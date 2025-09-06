Затримано та арештовано народного депутата від ОПЗЖ Христенка, якого підозрюють у державній зраді, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Фото: Офіг Генерального прокурора

Як зазначається, чоловік був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби.

Також читайте: Передав до РФ майже 24 тис. тонн врожаю на понад 56 млн грн: На Запоріжжі повідомлено про підозру депутату ОПЗЖ

Серед іншого, підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.

У липні цього року народному депутату було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Фото: Офіг Генерального прокурора

Як зазначили в офісі Генерального прокурора, сьогодні, після його затримання він був доставлений до Печерського районного суду міста Києва, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід, а саме тримання під вартою строком до 21.10.2025 року.

Досудове розслідування триває.

Варто зауважити, що прізвища нардепа СБУ та Офіс Генпрокурора не називають, але, очевидно, йдеться про Федора Христенка.

Також читайте: Ексочільницю Львівської обласної організації "ОПЗЖ" Іваночко засудили до 13 років за держзраду, - СБУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України оголосила в розшук народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).