Безуглая, Арахамия и другие: ЦПК опубликовал список нардепов, проголосовавших за ограничение доступа к реестрам недвижимости
Центр противодействия коррупции опубликовал список нардепов, которые голосовали за ограничение доступа к реестрам недвижимости, чтобы скрыть коррупционные доходы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦПК.
"Это фигуранты журналистских расследований, о состоянии которых вряд ли реально было узнать без реестров недвижимости. Поэтому принятый закон выглядит, как месть журналистам от депутатов", - отмечают в ЦПК.
Вот далеко не полный список тех, кто голосовали за законопроект №11533:
- Геннадий Касай ("Слуга Народа"), семья которого, как обнаружили Схемы: накупила квартир в Дубае более чем на 1 млн долларов.
- Андрей Клочко ("Слуга Народа"), родственники которого, по данным BIHUS.Info, скупили имущества более чем на 20 млн грн, а 70-летняя мама приобрела новенькую "Теслу".
- Роман Иванисов (бывший "слуга"): BIHUS.Info писали о квартирах в элитном ЖК и дорогих авто, а также о 12 млн грн от матери, которая зарегистрировала российский ФЛП.
- Павел Халимон ("Слуга Народа"): журналисты "Украинской правды" выяснили, что его сожительница приобрела имение на Печерске за 10 млн грн;
- Богдан Торохтий (бывший "слуга"): о его многочисленных дорогих приобретениях и скрытых поездках за границу уже после 2022 года писали BIHUS.Info;
- Владимир Ватрас, Игорь Негулевский и Олег Марусяк (все - "слуги"), родственники которых, по данным BIHUS.Info, после получения ими мандатов депутата, начали активно зарабатывать на бюджетных тендерах;
- Роман Каптелов (СН), жена которого осела в Москве, имеет там недвижимость и открыто сотрудничает с враждебными структурами, о чем сообщали "Схемы";
- Павел Павлиш (СН), который живет в доме под Киевом стоимостью под 300 тысяч долларов, "построенный родителями" в рекордные сроки, сообщали BIHUS.Info;
- Сергей Мандзий (СН), который ездит на Toyota Land Cruiser Prado стоимостью под 60 тысяч долларов, зарегистрированной на фирму нардепа, отмечали BIHUS.Info;
- Антон Яценко, который, еще до полномасштабки записал на тестя недвижимости на 10 млн долларов, а сейчас, по данным "Схем": ездит на "Мерседесе", записанном на сестру;
- Лариса Билозир ("Довира"), которая ездит на "Тесле", записанной на брата, о чем сообщали "Схемы";
- Суто Мамоян (экс-ОПЗЖ), который, по данным BIHUS.Info и "Схем":, регулярно записывает на родственников многочисленное имущество еще и занижает его стоимость;
- Владимир Крейденко (СН) имеет квартиру в центре Киева за $200 тысяч благодаря продаже дома и успешному бизнесу на мелитопольской черешне;
- Сергей Литвиненко (СН), который ездит на "Ленд Крузере" помощника: тот говорит, что авто удалось купить, сбрасываясь всей семьей и благодаря тому, что "занимался пчелами";
- Иван Крулько ("Батькивщина"), у родственников которого, как выяснили BIHUS.Info, выросла целая гостинично-ресторанная сеть заведений;
- Игорь Молоток ("За Майбутнє"), 90-летняя мать которого владеет фирмой, которая с наценкой продавала фортификационные материалы, о чем сообщили BIHUS.Info;
- Юрий Шаповалов ("За Майбутнє"), сестра которого фигурировала в материалах издания "Кременчугский Телеграф" о застройке берега Днепра;
- Анатолий Урбанский ("За Майбутнє"), семья которого, по данным Nikcenter, приобрела виллу на западе Чехии и апартаменты в Карловых Варах, но ничего из этого не задекларировала.
"А еще известные вам Давид Арахамия, Марьяна Безуглая, Виктор Балога, Сергей Власенко, Александр Корниенко, Григорий Мамка, Руслан Стефанчук, Антонина Славицкая и другие", - говорится в сообщении.
Полный перечень тех, кто голосовали за ограничение доступа к реестрам недвижимости, собран здесь.
Як на мене, Арахнофобії варто накинути статтю за одну лише мерзенну пику.
Але у казці Буратіну заставляють навчитись і спасають, а в житті - "а шо ваш ПарашенкА лучше?"
От і весь сказ.
Этот список - список тех, у которых шапка горит на голове.
https://www.youtube.com/watch?v=6wTVMDihLHw
Уявіть скільки він Арахамії відклав на офшори?
"країна мрій" виявилася латифундією, де права у господарів а усі інші "должни пожизні"..