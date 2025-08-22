УКР
Сім'я "слуги народу" Кузнєцова облаштувала будинок у Києві щонайменше за $400 тис., - ЗМІ. ВIДЕО

Родина нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, має у власності елітний будинок в столиці.

Про це йдеться в матеріалі Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

"Народний депутат Олексій Кузнєцов з 2019 року отримав від держави 1,3 мільйона гривень на оренду житла у Києві, оскільки сам переїхав до столиці з Луганщини. Тим часом його дружина Аліна Кузнєцова, яка отримує державні виплати як внутрішньо переміщена особа, придбала земельну ділянку у Києві з "коробкою" будинку, яку останні чотири роки ремонтували та оздоблювали.

Вартість маєтку станом на зараз експерт оцінив у понад $400 тис. Цей будинок наразі не введений у експлуатацію, тому точних характеристик, як і власника, він не має. За словами голови кооперативу, де знаходиться згадане майно, на обʼєкт регулярно приїжджає дружина нардепа, а незабаром сім’я Кузнєцових збирається заселитися у будинок", - розповіли журналісти.

У матеріалі зазначається, що в квітні 2021 року дружина нардепа Аліна Кузнєцова стала власницею земельної ділянки вартістю майже 2,8 мільйона гривень у Києві. Це майно, як і недобудований садовий будинок невідомого метражу та вартості, посадовець відобразив у своїй декларації.

Родина нардепа Кузнєцова облаштувала елітний будинок у Києві
Родина нардепа Кузнєцова облаштувала елітний будинок у Києві
Родина нардепа Кузнєцова облаштувала елітний будинок у Києві

Водночас паралельно парламентар з Луганщини багато років отримував від держави компенсацію на оренду житла у Києві. За даними "Суспільного", протягом останніх 5 років він отримав на це 1,3 млн грн.

"Слідство.Інфо" знайшло місце, де Кузнєцов орендує квартиру, - це елітні будинки на Оболонській набережній. Власниця квартири повідомила, що здає квартиру на 100 квадратних метрів за 20 тисяч гривень на місяць і за останні десять років не піднімає ціну.

"Я їх пожалкувала, тому що вони приїхали з Луганська. Тоді вони не були депутати, у них двоє маленьких дітей було. Їх просто, знаєте, шкода, у них був будинок, вони мені розказали, у Сіверськодонецьку. Вони все втратили, приїхали, були звичайні люди", - сказала Віта Саницька, власниця квартири.

У "садовому" будинку, що знаходиться на ділянці Аліни Кузнєцової, останніми роками роблять ремонт. Журналісти поїхали роздивитися майно нардепа та поспілкуватися з сусідами. З їхніх слів, облаштування маєтку відбувається здебільшого всередині.

"Ймовірно, ця земельна ділянка була придбана за позичені гроші, адже за декілька днів до купівлі дружина нардепа позичила 3,2 мільйона гривень у такої собі Марії Кобець. В останній декларації Кузнєцова бачимо, що за ці роки його дружина повернула лише 500 тисяч гривень з позичених понад трьох мільйонів", - йдеться в матеріалі.

Попередні власники розповіли, що земельну ділянку продали уже з "коробкою" будинку, але без жодного ремонту. На уточнююче запитання журналістки про площу будинку чоловік відповів: "Не менше 350, мабуть, не менше".

Архітектор оцінив вартість зведення та оздоблення будинку в щонайменше $400 тис. На сайтах оголошень з продажу нерухомості будинки схожого метражу у цьому ж кооперативі коштують від 350 до 650 тисяч доларів США.

Журналісти зазначили, що незрозуміло звідки подружжя Кузнєцових взяло кілька сотень тисяч доларів на оздоблення будинку. У 2019 році нардеп задекларував $100,000, а в 2024 році $30,000.

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

+7
Був звичайний луганський неосвічений ларьочник...Приїхав до Київа....Написав,що хоче бути слугою народу,бо не хоче робити і любить народ....Тепер депутат ВР та мільонер на війні...Що до дронів і корупції йому по ....цимбалам...і бачив він усіх в труні....Ще й,як депутат ВР,після закінчення повноважень отримає немалу пенсію...Взагалі історія,як у всіх слуг.

.
22.08.2025 14:21
+6
ніщеброди якісь
22.08.2025 14:06
+4
Буду за него, если че, голосовать. Сам заработал - поможет и другим!
22.08.2025 14:07
вони на 100% впевнені, що туди не прилетить нічого, і якщо буряти зайдуть, то хатинку не відіжмуть.
або це настільки незначні для них гроші, що якщо й відіжмуть - то пофіг.
показати весь коментар
22.08.2025 14:08 Відповісти
А фулі, епоха ж білності скінчилась ще у травні 2019 року. Так, ********, чи ні?
показати весь коментар
22.08.2025 14:08 Відповісти
а раптом орки прийдуть до хати ? Скільки людей з родини КУЙнецових на передку захищають державу ?
показати весь коментар
22.08.2025 14:10 Відповісти
Під час війни добробут росте як на дріжжах і пох мороз
показати весь коментар
22.08.2025 14:10 Відповісти
Натискати кнопку це найприбутковіший бізнес в Україні
показати весь коментар
22.08.2025 14:11 Відповісти
Тут даже проще, даже если прийдут буряты, то эти господа достанут нужный флаг из шкафа (главное не перепутать флаг). Можно на ТОТ посмотртеть сколько там местных депутатов в один момент просто достало нужный флаг из под кровати. Спермоусовы, пушилины и тп этож все бывшие депутаты Украины
показати весь коментар
22.08.2025 14:19 Відповісти
Так, сам не бачив, але мені розповідали, що резиденцію Рінат Лєонідича ніхто навіть не чіпав в 2014-му, і справа не в прапорі була, бо там, кажуть, охорона була озброєна ледь не краще, ніж вся армія так званої "днр"
показати весь коментар
22.08.2025 14:25 Відповісти
🥳
🥳
22.08.2025 14:24
22.08.2025 14:24 Відповісти
У владі виключно такі. Їм вже на всіх насрать.

показати весь коментар
22.08.2025 14:20 Відповісти
22.08.2025 15:07
22.08.2025 15:09
22.08.2025 15:10
22.08.2025 15:11
Епоха бідності закінчилася.Знову"Слуга"-бідолага так працював,так працював.
показати весь коментар
22.08.2025 14:24 Відповісти
Все ж по понятіям, по нашому
показати весь коментар
22.08.2025 14:26 Відповісти
Немає жодного слуги не злочинця. Всі вони давно накрали мільйони мільярди доларів.
Українці офанарєють коли побачать борги держави
показати весь коментар
22.08.2025 14:30 Відповісти
22.08.2025 14:39 Відповісти
Я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Україна, як хворий, ставала слабшою та слабшою, що провокувало рашистів на агресію. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі хлопці пішли перші, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато з західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я російською, як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, хоч стріляти не будуть і тцк не буде. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війні, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через пару тижнів від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Відповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Чи можемо ми ще воювати проти рашки. Можемо! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але НЕмА СПРАВЕДЛИВОСТІ і і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні, бо, на жаль, залишаємось хохлами, які у помираючої країни крадуть ліки та ковдру. Соромно та сумно від цього
22.08.2025 14:41
У чому сенс цих відосиків. Пара тисяч свідомих громадян повоняют з диванів пару днів і все. Про полковника поліції "слабий скот на убой" вже всі забули.
22.08.2025 14:45 Відповісти
и наверное как атрибут багатства жена имеет губы пельмени
22.08.2025 14:52 Відповісти
Кузнецов, Петров, та Сидоров - споконвічно Українська правяча національна еліта!
22.08.2025 15:03 Відповісти
Я не зрозумів, шо за кіпіш? бубочка в 2019 році кукурікав з кожного утюга, шо всім дасть кінець. І з цим кінцем шайка ЗЕбанутого кодла заживе припіваючи. Так воно сталося, бубочкин кінець його єпохи клоунської ніщети завершився. Давноооооо. Так що даремні потуги призвати шута до справедливостію Шут своїх не здає.
22.08.2025 15:58 Відповісти
та це ж потенційний "єдинорос" навіть харя та ж з бородкою аля пушилін. воно вже приготувалось перескочити з ради в думу, як і більшість слуг.
22.08.2025 16:04 Відповісти
Он воно як....слуги хепірда ******** так себе чухають в цьому ******* шапітолії.....
22.08.2025 16:12 Відповісти
А чому туди ракети не прилітають а чому тільки по бастрюкам
22.08.2025 16:22 Відповісти
Всі 'слуги' однакові, як не корупціонери, так прямі злодії і моральні покручі. Прибарахляються.
22.08.2025 16:24 Відповісти
Война ведь где скрыватся
22.08.2025 16:32 Відповісти
Чергова «злидня», яка стала з 2019 року, баригою на крові Українців!!
Але це винні московіти ******, які йому дали змогу, безкарно гадити, на грошах для захисту України!?!?!
Стефанчуки+зеленський, з усією чередою структур, що боряться з такою нечистю в Україні, дуже зайняті????!!!
Крипту, варять собі!??!
22.08.2025 16:34 Відповісти
 
 