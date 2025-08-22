Семья "слуги народа" Кузнецова обустроила дом в Киеве как минимум за $400 тыс., - СМИ. ВИДЕО

Семья нардепа "Слуги народа" Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, имеет в собственности элитный дом в столице.

Об этом говорится в материале Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

"Народный депутат Алексей Кузнецов с 2019 года получил от государства 1,3 миллиона гривен на аренду жилья в Киеве, поскольку сам переехал в столицу с Луганщины. Между тем его жена Алина Кузнецова, которая получает государственные выплаты как внутренне перемещенное лицо, приобрела земельный участок в Киеве с "коробкой" дома, которую последние четыре года ремонтировали и украшали.

Стоимость имения по состоянию на сейчас эксперт оценил в более $400 тыс. Этот дом пока не введен в эксплуатацию, поэтому точных характеристик, как и владельца, он не имеет. По словам председателя кооператива, где находится упомянутое имущество, на объект регулярно приезжает жена нардепа, а вскоре семья Кузнецовых собирается заселиться в дом", - рассказали журналисты.

В материале отмечается, что в апреле 2021 года жена нардепа Алина Кузнецова стала владелицей земельного участка стоимостью почти 2,8 миллиона гривен в Киеве. Это имущество, как и недостроенный садовый дом неизвестного метража и стоимости, чиновник отразил в своей декларации.







В то же время параллельно парламентарий с Луганщины много лет получал от государства компенсацию на аренду жилья в Киеве. По данным "Суспільного", в течение последних 5 лет он получил на это 1,3 млн грн.

"Слідство.Інфо" нашло место, где Кузнецов арендует квартиру, - это элитные дома на Оболонской набережной. Владелица квартиры сообщила, что сдает квартиру на 100 квадратных метров за 20 тысяч гривен в месяц и за последние десять лет не поднимает цену.

"Я их пожалела, потому что они приехали из Луганска. Тогда они не были депутатами, у них двое маленьких детей было. Их просто, знаете, жаль, у них был дом, они мне рассказали, в Северодонецке. Они все потеряли, приехали, были обычные люди", - сказала Вита Саницкая, владелица квартиры.

В "садовом" доме, находящемся на участке Алины Кузнецовой, в последние годы делают ремонт. Журналисты поехали рассмотреть имущество нардепа и пообщаться с соседями. По их словам, обустройство имения происходит в основном внутри.

"Вероятно, этот земельный участок был приобретен за одолженные деньги, ведь за несколько дней до покупки жена нардепа заняла 3,2 миллиона гривен у некой Марии Кобец. В последней декларации Кузнецова видим, что за эти годы его жена вернула лишь 500 тысяч гривен из одолженных более трех миллионов", - говорится в материале.

Предыдущие владельцы рассказали, что земельный участок продали уже с "коробкой" дома, но без всякого ремонта. На уточняющий вопрос журналистки о площади дома мужчина ответил: "Не менее 350, пожалуй, не меньше".

Архитектор оценил стоимость возведения и отделки дома в не менее $400 тыс. На сайтах объявлений по продаже недвижимости дома похожего метража в этом же кооперативе стоят от 350 до 650 тысяч долларов США.

Журналисты отметили, что непонятно, откуда супруги Кузнецовы взяли несколько сотен тысяч долларов на отделку дома. В 2019 году нардеп задекларировал $100,000, а в 2024 году $30,000.

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

