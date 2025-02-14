ФСБ "перебросила" рецидивиста из РФ в Николаев для корректировки обстрелов. Он задержан, - СБУ
В Николаеве задержан агент ФСБ РФ, который корректировал авиаудары рашистов по Силам обороны в портовом городе.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задержанный - 35-летний рецидивист. До начала полномасштабного вторжения РФ он отбывал наказание за совершение тяжких преступлений в исправительном учреждении Херсона. После оккупации города захватчики перевели заключенного в одну из колоний на территории РФ, где его завербовал кадровый сотрудник ФСБ.
Агент РФ приехал в Николаев через третьи страны и впоследствии начал выполнять задания врага.
СБУ вовремя разоблачила планы РФ и задокументировала действия фигуранта еще на начальном этапе его разведывательной активности.
"Основной целью оккупантов были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в прифронтовом городе. Для получения разведданных фигурант обходил местность, где скрыто фотографировал локации вероятного пребывания украинских защитников. Также агент "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров", - говорится в сообщении.
Агент ФСБ был задержан по месту его проживания. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. У него был изъят мобильный телефон, с которого он контактировал со своим российским куратором.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий агента по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Як він зміг отримати український закордонний паспорт? Якщо прикордонники третіх країн не мали питань до паспорта, то виходить паспорт справжній а не підроблений
Докатились, що вже Порошенко терорист? Борються проти волонтерів?