, - СБУ

Напомним, что Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федора Христенко.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Автор: 

СБУ (20380) государственная измена (1622) Оппозиционная платформа - За жизнь (458) Офис Генпрокурора (2620)
Топ комментарии
+26
баканов не завербований, нЄ?
06.09.2025 16:05 Ответить
+17
Його вивезли з ОАЕ де він знаходився останнім часом для того щоб дав покази на агентів НАБУ, які начебто діяли в інтересах Росії, а в дійсності поховати розслідування про корупцію вищих держпосадовців повʼязаних з Міндичем у розкраданні державних коштів на закупівлі зброї.
06.09.2025 16:24 Ответить
+11
... а ванья баканов працює для України ?
06.09.2025 16:26 Ответить
саме тому директор НАБУ так розхвилювався останніми днями?
06.09.2025 16:03 Ответить
Та, да, особливо, якщо взяти до уваги, що того "Христенко" ховався із 22- го року, а Кривоноса, призначений у березні 23- го.
Ти Подляку там скажи, тщатєльнєй надо, тщатєльнєй..
06.09.2025 16:49 Ответить
Серед іншого, підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.

Ну і, звісно, цим "одним з правоохоронних органів" є НАБУ. Навіть домоглися екстрадиції з ОАЕ
06.09.2025 16:03 Ответить
Це значить що НАБУ нам таємно підсунули кацапи??? Раз така фігура курувала по факту НАБУ??І для чого це кацапам,щоби ми корупції не мали????
показать весь комментарий
06.09.2025 16:12 Ответить
06.09.2025 16:18 Ответить
Попался гад, тащи его падлюку.на суд людской ...
06.09.2025 16:04 Ответить
баканов не завербований, нЄ?
06.09.2025 16:05 Ответить
Нє, він був готовий. Завжди готовий!
06.09.2025 17:12 Ответить
Піймався - той шо кусався!
06.09.2025 16:08 Ответить
Не от той партии ты, Федя, в Раду заехал...
06.09.2025 16:12 Ответить
Ще один гон..дон..., вперед на обмін...
06.09.2025 16:15 Ответить
Арештуй будь-якого депутата з опзж і 100% воно зрадило Державу! Та нажаль там не тільки опзж, ну візміть хоча б бужанського...
06.09.2025 16:21 Ответить
Його вивезли з ОАЕ де він знаходився останнім часом для того щоб дав покази на агентів НАБУ, які начебто діяли в інтересах Росії, а в дійсності поховати розслідування про корупцію вищих держпосадовців повʼязаних з Міндичем у розкраданні державних коштів на закупівлі зброї.
06.09.2025 16:24 Ответить
А потім Малюк подасть це, як чергову "перемоху". Ох, і яке ж нице - усі засоби у бій.
06.09.2025 18:06 Ответить
... а ванья баканов працює для України ?
06.09.2025 16:26 Ответить
А друг його криворіжського дитинства?
06.09.2025 17:50 Ответить
Не розумію, як таке може бути. Якийсь риг галімий впливав на керівництво правоохоронного органу. А то керівництво що, не мало духу нахєр його послати? Чи було не проти впливу? Тоді де питання до того керівництва?
06.09.2025 16:58 Ответить
Татаров?
06.09.2025 19:00 Ответить
А чому його ****** заблюрили ?
06.09.2025 17:05 Ответить
Федя наче з хреста знятий! А де у нас зараз російський агент лейтенант Баканов? Хто бачив?
06.09.2025 17:18 Ответить
Гундосий, щоб врятувати Міндіча і свою сраку піде на любий злочин. А щоб переобратися знову готовий положити тисячі людей. Запасаємся попкорном і уважно дивимся.
Чому СБУ не говорить правду, що ввезли його з Еміратів і відбувся договорняк. Він дає покази на агента НАБУ і їде в парашу на обмін? Тут не пахне ніяким правосуддям. Це порятунок Міндіча і зеленого мародера.
06.09.2025 17:18 Ответить
а ті двоє, які у 2020 злили нашу спецоперацію по затримці вагнерівців не завербовані? чи їм можна?
06.09.2025 17:27 Ответить
ванька баканов друг дєтства пєрєсідєнта тому він не може бути зрадником . у ваньки і міндіча друга група інвалідності і пачпорта ізраілю і кіпру тому і тцк проходють мимо
06.09.2025 17:42 Ответить
А чому поруч немає із ним цієї курви бужанського реального гандона
06.09.2025 17:52 Ответить
100% праізашла чюдовіщьная ашібка!
06.09.2025 19:04 Ответить
Вся опзж работает на кремль. Почему этих врагов народа не арестовываете??
06.09.2025 19:31 Ответить
 
 