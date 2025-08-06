5 лет назад Зеленский назначил Татарова в ОП, - ЦПК
5 августа 2020 года, пять лет назад, президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще год назад мы бы возмущались, что Зеленский до сих пор держит Татарова на должности. Сейчас, когда власть понемногу сползает к авторитаризму, какая разница, кто сидит в Офисе Зеленского. И неважно за что президент так ценит Татарова - за "убитых чеченцев", за продвижение нужных законов типа уничтожения НАБУ и САП или срыв конкурсов на ключевые должности", - отметили там.
В ЦПК отметили, что Ермак или Татаров - это воплощение воли Зеленского.
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Так престижніше.
Та й відновлювати країну за які кошти???
Яка там може бути відповідальність? Га гілляку вищіх міндічів цього безбожного режиму - бо судити їх марна справа, не перевихуєш...
Київ готується до сну,
Все місто темінь охопила.
Життя тече попри війну…
А «ОПа» місто боронила.
Чеченці лізуть зо всіх дір,
І нічка їм допомагає.
Татаров має добрий зір,
Герой із «ОПи» час не гає.
В руках у нього два ножі,
Обличчя вимазане в чорне.
Чеченці всі йому чужі,
Він ріже їх, як трактор горне.
Бездіють СБУ та ГУР,
Військові ворога проспали.
Ловити їм качок та кур,
Злякавшись, з Києва пропали.
Один Татаров Київ спас,
Простенький менеджер із ОПи.
Зарізав всіх чеченців враз,
Від Банкової за два кроки.
То ж запитання є Кличку:
«Де пам'ятник у Києві Герою?
Від нашого народу воячку,
Що за киян стояв горою!»
27.08.2024
Анатолій Березенський
2) "Я вам ничего не должен" (с)
3) "Я президент цієї країни... Я ж не лох якийсь" (с)
І мені 42 роки...
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