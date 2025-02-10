РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7750 посетителей онлайн
Новости
2 118 18

Призывал превратить Сумы в "мертвую зону": российский "политолог" Михеев заочно осужден, - СБУ

В Украине пропагандист России Сергей Михеев заочно осужден заочно

Российский пропагандист, "политолог" Сергей Михеев, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ и призвал превратить город Сумы в "мертвую зону", получил заочный приговор в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Поскольку он скрывается в Москве от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого), отметили правоохранители.

По данным следствия, в июне 2023 года Михеев призвал командование оккупационных группировок РФ осуществить серию массированных ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по Сумах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат на должность главы ФБР Пател получал деньги от российских пропагандистов, - WP

Таким образом злоумышленник предлагал превратить прифронтовой украинский город в "мертвую зону", в которой, по его словам, "не должно остаться живых людей".

Этот тезис Михеев, который позиционирует себя как "политолог", обнародовал во время одного из своих эфиров на рупоре Кремля - радиостанции "Вести FM".

Кроме того, он регулярно выступает на пропагандистских ток-шоу Соловьева, где призывает к продолжению авиаударов и артобстрелов гражданской инфраструктуры в приграничных районах Украины.

На основании собранных доказательств суд признал Михеева виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Поскольку злоумышленник скрывается в России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 10 лет тюрьмы получил российский шпион из Харькова, передававший врагу секретную документацию и "сливавший" данные о ВСУ. ФОТО

В Україні пропагандист Росії Сергій Міхєєв заочно засуджений

Автор: 

политолог (930) приговор (1276) пропаганда (3735) СБУ (20431) Сумская область (3676) Сумы (1253) Сумский район (402)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Решение суда - это и есть ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ
Ну подождите чуток
Это только кролики быстро родятся
показать весь комментарий
10.02.2025 16:36 Ответить
+3
Давно вже треба було самокат подарувати, а ці суди йому до чемодана ху...ла
показать весь комментарий
10.02.2025 16:26 Ответить
+3
Їх всіх рашиських пропагандонів треба тільки знищувати ,те що ці рашиські виродки несуть не піддаєтся здоровому глузду це кінчені відморозки ,куди там Гебельсу до них.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно вже треба було самокат подарувати, а ці суди йому до чемодана ху...ла
показать весь комментарий
10.02.2025 16:26 Ответить
Решение суда - это и есть ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ
Ну подождите чуток
Это только кролики быстро родятся
показать весь комментарий
10.02.2025 16:36 Ответить
Їх всіх рашиських пропагандонів треба тільки знищувати ,те що ці рашиські виродки несуть не піддаєтся здоровому глузду це кінчені відморозки ,куди там Гебельсу до них.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:33 Ответить
Чому цей поц досі живий?
показать весь комментарий
10.02.2025 16:35 Ответить
Самокат ще на заправці.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:51 Ответить
Хоч би зі строком не ганьбилися,дебіли чортові. Кацапи нашим ні за що по 25 виписують.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:50 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 17:03 Ответить
там таких михеевых МИЛЛИОН !!! сатановский , попов, скабеева, армяне все от маргариты до богдасарова , сергиенко , ищенко, куликов , професорская шобла , роман бабаян , и прочие - прочие - прочие !!!(((
показать весь комментарий
10.02.2025 17:12 Ответить
Так балабол Юліус Штрайхер теж не мав влади в Райху, але його повісили рядом з головними нацистами.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:43 Ответить
Дійсно смішно. "... там решения принимали будущие постоянніе членьі собеза оон ... "
Дякую, ... і масшаб не той і гранати не тої системи. Впав на землю грішну і посипаю голову попілом.
Буду працювати над розширенням масштабу. Не відповідай мені ібо я нє достоін, не опускайся до дрібномасштабного дописувача, як я
показать весь комментарий
10.02.2025 19:15 Ответить
Кобзон по нему давно скачает...
показать весь комментарий
10.02.2025 17:39 Ответить
Електросамокат вже виїхав?
показать весь комментарий
10.02.2025 19:11 Ответить
 
 