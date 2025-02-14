РУС
ФСБ "перебросила" рецидивиста из РФ в Николаев для корректировки обстрелов. Он задержан, - СБУ

В Николаеве задержан агент ФСБ РФ, который корректировал авиаудары рашистов по Силам обороны в портовом городе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанный - 35-летний рецидивист. До начала полномасштабного вторжения РФ он отбывал наказание за совершение тяжких преступлений в исправительном учреждении Херсона. После оккупации города захватчики перевели заключенного в одну из колоний на территории РФ, где его завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

Агента ФСБ, який коригував авіаудари по місту

Агент РФ приехал в Николаев через третьи страны и впоследствии начал выполнять задания врага.

СБУ вовремя разоблачила планы РФ и задокументировала действия фигуранта еще на начальном этапе его разведывательной активности.

"Основной целью оккупантов были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в прифронтовом городе. Для получения разведданных фигурант обходил местность, где скрыто фотографировал локации вероятного пребывания украинских защитников. Также агент "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров", - говорится в сообщении.

Агент ФСБ был задержан по месту его проживания. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. У него был изъят мобильный телефон, с которого он контактировал со своим российским куратором.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий агента по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

+7
це не просто деверсант, це зек, за яким є уся база в правоохоронних органів. Виглядає як чергова Спецоперація Малюка, який вів її персонально, ще з перетену зеком кордону та завантаженням на його телефон усього необхідного програмного забезпечення для подальшого стеження 🥴
14.02.2025 10:37 Ответить
+6
Питання , а куди дивилися ''доблесні'' прикордонники? ''Ухилянтів'' на Тисі ловлять , а кацапського диверсанта проморгали.
14.02.2025 10:18 Ответить
+3
14.02.2025 10:25 Ответить
може й вели від кордону, але цікаво по якому паспорту він його перетнув, навряд ЗК в камері мають загранпаспорти
показать весь комментарий
14.02.2025 11:28 Ответить
Агент відбував покарання у тюрмі потім виведений до Росії, а далі "Агент РФ приїхав до Миколаєва через треті країни Джерело: https://censor.net/ua/n3535746 "
Як він зміг отримати український закордонний паспорт? Якщо прикордонники третіх країн не мали питань до паспорта, то виходить паспорт справжній а не підроблений
показать весь комментарий
14.02.2025 10:54 Ответить
А що плавці через Тису всі з закордонними паспортами? В Європі і отримав.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:58 Ответить
Не выдают в Европе паспорта украинцам призывного возраста.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:03 Ответить
https://warszawa.pasport.org.ua/services/passport Де тут це написано?
показать весь комментарий
15.02.2025 11:18 Ответить
ну треті країни навряд чи нашу базу бачать, вона ж не на англійській мові навіть..та й для "третіх" йому струганути кацапський могли. А от за яким він НАШ кордон перетнув- питання. Може там його і взяли під ковпак
показать весь комментарий
14.02.2025 11:30 Ответить
Як би там з паспортами не було, повинна бути така інфа:- При затриманні ворожого агента був ліквідований при спротиві!!!!
показать весь комментарий
14.02.2025 11:24 Ответить
Повинно бути "знищено", а не "затримано"
показать весь комментарий
14.02.2025 12:12 Ответить
Вже не смішно, а гидко читати про "зека- агента ФСБ". На яких ідіотів розрахована ця брехня від зеленої влади? То шпійони- підлітки, то дівка 19 років майже не підірвала Київ. Повна опа і ВР фсбешні- то цього не бачать?
Докатились, що вже Порошенко терорист? Борються проти волонтерів?
показать весь комментарий
16.02.2025 09:11 Ответить
 
 