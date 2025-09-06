УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9394 відвідувача онлайн
Новини Державна зрада
3 426 18

Затримано та арештовано народного депутата від ОПЗЖ Христенка, якого підозрюють у державній зраді, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Затримано розшукуваного за держзраду нардепа від ОПЗЖ
Фото: Офіг Генерального прокурора

Як зазначається, чоловік був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби.

Також читайте: Передав до РФ майже 24 тис. тонн врожаю на понад 56 млн грн: На Запоріжжі повідомлено про підозру депутату ОПЗЖ

Серед іншого, підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.

У липні цього року народному депутату було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Затримано розшукуваного за держзраду нардепа від ОПЗЖ
Фото: Офіг Генерального прокурора

Як зазначили в офісі Генерального прокурора, сьогодні, після його затримання він був доставлений до Печерського районного суду міста Києва, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід, а саме тримання під вартою строком до 21.10.2025 року.

Досудове розслідування триває.

Варто зауважити, що прізвища нардепа СБУ та Офіс Генпрокурора не називають, але, очевидно, йдеться про Федора Христенка.

Також читайте: Ексочільницю Львівської обласної організації "ОПЗЖ" Іваночко засудили до 13 років за держзраду, - СБУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України оголосила в розшук народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Автор: 

СБУ (13322) державна зрада (1768) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (495) Офіс Генпрокурора (3416)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
баканов не завербований, нЄ?
показати весь коментар
06.09.2025 16:05 Відповісти
+5
Його вивезли з ОАЕ де він знаходився останнім часом для того щоб дав покази на агентів НАБУ, які начебто діяли в інтересах Росії, а в дійсності поховати розслідування про корупцію вищих держпосадовців повʼязаних з Міндичем у розкраданні державних коштів на закупівлі зброї.
показати весь коментар
06.09.2025 16:24 Відповісти
+4
... а ванья баканов працює для України ?
показати весь коментар
06.09.2025 16:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
саме тому директор НАБУ так розхвилювався останніми днями?
показати весь коментар
06.09.2025 16:03 Відповісти
Та, да, особливо, якщо взяти до уваги, що того "Христенко" ховався із 22- го року, а Кривоноса, призначений у березні 23- го.
Ти Подляку там скажи, тщатєльнєй надо, тщатєльнєй..
показати весь коментар
06.09.2025 16:49 Відповісти
Серед іншого, підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.

Ну і, звісно, цим "одним з правоохоронних органів" є НАБУ. Навіть домоглися екстрадиції з ОАЕ
показати весь коментар
06.09.2025 16:03 Відповісти
Це значить що НАБУ нам таємно підсунули кацапи??? Раз така фігура курувала по факту НАБУ??І для чого це кацапам,щоби ми корупції не мали????
показати весь коментар
06.09.2025 16:12 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2025 16:18 Відповісти
Попался гад, тащи его падлюку.на суд людской ...
показати весь коментар
06.09.2025 16:04 Відповісти
баканов не завербований, нЄ?
показати весь коментар
06.09.2025 16:05 Відповісти
Нє, він був готовий. Завжди готовий!
показати весь коментар
06.09.2025 17:12 Відповісти
Піймався - той шо кусався!
показати весь коментар
06.09.2025 16:08 Відповісти
Не от той партии ты, Федя, в Раду заехал...
показати весь коментар
06.09.2025 16:12 Відповісти
Ще один гон..дон..., вперед на обмін...
показати весь коментар
06.09.2025 16:15 Відповісти
Арештуй будь-якого депутата з опзж і 100% воно зрадило Державу! Та нажаль там не тільки опзж, ну візміть хоча б бужанського...
показати весь коментар
06.09.2025 16:21 Відповісти
Його вивезли з ОАЕ де він знаходився останнім часом для того щоб дав покази на агентів НАБУ, які начебто діяли в інтересах Росії, а в дійсності поховати розслідування про корупцію вищих держпосадовців повʼязаних з Міндичем у розкраданні державних коштів на закупівлі зброї.
показати весь коментар
06.09.2025 16:24 Відповісти
... а ванья баканов працює для України ?
показати весь коментар
06.09.2025 16:26 Відповісти
Не розумію, як таке може бути. Якийсь риг галімий впливав на керівництво правоохоронного органу. А то керівництво що, не мало духу нахєр його послати? Чи було не проти впливу? Тоді де питання до того керівництва?
показати весь коментар
06.09.2025 16:58 Відповісти
А чому його ****** заблюрили ?
показати весь коментар
06.09.2025 17:05 Відповісти
Федя наче з хреста знятий! А де у нас зараз російський агент лейтенант Баканов? Хто бачив?
показати весь коментар
06.09.2025 17:18 Відповісти
Гундосий, щоб врятувати Міндіча і свою сраку піде на любий злочин. А щоб переобратися знову готовий положити тисячі людей. Запасаємся попкорном і уважно дивимся.
Чому СБУ не говорить правду, що ввезли його з Еміратів і відбувся договорняк. Він дає покази на агента НАБУ і їде в парашу на обмін? Тут не пахне ніяким правосуддям. Це порятунок Міндіча і зеленого мародера.
показати весь коментар
06.09.2025 17:18 Відповісти
 
 