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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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5 лет назад Зеленский назначил Татарова в ОП, - ЦПК

5 лет назад Олега Татарова назначили в Офис Президента

5 августа 2020 года, пять лет назад, президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще год назад мы бы возмущались, что Зеленский до сих пор держит Татарова на должности. Сейчас, когда власть понемногу сползает к авторитаризму, какая разница, кто сидит в Офисе Зеленского. И неважно за что президент так ценит Татарова - за "убитых чеченцев", за продвижение нужных законов типа уничтожения НАБУ и САП или срыв конкурсов на ключевые должности", - отметили там.

В ЦПК отметили, что Ермак или Татаров - это воплощение воли Зеленского.

Читайте: Дома людей Зеленского мало чем отличаются от домов соратников Януковича, - ЦПК. ФОТО

5 лет назад Олега Татарова назначили в Офис Президента

Автор: 

назначение (2197) Центр противодействия коррупции (267) Офис Президента (1817) Татаров Олег (370)


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Топ комментарии
+19
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06.08.2025 09:30 Ответить
+8
Скоро це національним святом стане.
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06.08.2025 09:31 Ответить
+6
********, татаров це ж ригіАнал, виходить шо ви голосували за ригіАналів. Так чи ні?
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06.08.2025 09:33 Ответить
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06.08.2025 09:30 Ответить
Якби він старався, ти навіть не уявляєш де б ти був. І ким...
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06.08.2025 10:01 Ответить
А зеленський, це втілення волі шабуніна & co73
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06.08.2025 09:31 Ответить
Скоро це національним святом стане.
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06.08.2025 09:31 Ответить
КНДР все ближче !
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06.08.2025 09:41 Ответить
Дивлячись на нинішню Україну, Пупс вже лікті гризе від заздрощів...
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06.08.2025 09:55 Ответить
Славімо їх.
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06.08.2025 09:58 Ответить
Неправильно ты, дядя Володя, бутерброд ешь. Его надо чёрной икрой намазывать - так он вкуснее будет...
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06.08.2025 09:32 Ответить
ЗЄ та його оточення чорною ікрою золоті унітази мажуть.
Так престижніше.
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06.08.2025 09:34 Ответить
********, татаров це ж ригіАнал, виходить шо ви голосували за ригіАналів. Так чи ні?
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06.08.2025 09:33 Ответить
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06.08.2025 09:33 Ответить
яка огидна харя🤢
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06.08.2025 09:33 Ответить
Антимайдан при владі
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06.08.2025 09:35 Ответить
Адвокат портнова - это вам не клоун квартала,это авторитет и влияние;майданьщики обосрались,регионалы взяли реванш и сдают Украину путину.
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06.08.2025 09:37 Ответить
Татаров мілий мій татаров. А ну ка в тюрягу, а ну дакажи. 🤣
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06.08.2025 09:38 Ответить
о! а я як раз думав шоб таке сьогодня відсвяткувати.
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06.08.2025 09:39 Ответить
Спаса
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06.08.2025 09:49 Ответить
дякую за підказку. Це значно кращій привід, хоч я і ні разу не віруючий.
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06.08.2025 09:59 Ответить
Зелена мерзота...
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06.08.2025 09:43 Ответить
стстема
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06.08.2025 09:43 Ответить
Ішак - повний нуль у всьому. Тому сподівється на когось та від них і залежить. Обкурене чмо і досі не втямить, що вся відповідальність в першу чергу на ньому.
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06.08.2025 09:47 Ответить
Все одно людей вже з могил не вернеш. Здоров'я не додаш.
Та й відновлювати країну за які кошти???
Яка там може бути відповідальність? Га гілляку вищіх міндічів цього безбожного режиму - бо судити їх марна справа, не перевихуєш...
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06.08.2025 09:52 Ответить
У ЦПК наголосили, що Єрмак чи Татаров - це втілення волі Зеленського. Ні ."зезедент.єрмак.татаров і цілий список зрадників у ВЗРаді України.спецоперація і воля куйла,Все це разом антиукраїнська суть.котра виконує завдання рашистського кровопивці української крові
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06.08.2025 09:54 Ответить
Ціла гілка скиглящих і пересмішників з Шабуніна. Але ЖОДЕН не вимагає вибори. Гидко читати, тьху
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06.08.2025 09:55 Ответить
Нема з чого вибирати. Єдиний варіант який має вже налагоджену організовану структуру, з людьми, з досвідом знаходиться під санкціями і *** зе йому дасть можливість вибиратись. А чергові новіє ліца, то це вже було.
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06.08.2025 10:06 Ответить
Залужний у другому турі переможе вдвічі будь кого.
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06.08.2025 10:10 Ответить
Щоб перемогти потрібно балатуватись.
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06.08.2025 10:12 Ответить
ГЕРОЮ ТАТАРОВУ
Київ готується до сну,
Все місто темінь охопила.
Життя тече попри війну…
А «ОПа» місто боронила.

Чеченці лізуть зо всіх дір,
І нічка їм допомагає.
Татаров має добрий зір,
Герой із «ОПи» час не гає.

В руках у нього два ножі,
Обличчя вимазане в чорне.
Чеченці всі йому чужі,
Він ріже їх, як трактор горне.

Бездіють СБУ та ГУР,
Військові ворога проспали.
Ловити їм качок та кур,
Злякавшись, з Києва пропали.

Один Татаров Київ спас,
Простенький менеджер із ОПи.
Зарізав всіх чеченців враз,
Від Банкової за два кроки.

То ж запитання є Кличку:
«Де пам'ятник у Києві Герою?
Від нашого народу воячку,
Що за киян стояв горою!»

27.08.2024
Анатолій Березенський
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06.08.2025 09:57 Ответить
1) "Татаров на 100% моя людина" (с)
2) "Я вам ничего не должен" (с)
3) "Я президент цієї країни... Я ж не лох якийсь" (с)
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06.08.2025 09:58 Ответить
"Я ж не лох якийсь" (с)

І мені 42 роки...
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06.08.2025 10:10 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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06.08.2025 10:04 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_
%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_
%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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06.08.2025 10:05 Ответить
 
 