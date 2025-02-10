Призывал превратить Сумы в "мертвую зону": российский "политолог" Михеев заочно осужден, - СБУ

Российский пропагандист, "политолог" Сергей Михеев, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ и призвал превратить город Сумы в "мертвую зону", получил заочный приговор в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Поскольку он скрывается в Москве от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого), отметили правоохранители.

По данным следствия, в июне 2023 года Михеев призвал командование оккупационных группировок РФ осуществить серию массированных ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по Сумах.

Таким образом злоумышленник предлагал превратить прифронтовой украинский город в "мертвую зону", в которой, по его словам, "не должно остаться живых людей".

Этот тезис Михеев, который позиционирует себя как "политолог", обнародовал во время одного из своих эфиров на рупоре Кремля - радиостанции "Вести FM".

Кроме того, он регулярно выступает на пропагандистских ток-шоу Соловьева, где призывает к продолжению авиаударов и артобстрелов гражданской инфраструктуры в приграничных районах Украины.

На основании собранных доказательств суд признал Михеева виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Поскольку злоумышленник скрывается в России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в СБУ.

