Затримано та арештовано народного депутата від ОПЗЖ Христенка, якого підозрюють у державній зраді, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.
Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чоловік був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби.
Серед іншого, підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.
У липні цього року народному депутату було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Як зазначили в офісі Генерального прокурора, сьогодні, після його затримання він був доставлений до Печерського районного суду міста Києва, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід, а саме тримання під вартою строком до 21.10.2025 року.
Досудове розслідування триває.
Варто зауважити, що прізвища нардепа СБУ та Офіс Генпрокурора не називають, але, очевидно, йдеться про Федора Христенка.
Нагадаємо, що Служба безпеки України оголосила в розшук народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка.
Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Ти Подляку там скажи, тщатєльнєй надо, тщатєльнєй..
Ну і, звісно, цим "одним з правоохоронних органів" є НАБУ. Навіть домоглися екстрадиції з ОАЕ
Чому СБУ не говорить правду, що ввезли його з Еміратів і відбувся договорняк. Він дає покази на агента НАБУ і їде в парашу на обмін? Тут не пахне ніяким правосуддям. Це порятунок Міндіча і зеленого мародера.