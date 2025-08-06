5 років тому Зеленський призначив Татарова в ОП, - ЦПК
5 серпня 2020 року, п'ять років тому, президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента.
Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще рік тому ми б обурювались, що Зеленський досі тримає Татарова на посаді. Зараз, коли влада потрохи сповзає до авторитаризму, яка різниця хто сидить в Офісі Зеленського. І байдуже за що президент так цінує Татарова - за "вбитих чеченців", за просування потрібних законів типу знищення НАБУ і САП чи зрив конкурсів на ключові посади", - зазначили там.
У ЦПК наголосили, що Єрмак чи Татаров - це втілення волі Зеленського.
Топ коментарі
+28 Олександр Дніпро
показати весь коментар06.08.2025 09:30 Відповісти Посилання
+12 Старый зольдат
показати весь коментар06.08.2025 09:33 Відповісти Посилання
+11 Gary Grant
показати весь коментар06.08.2025 09:31 Відповісти Посилання
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Так престижніше.
Та й відновлювати країну за які кошти???
Яка там може бути відповідальність? Га гілляку вищіх міндічів цього безбожного режиму - бо судити їх марна справа, не перевихуєш...
Київ готується до сну,
Все місто темінь охопила.
Життя тече попри війну…
А «ОПа» місто боронила.
Чеченці лізуть зо всіх дір,
І нічка їм допомагає.
Татаров має добрий зір,
Герой із «ОПи» час не гає.
В руках у нього два ножі,
Обличчя вимазане в чорне.
Чеченці всі йому чужі,
Він ріже їх, як трактор горне.
Бездіють СБУ та ГУР,
Військові ворога проспали.
Ловити їм качок та кур,
Злякавшись, з Києва пропали.
Один Татаров Київ спас,
Простенький менеджер із ОПи.
Зарізав всіх чеченців враз,
Від Банкової за два кроки.
То ж запитання є Кличку:
«Де пам'ятник у Києві Герою?
Від нашого народу воячку,
Що за киян стояв горою!»
27.08.2024
Анатолій Березенський
2) "Я вам ничего не должен" (с)
3) "Я президент цієї країни... Я ж не лох якийсь" (с)
І мені 42 роки...
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Може ще й героя отримає за чеченців яких він валив на Банковій))