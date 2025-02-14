Экс-главу Львовской областной организации "ОПЗЖ" Иваночко приговорили к 13 годам за госизмену, - СБУ

Экс-руководительницу Львовской областной организации запрещенной партии ОПЗЖ приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина была доверенным лицом Виктора Медведчука в западном регионе Украины и работала в интересах Кремля, отметили там.

"По плану российской спецслужбы предательница расшатывала общественно-политическую ситуацию на Львовщине. Для этого еще до начала полномасштабной войны агент организовывала уличные акции в поддержку так называемого "отделения" региона от Украины.

Также предательница регулярно распространяла кремлевские нарративы в эфирах российских пропагандистов и на запрещенных телеканалах Медведчука. Во время таких выступлений злоумышленница позиционировала себя как "политэксперт" и распространяла фейки о внутренней обстановке на западе Украины якобы от имени местных жителей", - говорится в сообщении.

Она была задержана в августе 2022 года.

Суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил ей 13 лет лишения свободы.

Речь идет об Инне Иваночко.

Также читайте: ФСБ "перебросила" рецидивиста из РФ в Николаев для корректировки обстрелов. Он задержан, - СБУ