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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
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5 років тому Зеленський призначив Татарова в ОП, - ЦПК

5 років тому Олега Татарова призначили в Офіс Президента

5 серпня 2020 року, п'ять років тому, президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще рік тому ми б обурювались, що Зеленський досі тримає Татарова на посаді. Зараз, коли влада потрохи сповзає до авторитаризму, яка різниця хто сидить в Офісі Зеленського. І байдуже за що президент так цінує Татарова - за "вбитих чеченців", за просування потрібних законів типу знищення НАБУ і САП чи зрив конкурсів на ключові посади", - зазначили там.

У ЦПК наголосили, що Єрмак чи Татаров - це втілення волі Зеленського.

Читайте: Будинки людей Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників Януковича, - ЦПК. ФОТО

5 років тому Олега Татарова призначили в Офіс Президента

Автор: 

призначення (2330) Центр протидії корупції (285) Офіс Президента (2049) Татаров Олег (430)


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Топ коментарі
+28
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06.08.2025 09:30 Відповісти
+12
********, татаров це ж ригіАнал, виходить шо ви голосували за ригіАналів. Так чи ні?
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06.08.2025 09:33 Відповісти
+11
Скоро це національним святом стане.
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06.08.2025 09:31 Відповісти
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06.08.2025 09:30 Відповісти
Якби він старався, ти навіть не уявляєш де б ти був. І ким...
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06.08.2025 10:01 Відповісти
А зеленський, це втілення волі шабуніна & co73
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06.08.2025 09:31 Відповісти
Ну бо якшо не порошенко то зеленський. Або навпаки. Ну бо якшо ти проти Зе, то ти за пап. Так? 🤣
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06.08.2025 10:58 Відповісти
Скоро це національним святом стане.
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06.08.2025 09:31 Відповісти
КНДР все ближче !
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06.08.2025 09:41 Відповісти
Славімо їх.
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06.08.2025 09:58 Відповісти
Ось лише питання: а для якої національності це стане святом?
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06.08.2025 10:30 Відповісти
Неправильно ты, дядя Володя, бутерброд ешь. Его надо чёрной икрой намазывать - так он вкуснее будет...
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06.08.2025 09:32 Відповісти
ЗЄ та його оточення чорною ікрою золоті унітази мажуть.
Так престижніше.
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06.08.2025 09:34 Відповісти
********, татаров це ж ригіАнал, виходить шо ви голосували за ригіАналів. Так чи ні?
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06.08.2025 09:33 Відповісти
Ща мав би бути комент про те, шо Порошенко був засновником Партіі Регіонів, ну бо інших людей чи думок у цьому світі для них не існує
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06.08.2025 10:57 Відповісти
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06.08.2025 09:33 Відповісти
яка огидна харя🤢
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06.08.2025 09:33 Відповісти
Антимайдан при владі
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06.08.2025 09:35 Відповісти
Адвокат портнова - это вам не клоун квартала,это авторитет и влияние;майданьщики обосрались,регионалы взяли реванш и сдают Украину путину.
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06.08.2025 09:37 Відповісти
Татаров мілий мій татаров. А ну ка в тюрягу, а ну дакажи. 🤣
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06.08.2025 09:38 Відповісти
о! а я як раз думав шоб таке сьогодня відсвяткувати.
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06.08.2025 09:39 Відповісти
Спаса
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06.08.2025 09:49 Відповісти
дякую за підказку. Це значно кращій привід, хоч я і ні разу не віруючий.
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06.08.2025 09:59 Відповісти
Зелена мерзота...
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06.08.2025 09:43 Відповісти
стстема
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06.08.2025 09:43 Відповісти
Ішак - повний нуль у всьому. Тому сподівється на когось та від них і залежить. Обкурене чмо і досі не втямить, що вся відповідальність в першу чергу на ньому.
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06.08.2025 09:47 Відповісти
Все одно людей вже з могил не вернеш. Здоров'я не додаш.
Та й відновлювати країну за які кошти???
Яка там може бути відповідальність? Га гілляку вищіх міндічів цього безбожного режиму - бо судити їх марна справа, не перевихуєш...
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06.08.2025 09:52 Відповісти
У ЦПК наголосили, що Єрмак чи Татаров - це втілення волі Зеленського. Ні ."зезедент.єрмак.татаров і цілий список зрадників у ВЗРаді України.спецоперація і воля куйла,Все це разом антиукраїнська суть.котра виконує завдання рашистського кровопивці української крові
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06.08.2025 09:54 Відповісти
Ціла гілка скиглящих і пересмішників з Шабуніна. Але ЖОДЕН не вимагає вибори. Гидко читати, тьху
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06.08.2025 09:55 Відповісти
Нема з чого вибирати. Єдиний варіант який має вже налагоджену організовану структуру, з людьми, з досвідом знаходиться під санкціями і *** зе йому дасть можливість вибиратись. А чергові новіє ліца, то це вже було.
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06.08.2025 10:06 Відповісти
Залужний у другому турі переможе вдвічі будь кого.
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06.08.2025 10:10 Відповісти
Щоб перемогти потрібно балатуватись.
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06.08.2025 10:12 Відповісти
Щоб балотуватись, потрібно призначити дату виборів. А, щоб ЦВК призначило дату, треба указ янелоха. А, щоб був цей указ на янелоха має тиснути громадянське суспільство. А наше ГС вміє тільки скиглити і сподіватись на військових.
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06.08.2025 10:21 Відповісти
А Залужному достатньо прочитати Конституцію щоб зрозуміти що він права балатуватись не має так як останні 10 років не проживає на території України. І не треба для цього ні указів ні ЦВК.
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06.08.2025 10:25 Відповісти
Помиляєтесь. Він посол України, у відрядженні. Права балотуватись на Президента він не втратив. У цьому зелені прорахувалися
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06.08.2025 10:40 Відповісти
Там ключове слово "у відрядженні". Не в посольстві справа
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06.08.2025 11:20 Відповісти
Був би пан обізнаний у виборчому законодавстві, то він би знав, що предствництво України за кордоном вважається українською теріторією і посол має повне право балотуватись.
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06.08.2025 10:41 Відповісти
Представництво будь якої країни є теріторією цієї країни. Це міжнародне законодавство.
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06.08.2025 10:57 Відповісти
Тобто Татаров - не людина Януковича. І Зеленський не казав такого «це моя людина»?
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06.08.2025 10:55 Відповісти
ГЕРОЮ ТАТАРОВУ
Київ готується до сну,
Все місто темінь охопила.
Життя тече попри війну…
А «ОПа» місто боронила.

Чеченці лізуть зо всіх дір,
І нічка їм допомагає.
Татаров має добрий зір,
Герой із «ОПи» час не гає.

В руках у нього два ножі,
Обличчя вимазане в чорне.
Чеченці всі йому чужі,
Він ріже їх, як трактор горне.

Бездіють СБУ та ГУР,
Військові ворога проспали.
Ловити їм качок та кур,
Злякавшись, з Києва пропали.

Один Татаров Київ спас,
Простенький менеджер із ОПи.
Зарізав всіх чеченців враз,
Від Банкової за два кроки.

То ж запитання є Кличку:
«Де пам'ятник у Києві Герою?
Від нашого народу воячку,
Що за киян стояв горою!»

27.08.2024
Анатолій Березенський
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06.08.2025 09:57 Відповісти
1) "Татаров на 100% моя людина" (с)
2) "Я вам ничего не должен" (с)
3) "Я президент цієї країни... Я ж не лох якийсь" (с)
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06.08.2025 09:58 Відповісти
"Я ж не лох якийсь" (с)

І мені 42 роки...
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06.08.2025 10:10 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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06.08.2025 10:04 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_
%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_
%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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06.08.2025 10:05 Відповісти
Антимайдан взяв верх. Тому така війна, стільки жертв.
Може ще й героя отримає за чеченців яких він валив на Банковій))
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06.08.2025 10:29 Відповісти
Зелебобіки. Прокоментуєте?
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06.08.2025 10:53 Відповісти
А що вівці можуть коментувати? Здобули ж, а це головне.
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06.08.2025 11:17 Відповісти
Риг який наказував знищувавти людей те ж саме робить тільки уже с молодим ригом нелохом
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06.08.2025 10:54 Відповісти
... мент- рішало ,прислуга яника- зрадника
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06.08.2025 11:14 Відповісти
Так для цього все й робилось в 2019-му! -- аби до влади дірвалися "покращувачі" виключно свого життя.
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06.08.2025 11:16 Відповісти
 
 