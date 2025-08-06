5 лет назад Зеленский назначил Татарова в ОП, - ЦПК

5 августа 2020 года, пять лет назад, президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще год назад мы бы возмущались, что Зеленский до сих пор держит Татарова на должности. Сейчас, когда власть понемногу сползает к авторитаризму, какая разница, кто сидит в Офисе Зеленского. И неважно за что президент так ценит Татарова - за "убитых чеченцев", за продвижение нужных законов типа уничтожения НАБУ и САП или срыв конкурсов на ключевые должности", - отметили там.

В ЦПК отметили, что Ермак или Татаров - это воплощение воли Зеленского.

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