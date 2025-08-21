Безугла, Арахамія та інші: ЦПК опублікував список нардепів, які голосували за обмеження доступу до реєстрів нерухомості

Центр протидії корупції опублікував список нардепів, які голосували за обмеження доступу до реєстрів нерухомості, щоб приховати корупційні статки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦПК.

"Це фігуранти журналістських розслідувань, про статки яких навряд чи реально було дізнатись без реєстрів нерухомості. Тому ухвалений закон виглядає, як помста журналістам від депутатів", - зазначають в ЦПК.

Ось далеко не повний список тих, хто голосували за законопроєкт №11533:

Геннадій Касай (Cлуга Народу), родина якого, як виявили Схеми: накупила квартир у Дубаї на понад 1 млн доларів.

(Cлуга Народу), родина якого, як виявили Схеми: накупила квартир у Дубаї на понад 1 млн доларів. Андрій Клочко (Слуга Народу), родичі якого, за даними BIHUS.Info, скупили майна на понад 20 млн грн, а 70-річна мама придбала новеньку Теслу.

(Слуга Народу), родичі якого, за даними BIHUS.Info, скупили майна на понад 20 млн грн, а 70-річна мама придбала новеньку Теслу. Роман Іванісов (колишній "слуга"): BIHUS.Info писали про квартири у елітному ЖК та дорогі авто, а також про 12 млн грн від матері, яка зареєструвала російський ФОП.

(колишній "слуга"): BIHUS.Info писали про квартири у елітному ЖК та дорогі авто, а також про 12 млн грн від матері, яка зареєструвала російський ФОП. Павло Халімон (Слуга Народу): журналісти Українська правда з'ясували, що його співмешканка придбала маєток на Печерську за 10 млн грн;

(Слуга Народу): журналісти Українська правда з'ясували, що його співмешканка придбала маєток на Печерську за 10 млн грн; Богдан Торохтій (колишній "слуга"): про його численні дорогі придбання та приховані поїздки за кордон вже після 2022 року писали BIHUS.Info;

(колишній "слуга"): про його численні дорогі придбання та приховані поїздки за кордон вже після 2022 року писали BIHUS.Info; Володимир Ватрас, Ігор Негулевський та Олег Марусяк (всі - "слуги"), родичі яких, за даними BIHUS.Info, після отримання ними мандатів депутата, почали активно заробляти на бюджетних тендерах;

Читайте: 5 років тому Зеленський призначив Татарова в ОП, - ЦПК

Роман Каптєлов (СН), дружина якого осіла в москві, має там нерухомість і відкрито співпрацює з ворожими структурами, про що повідомляли Схеми;

(СН), дружина якого осіла в москві, має там нерухомість і відкрито співпрацює з ворожими структурами, про що повідомляли Схеми; Павло Павліш (CН), який живе в будинку під Києвом вартістю під 300 тисяч доларів, "збудований батьками" в рекордні строки, повідомляли BIHUS.Info;

(CН), який живе в будинку під Києвом вартістю під 300 тисяч доларів, "збудований батьками" в рекордні строки, повідомляли BIHUS.Info; Сергій Мандзій (СН), який їздить на Toyota Land Cruiser Prado вартістю під 60 тисяч доларів, що зареєстрована на фірму нардепа, зазначали BIHUS.Info;

(СН), який їздить на Toyota Land Cruiser Prado вартістю під 60 тисяч доларів, що зареєстрована на фірму нардепа, зазначали BIHUS.Info; Антон Яценко , який, ще до повномасштабки записав на тестя нерухомості на 10 млн доларів, а зараз, за даними Схеми: їздить на Мерседесі, записаному на сестру;

, який, ще до повномасштабки записав на тестя нерухомості на 10 млн доларів, а зараз, за даними Схеми: їздить на Мерседесі, записаному на сестру; Лариса Білозір (Довіра), яка їздить на Теслі, записаній на брата, про що повідомляли Схеми;

(Довіра), яка їздить на Теслі, записаній на брата, про що повідомляли Схеми; Суто Мамоян (ексОПЗЖ), який, за даними BIHUS.Info та Схеми:, регулярно записує на родичів численне майно ще й занижує його вартість;

(ексОПЗЖ), який, за даними BIHUS.Info та Схеми:, регулярно записує на родичів численне майно ще й занижує його вартість; Володимир Крейденко (СН) має квартиру в центрі Києва за $200 тисяч завдяки продажу будинку і успішному бізнесу на мелітопольський черешні;

Читайте також: Будинки людей Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників Януковича, - ЦПК. ФОТО

Сергій Литвиненко (СН), який їздить на Ленд Крузері помічника: той каже, що авто вдалось купити, скидаючись всією родиною та завдяки тому, що "займався бджолами";

(СН), який їздить на Ленд Крузері помічника: той каже, що авто вдалось купити, скидаючись всією родиною та завдяки тому, що "займався бджолами"; Іван Крулько (Батьківщина), у родичів якого, як з’ясували BIHUS.Info, виросла ціла готельно-ресторанна мережа закладів;

(Батьківщина), у родичів якого, як з’ясували BIHUS.Info, виросла ціла готельно-ресторанна мережа закладів; Ігор Молоток (За Майбутнє), 90-річна мати якого володіє фірмою, яка з націнкою продавала фортифікаційні матеріали, про що повідомили BIHUS.Info;

(За Майбутнє), 90-річна мати якого володіє фірмою, яка з націнкою продавала фортифікаційні матеріали, про що повідомили BIHUS.Info; Юрій Шаповалов (За Майбутнє), сестра якого фігурувала у матеріалах Кременчуцький Телеграф про забудову берега Дніпра;

(За Майбутнє), сестра якого фігурувала у матеріалах Кременчуцький Телеграф про забудову берега Дніпра; Анатолій Урбанський (За Майбутнє), родина якого, за даними Nikcenter, придбала віллу на заході Чехії та апартаменти в Карлових Варах, але нічого з цього не задекларувала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ – розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ

"А ще відомі вам Давид Арахамія, Мар’яна Безугла, Віктор Балога, Сергій Власенко, Олександр Корнієнко, Григорій Мамка, Руслан Стефанчук, Антоніна Славицька та інші", - йдеться в повідомленні.

Повний перелік тих, хто голосували за обмеження доступу до реєстрів нерухомості, зібраний тут.