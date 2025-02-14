Экс-главу Львовской областной организации "ОПЗЖ" Иваночко приговорили к 13 годам за госизмену, - СБУ
Экс-руководительницу Львовской областной организации запрещенной партии ОПЗЖ приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Женщина была доверенным лицом Виктора Медведчука в западном регионе Украины и работала в интересах Кремля, отметили там.
"По плану российской спецслужбы предательница расшатывала общественно-политическую ситуацию на Львовщине. Для этого еще до начала полномасштабной войны агент организовывала уличные акции в поддержку так называемого "отделения" региона от Украины.
Также предательница регулярно распространяла кремлевские нарративы в эфирах российских пропагандистов и на запрещенных телеканалах Медведчука. Во время таких выступлений злоумышленница позиционировала себя как "политэксперт" и распространяла фейки о внутренней обстановке на западе Украины якобы от имени местных жителей", - говорится в сообщении.
Она была задержана в августе 2022 года.
Суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил ей 13 лет лишения свободы.
Речь идет об Инне Иваночко.
Володимир Арʼєв: Про «державну зраду» Порошенка говорить комік, який жартував про кордони України на фоні кремля, поки у нас забирали Крим і Донбас. Який розважав у Горлівці сепаратистів тоді, коли тварюки вбивали Володимира Рибака. Який виступав у сауні перед Януковичем і медведевим і порівнював Україну з порноакторкою. Який шукав мир в очах путіна. Який організував велике крадівництво замість підготовки до війни. Який відмовлявся вірити союзникам, які попереджали про вторгнення. Який призначав зрадників Баканова і Кулінича в СБУ. Який набрав повний офіс екс-регіоналів чи їхніх людей: Єрмак, Подоляк, Татаров, Шурма і Портнов на дистанційці. Який забив на організацію оборони на півдні і півночі, що призвело до тяжких наслідків. Який має в політичних партнерах ОПЗЖстів. Який саджає бойових комбригів. Який витрачає мільярди на корупційну схему навколо ХАЕС, знову забиваючи на потреби оборони.
Все це і ще багато чого. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто. І бумеранг повернеться. Обов'язково.
Ми повинні розуміти, що через їхню державну зраду нас помирає десятки і сотні тисяч, а їм 13 років - це якийсь абсурд !!!
а портнова?!
Проти Порошенка зешобла ввела санкції нібито за те ж саме, за державну зраду. Вироку суду немає.
Тобто держзраду Пороха не можна довести в суді.
Санкції проти нього це чисто помста мстивого, біснуватого малороса з КВН Маслякова-рашиста.