РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10479 посетителей онлайн
Новости
2 658 30

Семья "слуги народа" Кузнецова обустроила дом в Киеве как минимум за $400 тыс., - СМИ. ВИДЕО

Семья нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, имеет в собственности элитный дом в столице.

Об этом говорится в материале Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

"Народный депутат Алексей Кузнецов с 2019 года получил от государства 1,3 миллиона гривен на аренду жилья в Киеве, поскольку сам переехал в столицу с Луганщины. Между тем его жена Алина Кузнецова, которая получает государственные выплаты как внутренне перемещенное лицо, приобрела земельный участок в Киеве с "коробкой" дома, которую последние четыре года ремонтировали и украшали.

Стоимость имения по состоянию на сейчас эксперт оценил в более $400 тыс. Этот дом пока не введен в эксплуатацию, поэтому точных характеристик, как и владельца, он не имеет. По словам председателя кооператива, где находится упомянутое имущество, на объект регулярно приезжает жена нардепа, а вскоре семья Кузнецовых собирается заселиться в дом", - рассказали журналисты.

Читайте: Тесть главы ГМС за всю жизнь заработал меньше миллиона гривен, но купил дом за $120 тысяч, - СМИ

В материале отмечается, что в апреле 2021 года жена нардепа Алина Кузнецова стала владелицей земельного участка стоимостью почти 2,8 миллиона гривен в Киеве. Это имущество, как и недостроенный садовый дом неизвестного метража и стоимости, чиновник отразил в своей декларации.

Семья нардепа Кузнецова обустроила элитный дом в Киеве
Семья нардепа Кузнецова обустроила элитный дом в Киеве
Семья нардепа Кузнецова обустроила элитный дом в Киеве

В то же время параллельно парламентарий с Луганщины много лет получал от государства компенсацию на аренду жилья в Киеве. По данным "Суспільного", в течение последних 5 лет он получил на это 1,3 млн грн.

"Слідство.Інфо" нашло место, где Кузнецов арендует квартиру, - это элитные дома на Оболонской набережной. Владелица квартиры сообщила, что сдает квартиру на 100 квадратных метров за 20 тысяч гривен в месяц и за последние десять лет не поднимает цену.

Также читайте: Мама Стефанишиной купила квартиру в Киеве вчетверо дешевле, чем на рынке, - СМИ

"Я их пожалела, потому что они приехали из Луганска. Тогда они не были депутатами, у них двое маленьких детей было. Их просто, знаете, жаль, у них был дом, они мне рассказали, в Северодонецке. Они все потеряли, приехали, были обычные люди", - сказала Вита Саницкая, владелица квартиры.

В "садовом" доме, находящемся на участке Алины Кузнецовой, в последние годы делают ремонт. Журналисты поехали рассмотреть имущество нардепа и пообщаться с соседями. По их словам, обустройство имения происходит в основном внутри.

"Вероятно, этот земельный участок был приобретен за одолженные деньги, ведь за несколько дней до покупки жена нардепа заняла 3,2 миллиона гривен у некой Марии Кобец. В последней декларации Кузнецова видим, что за эти годы его жена вернула лишь 500 тысяч гривен из одолженных более трех миллионов", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья главы Энергомитницы Комара построила имение за 70 млн грн во время войны: Свириденко поручила проверить изложенные СМИ факты

Предыдущие владельцы рассказали, что земельный участок продали уже с "коробкой" дома, но без всякого ремонта. На уточняющий вопрос журналистки о площади дома мужчина ответил: "Не менее 350, пожалуй, не меньше".

Архитектор оценил стоимость возведения и отделки дома в не менее $400 тыс. На сайтах объявлений по продаже недвижимости дома похожего метража в этом же кооперативе стоят от 350 до 650 тысяч долларов США.

Журналисты отметили, что непонятно, откуда супруги Кузнецовы взяли несколько сотен тысяч долларов на отделку дома. В 2019 году нардеп задекларировал $100,000, а в 2024 году $30,000.

Читайте: Коррупция на закупках дронов: "слугу народа" Кузнецова арестовали с правом залога на 8 млн грн

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безуглая, Арахамия и другие: ЦПК опубликовал список нардепов, которые голосовали за ограничение доступа к реестрам недвижимости

Автор: 

недвижимость (832) Кузнецов Алексей (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Був звичайний луганський неосвічений ларьочник...Приїхав до Київа....Написав,що хоче бути слугою народу,бо не хоче робити і любить народ....Тепер депутат ВР та мільонер на війні...Що до дронів і корупції йому по ....цимбалам...і бачив він усіх в труні....Ще й,як депутат ВР,після закінчення повноважень отримає немалу пенсію...Взагалі історія,як у всіх слуг.

.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:21 Ответить
+6
ніщеброди якісь
показать весь комментарий
22.08.2025 14:06 Ответить
+4
Буду за него, если че, голосовать. Сам заработал - поможет и другим!
показать весь комментарий
22.08.2025 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ніщеброди якісь
показать весь комментарий
22.08.2025 14:06 Ответить
Буду за него, если че, голосовать. Сам заработал - поможет и другим!
показать весь комментарий
22.08.2025 14:07 Ответить
вони на 100% впевнені, що туди не прилетить нічого, і якщо буряти зайдуть, то хатинку не відіжмуть.
або це настільки незначні для них гроші, що якщо й відіжмуть - то пофіг.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:08 Ответить
А фулі, епоха ж білності скінчилась ще у травні 2019 року. Так, ********, чи ні?
показать весь комментарий
22.08.2025 14:08 Ответить
а раптом орки прийдуть до хати ? Скільки людей з родини КУЙнецових на передку захищають державу ?
показать весь комментарий
22.08.2025 14:10 Ответить
Під час війни добробут росте як на дріжжах і пох мороз
показать весь комментарий
22.08.2025 14:10 Ответить
Натискати кнопку це найприбутковіший бізнес в Україні
показать весь комментарий
22.08.2025 14:11 Ответить
Тут даже проще, даже если прийдут буряты, то эти господа достанут нужный флаг из шкафа (главное не перепутать флаг). Можно на ТОТ посмотртеть сколько там местных депутатов в один момент просто достало нужный флаг из под кровати. Спермоусовы, пушилины и тп этож все бывшие депутаты Украины
показать весь комментарий
22.08.2025 14:19 Ответить
Так, сам не бачив, але мені розповідали, що резиденцію Рінат Лєонідича ніхто навіть не чіпав в 2014-му, і справа не в прапорі була, бо там, кажуть, охорона була озброєна ледь не краще, ніж вся армія так званої "днр"
показать весь комментарий
22.08.2025 14:25 Ответить
🥳
показать весь комментарий
22.08.2025 14:24 Ответить
У владі виключно такі. Їм вже на всіх насрать.

показать весь комментарий
22.08.2025 14:20 Ответить
Був звичайний луганський неосвічений ларьочник...Приїхав до Київа....Написав,що хоче бути слугою народу,бо не хоче робити і любить народ....Тепер депутат ВР та мільонер на війні...Що до дронів і корупції йому по ....цимбалам...і бачив він усіх в труні....Ще й,як депутат ВР,після закінчення повноважень отримає немалу пенсію...Взагалі історія,як у всіх слуг.

.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:21 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 15:07 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 15:09 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 15:10 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 15:11 Ответить
Епоха бідності закінчилася.Знову"Слуга"-бідолага так працював,так працював.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:24 Ответить
Все ж по понятіям, по нашому
показать весь комментарий
22.08.2025 14:26 Ответить
Немає жодного слуги не злочинця. Всі вони давно накрали мільйони мільярди доларів.
Українці офанарєють коли побачать борги держави
показать весь комментарий
22.08.2025 14:30 Ответить
"Тоді вони не були депутати, у них двоє маленьких дітей було. Їх просто, знаєте, шкода, у них був будинок, вони мені розказали, у Сіверськодонецьку. Вони все втратили, приїхали, були звичайні люди", - сказала Віта Саницька, власниця квартири" - так було шкода, так шкода... що брала щомісячно по 20 000 грн.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:39 Ответить
Я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Україна, як хворий, ставала слабшою та слабшою, що провокувало рашистів на агресію. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі хлопці пішли перші, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато з західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я російською, як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, хоч стріляти не будуть і тцк не буде. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війні, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через пару тижнів від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Відповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Чи можемо ми ще воювати проти рашки. Можемо! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але НЕмА СПРАВЕДЛИВОСТІ і і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні, бо, на жаль, залишаємось хохлами, які у помираючої країни крадуть ліки та ковдру. Соромно та сумно від цього
показать весь комментарий
22.08.2025 14:41 Ответить
У чому сенс цих відосиків. Пара тисяч свідомих громадян повоняют з диванів пару днів і все. Про полковника поліції "слабий скот на убой" вже всі забули.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:45 Ответить
и наверное как атрибут багатства жена имеет губы пельмени
показать весь комментарий
22.08.2025 14:52 Ответить
Кузнецов, Петров, та Сидоров - споконвічно Українська правяча національна еліта!
показать весь комментарий
22.08.2025 15:03 Ответить
Я не зрозумів, шо за кіпіш? бубочка в 2019 році кукурікав з кожного утюга, шо всім дасть кінець. І з цим кінцем шайка ЗЕбанутого кодла заживе припіваючи. Так воно сталося, бубочкин кінець його єпохи клоунської ніщети завершився. Давноооооо. Так що даремні потуги призвати шута до справедливостію Шут своїх не здає.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:58 Ответить
та це ж потенційний "єдинорос" навіть харя та ж з бородкою аля пушилін. воно вже приготувалось перескочити з ради в думу, як і більшість слуг.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:04 Ответить
Он воно як....слуги хепірда ******** так себе чухають в цьому ******* шапітолії.....
показать весь комментарий
22.08.2025 16:12 Ответить
 
 