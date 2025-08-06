5 років тому Зеленський призначив Татарова в ОП, - ЦПК

5 серпня 2020 року, п'ять років тому, президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще рік тому ми б обурювались, що Зеленський досі тримає Татарова на посаді. Зараз, коли влада потрохи сповзає до авторитаризму, яка різниця хто сидить в Офісі Зеленського. І байдуже за що президент так цінує Татарова - за "вбитих чеченців", за просування потрібних законів типу знищення НАБУ і САП чи зрив конкурсів на ключові посади", - зазначили там.

У ЦПК наголосили, що Єрмак чи Татаров - це втілення волі Зеленського.

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