Сім’я "слуги народу" Кузнєцова облаштувала будинок у Києві щонайменше за $400 тис., - ЗМІ. ВIДЕО

Родина нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, має у власності елітний будинок в столиці.

Про це йдеться в матеріалі Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

"Народний депутат Олексій Кузнєцов з 2019 року отримав від держави 1,3 мільйона гривень на оренду житла у Києві, оскільки сам переїхав до столиці з Луганщини. Тим часом його дружина Аліна Кузнєцова, яка отримує державні виплати як внутрішньо переміщена особа, придбала земельну ділянку у Києві з "коробкою" будинку, яку останні чотири роки ремонтували та оздоблювали.

Вартість маєтку станом на зараз експерт оцінив у понад $400 тис. Цей будинок наразі не введений у експлуатацію, тому точних характеристик, як і власника, він не має. За словами голови кооперативу, де знаходиться згадане майно, на обʼєкт регулярно приїжджає дружина нардепа, а незабаром сім’я Кузнєцових збирається заселитися у будинок", - розповіли журналісти.

У матеріалі зазначається, що в квітні 2021 року дружина нардепа Аліна Кузнєцова стала власницею земельної ділянки вартістю майже 2,8 мільйона гривень у Києві. Це майно, як і недобудований садовий будинок невідомого метражу та вартості, посадовець відобразив у своїй декларації.







Водночас паралельно парламентар з Луганщини багато років отримував від держави компенсацію на оренду житла у Києві. За даними "Суспільного", протягом останніх 5 років він отримав на це 1,3 млн грн.

"Слідство.Інфо" знайшло місце, де Кузнєцов орендує квартиру, - це елітні будинки на Оболонській набережній. Власниця квартири повідомила, що здає квартиру на 100 квадратних метрів за 20 тисяч гривень на місяць і за останні десять років не піднімає ціну.

"Я їх пожалкувала, тому що вони приїхали з Луганська. Тоді вони не були депутати, у них двоє маленьких дітей було. Їх просто, знаєте, шкода, у них був будинок, вони мені розказали, у Сіверськодонецьку. Вони все втратили, приїхали, були звичайні люди", - сказала Віта Саницька, власниця квартири.

У "садовому" будинку, що знаходиться на ділянці Аліни Кузнєцової, останніми роками роблять ремонт. Журналісти поїхали роздивитися майно нардепа та поспілкуватися з сусідами. З їхніх слів, облаштування маєтку відбувається здебільшого всередині.

"Ймовірно, ця земельна ділянка була придбана за позичені гроші, адже за декілька днів до купівлі дружина нардепа позичила 3,2 мільйона гривень у такої собі Марії Кобець. В останній декларації Кузнєцова бачимо, що за ці роки його дружина повернула лише 500 тисяч гривень з позичених понад трьох мільйонів", - йдеться в матеріалі.

Попередні власники розповіли, що земельну ділянку продали уже з "коробкою" будинку, але без жодного ремонту. На уточнююче запитання журналістки про площу будинку чоловік відповів: "Не менше 350, мабуть, не менше".

Архітектор оцінив вартість зведення та оздоблення будинку в щонайменше $400 тис. На сайтах оголошень з продажу нерухомості будинки схожого метражу у цьому ж кооперативі коштують від 350 до 650 тисяч доларів США.

Журналісти зазначили, що незрозуміло звідки подружжя Кузнєцових взяло кілька сотень тисяч доларів на оздоблення будинку. У 2019 році нардеп задекларував $100,000, а в 2024 році $30,000.

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

