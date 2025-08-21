УКР
Новини
3 068 26

Безугла, Арахамія та інші: ЦПК опублікував список нардепів, які голосували за обмеження доступу до реєстрів нерухомості

Депутати, які голосували за обмеження доступу до реєстрів нерухомості

Центр протидії корупції опублікував список нардепів, які голосували за обмеження доступу до реєстрів нерухомості, щоб приховати корупційні статки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦПК.

"Це фігуранти журналістських розслідувань, про статки яких навряд чи реально було дізнатись без реєстрів нерухомості. Тому ухвалений закон виглядає, як помста журналістам від депутатів", - зазначають в ЦПК.

Ось далеко не повний список тих, хто голосували за законопроєкт №11533:

  • Геннадій Касай (Cлуга Народу), родина якого, як виявили Схеми: накупила квартир у Дубаї на понад 1 млн доларів.
  • Андрій Клочко (Слуга Народу), родичі якого, за даними BIHUS.Info, скупили майна на понад 20 млн грн, а 70-річна мама придбала новеньку Теслу.
  • Роман Іванісов (колишній "слуга"): BIHUS.Info писали про квартири у елітному ЖК та дорогі авто, а також про 12 млн грн від матері, яка зареєструвала російський ФОП.
  • Павло Халімон (Слуга Народу): журналісти Українська правда з'ясували, що його співмешканка придбала маєток на Печерську за 10 млн грн;
  • Богдан Торохтій (колишній "слуга"): про його численні дорогі придбання та приховані поїздки за кордон вже після 2022 року писали BIHUS.Info;
  • Володимир Ватрас, Ігор Негулевський та Олег Марусяк (всі - "слуги"), родичі яких, за даними BIHUS.Info, після отримання ними мандатів депутата, почали активно заробляти на бюджетних тендерах;

Читайте: 5 років тому Зеленський призначив Татарова в ОП, - ЦПК

  • Роман Каптєлов (СН), дружина якого осіла в москві, має там нерухомість і відкрито співпрацює з ворожими структурами, про що повідомляли Схеми;
  • Павло Павліш (CН), який живе в будинку під Києвом вартістю під 300 тисяч доларів, "збудований батьками" в рекордні строки, повідомляли BIHUS.Info;
  • Сергій Мандзій (СН), який їздить на Toyota Land Cruiser Prado вартістю під 60 тисяч доларів, що зареєстрована на фірму нардепа, зазначали BIHUS.Info;
  • Антон Яценко, який, ще до повномасштабки записав на тестя нерухомості на 10 млн доларів, а зараз, за даними Схеми: їздить на Мерседесі, записаному на сестру;
  • Лариса Білозір (Довіра), яка їздить на Теслі, записаній на брата, про що повідомляли Схеми;
  • Суто Мамоян (ексОПЗЖ), який, за даними BIHUS.Info та Схеми:, регулярно записує на родичів численне майно ще й занижує його вартість;
  • Володимир Крейденко (СН) має квартиру в центрі Києва за $200 тисяч завдяки продажу будинку і успішному бізнесу на мелітопольський черешні;

Читайте також: Будинки людей Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників Януковича, - ЦПК. ФОТО

  • Сергій Литвиненко (СН), який їздить на Ленд Крузері помічника: той каже, що авто вдалось купити, скидаючись всією родиною та завдяки тому, що "займався бджолами";
  • Іван Крулько (Батьківщина), у родичів якого, як з’ясували BIHUS.Info, виросла ціла готельно-ресторанна мережа закладів;
  • Ігор Молоток (За Майбутнє), 90-річна мати якого володіє фірмою, яка з націнкою продавала фортифікаційні матеріали, про що повідомили BIHUS.Info;
  • Юрій Шаповалов (За Майбутнє), сестра якого фігурувала у матеріалах Кременчуцький Телеграф про забудову берега Дніпра;
  • Анатолій Урбанський (За Майбутнє), родина якого, за даними Nikcenter, придбала віллу на заході Чехії та апартаменти в Карлових Варах, але нічого з цього не задекларувала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ – розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ

"А ще відомі вам Давид Арахамія, Мар’яна Безугла, Віктор Балога, Сергій Власенко, Олександр Корнієнко, Григорій Мамка, Руслан Стефанчук, Антоніна Славицька та інші", - йдеться в повідомленні.

Повний перелік тих, хто голосували за обмеження доступу до реєстрів нерухомості, зібраний тут.

Автор: 

Балога Віктор (383) депутат (1803) корупція (4768) нерухомість (930) реєстр (867) Арахамія Давид (1111) Центр протидії корупції (287) Стефанчук Руслан (779) Безугла Мар’яна (313)
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
21.08.2025 22:01 Відповісти
+9
Не паханное поле для НАБУ.
Этот список - список тех, у которых шапка горит на голове.
показати весь коментар
21.08.2025 22:03 Відповісти
+7
Це особисте:
Як на мене, Арахнофобії варто накинути статтю за одну лише мерзенну пику.
показати весь коментар
21.08.2025 22:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
показати весь коментар
21.08.2025 22:01 Відповісти
Це особисте:
Як на мене, Арахнофобії варто накинути статтю за одну лише мерзенну пику.
показати весь коментар
21.08.2025 22:07 Відповісти
довго , тому , що більшість 73% , украінчиків, дєбілкуваті гоі , які ржуть , коли їм в очі , нахабно брешуть ,( шашличкі,………) стібуться з їх трагедії ( сіньор галадамор, термос, ********** палички …… павстанци маладци…… , просто двігают граніци вперед) Обрали самі, своїх КАТІВ , які вжє доводили , що вони кати- татаров, ермак зейло, міндіч, шефіри, абрамовічі ………
показати весь коментар
21.08.2025 22:31 Відповісти
100пудово!!
показати весь коментар
21.08.2025 22:39 Відповісти
Так довго, як "муТрому наріду" буде "акакаяразніца" і "хоть поржом". Коли балбєси вибирають "прАстого парня" керувати країною без БУДЬ ЯКОГО досвіду і бекграунду - "Поле Чудес" для подонків не скінчується, а просто змінює назву(прізвище), де та при кому чергові Буратіни будуть закопувати свої грошики(життя) на чергових виборах.
Але у казці Буратіну заставляють навчитись і спасають, а в житті - "а шо ваш ПарашенкА лучше?"
От і весь сказ.
показати весь коментар
21.08.2025 22:38 Відповісти
Безуглу ловлять?
показати весь коментар
21.08.2025 22:02 Відповісти
Безугла -, шавка -затичка , дужє дякуйте 73%, пришлепкуватих виродкам , які самі обрали зеленого путлера -сраліна , який з 5-6 менеджерами мародерє , сотнями мільярдів, кришуючи своїх , зеленогнійних подельників , сраколизів ! Вони , ще вірять , що партія " слуг урода🤢🎪" ведє їх дуркош в світле майбутнє ЕС 😂😅
показати весь коментар
21.08.2025 22:40 Відповісти
"Країна мрій" вже близенько
показати весь коментар
21.08.2025 22:02 Відповісти
Не паханное поле для НАБУ.
Этот список - список тех, у которых шапка горит на голове.
показати весь коментар
21.08.2025 22:03 Відповісти
Ага-ага НАБУ аба всьом домовились - розкривають лиш тих хто не помилився з ОПУ
показати весь коментар
21.08.2025 22:12 Відповісти
...не поділився з ОПУ
показати весь коментар
21.08.2025 22:24 Відповісти
Так тепер до реєстра не зможе ніхто добратись , запаролять і наліплять гриф - Особливо секретно!!
показати весь коментар
21.08.2025 22:03 Відповісти
ІМУНІТЕТ для КОРУПЦІОНЕРІВ. Як Банкова РЯТУЄ СВОЇХ. Нова СХЕМА з СБУ. Міндіч стане ТАЄМНИМ АГЕНТОМ?
https://www.youtube.com/watch?v=6wTVMDihLHw
показати весь коментар
21.08.2025 22:34 Відповісти
і абрахамія? та в нього ж нема абсолютно нічого!! одне гніздо на акації, вимощене висушеними несолоними шкурками. з бананів, з бананів! )
показати весь коментар
21.08.2025 22:05 Відповісти
Йому Фірташ, котрий ховається від судів у Відні , свій літак посилає для парєшать законами у ВР - наприклад списати борги і т п
Уявіть скільки він Арахамії відклав на офшори?
показати весь коментар
21.08.2025 22:15 Відповісти
та не може бути! фірташ же ще нищиший за нього! всі, хто бачив його скромну келью відлюдника в 19у бецірку відня, ніколи не повірять, що в нього літак є, та ще він й в Україну його посилає!, де повітряний простір закритий! нє, ну може там десяток ,другий, третій яхт десь і є. і то не в 19у бецірку, а десь там в пісках еміратів. яхту, другу йому не так буде жалько втратити, як літак )))
показати весь коментар
21.08.2025 22:33 Відповісти
практически большинство нардепопедиков...........................................................
показати весь коментар
21.08.2025 22:16 Відповісти
І де картонні мітинги проти цього закону? Чи це інше? Чи кинули кісточку у вигляді дозволу виїзду за кордон до 22-ох років?
показати весь коментар
21.08.2025 22:17 Відповісти
арахамія і стефанчук - суки,які очолюють не народне утворення "Уродливі слуги".Гнати їх зі стін парламента.
показати весь коментар
21.08.2025 22:17 Відповісти
Ви пробували відігнати свиню від корита? Вона ще і вкусити може.
показати весь коментар
21.08.2025 22:19 Відповісти
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
показати весь коментар
21.08.2025 22:22 Відповісти
Хайл міндіч!! 🏳️‍🌈💩🐸🐍!!!
"країна мрій" виявилася латифундією, де права у господарів а усі інші "должни пожизні"..
показати весь коментар
21.08.2025 22:32 Відповісти
Какістократія - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.
показати весь коментар
21.08.2025 22:40 Відповісти
Продуктивний сьогодні день вийшов у Зєшобли: віджали 8млрд в Києві на унітази, обмежили доступ до інформації про своє мародерство.
показати весь коментар
21.08.2025 22:54 Відповісти
Так вибори ж неначасі. Бо ще не все вкрадено і продано
показати весь коментар
21.08.2025 23:20 Відповісти
Шлях поки що один - знову на вулицю з протестами. Бо якщо всю інформацію закриють, будуть красти в рази більше, бо почуватимуть повну безкарність
показати весь коментар
21.08.2025 23:33 Відповісти
 
 